Nitto ATP Finals, erkekler profesyonel tenis sezonunun tempolu finali. Dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ile sekiz çiftler takımı, yıl sonu şampiyonlukları için karşı karşıya geliyor. Kaçırılmaması gereken bu organizasyon için biletinizi bugün alabilirsiniz.

Turnuva, 2021'den bu yana İtalya'nın Torino kentindeki görkemli Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenleniyor. Tenisin yıldızlarına sahne olan organizasyon, bu kasım ayında (15-22 Kasım) bir kez daha aynı yere dönüyor.

2025 organizasyonunda ev sahibi ülkenin yıldızı Jannik Sinner unvanını koruyarak turnuvanın köklü geçmişine heyecan verici bir bölüm daha ekledi. İtalyan yıldız sakatlığı nedeniyle ne yazık ki bu yılki turnuvada yer almayacak olsa da Carlos Alcaraz, Alexander Zverev ve Ben Shelton'ın da aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu kadro, coşkulu taraftarlara bir gösteri sunmaya hazırlanıyor.

Nitto ATP Finals'ta nasıl yerinizi ayırtabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasına ilişkin en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Nitto ATP Finals 2026 ne zaman?

Nitto ATP Finals 2026, 15 Kasım Pazar ile 22 Kasım Pazar günleri arasında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek. Turnuva, gündüz ve akşam maçlarını kapsayan 15 farklı seanstan oluşacak ve ikinci pazar günü merakla beklenen finalle sona erecek.

Tarih Aşama (saat, CET) Biletler 18 Kasım Çarşamba Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 19 Kasım Perşembe Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 20 Kasım Cuma Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 21 Kasım Cumartesi Yarı finaller: Gündüz seansı (11.30) Biletler Yarı finaller: Akşam seansı (18.00) Biletler 22 Kasım Pazar Şampiyonluk finalleri: Tek seans (15.00) Biletler

Nitto ATP Finals 2026 biletleri nasıl alınır?

Nitto ATP Finals 2026 için resmî tek seanslık ve çok günlük biletler geçen kasım ayında (2025) genel satışa çıktı. Bundan önce İtalya Tenis ve Padel Federasyonu (FITP) üyeleri, bir hafta önce başlayan özel öncelikli satın alma döneminden yararlanabildi.

Yetkili resmî satış kanalları Nitto ATP Finals bilet sitesi ve premium paket arayanlar için ATP Tour Experiences.

Son anda yer bulmayı umanlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve etkinlik için zamanında ulaşacağı konusunda güvence verir.

Nitto ATP Finals 2026 biletleri ne kadar?

Nitto ATP Finals 2026'nın resmî bilet fiyatları, seansa (grup aşamasının ilk maçları, yarı finaller veya final) ve koltuk kategorisine göre büyük ölçüde değişiyor. En uygun fiyatlı giriş biletlerini arıyorsanız grup aşamasının ilk seansları, özellikle de hafta içindekiler, genellikle en ucuz seçenekler.

Biletler, ayrı ayrı gündüz veya akşam seansları için ya da birkaç günü kapsayan kombine geçiş kartları olarak satılıyor.

• Grup aşaması seansları: Gündüz maçları için fiyatlar yaklaşık 82 €'dan başlıyor.

• Yarı finaller (21 Kasım Cumartesi): Bilet fiyatları, seansa ve korta yakınlığa bağlı olarak 254 € veya 305 €'dan başlayıp 1.100 €'nun üzerine çıkıyor.

• Finaller (22 Kasım Pazar): Genel giriş biletleri 749 €'dan başlarken kort seviyesindeki premium koltukların (parterre) fiyatı 2.172 €'ya kadar çıkıyor.

• Alternatif seçenekler: Son turlar için arena biletleri tükenirse turnuva atmosferini yakından yaşamak için antrenman seansı biletleri (15–45 €'dan başlayan fiyatlarla) veya Fan Village giriş bileti (15–30 €) satın alabilirsiniz.

Ek bilgiler için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Nitto ATP Finals 2026 nerede düzenlenecek?

Nitto ATP Finals 2026, bir kez daha İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenlenecek.

Zengin tarihi, zarif mimarisi ve mutfağıyla tanınan Torino, dünya çapındaki bu tenis turnuvası için harika bir ortam sunuyor.

İtalya'nın en büyük kapalı spor salonu olan Inalpi Arena, seyircilere son teknolojiyle donatılmış bir ortam sunuyor. Torino, 2021'den bu yana turnuvaya ev sahipliği yapıyor ve 2027'ye kadar da ev sahipliğini sürdürecek.

Nitto ATP Finals'ın son şampiyonları kimler?