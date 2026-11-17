Bugünden bilet alarak Noel dönemindeki NFL heyecanını yerinde yaşamaya ne dersiniz? 16. haftanın dört karşılaşması Noel arifesi ve Noel gününde oynanacak. Program, 24 Aralık'taki Philadelphia Eagles ile Houston Texans maçıyla başlayıp 25 Aralık'taki Seattle Seahawks ile Los Angeles Rams karşılaşmasıyla sona erecek.

Ev sahibi stadyumlar Noel süslemeleri, döneme özgü müzikler, Noel Baba temalı taraftar ürünleri ve kış havasında stadyum çevresinde düzenlenen maç öncesi buluşmalarla bu atmosferi güçlendiriyor. Normal sezonun bitimine yalnızca üç hafta kalmış olması ve play-off bileti mücadelesi de maçların heyecanını artırıyor.

NFL ve yayın ortakları, Noel maçlarının devre arası gösterileri için de sık sık büyük müzik yıldızlarıyla anlaşıyor. Beyoncé'nin 2024'te Ravens ile Texans maçında sergilediği ve 'Beyoncé Bowl' olarak adlandırılan unutulmaz performans ile Snoop Dogg'un 2025'te Lions ile Vikings karşılaşmasındaki gösterisi buna örnek. Bu gösteriler Super Bowl'dakilere benziyor.

25 Aralık'ta daha erken saatlerde oynanacak diğer maçlar Chicago Bears ile Green Bay Packers ve Denver Broncos ile Buffalo Bills karşılaşmaları. GOAL, NFL Noel maçlarının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken tüm ayrıntıları aktarıyor.

NFL 2026 Noel maçlarının programı nasıl?

Tarih Maçlar (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 24 Aralık Perşembe Philadelphia Eagles ile Houston Texans (20.15 ET) Biletler Lincoln Financial Field (Philadelphia) 25 Aralık Cuma Chicago Bears ile Green Bay Packers (12.00 CT) Biletler Soldier Field (Chicago) 25 Aralık Cuma Denver Broncos ile Buffalo Bills (14.30 MT) Biletler Empower Field at Mile High (Denver) 25 Aralık Cuma Seattle Seahawks ile Los Angeles Rams (17.15 PT) Biletler Lumen Field (Seattle)

NFL'de 16. haftanın kalan programı şöyle:

Tarih Maçlar (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 27 Aralık Pazar New Orleans Saints ile Arizona Cardinals (12.00 CT) Biletler Caesars Superdome (New Orleans) 27 Aralık Pazar Miami Dolphins ile Los Angeles Chargers (13.00 ET) Biletler Hard Rock Stadium (Miami) 27 Aralık Pazar New York Jets ile New England Patriots (13.00 ET) Biletler MetLife Stadium (East Rutherford) 27 Aralık Pazar Baltimore Ravens ile Cleveland Browns (13.00 ET) Biletler M&T Bank Stadium (Baltimore) 27 Aralık Pazar Las Vegas Raiders ile Tennessee Titans (13.05 PT) Biletler Allegiant Stadium (Las Vegas) 27 Aralık Pazar Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers (15.25 CT) Biletler GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) 27 Aralık Pazar Dallas Cowboys ile Jacksonville Jaguars (19.20 CT) Biletler AT&T Stadium (Arlington) 27 Aralık Pazar Pittsburgh Steelers ile Carolina Panthers (henüz açıklanmadı) Biletler Acrisure Stadium (Pittsburgh) 27 Aralık Pazar Minnesota Vikings ile Washington Commanders (henüz açıklanmadı) Biletler U.S. Bank Stadium (Minneapolis) 27 Aralık Pazar Indianapolis Colts ile Cincinnati Bengals (henüz açıklanmadı) Biletler Lucas Oil Stadium (Indianapolis) 27 Aralık Pazar Atlanta Falcons ile Tampa Bay Buccaneers (henüz açıklanmadı) Biletler Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 28 Aralık Pazartesi Detroit Lions ile New York Giants (20.15 ET) Biletler Ford Field (Detroit)

NFL 2026 Noel maçlarının biletleri nasıl alınır?

2026'da Noel gününde oynanacak üç NFL maçının ve Noel arifesindeki karşılaşmanın resmî biletleri, sezonun tam programıyla birlikte mayıs ayında satışa çıkarıldı.

Maçların resmî satış kanallarındaki biletlerini ligin NFL Tickets, Ticketmaster NFL ve SeatGeek NFL adlı resmî bilet ortaklarından doğrudan satın alabilirsiniz. Her ev sahibi kulüp, ilk elden bilet satışını Ticketmaster'daki resmî kulüp sayfası üzerinden yönetiyor.

