Dünyanın en iyi dart oyuncuları, yıl sonu döneminde yine heyecan dolu karşılaşmalar için Londra'daki Ally Pally'ye gidiyor. PDC Dünya Dart Şampiyonası'ndaki mücadele 11 Aralık'ta başlayacak ve 3 Ocak'taki finalle sona erecek. Tercih ettiğiniz tarih veya seans için yerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.
İkonik Alexandra Palace bu yıl en büyük dart turnuvasına 20. kez ev sahipliği yapacak. Ancak mücadeleler ilk kez mekânın Great Hall salonunda oynanacak ve toplam bilet kapasitesi rekor düzeydeki 180.000'e çıkacak.
Son iki turnuvanın şampiyonu Luke Littler, unvanını korumak için geri dönüyor. Littler, Phil 'The Power' Taylor'ın 2006'da başardığından bu yana üst üste üç kez şampiyon olan ilk oyuncu olmayı hedefleyecek.
Siz de Palace'ta yerinizi alarak coşkulu dart seyircilerine katılabilirsiniz. Biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri GOAL aktarıyor.
PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 takvimi nasıl?
PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27, 11 Aralık Cuma'dan 3 Ocak Pazar'a kadar Kuzey Londra'daki Alexandra Palace'ta düzenlenecek. Ancak 24-26 Aralık tarihleri arasında ve 31 Aralık'ta maç oynanmayacak.
Turnuva takvimi şöyle:
Tarih (yerel saat)
Tur / Seans
Biletler
11 Aralık Cuma (19.00)
Akşam seansı (1. tur, 4 maç)
12 Aralık Cumartesi (12.30)
Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç)
12 Aralık Cumartesi (19.00)
Akşam seansı (1. tur, 4 maç)
13 Aralık Pazar (12.30)
Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç)
13 Aralık Pazar (19.00)
Akşam seansı (1. tur, 4 maç)
14 Aralık Pazartesi (19.00)
Akşam seansı (1. tur, 4 maç)
15 Aralık Salı (12.30)
Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç)
15 Aralık Salı (19.00)
Akşam seansı (1. tur, 4 maç)
16 Aralık Çarşamba (12.30)
Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç)
16 Aralık Çarşamba (19.00)
Akşam seansı (1. tur, 4 maç)
17 Aralık Perşembe (12.30)
Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç)
17 Aralık Perşembe (19.00)
Akşam seansı (1. tur, 4 maç)
18 Aralık Cuma (12.30)
Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç)
18 Aralık Cuma (19.00)
Akşam seansı (1. tur, 4 maç)
19 Aralık Cumartesi (12.30)
Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç)
19 Aralık Cumartesi (19.00)
Akşam seansı (1. tur, 4 maç)
20 Aralık Pazar (12.30)
Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç)
20 Aralık Pazar (19.00)
Akşam seansı (2. tur, 4 maç)
21 Aralık Pazartesi (12.30)
Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç)
21 Aralık Pazartesi (19.00)
Akşam seansı (2. tur, 4 maç)
22 Aralık Salı (12.30)
Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç)
22 Aralık Salı (19.00)
Akşam seansı (2. tur, 4 maç)
23 Aralık Çarşamba (12.30)
Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç)
23 Aralık Çarşamba (19.00)
Akşam seansı (2. tur, 4 maç)
27 Aralık Pazar (12.30)
Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç)
27 Aralık Pazar (19.00)
Akşam seansı (son 32, 3 maç)
28 Aralık Pazartesi (12.30)
Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç)
28 Aralık Pazartesi (19.00)
Akşam seansı (son 32, 3 maç)
29 Aralık Salı (12.30)
Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç)
29 Aralık Salı (19.00)
Akşam seansı (son 32'de 1 maç ve son 16'da 2 maç)
30 Aralık Çarşamba (12.30)
Öğleden sonra seansı (son 16, 3 maç)
30 Aralık Çarşamba (19.00)
Akşam seansı (son 16, 3 maç)
1 Ocak Cuma (12.30)
Çeyrek finaller (2 maç)
1 Ocak Cuma (19.00)
Çeyrek finaller (2 maç)
2 Ocak Cumartesi (19.30)
Yarı finaller (2 maç)
3 Ocak Pazar (20.00)
Final
PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 biletleri nasıl alınır?
PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27'nin resmî biletleri, ilk kez başvuru sırasına dayalı genel satış yerine kura sistemiyle satışa sunuldu. Kura takvimi şöyleydi:
- PDCTV yıllık üyelerine özel kura: 1 Eylül'de açıldı, 7 Eylül'de sona erdi.
- Genel kura: 8 Eylül'de açıldı, 14 Eylül'de sona erdi.
- Sonuçlar ve genel satış: Kura kazananlarına eylül sonunda bilgi verildi. Standart biletlerin tamamı kuralarda tükendiği için ardından genel satış yapılmadı.
Resmî taraftardan taraftara yeniden satış: Standart biletlerin yeniden satışı için yetkilendirilmiş platform olan See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform'u kontrol edebilirsiniz.
Taraftarlar ayrıca PDC Dünya Dart Şampiyonası biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer ayırtmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.
PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 biletleri ne kadar?
Alexandra Palace'taki PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 için resmî bilet fiyatları kademeli tribün koltuklarında 55 sterlin, masa oturma alanında 75 sterlin ve 501 Club ağırlama paketinde 399 sterlinden başlıyor. Fiyatlar turnuva ilerledikçe yükseliyor ve 3 Ocak 2027'deki finalde en yüksek seviyeye ulaşıyor.
Bilet kategorisi
Fiyat: İlk turlar / Final
Başlıca özellikler
Kademeli tribün koltukları
55 £ ve üzeri / 95 £
Yüksekte yer alan, daha geniş koltuklu, ekstra diz mesafeli ve bardak tutuculu stadyum tipi tribünler.
Masa oturma alanı
75 £ ve üzeri / 110 £
Sahneye ve oyuncuların giriş yoluna en yakın, zemin seviyesindeki paylaşımlı masalar.
501 Club ağırlama paketi
399 £ ve üzeri / 599 £
Premium VIP salonuna erişim, ayrılmış koltuklar ve yiyecek ile içecek dâhil paketler.
Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.
PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 nerede düzenleniyor?
PDC Dünya Dart Şampiyonası, 2008'de Purfleet'teki Circus Tavern'dan Alexandra Palace'a taşındı. Böylece bu yıl turnuva, Kuzey Londra'daki bu mekânda 20. kez oynanacak. Bu yıl Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Alexandra Palace'ın Great Hall salonunun kapasitesi 5.000'in üzerinde.
1873'te açılan ve bir 'halk sarayı' olarak tasarlanan Alexandra Palace'ın (sıklıkla 'Ally Pally' olarak anılır) kuruluş amacı, halka açık bir dinlenme, eğitim ve eğlence merkezi olmak ve Güney Londra'daki Crystal Palace'ın Kuzey Londra'daki karşılığını oluşturmaktı. Alexandra Palace, Dünya Dart Şampiyonası'nın yanı sıra 2012'den beri her yıl ocak ayında Masters snooker turnuvasına ev sahipliği yapıyor.
PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27'nin formatı nasıl?
PDC Dünya Dart Şampiyonası, setler üzerinden oynanan bir turnuva. Her seti üç leg kazanan oyuncu alıyor.
- Birinci ve ikinci tur: 5 set üzerinden
- Üçüncü ve dördüncü tur: 7 set üzerinden
- Çeyrek finaller: 9 set üzerinden
- Yarı finaller: 11 set üzerinden
- Final: 13 set üzerinden
Son PDC Dünya Dart Şampiyonası şampiyonları kimler?
Yıl
Şampiyon
Finalist
Skor
2026
Luke Littler
Gian van Veen
7-1
2025
Luke Littler
Michael van Gerwen
7-3
2024
Luke Humphries
Luke Littler
7-4
2023
Michael Smith
Michael van Gerwen
7-4
2022
Peter Wright
Michael Smith
7-5
2021
Gerwyn Price
Gary Anderson
7-3
2020
Peter Wright
Michael van Gerwen
7-3
2019
Michael van Gerwen
Michael Smith
7-3
2018
Rob Cross
Phil Taylor
7-2
2017
Michael van Gerwen
Gary Anderson
7-3