Dünyanın en iyi dart oyuncuları, yıl sonu döneminde yine heyecan dolu karşılaşmalar için Londra'daki Ally Pally'ye gidiyor. PDC Dünya Dart Şampiyonası'ndaki mücadele 11 Aralık'ta başlayacak ve 3 Ocak'taki finalle sona erecek. Tercih ettiğiniz tarih veya seans için yerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

İkonik Alexandra Palace bu yıl en büyük dart turnuvasına 20. kez ev sahipliği yapacak. Ancak mücadeleler ilk kez mekânın Great Hall salonunda oynanacak ve toplam bilet kapasitesi rekor düzeydeki 180.000'e çıkacak.

Son iki turnuvanın şampiyonu Luke Littler, unvanını korumak için geri dönüyor. Littler, Phil 'The Power' Taylor'ın 2006'da başardığından bu yana üst üste üç kez şampiyon olan ilk oyuncu olmayı hedefleyecek.

Siz de Palace'ta yerinizi alarak coşkulu dart seyircilerine katılabilirsiniz. Biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri GOAL aktarıyor.

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 takvimi nasıl?

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27, 11 Aralık Cuma'dan 3 Ocak Pazar'a kadar Kuzey Londra'daki Alexandra Palace'ta düzenlenecek. Ancak 24-26 Aralık tarihleri arasında ve 31 Aralık'ta maç oynanmayacak.

Turnuva takvimi şöyle:

Tarih (yerel saat) Tur / Seans Biletler 11 Aralık Cuma (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 12 Aralık Cumartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 12 Aralık Cumartesi (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 13 Aralık Pazar (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 13 Aralık Pazar (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 14 Aralık Pazartesi (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 15 Aralık Salı (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 15 Aralık Salı (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 16 Aralık Çarşamba (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 16 Aralık Çarşamba (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 17 Aralık Perşembe (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 17 Aralık Perşembe (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 18 Aralık Cuma (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 18 Aralık Cuma (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 19 Aralık Cumartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 19 Aralık Cumartesi (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 20 Aralık Pazar (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 20 Aralık Pazar (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 21 Aralık Pazartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 21 Aralık Pazartesi (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 22 Aralık Salı (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 22 Aralık Salı (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 23 Aralık Çarşamba (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 23 Aralık Çarşamba (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 27 Aralık Pazar (12.30) Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç) Biletler 27 Aralık Pazar (19.00) Akşam seansı (son 32, 3 maç) Biletler 28 Aralık Pazartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç) Biletler 28 Aralık Pazartesi (19.00) Akşam seansı (son 32, 3 maç) Biletler 29 Aralık Salı (12.30) Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç) Biletler 29 Aralık Salı (19.00) Akşam seansı (son 32'de 1 maç ve son 16'da 2 maç) Biletler 30 Aralık Çarşamba (12.30) Öğleden sonra seansı (son 16, 3 maç) Biletler 30 Aralık Çarşamba (19.00) Akşam seansı (son 16, 3 maç) Biletler 1 Ocak Cuma (12.30) Çeyrek finaller (2 maç) Biletler 1 Ocak Cuma (19.00) Çeyrek finaller (2 maç) Biletler 2 Ocak Cumartesi (19.30) Yarı finaller (2 maç) Biletler 3 Ocak Pazar (20.00) Final Biletler

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 biletleri nasıl alınır?

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27'nin resmî biletleri, ilk kez başvuru sırasına dayalı genel satış yerine kura sistemiyle satışa sunuldu. Kura takvimi şöyleydi:

PDCTV yıllık üyelerine özel kura : 1 Eylül'de açıldı, 7 Eylül'de sona erdi.

: 1 Eylül'de açıldı, 7 Eylül'de sona erdi. Genel kura : 8 Eylül'de açıldı, 14 Eylül'de sona erdi.

: 8 Eylül'de açıldı, 14 Eylül'de sona erdi. Sonuçlar ve genel satış: Kura kazananlarına eylül sonunda bilgi verildi. Standart biletlerin tamamı kuralarda tükendiği için ardından genel satış yapılmadı.

Resmî taraftardan taraftara yeniden satış: Standart biletlerin yeniden satışı için yetkilendirilmiş platform olan See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform'u kontrol edebilirsiniz.

Taraftarlar ayrıca PDC Dünya Dart Şampiyonası biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer ayırtmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 biletleri ne kadar?

Alexandra Palace'taki PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 için resmî bilet fiyatları kademeli tribün koltuklarında 55 sterlin, masa oturma alanında 75 sterlin ve 501 Club ağırlama paketinde 399 sterlinden başlıyor. Fiyatlar turnuva ilerledikçe yükseliyor ve 3 Ocak 2027'deki finalde en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Bilet kategorisi Fiyat: İlk turlar / Final Başlıca özellikler Kademeli tribün koltukları 55 £ ve üzeri / 95 £ Yüksekte yer alan, daha geniş koltuklu, ekstra diz mesafeli ve bardak tutuculu stadyum tipi tribünler. Masa oturma alanı 75 £ ve üzeri / 110 £ Sahneye ve oyuncuların giriş yoluna en yakın, zemin seviyesindeki paylaşımlı masalar. 501 Club ağırlama paketi 399 £ ve üzeri / 599 £ Premium VIP salonuna erişim, ayrılmış koltuklar ve yiyecek ile içecek dâhil paketler.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 nerede düzenleniyor?

PDC Dünya Dart Şampiyonası, 2008'de Purfleet'teki Circus Tavern'dan Alexandra Palace'a taşındı. Böylece bu yıl turnuva, Kuzey Londra'daki bu mekânda 20. kez oynanacak. Bu yıl Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Alexandra Palace'ın Great Hall salonunun kapasitesi 5.000'in üzerinde.

1873'te açılan ve bir 'halk sarayı' olarak tasarlanan Alexandra Palace'ın (sıklıkla 'Ally Pally' olarak anılır) kuruluş amacı, halka açık bir dinlenme, eğitim ve eğlence merkezi olmak ve Güney Londra'daki Crystal Palace'ın Kuzey Londra'daki karşılığını oluşturmaktı. Alexandra Palace, Dünya Dart Şampiyonası'nın yanı sıra 2012'den beri her yıl ocak ayında Masters snooker turnuvasına ev sahipliği yapıyor.

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27'nin formatı nasıl?

PDC Dünya Dart Şampiyonası, setler üzerinden oynanan bir turnuva. Her seti üç leg kazanan oyuncu alıyor.

Birinci ve ikinci tur: 5 set üzerinden

Üçüncü ve dördüncü tur: 7 set üzerinden

Çeyrek finaller: 9 set üzerinden

Yarı finaller: 11 set üzerinden

Final: 13 set üzerinden

Son PDC Dünya Dart Şampiyonası şampiyonları kimler?