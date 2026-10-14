Nitto ATP Finalleri, erkekler profesyonel tenis sezonunun heyecan dolu zirvesi. Dünyanın en iyi sekiz tekler oyuncusu ve sekiz çiftler takımı, yıl sonu şampiyonlukları için mücadele ediyor. Kaçırılmaması gereken bu organizasyon için biletinizi bugün alabilirsiniz.

Turnuva, 2021'den bu yana İtalya'nın Torino kentindeki görkemli Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) düzenleniyor. Tenisin yıldızlarına sahne olan organizasyon, bu kasım ayında (15-22 Kasım) yeniden aynı yerde yapılacak.

2025'te ev sahibi şehrin yıldızı Jannik Sinner unvanını koruyarak turnuvanın köklü tarihine heyecan verici bir sayfa daha ekledi. İtalyan yıldız, sakatlığı nedeniyle ne yazık ki bu yılki turnuvada yer almayacak. Yine de Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev'in de bulunduğu yıldızlarla dolu bir kadro, coşkulu taraftarlara unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Nitto ATP Finalleri'nde nasıl yerinizi ayırtabileceğinize ilişkin biletlerin nereden alınacağı, fiyatları ve daha fazlası dâhil en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

2026 Nitto ATP Finalleri ne zaman?

2026 Nitto ATP Finalleri, İtalya'nın Torino kentinde 15 Kasım Pazar ile 22 Kasım Pazar arasında düzenlenecek. Turnuvada gündüz ve akşam maçlarını kapsayan 15 ayrı seans bulunuyor. Organizasyon, ikinci pazar günü merakla beklenen finalle sona erecek.

Tarih Aşama (saat, CET) Biletler 15 Kasım Pazar Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 16 Kasım Pazartesi Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 17 Kasım Salı Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 18 Kasım Çarşamba Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 19 Kasım Perşembe Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 20 Kasım Cuma Grup aşaması: Gündüz seansı (11.30) Biletler

Grup aşaması: Akşam seansı (18.00) Biletler 21 Kasım Cumartesi Yarı finaller: Gündüz seansı (11.30) Biletler

Yarı finaller: Akşam seansı (18.00) Biletler 22 Kasım Pazar Şampiyonluk finalleri: Tek seans (15.00) Biletler

2026 Nitto ATP Finalleri biletleri nasıl alınır?

2026 Nitto ATP Finalleri için resmî tek seanslık ve çok günlük biletler, geçtiğimiz kasım ayında (2025) genel satışa çıktı. Bundan bir hafta önce ise İtalya Tenis ve Padel Federasyonu (FITP) üyelerine özel bir öncelikli satış dönemi başlamıştı.

Resmî yetkili satış kanalları, Nitto ATP Finalleri bilet sitesi ve premium paket arayanlar için ATP Tour Experiences.

Son anda yer bulmayı umanlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altına alınıyor. Böylece alıcılar, biletlerin geçerli olduğundan ve etkinlik için zamanında teslim edileceğinden emin olabiliyor.

2026 Nitto ATP Finalleri biletleri ne kadar?

2026 Nitto ATP Finalleri'nin resmî bilet fiyatları, seansa (ilk grup maçları, yarı finaller veya final) ve koltuk kategorisine göre büyük ölçüde değişiyor. En uygun fiyatlı biletleri arıyorsanız özellikle hafta içindeki ilk grup aşaması seansları genellikle en ucuz seçenekler.

Biletler, ayrı gündüz ve akşam seansları için veya birkaç günü kapsayan kombine biletler olarak satılıyor.

• Grup aşaması seansları: Gündüz maçları için fiyatlar yaklaşık 82 €'dan başlıyor.

• Yarı finaller (21 Kasım Cumartesi): Bilet fiyatları, seansa ve korta yakınlığa bağlı olarak 254 € / 305 €'dan 1.100 €'nun üzerine kadar çıkıyor.

• Finaller (22 Kasım Pazar): Genel giriş biletleri 749 €'dan başlıyor; premium saha seviyesi (parter) koltukların fiyatı ise 2.172 €'ya ulaşıyor.

• Alternatif seçenekler: Son turlar için arena biletleri tükenirse turnuva atmosferini yakından yaşamak üzere antrenman seansı biletleri (15 €-45 €'dan başlayan fiyatlarla) veya Fan Village giriş bileti (15 €-30 €) alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için turnuvanın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Nitto ATP Finalleri nerede düzenlenecek?

2026 Nitto ATP Finalleri, İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da (eski adıyla Palaolimpico) bir kez daha düzenlenecek.

Zengin tarihi, zarif mimarisi ve mutfağıyla tanınan Torino, dünya çapındaki bu tenis turnuvasına etkileyici bir ev sahipliği yapıyor.

İtalya'nın en büyük kapalı spor salonu olan Inalpi Arena, seyircilere son teknoloji imkânlarla donatılmış bir deneyim sunuyor. Turnuvaya 2021'den beri ev sahipliği yapan kent, organizasyonu 2027'ye kadar ağırlamaya devam edecek.

Nitto ATP Finalleri'nin son şampiyonları kimler?

Yıl Tekler şampiyonu Çiftler şampiyonları 2025 Jannik Sinner Harri Heliövaara & Henry Patten 2024 Jannik Sinner Kevin Krawietz & Tim Pütz 2023 Novak Djokovic Rajeev Ram & Joe Salisbury 2022 Novak Djokovic Rajeev Ram & Joe Salisbury 2021 Alexander Zverev Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut 2020 Daniil Medvedev Wesley Koolhof & Nikola Mektić 2019 Stefanos Tsitsipas Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut 2018 Alexander Zverev Jack Sock & Mike Bryan 2017 Grigor Dimitrov Henri Kontinen & John Peers 2016 Andy Murray Henri Kontinen & John Peers