Maç biletleri, maç öncesi ağırlama hizmetleri ve otel konaklamasını bir araya getiren paketleri ise NFL'nin resmî ağırlama hizmeti sağlayıcısı On Location üzerinden ayırtabilirsiniz.

Maç biletleri ayrıca ikinci el piyasasından da satın alınabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanlar için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlar için güvenilir bir seçenek.

NFL 2026 Noel maçlarının biletleri ne kadar?

2026 NFL Noel arifesi ve Noel günü maçlarının resmî bilet fiyatları, karşılaşmaya ve oturma kategorisine göre yaklaşık 46 dolardan 680 doların üzerine kadar değişiyor. Fiyatlar şöyle:

Philadelphia Eagles ile Houston Texans : 46 dolardan 300 doların üzerine (ayakta izleme seviyesinden 100 seviyesindeki tribünlere)

: 46 dolardan 300 doların üzerine (ayakta izleme seviyesinden 100 seviyesindeki tribünlere) Chicago Bears ile Green Bay Packers : 400 dolardan 680 doların üzerine (300/400 seviyesinden 100 seviyesindeki tribünlere)

: 400 dolardan 680 doların üzerine (300/400 seviyesinden 100 seviyesindeki tribünlere) Denver Broncos ile Buffalo Bills : 250 dolardan 550 doların üzerine (500 seviyesinden 100 seviyesindeki tribünlere)

: 250 dolardan 550 doların üzerine (500 seviyesinden 100 seviyesindeki tribünlere) Seattle Seahawks ile Los Angeles Rams: 268 dolardan 650 doların üzerine (300 seviyesinden 100 seviyesindeki tribünlere)

Ek bilgi için NFL'nin resmî bilet portalını ve takımların sitelerini, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Philadelphia Eagles ile Houston Texans maçı: Bilmeniz gerekenler

Philadelphia Eagles PHI Form Houston Texans HOU PHI PHI HOU HOU Tüm maçlar Tüm maçlar Philadelphia Eagles PHI 11 19 New York Giants NYG K Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI K Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL K Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR K Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI K Oynanan maçlar 5 Kazanılan puanlar 73 Tüm maçlar Tüm maçlar Cleveland Browns CLE 27 24 Houston Texans HOU K Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU K Houston Texans HOU 21 27 New York Giants NYG K Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU K Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU K Oynanan maçlar 5 Kazanılan puanlar 149

Kafa Kafaya Çizim 5 0 0 ABD 1 Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 MS ABD 1 Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 MS ABD 1 Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 MS ABD 1 Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 MS ABD 1 Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 MS 150 Kazanılan puanlar 102

Chicago Bears ile Green Bay Packers maçı: Bilmeniz gerekenler

Chicago Bears CHI Form Green Bay Packers GB CHI CHI GB GB Tüm maçlar Tüm maçlar Chicago Bears CHI 27 24 Tampa Bay Buccaneers TB K Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI K Chicago Bears CHI 30 24 New England Patriots NE K Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI K Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI K Oynanan maçlar 5 Kazanılan puanlar 129 Tüm maçlar Tüm maçlar Green Bay Packers GB 10 30 Minnesota Vikings MIN K New England Patriots NE 27 45 Green Bay Packers GB K Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR K Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB K Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL K Oynanan maçlar 5 Kazanılan puanlar 122

Kafa Kafaya Çizim 3 0 2 ABD 1 Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 MS ABD 1 Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 MS ABD 1 Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 MS ABD 1 Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 MS ABD 1 Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 MS 105 Kazanılan puanlar 124

Denver Broncos ile Buffalo Bills maçı: Bilmeniz gerekenler

Denver Broncos DEN Form Buffalo Bills BUF DEN DEN BUF BUF Tüm maçlar Tüm maçlar Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN K Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC K Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN K Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA K Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN K Oynanan maçlar 5 Kazanılan puanlar 124 Tüm maçlar Tüm maçlar New York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF K Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF K Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL K Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF K Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF K Oynanan maçlar 5 Kazanılan puanlar 160

Kafa Kafaya Çizim 2 0 3 ABD 1 Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 MS ABD 1 Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 MS ABD 1 Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 MS NFL Preseason Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 MS ABD 1 Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 MS 98 Kazanılan puanlar 173

Seattle Seahawks ile Los Angeles Rams maçı: Bilmeniz gerekenler

Seattle Seahawks SEA Form Los Angeles Rams LA SEA SEA LA LA Tüm maçlar Tüm maçlar Las Vegas Raiders LVR 13 21 Seattle Seahawks SEA K Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ K Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI K Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC K Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA K Oynanan maçlar 5 Kazanılan puanlar 89 Tüm maçlar Tüm maçlar Arizona Cardinals ARZ 6 34 Los Angeles Rams LA K Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA K Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC K Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA K Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ K Oynanan maçlar 5 Kazanılan puanlar 129