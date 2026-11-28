Dünyanın en iyi dart oyuncuları, yıl sonu döneminde yaşanacak yeni bir dart heyecanı için Londra'daki Ally Pally'ye geliyor. PDC Dünya Dart Şampiyonası'nda mücadele 11 Aralık'ta başlayacak ve 3 Ocak'taki finalle sona erecek. İstediğiniz tarih veya seans için yerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Alexandra Palace bu yıl en büyük dart turnuvasına 20. kez ev sahipliği yapacak. Ancak karşılaşmalar ilk kez tesisin Great Hall salonunda oynanacak ve toplam bilet kapasitesi rekor düzeydeki 180.000'e çıkacak.

Son iki turnuvanın şampiyonu Luke Littler, unvanını korumak için geri dönüyor. Littler, Phil 'The Power' Taylor'ın 2006'da başardığından bu yana üst üste üç kez şampiyon olan ilk oyuncu olmayı hedefliyor.

Siz de Palace'ta yerinizi alarak dart tutkunlarının arasına katılabilirsiniz. GOAL, biletlerin nereden alınacağı ve fiyatları dahil bilmeniz gereken tüm ayrıntıları aktarıyor.

PDC 2026/27 Dünya Dart Şampiyonası'nın takvimi nasıl?

PDC 2026/27 Dünya Dart Şampiyonası, Kuzey Londra'daki Alexandra Palace'ta 11 Aralık Cuma gününden 3 Ocak Pazar gününe kadar düzenlenecek. Ancak 24-26 Aralık tarihleri arasında ve 31 Aralık'ta maç oynanmayacak.

Turnuvanın takvimi şöyle:

Tarih (yerel saat) Tur / Seans Biletler 11 Aralık Cuma (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 12 Aralık Cumartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 12 Aralık Cumartesi (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 13 Aralık Pazar (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 13 Aralık Pazar (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 14 Aralık Pazartesi (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 15 Aralık Salı (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 15 Aralık Salı (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 16 Aralık Çarşamba (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 16 Aralık Çarşamba (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 17 Aralık Perşembe (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 17 Aralık Perşembe (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 18 Aralık Cuma (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 18 Aralık Cuma (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 19 Aralık Cumartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 19 Aralık Cumartesi (19.00) Akşam seansı (1. tur, 4 maç) Biletler 20 Aralık Pazar (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 20 Aralık Pazar (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 21 Aralık Pazartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 21 Aralık Pazartesi (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 22 Aralık Salı (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 22 Aralık Salı (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 23 Aralık Çarşamba (12.30) Öğleden sonra seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 23 Aralık Çarşamba (19.00) Akşam seansı (2. tur, 4 maç) Biletler 27 Aralık Pazar (12.30) Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç) Biletler 27 Aralık Pazar (19.00) Akşam seansı (son 32, 3 maç) Biletler 28 Aralık Pazartesi (12.30) Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç) Biletler 28 Aralık Pazartesi (19.00) Akşam seansı (son 32, 3 maç) Biletler 29 Aralık Salı (12.30) Öğleden sonra seansı (son 32, 3 maç) Biletler 29 Aralık Salı (19.00) Akşam seansı (son 32'de 1 maç ve son 16'da 2 maç) Biletler 30 Aralık Çarşamba (12.30) Öğleden sonra seansı (son 16, 3 maç) Biletler 30 Aralık Çarşamba (19.00) Akşam seansı (son 16, 3 maç) Biletler 1 Ocak Cuma (12.30) Çeyrek finaller (2 maç) Biletler 1 Ocak Cuma (19.00) Çeyrek finaller (2 maç) Biletler 2 Ocak Cumartesi (19.30) Yarı finaller (2 maç) Biletler 3 Ocak Pazar (20.00) Final Biletler

PDC 2026/27 Dünya Dart Şampiyonası biletleri nasıl alınır?

PDC 2026/27 Dünya Dart Şampiyonası'nın resmî biletleri, ilk kez başvuru sırasına göre yapılan genel satış yerine kura sistemiyle sunuldu. Kura takvimi şöyleydi:

PDCTV yıllık üyeleri için kura : 1 Eylül'de açıldı, 7 Eylül'de kapandı.

: 1 Eylül'de açıldı, 7 Eylül'de kapandı. Genel kura : 8 Eylül'de açıldı, 14 Eylül'de kapandı.

: 8 Eylül'de açıldı, 14 Eylül'de kapandı. Sonuçlar ve genel satış: Kura kazananlarına Eylül sonunda haber verildi. Standart biletlerin tamamı kuralarda tükendiği için ardından genel satış yapılmadı.

Resmî taraftardan taraftara yeniden satış: Standart biletler için yetkili yeniden satış platformu olan See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform'u kontrol edebilirsiniz.

Taraftarlar ayrıca PDC Dünya Dart Şampiyonası biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer ayırtmak isteyenler için önde gelen platformlardan biri. Son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

PDC 2026/27 Dünya Dart Şampiyonası biletleri ne kadar?

Alexandra Palace'taki PDC 2026/27 Dünya Dart Şampiyonası'nın resmî biletleri, kademeli tribün koltukları için 55 sterlinden, masa oturma düzeni için 75 sterlinden ve 501 Club ağırlama paketleri için 399 sterlinden başlıyor. Fiyatlar turlar ilerledikçe yükseliyor ve 3 Ocak 2027'deki finalde en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Bilet kategorisi Fiyat: İlk turlar / Final Başlıca özellikler Kademeli tribün koltukları 55 £'dan başlayan fiyatlarla / 95 £ Daha geniş koltukları, fazladan diz mesafesi ve bardak tutucuları bulunan yükseltilmiş tribünler. Masa oturma düzeni 75 £'dan başlayan fiyatlarla / 110 £ Sahneye ve oyuncuların giriş yoluna en yakın, salon zeminindeki ortak masalar. 501 Club ağırlama paketi 399 £'dan başlayan fiyatlarla / 599 £ Özel VIP salonuna erişim, ayrılmış koltuklar ve yiyecek içecek dahil paketler.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

PDC 2026/27 Dünya Dart Şampiyonası nerede düzenleniyor?

PDC Dünya Dart Şampiyonası, Purfleet'teki Circus Tavern'den Alexandra Palace'a ilk kez 2008'de taşındı. Böylece bu, turnuvanın Kuzey Londra'daki tesiste düzenlenen 20. edisyonu olacak. Dünya Şampiyonası'na bu yıl ev sahipliği yapacak Alexandra Palace'ın Great Hall salonunun kapasitesi 5.000'in üzerinde.

1873'te açılan ve bir 'halk sarayı' olarak tasarlanan Alexandra Palace'ın (sıklıkla 'Ally Pally' olarak anılır) ilk amacı, halka açık bir dinlenme, eğitim ve eğlence merkezi olarak hizmet vermek ve Güney Londra'daki Crystal Palace'ın Kuzey Londra'daki karşılığı olmaktı. Alexandra Palace, Dünya Dart Şampiyonası'nın yanı sıra 2012'den bu yana her Ocak ayında Masters snooker turnuvasına da ev sahipliği yapıyor.

PDC 2026/27 Dünya Dart Şampiyonası'nın formatı nasıl?

PDC Dünya Dart Şampiyonası set usulüyle oynanır. Her seti üç leg kazanan oyuncu alır.

Birinci ve ikinci tur: Beş set üzerinden

Üçüncü ve dördüncü tur: Yedi set üzerinden

Çeyrek finaller: Dokuz set üzerinden

Yarı finaller: 11 set üzerinden

Final: 13 set üzerinden

Son PDC Dünya Dart Şampiyonası şampiyonları kimler?