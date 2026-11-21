Nitto ATP Finals, erkekler profesyonel tenis sezonunun heyecan dolu finali. Dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ve sekiz çiftler takımı, yıl sonu şampiyonlukları için karşı karşıya geliyor. Kaçırmak istemeyeceğiniz bu turnuva için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Turnuva, 2021'den bu yana İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenleniyor. Tenisin yıldızlarına ev sahipliği yapan salon, bu yıl da 15-22 Kasım'da turnuvayı ağırlayacak.

2025'te ev sahibi ülkenin yıldızı Jannik Sinner, unvanını koruyarak turnuvanın geçmişine heyecan verici bir sayfa daha ekledi. İtalyan yıldız, sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvada ne yazık ki yer almayacak. Ancak Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ve Ben Shelton'ın da aralarında bulunduğu güçlü bir oyuncu kadrosu, coşkulu taraftarlara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Nitto ATP Finals'ta yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Nitto ATP Finals 2026 ne zaman?

Nitto ATP Finals 2026, İtalya'nın Torino kentinde 15 Kasım Pazar ile 22 Kasım Pazar günleri arasında düzenlenecek. Turnuvada gündüz ve akşam maçlarını kapsayan 15 ayrı seans bulunuyor. Heyecan, ikinci pazar günü merakla beklenen finalle sona erecek.

Tarih Aşama (saat, CET) Biletler 21 Kasım Cumartesi Yarı finaller: Akşam seansı (18.00) Biletler 22 Kasım Pazar Şampiyonluk finalleri: Tek seans (15.00) Biletler

Nitto ATP Finals 2026 biletleri nasıl alınır?

Nitto ATP Finals 2026 için resmî tek günlük ve çok günlük biletler, geçen kasım ayında (2025) genel satışa çıktı. Bundan bir hafta önce ise İtalya Tenis ve Padel Federasyonu (FITP) üyeleri için özel bir ön satış dönemi başlamıştı.

Yetkili resmî satış kanalları, Nitto ATP Finals bilet sitesi ve premium paket arayanlar için ATP Tour Experiences.

Son anda yer bulmak isteyenler, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devri: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve etkinlikten önce ulaşacağı konusunda güvence veriyor.

Nitto ATP Finals 2026 biletleri ne kadar?

Nitto ATP Finals 2026'nın resmî bilet fiyatları, seansa (ilk tur grup maçları, yarı finaller veya final) ve koltuk kategorisine göre büyük farklılık gösteriyor. En uygun fiyatlı biletleri arıyorsanız ilk tur grup maçları, özellikle de hafta içi seansları, genellikle en ucuz seçenekler.

Biletler, gündüz veya akşam seansları için ayrı ayrı ya da birkaç günü kapsayan kombine biletler olarak satılıyor.

• Grup aşaması seansları: Gündüz maçları için fiyatlar yaklaşık 82 €'dan başlıyor.

• Yarı finaller (21 Kasım Cumartesi): Bilet fiyatları, seansa ve korta yakınlığa bağlı olarak 254 €/305 €'dan başlayıp 1.100 €'nun üzerine çıkıyor.

• Finaller (22 Kasım Pazar): Genel giriş biletleri 749 €'dan, kort seviyesindeki premium (parterre) koltuklar ise 2.172 €'ya kadar çıkıyor.

• Alternatif seçenekler: Son turlar için salon biletleri tükenirse turnuva atmosferini yakından yaşamak üzere antrenman seansı bileti (15-45 €'dan başlayan fiyatlarla) veya Fan Village giriş bileti (15-30 €) alabilirsiniz.

Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Nitto ATP Finals 2026 nerede düzenlenecek?

Nitto ATP Finals 2026, yine İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenlenecek.

Zengin tarihi, zarif mimarisi ve mutfağıyla tanınan Torino, bu dünya çapındaki tenis turnuvasına etkileyici bir ev sahipliği yapıyor.

İtalya'nın en büyük kapalı spor salonu olan Inalpi Arena, seyircilere son teknolojiyle donatılmış bir ortam sunuyor. Şehir, 2021'den bu yana turnuvaya ev sahipliği yapıyor ve bunu 2027'ye kadar sürdürecek.

Nitto ATP Finals'ın son şampiyonları kimler?