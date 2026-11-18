Yeni yılı nasıl karşılayacağınıza karar veremediniz mi? 31 Aralık’ta NHL Winter Classic ile buz hokeyi heyecanı yaşamak için Salt Lake City’ye gidebilirsiniz. Utah Mammoth-Colorado Avalanche maçını izlemek için biletinizi bugünden alın.

Utah Üniversitesi kampüsündeki Rice-Eccles Stadium’da oynanacak NHL Winter Classic, eyalette düzenlenen ilk açık hava NHL maçı olacağı için Utah’taki buz hokeyi taraftarları açısından önemli bir an olacak.

Colorado Avalanche daha önce açık hava maçlarında oynasa da Merkez Grubu’ndaki iki rakip de Winter Classic’te ilk kez mücadele edecek. Takımların Utah’taki son karşılaşmasında Colorado, Delta Center’da 4-2 kazanmıştı. Altı golün tamamı hareketli geçen ikinci periyotta atılmıştı.

Buz üzerinde unutulmaz bir gece yaşanması bekleniyor. GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil NHL Winter Classic biletleri hakkında bilmeniz gerekenleri anlatıyor.

NHL Winter Classic’te Utah Mammoth-Colorado Avalanche maçı ne zaman?

Utah Mammoth ile Colorado Avalanche arasındaki Discover NHL Winter Classic maçı, 31 Aralık Perşembe günü Rice-Eccles Stadium’da yerel saatle 16.00’da (Doğu saatiyle 18.00 / Pasifik saatiyle 15.00) oynanacak.

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 31 Aralık Perşembe Utah Mammoth-Colorado Avalanche (16.00 MT) Biletler Rice-Eccles Stadium (Salt Lake City, Utah)

NHL Winter Classic Utah Mammoth-Colorado Avalanche maçının biletleri nasıl alınır?

Resmî NHL Winter Classic biletleri, NHL’in resmî bilet satış ortağı ve platformu Ticketmaster’dan satın alınabilir. Biletler ilk olarak 16 Haziran Salı günü genel satışa çıktı.

Saha kenarı koltukları ve Stanley Cup ile fotoğraf çektirme fırsatı gibi ayrıcalıklar içeren VIP ve ağırlama paketleri NHL Experiences üzerinden temin edilebilir.

Taraftarlar ayrıca NHL Winter Classic maçının biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer ayırtmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

NHL Winter Classic Utah Mammoth-Colorado Avalanche maçının biletleri ne kadar?

Utah Mammoth-Colorado Avalanche NHL Winter Classic maçının resmî bilet fiyatları yaklaşık 238 ila 273 dolardan başlıyordu. Ortalama fiyatlar 250 ila 540 dolar arasında değişirken VIP ve orta buz paketlerinin fiyatları 700 dolardan başlayıp 2.400 doların üzerine çıkıyordu.

Bilet kategorisi / seviyesi Fiyat aralığı Neler dâhil? Standart giriş seviyesi / kale arkası üst tribün 238-310 dolar Kuzey, Güney ve köşe bölümlerinin üst sıralarındaki giriş seviyesi tribün koltukları. Orta seviye saha kenarı ve köşeler 350-550 dolar Doğu ve Batı saha kenarlarındaki alt ve orta sıralar (örneğin W10-W14 ve E30 bölümleri) ile kale arkalarındaki alt sıralar (S43-S45 bölümleri); buz pisti bariyerlerinin üzerinden yüksekten görüş sunar. Orta buz / saha kenarında seçkin konum 700 dolar ve üzeri Her iki kaleyi de dengeli biçimde görmek için Doğu ve Batı saha kenarlarında, orta kırmızı çizginin tam hizasındaki koltuklar. Resmî deneyim paketleri 792 dolardan başlayan fiyatlarla Doğrudan NHL Experiences üzerinden satılır. Başlangıç paketi, orta saha kenarında bir biletin yanı sıra maç öncesi ağırlama ve Stanley Cup ile fotoğraf çektirme fırsatı içerir. VIP ve kulüp ağırlama paketleri 675-2.400 dolar ve üzeri Üst düzey kulüp katı koltukları, kapalı salona erişim ve yiyecek-içecek dâhil seçenekler.

Ek bilgiler için NHL’in ve kulüplerin resmî bilet satış kanallarını, güncel bilet durumunu öğrenmek içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Rice-Eccles Stadium hakkında bilmeniz gerekenler

Rice-Eccles Stadium, Salt Lake City’deki Utah Üniversitesi kampüsünde bulunan 54.383 kişilik bir açık hava stadyumu ve Utah Utes Amerikan futbolu takımının evi. Wasatch Dağları’nın eteklerinde, yaklaşık 1.413 metre rakımda yer alan stadyum 1998’de açıldı. 2002 Kış Olimpiyatları’nın açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapmasıyla dünya çapında tanınıyor.

Salt Lake City’nin Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapma hakkını kazanmasının ardından eski stadyum (Robert Rice Stadium), 1997 üniversiteler arası Amerikan futbolu sezonundan sonra büyük ölçüde yıkıldı. George S. and Dolores Doré Eccles Foundation’ın 10 milyon dolarlık bağışının da katkısıyla 50 milyon dolara mal olan yeni stadyum, 10 aydan kısa sürede inşa edildi.

Spor etkinliklerinin yanı sıra stadyumda büyük konserler de düzenlendi. Bunlar arasında U2’nun 2011’deki 360° Tour’u, The Rolling Stones’un 2002’deki konseri, Garth Brooks’un 2021 ve 2022’de tamamı kapalı gişe gerçekleşen üç konseri ve Post Malone’un 2025’teki stadyum turnesi yer alıyor.

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