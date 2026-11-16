Nitto ATP Finalleri, erkekler profesyonel tenis sezonunun heyecan dolu zirvesi. Dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ve sekiz çiftler takımı, yıl sonu şampiyonlukları için karşı karşıya geliyor. Kaçırılmaması gereken bu turnuvanın biletlerini bugünden satın alabilirsiniz.

Turnuva, 2021'den bu yana İtalya'nın Torino kentindeki görkemli Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenleniyor. Tenisin yıldızlarına sahne olan organizasyon, bu yıl da 15-22 Kasım'da aynı yere dönecek.

2025'te yerel yıldız Jannik Sinner unvanını koruyarak turnuvanın köklü tarihine heyecan verici bir sayfa daha ekledi. İtalyan yıldız, ne yazık ki sakatlığı nedeniyle bu yılki turnuvada yer almayacak. Yine de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ve Ben Shelton'ın da aralarında bulunduğu güçlü oyuncu kadrosu, coşkulu taraftarlara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Nitto ATP Finalleri'nde yerinizi nasıl ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasıyla ilgili en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 Nitto ATP Finalleri ne zaman?

2026 Nitto ATP Finalleri, 15 Kasım Pazar ile 22 Kasım Pazar günleri arasında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek. Turnuvada gündüz ve akşam maçlarını kapsayan 15 ayrı seans bulunuyor. Organizasyon, ikinci pazar günü merakla beklenen finalle sona erecek.

Tarih Aşama (Saat - CET) Biletler 16 Kasım Pazartesi Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 17 Kasım Salı Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 18 Kasım Çarşamba Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 19 Kasım Perşembe Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 20 Kasım Cuma Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 21 Kasım Cumartesi Yarı finaller: Gündüz seansı (11.30) Biletler Yarı finaller: Akşam seansı (18.00) Biletler 22 Kasım Pazar Şampiyonluk finalleri: Tek seans (15.00) Biletler

2026 Nitto ATP Finalleri biletleri nasıl satın alınır?

2026 Nitto ATP Finalleri'nin resmî tek günlük ve çok günlük biletleri, geçen kasım ayında (2025) genel satışa çıktı. Bundan önce İtalya Tenis ve Padel Federasyonu (FITP) üyeleri, bir hafta erken başlayan özel öncelikli satış döneminden yararlanabildi.

Resmî yetkili satış kanalları, Nitto ATP Finalleri bilet sitesi ve premium paketler için ATP Tour Experiences.

Son anda yer bulmak isteyenler, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve etkinlik için zamanında ulaşacağı konusunda güvence veriyor.

2026 Nitto ATP Finalleri biletleri ne kadar?

2026 Nitto ATP Finalleri'nin resmî bilet fiyatları, seansa (grup aşamasının ilk maçları, yarı finaller veya final) ve koltuk kategorisine göre önemli ölçüde değişiyor. En uygun fiyatlı biletleri arıyorsanız özellikle hafta içindeki erken grup aşaması seansları genellikle en ucuz seçenekler.

Biletler, ayrı gündüz ve akşam seansları için veya birden fazla günü kapsayan kombine biletler olarak satılıyor.

• Grup aşaması seansları: Gündüz maçlarında fiyatlar yaklaşık 82 €'dan başlıyor.

• Yarı finaller (21 Kasım Cumartesi): Bilet fiyatları, seansa ve korta yakınlığa bağlı olarak 254 € / 305 €'dan başlayıp 1.100 €'nun üzerine çıkıyor.

• Finaller (22 Kasım Pazar): Genel giriş biletleri 749 €'dan başlıyor; premium kort kenarı (parterre) koltukların fiyatı 2.172 €'ya kadar çıkıyor.

• Alternatif seçenekler: Son turlar için arena biletleri tükenirse turnuva atmosferini yakından yaşamak üzere Antrenman Seansı biletleri (15-45 €'dan başlayan fiyatlarla) veya Taraftar Köyü giriş biletleri (15-30 €) satın alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Nitto ATP Finalleri nerede düzenlenecek?

2026 Nitto ATP Finalleri, yine İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenlenecek.

Zengin tarihi, zarif mimarisi ve mutfağıyla tanınan Torino, dünya çapındaki bu tenis turnuvasına etkileyici bir ev sahipliği yapıyor.

İtalya'nın en büyük kapalı spor arenası olan Inalpi Arena, seyircilere son teknolojiyle donatılmış bir ortam sunuyor. Turnuvaya 2021'den bu yana ev sahipliği yapan şehir, organizasyonu 2027'ye kadar ağırlamaya devam edecek.

Nitto ATP Finalleri'nin son şampiyonları kimler?