Bugünden bilet alarak Noel dönemindeki NFL heyecanını tribünde yaşamaya ne dersiniz? 16. haftanın dört karşılaşması Noel arifesi ve Noel gününde oynanacak. Program, 24 Aralık'taki Philadelphia Eagles-Houston Texans maçıyla başlayıp 25 Aralık'taki Seattle Seahawks-Los Angeles Rams karşılaşmasıyla sona erecek.
Ev sahibi statlarda Noel süslemeleri, kutlama müzikleri, Noel Baba temalı taraftar ürünleri ve kış koşullarında maç öncesi otopark buluşmaları da deneyime renk katıyor. Normal sezonun bitmesine yalnızca üç hafta kala play-off bileti alma yarışı, maçların heyecanını daha da artırıyor.
NFL ve yayın ortakları, Noel maçlarının devre arası gösterileri için de sık sık büyük müzik yıldızlarıyla anlaşıyor. Beyoncé'nin 2024'te Ravens-Texans maçındaki, 'Beyoncé Bowl' adı verilen unutulmaz performansı ve Snoop Dogg'un 2025'te Lions-Vikings karşılaşmasındaki gösterisi bunun örnekleri.
25 Aralık'taki diğer, daha erken saatli maçlar Chicago Bears-Green Bay Packers ve Denver Broncos-Buffalo Bills karşılaşmaları. GOAL, NFL Noel maçlarının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken tüm ayrıntıları anlatıyor.
NFL 2026 Noel maçlarının fikstürü nasıl?
Tarih
Maçlar (yerel saat)
Biletler
Stat (konum)
24 Aralık Perşembe
Philadelphia Eagles-Houston Texans (20.15 ET)
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
25 Aralık Cuma
Chicago Bears-Green Bay Packers (12.00 CT)
Soldier Field (Chicago)
25 Aralık Cuma
Denver Broncos-Buffalo Bills (14.30 MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
25 Aralık Cuma
Seattle Seahawks-Los Angeles Rams (17.15 PT)
Lumen Field (Seattle)
NFL'in 16. hafta fikstüründeki diğer maçlar şöyle:
Tarih
Maçlar (yerel saat)
Biletler
Stat (konum)
27 Aralık Pazar
New Orleans Saints-Arizona Cardinals (12.00 CT)
Caesars Superdome (New Orleans)
27 Aralık Pazar
Miami Dolphins-Los Angeles Chargers (13.00 ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
27 Aralık Pazar
New York Jets-New England Patriots (13.00 ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
27 Aralık Pazar
Baltimore Ravens-Cleveland Browns (13.00 ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
27 Aralık Pazar
Las Vegas Raiders-Tennessee Titans (13.05 PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
27 Aralık Pazar
Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers (15.25 CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
27 Aralık Pazar
Dallas Cowboys-Jacksonville Jaguars (19.20 CT)
AT&T Stadium (Arlington)
27 Aralık Pazar
Pittsburgh Steelers-Carolina Panthers (saat açıklanacak)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
27 Aralık Pazar
Minnesota Vikings-Washington Commanders (saat açıklanacak)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
27 Aralık Pazar
Indianapolis Colts-Cincinnati Bengals (saat açıklanacak)
Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
27 Aralık Pazar
Atlanta Falcons-Tampa Bay Buccaneers (saat açıklanacak)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
28 Aralık Pazartesi
Detroit Lions-New York Giants (20.15 ET)
Ford Field (Detroit)
NFL 2026 Noel maçlarının biletleri nasıl alınır?
2026'da Noel günü oynanacak üç NFL maçının ve Noel arifesindeki karşılaşmanın resmî biletleri, sezonun tam fikstürüyle birlikte mayıs ayında satışa sunuldu.
Maç biletlerini doğrudan ligin resmî bilet ortakları NFL Tickets, Ticketmaster NFL ve SeatGeek NFL üzerinden satın alabilirsiniz. Ev sahibi kulüplerin her biri, resmî kulüp sayfası aracılığıyla Ticketmaster'daki kendi birincil bilet satışını yönetiyor.
Maç bileti, maç öncesi ağırlama hizmeti ve otel konaklamasını bir araya getiren paketler için NFL'in resmî ağırlama hizmeti sağlayıcısı On Location üzerinden rezervasyon yapabilirsiniz.
Maç biletleri ikinci el piyasasından da alınabiliyor. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanlar için önde gelen platformlardan biri ve son dakika bileti bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.
NFL 2026 Noel maçlarının biletleri ne kadar?
2026'da Noel arifesi ve Noel gününde oynanacak NFL maçlarının resmî bilet fiyatları, karşılaşmaya ve oturma bölümüne göre yaklaşık 46 dolardan 680 doların üzerine kadar değişiyor:
- Philadelphia Eagles-Houston Texans: 46 dolardan 300 doların üzerine (ayakta izleme bölümünden 100. seviye tribüne)
- Chicago Bears-Green Bay Packers: 400 dolardan 680 doların üzerine (300/400. seviyeden 100. seviye tribüne)
- Denver Broncos-Buffalo Bills: 250 dolardan 550 doların üzerine (500. seviyeden 100. seviye tribüne)
- Seattle Seahawks-Los Angeles Rams: 268 dolardan 650 doların üzerine (300. seviyeden 100. seviye tribüne)
Ek bilgi için NFL'in resmî bilet portalını ve takımların sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub gibi ikinci el bilet sitelerini takip edin.
Philadelphia Eagles-Houston Texans: Bilmeniz gereken her şey
PHI - Form
- Kazanılan puanlar
- 75
HOU - Form
- Kazanılan puanlar
- 149
Kafa Kafaya
Chicago Bears-Green Bay Packers: Bilmeniz gereken her şey
CHI - Form
- Kazanılan puanlar
- 143
GB - Form
- Kazanılan puanlar
- 112
Kafa Kafaya
Denver Broncos-Buffalo Bills: Bilmeniz gereken her şey
DEN - Form
- Kazanılan puanlar
- 139
BUF - Form
- Kazanılan puanlar
- 149
Kafa Kafaya
Seattle Seahawks-Los Angeles Rams: Bilmeniz gereken her şey
SEA - Form
- Kazanılan puanlar
- 89
LA - Form
- Kazanılan puanlar
- 139