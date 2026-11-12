Nitto ATP Finalleri biletleri nasıl alınır: Tarino tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

2026 Nitto ATP Finals, erkek tenisinin en iyi oyuncularını İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da bir araya getiriyor. Sezonun bu prestijli kapanış turnuvası 15-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünyanın dikkatini çeken bu seçkin turnuvanın biletlerine talep son derece yüksek. GOAL, müsabakaların hiçbir anını kaçırmamanız için biletlerinizi hemen almanıza yardımcı olacak tüm temel bilgileri derledi.

Nitto ATP Finals ne zaman?

Tarih ve saat Müsabaka Yer Biletler 15 Kasım 2026 Pazar Grup aşaması Inalpi Arena, Torino, İtalya Biletler 16 Kasım 2026 Pazartesi Grup aşaması Inalpi Arena, Torino, İtalya Biletler 17 Kasım 2026 Salı Grup aşaması Inalpi Arena, Torino, İtalya Biletler 18 Kasım 2026 Çarşamba Grup aşaması Inalpi Arena, Torino, İtalya Biletler 19 Kasım 2026 Perşembe Grup aşaması Inalpi Arena, Torino, İtalya Biletler 20 Kasım 2026 Cuma Grup aşaması Inalpi Arena, Torino, İtalya Biletler 21 Kasım 2026 Cumartesi Yarı finaller Inalpi Arena, Torino, İtalya Biletler 22 Kasım 2026 Pazar Şampiyonluk finalleri Inalpi Arena, Torino, İtalya Biletler

Nitto ATP Finals biletleri nereden alınır?

Bilet bulmak için en iyi adres, doğrudan Nitto ATP Finals'ın resmî internet sitesi. Biletler aşamalar hâlinde satışa sunuluyor; kayıtlı taraftarlara ve e-posta bülteni abonelerine genellikle erken erişim hakkı tanınıyor. Genel satış başladığında ise bu seçkin etkinliğin sınırlı katılımı nedeniyle biletler hızla tükeniyor.

Resmî sitedeki biletler tükenmişse Ticombo'ya yönelebilirsiniz. Ticombo gibi ikincil satış platformlarında, birincil satış kanallarındaki biletler tükense bile bu büyük tenis turnuvası için boş koltuk bulabilirsiniz.

Nitto ATP Finals biletleri ne kadar?

Bu önemli tenis etkinliğinin bilet fiyatları, seansa ve Inalpi Arena'da seçtiğiniz koltuğa göre değişiyor. Biletleri doğrudan resmî sağlayıcıdan aldığınızda fiyatlar, dünya çapında tenis müsabakalarını canlı izlemenin en uygun fiyatlı yolu olan gündüz grup maçları için genellikle yaklaşık 82 avrodan başlıyor.

Resmî genel satıştaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil satış platformları, son anda bilet almak için alternatif sunuyor. İkincil piyasada erken grup aşaması seanslarının bilet fiyatları şu anda yaklaşık 176 avrodan başlıyor.

Nitto ATP Finals hakkında bilmeniz gereken her şey

Nitto ATP Finals, erkekler profesyonel tenis sezonunun son turnuvası. Turnuvaya yalnızca dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ve en iyi sekiz çiftler takımı katılıyor. Standart bir eleme tablosu yerine turnuva, oyuncuların gruplarında birbirleriyle karşılaştığı bir aşamayla başlıyor. Her grubu ilk iki sırada bitirenler eleme usulü oynanan yarı finallere yükseliyor. Ardından 22 Kasım Pazar günü şampiyonluk maçı oynanıyor.

Düşük sıralamalı rakiplere karşı oynanan ilk turlar bulunmadığından her seansta seçkin yıldızlar arasında büyük bir karşılaşma izlemek mümkün. Turnuva, 2026'da üst üste altıncı kez İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek. Yerel taraftarlar, unvanını Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev gibi güçlü rakiplere karşı korumak isteyen son şampiyon Jannik Sinner'ı tam anlamıyla destekleyecek.