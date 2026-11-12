24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Nitto ATP FinalsGetty Images
Book Nitto ATP Finals tickets
Çeviri:

Nitto ATP Finalleri biletleri nasıl alınır: Tarino tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

SHOPPING

Nitto ATP Finals biletlerini nasıl alabilirsiniz? İşte tüm detaylar

2026 Nitto ATP Finals, erkek tenisinin en iyi oyuncularını İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da bir araya getiriyor. Sezonun bu prestijli kapanış turnuvası 15-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Dünyanın dikkatini çeken bu seçkin turnuvanın biletlerine talep son derece yüksek. GOAL, müsabakaların hiçbir anını kaçırmamanız için biletlerinizi hemen almanıza yardımcı olacak tüm temel bilgileri derledi.

Nitto ATP Finals ne zaman?

Tarih ve saat

Müsabaka

Yer

Biletler

15 Kasım 2026 Pazar

Grup aşaması

Inalpi Arena, Torino, İtalya

Biletler

16 Kasım 2026 Pazartesi

Grup aşaması

Inalpi Arena, Torino, İtalya

Biletler

17 Kasım 2026 Salı

Grup aşaması

Inalpi Arena, Torino, İtalya

Biletler

18 Kasım 2026 Çarşamba

Grup aşaması

Inalpi Arena, Torino, İtalya

Biletler

19 Kasım 2026 Perşembe

Grup aşaması

Inalpi Arena, Torino, İtalya

Biletler

20 Kasım 2026 Cuma

Grup aşaması

Inalpi Arena, Torino, İtalya

Biletler

21 Kasım 2026 Cumartesi

Yarı finaller

Inalpi Arena, Torino, İtalya

Biletler

22 Kasım 2026 Pazar

Şampiyonluk finalleri

Inalpi Arena, Torino, İtalya

Biletler

Nitto ATP Finals biletleri nereden alınır?

Bilet bulmak için en iyi adres, doğrudan Nitto ATP Finals'ın resmî internet sitesi. Biletler aşamalar hâlinde satışa sunuluyor; kayıtlı taraftarlara ve e-posta bülteni abonelerine genellikle erken erişim hakkı tanınıyor. Genel satış başladığında ise bu seçkin etkinliğin sınırlı katılımı nedeniyle biletler hızla tükeniyor.

Resmî sitedeki biletler tükenmişse Ticombo'ya yönelebilirsiniz. Ticombo gibi ikincil satış platformlarında, birincil satış kanallarındaki biletler tükense bile bu büyük tenis turnuvası için boş koltuk bulabilirsiniz.

Nitto ATP Finals biletleri ne kadar?

Bu önemli tenis etkinliğinin bilet fiyatları, seansa ve Inalpi Arena'da seçtiğiniz koltuğa göre değişiyor. Biletleri doğrudan resmî sağlayıcıdan aldığınızda fiyatlar, dünya çapında tenis müsabakalarını canlı izlemenin en uygun fiyatlı yolu olan gündüz grup maçları için genellikle yaklaşık 82 avrodan başlıyor.

Resmî genel satıştaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil satış platformları, son anda bilet almak için alternatif sunuyor. İkincil piyasada erken grup aşaması seanslarının bilet fiyatları şu anda yaklaşık 176 avrodan başlıyor.

Nitto ATP Finals hakkında bilmeniz gereken her şey

Nitto ATP Finals, erkekler profesyonel tenis sezonunun son turnuvası. Turnuvaya yalnızca dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ve en iyi sekiz çiftler takımı katılıyor. Standart bir eleme tablosu yerine turnuva, oyuncuların gruplarında birbirleriyle karşılaştığı bir aşamayla başlıyor. Her grubu ilk iki sırada bitirenler eleme usulü oynanan yarı finallere yükseliyor. Ardından 22 Kasım Pazar günü şampiyonluk maçı oynanıyor.

Düşük sıralamalı rakiplere karşı oynanan ilk turlar bulunmadığından her seansta seçkin yıldızlar arasında büyük bir karşılaşma izlemek mümkün. Turnuva, 2026'da üst üste altıncı kez İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek. Yerel taraftarlar, unvanını Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev gibi güçlü rakiplere karşı korumak isteyen son şampiyon Jannik Sinner'ı tam anlamıyla destekleyecek.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin