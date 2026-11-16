PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 biletleri nasıl alınır? Luke Littler ve diğerlerini canlı izleme, Alexandra Palace bilet fiyatları, turnuva takvimi ve fazlası

Dünyanın en iyi dart oyuncuları, yıl sonu döneminin heyecan dolu maçları için Londra'daki Ally Pally'ye gidiyor. PDC Dünya Dart Şampiyonası'nda mücadele 11 Aralık'ta başlayacak ve 3 Ocak'taki finalle sona erecek. İstediğiniz gün veya seans için bugünden yerinizi ayırtabilirsiniz.

İkonik Alexandra Palace bu yıl en büyük dart turnuvasına 20. kez ev sahipliği yapacak olsa da mücadeleler ilk kez mekânın Great Hall salonunda oynanacak. Böylece satışa sunulan bilet sayısı 180.000 ile rekor düzeye çıkacak.

Son iki turnuvanın şampiyonu Luke Littler, unvanını korumak için geri dönüyor. Littler, 2006'da Phil 'The Power' Taylor'dan bu yana üst üste üç kez şampiyon olan ilk oyuncu olmayı hedefleyecek.

Siz de Alexandra Palace'ta yerinizi alarak coşkulu dart seyircilerine katılabilirsiniz. GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli bilgileri sunuyor.

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 takvimi nasıl?

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27, 11 Aralık Cuma gününden 3 Ocak Pazar gününe kadar Kuzey Londra'daki Alexandra Palace'ta düzenlenecek. Ancak 24-26 Aralık tarihleri arasında ve 31 Aralık'ta maç oynanmayacak.

Turnuvanın takvimi şöyle:

Tarih (yerel saat) Tur / Seans Biletler 11 Aralık Cuma (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 12 Aralık Cumartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 12 Aralık Cumartesi (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 13 Aralık Pazar (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 13 Aralık Pazar (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 14 Aralık Pazartesi (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 15 Aralık Salı (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 15 Aralık Salı (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 16 Aralık Çarşamba (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 16 Aralık Çarşamba (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 17 Aralık Perşembe (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 17 Aralık Perşembe (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 18 Aralık Cuma (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 18 Aralık Cuma (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 19 Aralık Cumartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 19 Aralık Cumartesi (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 20 Aralık Pazar (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 20 Aralık Pazar (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 21 Aralık Pazartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 21 Aralık Pazartesi (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 22 Aralık Salı (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 22 Aralık Salı (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 23 Aralık Çarşamba (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 23 Aralık Çarşamba (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 27 Aralık Pazar (12.30) Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç) Biletler 27 Aralık Pazar (19.00) Akşam seansı (son 32, 3 maç) Biletler 28 Aralık Pazartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç) Biletler 28 Aralık Pazartesi (19.00) Akşam seansı (son 32, 3 maç) Biletler 29 Aralık Salı (12.30) Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç) Biletler 29 Aralık Salı (19.00) Akşam seansı (son 32'de 1 maç ve son 16'da 2 maç) Biletler 30 Aralık Çarşamba (12.30) Öğleden sonra seansı (son 16, 3 maç) Biletler 30 Aralık Çarşamba (19.00) Akşam seansı (son 16, 3 maç) Biletler 1 Ocak Cuma (12.30) Çeyrek finaller (2 maç) Biletler 1 Ocak Cuma (19.00) Çeyrek finaller (2 maç) Biletler 2 Ocak Cumartesi (19.30) Yarı finaller (2 maç) Biletler 3 Ocak Pazar (20.00) Final Biletler

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 biletleri nasıl alınır?

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27'nin resmî biletleri, ilk kez ilk gelene ilk hizmet esasına dayalı genel satış yerine kura sistemiyle satışa sunuldu. Kura takvimi şöyleydi:

PDCTV yıllık üyeleri kurası : 1 Eylül'de başladı ve 7 Eylül'de sona erdi.

: 1 Eylül'de başladı ve 7 Eylül'de sona erdi. Genel kura : 8 Eylül'de başladı ve 14 Eylül'de sona erdi.

: 8 Eylül'de başladı ve 14 Eylül'de sona erdi. Sonuçlar ve genel satış: Kura kazananlarına eylül ayı sonunda bildirim yapıldı. Kuralarda standart biletlerin tamamı tükendiği için ardından genel satış yapılmadı.

Resmî taraftardan taraftara yeniden satış: Standart biletler için yetkili yeniden satış platformu olan See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform'u kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca taraftarlar, PDC Dünya Dart Şampiyonası biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 biletleri ne kadar?

Alexandra Palace'taki PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27'nin resmî biletleri, tribün koltukları için 55 sterlinden, masa düzenindeki yerler için 75 sterlinden, 501 Club ağırlama paketi için ise 399 sterlinden başlıyor. Fiyatlar turnuva ilerledikçe artıyor ve 3 Ocak 2027'deki finalde en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Bilet kategorisi Fiyat: İlk turlar / Final Başlıca özellikler Tribün koltukları 55 £ üzeri / 95 £ Daha geniş koltuklar, ekstra diz mesafesi ve bardak tutucuları bulunan, stadyum tarzı yükseltilmiş tribünler. Masa düzenindeki yerler 75 £ üzeri / 110 £ Sahneye ve oyuncuların giriş yoluna en yakın, zemin seviyesindeki ortak masalar. 501 Club ağırlama paketi 399 £ üzeri / 599 £ Özel VIP salonuna erişim, ayrılmış koltuklar ve yiyecek ile içeceğin dâhil olduğu paketler.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27 nerede düzenlenecek?

PDC Dünya Dart Şampiyonası, 2008'de ilk kez Purfleet'teki Circus Tavern'dan Alexandra Palace'a taşındı. Böylece bu yıl, turnuvanın Kuzey Londra'daki bu mekânda düzenlenen 20. edisyonu olacak. Bu yıl Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Alexandra Palace Great Hall'un kapasitesi 5.000'in üzerinde.

1873'te açılan ve bir «halk sarayı» olarak tasarlanan Alexandra Palace'ın, sık kullanılan adıyla «Ally Pally»nin, kuruluş amacı halka açık bir dinlenme, eğitim ve eğlence merkezi olmak ve Güney Londra'daki Crystal Palace'ın Kuzey Londra'daki karşılığını oluşturmaktı. Alexandra Palace, Dünya Dart Şampiyonası'nın yanı sıra 2012'den beri her ocak ayında Masters snooker turnuvasına da ev sahipliği yapıyor.

PDC Dünya Dart Şampiyonası 2026/27'nin formatı nasıl?

PDC Dünya Dart Şampiyonası set usulü oynanıyor. Her seti, üç leg kazanan oyuncu alıyor.

Birinci ve ikinci turlar: 5 set üzerinden

Üçüncü ve dördüncü turlar: 7 set üzerinden

Çeyrek finaller: 9 set üzerinden

Yarı finaller: 11 set üzerinden

Final: 13 set üzerinden

Son PDC Dünya Dart Şampiyonası şampiyonları kimler?