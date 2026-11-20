Nitto ATP Finals, erkekler profesyonel tenis sezonunun yüksek tempolu zirvesi. Dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ve çiftler takımı, yıl sonu şampiyonlukları için heyecan dolu bir mücadele veriyor. Kaçırılmaması gereken bu turnuvanın biletlerini bugünden alabilirsiniz.

Turnuva, 2021’den bu yana İtalya’nın Torino kentindeki Inalpi Arena’da (eski adıyla Palaolimpico) düzenleniyor. Tenisin yıldızlarına görkemli bir sahne sunan organizasyon, bu yıl 15-22 Kasım tarihlerinde yine aynı salona dönecek.

2025’te yerel yıldız Jannik Sinner unvanını koruyarak turnuvanın köklü tarihine heyecan verici bir sayfa daha ekledi. İtalyan yıldız, sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvada ne yazık ki yer almayacak. Yine de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ve Ben Shelton’ın da bulunduğu yıldızlarla dolu kadro, coşkulu taraftarlara bir gösteri sunmaya hazırlanıyor.

Nitto ATP Finals için biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasına ilişkin en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Nitto ATP Finals 2026 ne zaman?

Nitto ATP Finals 2026, 15 Kasım Pazar ile 22 Kasım Pazar günleri arasında İtalya’nın Torino kentinde düzenlenecek. Turnuvada gündüz ve akşam maçlarını kapsayan 15 ayrı seans bulunuyor. Organizasyon, ikinci pazar günü merakla beklenen finalle sona erecek.

Tarih Aşama (saatler OAS) Biletler 20 Kasım Cuma Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 21 Kasım Cumartesi Yarı finaller: Gündüz seansı (11.30) Biletler Yarı finaller: Akşam seansı (18.00) Biletler 22 Kasım Pazar Şampiyonluk finalleri: Tek seans (15.00) Biletler

Nitto ATP Finals 2026 biletleri nasıl alınır?

Nitto ATP Finals 2026’nın resmî tek günlük ve çok günlük biletleri, geçen kasım ayında (2025) genel satışa çıktı. Bundan bir hafta önce başlayan özel öncelikli satış döneminde ise İtalya Tenis ve Padel Federasyonu (FITP) üyeleri biletlere erişim sağladı.

Resmî yetkili satış kanalları, Nitto ATP Finals bilet satış sitesi ve premium paket arayanlar için ATP Tour Experiences.

Son anda yer bulmayı umanlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında korunuyor. Bu program, biletlerin geçerli olduğu ve etkinliğe zamanında ulaşacağı konusunda alıcılara güvence sağlıyor.

Nitto ATP Finals 2026 biletleri ne kadar?

Nitto ATP Finals 2026’nın resmî bilet fiyatları, seansa (grup aşamasının ilk maçları, yarı finaller veya final) ve koltuk kategorisine göre büyük ölçüde değişiyor. En uygun fiyatlı biletleri arıyorsanız grup aşamasının ilk seansları, özellikle de hafta içi düzenlenenler, genellikle en ucuz seçenekler.

Biletler, ayrı gündüz ve akşam seansları için veya birden fazla günü kapsayan kombine giriş kartları olarak satılıyor.

• Grup aşaması seansları: Gündüz maçları için fiyatlar yaklaşık 82 €’dan başlıyor.

• Yarı finaller (21 Kasım Cumartesi): Bilet fiyatları, seansa ve korta yakınlığa bağlı olarak 254 € / 305 €’dan başlayıp 1.100 €’nun üzerine çıkıyor.

• Finaller (22 Kasım Pazar): Genel giriş biletleri 749 €’dan başlıyor; kort seviyesindeki premium (parter) koltukların fiyatı ise 2.172 €’ya kadar çıkıyor.

• Alternatif seçenekler: Son turlar için salon biletleri tükenirse turnuva atmosferini yakından yaşamak üzere antrenman seansı biletleri (15 €–45 €’dan başlayan fiyatlarla) veya Fan Village giriş biletleri (15 €–30 €) alabilirsiniz.

Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Nitto ATP Finals 2026 nerede düzenlenecek?

Nitto ATP Finals 2026, bir kez daha İtalya’nın Torino kentindeki Inalpi Arena’da (eski adıyla Palaolimpico) düzenlenecek.

Zengin tarihi, zarif mimarisi ve mutfağıyla tanınan Torino, dünya çapındaki bu tenis turnuvasına etkileyici bir ortam sunuyor.

İtalya’nın en büyük kapalı spor salonu olan Inalpi Arena, seyircilere modern imkânlarla donatılmış bir deneyim sunuyor. Şehir, 2021’den bu yana turnuvaya ev sahipliği yapıyor ve 2027’ye kadar da ev sahipliğini sürdürecek.

Nitto ATP Finals’ın son şampiyonları kimler?