Bugünden bilet alarak Noel dönemindeki NFL heyecanını tribünde yaşamaya ne dersiniz? 16. haftanın dört karşılaşması Noel arifesi ve Noel gününde oynanacak. Program, 24 Aralık'taki Philadelphia Eagles-Houston Texans maçıyla başlayıp 25 Aralık'taki Seattle Seahawks-Los Angeles Rams karşılaşmasıyla sona erecek.

Ev sahibi statlarda Noel süslemeleri, kutlama müzikleri, Noel Baba temalı taraftar ürünleri ve kış koşullarında maç öncesi otopark buluşmaları da deneyime renk katıyor. Normal sezonun bitmesine yalnızca üç hafta kala play-off bileti alma yarışı, maçların heyecanını daha da artırıyor.

NFL ve yayın ortakları, Noel maçlarının devre arası gösterileri için de sık sık büyük müzik yıldızlarıyla anlaşıyor. Beyoncé'nin 2024'te Ravens-Texans maçındaki, 'Beyoncé Bowl' adı verilen unutulmaz performansı ve Snoop Dogg'un 2025'te Lions-Vikings karşılaşmasındaki gösterisi bunun örnekleri.

25 Aralık'taki diğer, daha erken saatli maçlar Chicago Bears-Green Bay Packers ve Denver Broncos-Buffalo Bills karşılaşmaları. GOAL, NFL Noel maçlarının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken tüm ayrıntıları anlatıyor.

NFL 2026 Noel maçlarının fikstürü nasıl?

Tarih Maçlar (yerel saat) Biletler Stat (konum) 24 Aralık Perşembe Philadelphia Eagles-Houston Texans (20.15 ET) Biletler Lincoln Financial Field (Philadelphia) 25 Aralık Cuma Chicago Bears-Green Bay Packers (12.00 CT) Biletler Soldier Field (Chicago) 25 Aralık Cuma Denver Broncos-Buffalo Bills (14.30 MT) Biletler Empower Field at Mile High (Denver) 25 Aralık Cuma Seattle Seahawks-Los Angeles Rams (17.15 PT) Biletler Lumen Field (Seattle)

NFL'in 16. hafta fikstüründeki diğer maçlar şöyle:

Tarih Maçlar (yerel saat) Biletler Stat (konum) 27 Aralık Pazar New Orleans Saints-Arizona Cardinals (12.00 CT) Biletler Caesars Superdome (New Orleans) 27 Aralık Pazar Miami Dolphins-Los Angeles Chargers (13.00 ET) Biletler Hard Rock Stadium (Miami) 27 Aralık Pazar New York Jets-New England Patriots (13.00 ET) Biletler MetLife Stadium (East Rutherford) 27 Aralık Pazar Baltimore Ravens-Cleveland Browns (13.00 ET) Biletler M&T Bank Stadium (Baltimore) 27 Aralık Pazar Las Vegas Raiders-Tennessee Titans (13.05 PT) Biletler Allegiant Stadium (Las Vegas) 27 Aralık Pazar Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers (15.25 CT) Biletler GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) 27 Aralık Pazar Dallas Cowboys-Jacksonville Jaguars (19.20 CT) Biletler AT&T Stadium (Arlington) 27 Aralık Pazar Pittsburgh Steelers-Carolina Panthers (saat açıklanacak) Biletler Acrisure Stadium (Pittsburgh) 27 Aralık Pazar Minnesota Vikings-Washington Commanders (saat açıklanacak) Biletler U.S. Bank Stadium (Minneapolis) 27 Aralık Pazar Indianapolis Colts-Cincinnati Bengals (saat açıklanacak) Biletler Lucas Oil Stadium (Indianapolis) 27 Aralık Pazar Atlanta Falcons-Tampa Bay Buccaneers (saat açıklanacak) Biletler Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 28 Aralık Pazartesi Detroit Lions-New York Giants (20.15 ET) Biletler Ford Field (Detroit)

NFL 2026 Noel maçlarının biletleri nasıl alınır?

2026'da Noel günü oynanacak üç NFL maçının ve Noel arifesindeki karşılaşmanın resmî biletleri, sezonun tam fikstürüyle birlikte mayıs ayında satışa sunuldu.

Maç biletlerini doğrudan ligin resmî bilet ortakları NFL Tickets, Ticketmaster NFL ve SeatGeek NFL üzerinden satın alabilirsiniz. Ev sahibi kulüplerin her biri, resmî kulüp sayfası aracılığıyla Ticketmaster'daki kendi birincil bilet satışını yönetiyor.

Maç bileti, maç öncesi ağırlama hizmeti ve otel konaklamasını bir araya getiren paketler için NFL'in resmî ağırlama hizmeti sağlayıcısı On Location üzerinden rezervasyon yapabilirsiniz.

Maç biletleri ikinci el piyasasından da alınabiliyor. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanlar için önde gelen platformlardan biri ve son dakika bileti bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

NFL 2026 Noel maçlarının biletleri ne kadar?

2026'da Noel arifesi ve Noel gününde oynanacak NFL maçlarının resmî bilet fiyatları, karşılaşmaya ve oturma bölümüne göre yaklaşık 46 dolardan 680 doların üzerine kadar değişiyor:

Philadelphia Eagles-Houston Texans : 46 dolardan 300 doların üzerine (ayakta izleme bölümünden 100. seviye tribüne)

: 46 dolardan 300 doların üzerine (ayakta izleme bölümünden 100. seviye tribüne) Chicago Bears-Green Bay Packers : 400 dolardan 680 doların üzerine (300/400. seviyeden 100. seviye tribüne)

: 400 dolardan 680 doların üzerine (300/400. seviyeden 100. seviye tribüne) Denver Broncos-Buffalo Bills : 250 dolardan 550 doların üzerine (500. seviyeden 100. seviye tribüne)

: 250 dolardan 550 doların üzerine (500. seviyeden 100. seviye tribüne) Seattle Seahawks-Los Angeles Rams: 268 dolardan 650 doların üzerine (300. seviyeden 100. seviye tribüne)

Ek bilgi için NFL'in resmî bilet portalını ve takımların sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub gibi ikinci el bilet sitelerini takip edin.

Philadelphia Eagles-Houston Texans: Bilmeniz gereken her şey

Kafa Kafaya Çizim 5 0 0 ABD 1 Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 MS ABD 1 Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 MS ABD 1 Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 MS ABD 1 Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 MS ABD 1 Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 MS 150 Kazanılan puanlar 102

Chicago Bears-Green Bay Packers: Bilmeniz gereken her şey

Kafa Kafaya Çizim 3 0 2 ABD 1 Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 MS ABD 1 Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 MS ABD 1 Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 MS ABD 1 Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 MS ABD 1 Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 MS 105 Kazanılan puanlar 124

Denver Broncos-Buffalo Bills: Bilmeniz gereken her şey

Kafa Kafaya Çizim 2 0 3 ABD 1 Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 MS ABD 1 Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 MS ABD 1 Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 MS NFL Preseason Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 MS ABD 1 Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 MS 98 Kazanılan puanlar 173

Seattle Seahawks-Los Angeles Rams: Bilmeniz gereken her şey