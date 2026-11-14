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Nitto ATP Finals 2026 biletleri nasıl alınır? Torino'daki maç programı, bilet fiyatları, turnuva mekânı ve daha fazlası

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Bu kasım ayında Torino'da düzenlenecek Nitto ATP Finals 2026 biletlerini almak için bilmeniz gereken her şey

Nitto ATP Finalleri, erkekler profesyonel tenis sezonunun heyecan dolu kapanışı. Dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ile sekiz çiftler takımının yıl sonu şampiyonluğu için mücadele ettiği bu turnuvayı kaçırmayın. Biletinizi bugün alabilirsiniz.

Turnuva, 2021'den bu yana İtalya'nın Torino kentindeki görkemli Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenleniyor. Tenisin yıldızlarına ev sahipliği yapan organizasyon, bu kasım ayında (15-22 Kasım) bir kez daha aynı salona dönecek.

2025'te kendi seyircisi önünde şampiyonluğunu koruyan Jannik Sinner, turnuvanın köklü tarihine heyecan verici bir sayfa daha ekledi. İtalyan yıldız ne yazık ki sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvada yer alamayacak. Ancak Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ve Ben Shelton'ın da aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu bir kadro, coşkulu taraftarlara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Nitto ATP Finalleri'nde yerinizi nasıl ayırtabileceğinize dair biletlerin nereden alınacağı, fiyatları ve daha fazlası dâhil en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 Nitto ATP Finalleri ne zaman?

2026 Nitto ATP Finalleri, İtalya'nın Torino kentinde 15 Kasım Pazar ile 22 Kasım Pazar günleri arasında düzenlenecek. Gündüz ve akşam maçlarını kapsayan 15 ayrı seanstan oluşan turnuva, ikinci pazar günü merakla beklenen finalle sona erecek.

Tarih

Aşama (Saat: CET)

Biletler

15 Kasım Pazar

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

16 Kasım Pazartesi

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

17 Kasım Salı

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

18 Kasım Çarşamba

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

19 Kasım Perşembe

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

20 Kasım Cuma

Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00)

Biletler

21 Kasım Cumartesi

Yarı finaller: Gündüz seansı (11.30)

Biletler

Yarı finaller: Akşam seansı (18.00)

Biletler

22 Kasım Pazar

Şampiyonluk finalleri: Tek seans (15.00)

Biletler

2026 Nitto ATP Finalleri biletleri nasıl alınır?

2026 Nitto ATP Finalleri için tek seanslık ve çok günlük resmî biletler geçen kasım ayında (2025) genel satışa çıktı. Bundan bir hafta önce başlayan özel öncelikli satış döneminde ise İtalya Tenis ve Padel Federasyonu (FITP) üyeleri bilet alabiliyordu.

Resmî yetkili satış kanalları, Nitto ATP Finalleri bilet sitesi ve premium paketler için ATP Tour Experiences.

Son anda yer bulmak isteyenler, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve etkinlik için zamanında ulaşacağı konusunda güvence veriyor.

2026 Nitto ATP Finalleri biletleri ne kadar?

2026 Nitto ATP Finalleri'nin resmî bilet fiyatları, seansa (ilk grup maçları, yarı finaller veya final) ve koltuk kategorisine göre önemli ölçüde değişiyor. En uygun fiyatlı biletleri arıyorsanız, özellikle hafta içindeki ilk grup aşaması seansları genellikle en ucuz seçenekler.

Biletler, tek bir gündüz veya akşam seansı için ya da birden fazla günü kapsayan kombine biletler olarak satılıyor.

Grup aşaması seansları: Gündüz maçları için fiyatlar yaklaşık 82 €'dan başlıyor.

Yarı finaller (21 Kasım Cumartesi): Bilet fiyatları, seansa ve korta yakınlığa göre 254 € / 305 €'dan başlayıp 1.100 €'nun üzerine çıkıyor.

Finaller (22 Kasım Pazar): Genel giriş biletleri 749 €'dan başlıyor; kort seviyesindeki premium koltukların (parterre) fiyatı ise 2.172 €'ya kadar yükseliyor.

Alternatif seçenekler: Son turlar için arena biletleri tükenirse turnuva atmosferini yakından yaşamak için antrenman seansı biletleri (15 €–45 €'dan başlayan fiyatlarla) veya Fan Village giriş biletleri (15 €–30 €) alabilirsiniz.

Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Nitto ATP Finalleri nerede düzenlenecek?

2026 Nitto ATP Finalleri, bir kez daha İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenlenecek.

Zengin tarihi, zarif mimarisi ve mutfağıyla tanınan Torino, bu dünya çapındaki tenis turnuvası için etkileyici bir ortam sunuyor. 

İtalya'nın en büyük kapalı spor arenası olan Inalpi Arena, seyircilere son teknolojiyle donatılmış bir ortam sunuyor. Torino, 2021'den bu yana ev sahipliği yaptığı turnuvayı 2027'ye kadar ağırlamaya devam edecek.

Nitto ATP Finalleri'nin son şampiyonları kimler?

Yıl

Tekler şampiyonu

Çiftler şampiyonları

2025

Jannik Sinner

Harri Heliövaara & Henry Patten

2024

Jannik Sinner

Kevin Krawietz & Tim Pütz

2023

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2022

Novak Djokovic

Rajeev Ram & Joe Salisbury

2021

Alexander Zverev

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2020

Daniil Medvedev

Wesley Koolhof & Nikola Mektić

2019

Stefanos Tsitsipas

Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut

2018

Alexander Zverev

Jack Sock & Mike Bryan

2017

Grigor Dimitrov

Henri Kontinen & John Peers

2016

Andy Murray

Henri Kontinen & John Peers

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