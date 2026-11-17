Bugünden bilet alarak Noel dönemindeki NFL heyecanını yerinde yaşamaya ne dersiniz? 16. haftanın dört karşılaşması Noel arifesi ve Noel gününde oynanacak. Program, 24 Aralık'taki Philadelphia Eagles ile Houston Texans maçıyla başlayıp 25 Aralık'taki Seattle Seahawks ile Los Angeles Rams karşılaşmasıyla sona erecek.
Ev sahibi stadyumlar Noel süslemeleri, döneme özgü müzikler, Noel Baba temalı taraftar ürünleri ve kış havasında stadyum çevresinde düzenlenen maç öncesi buluşmalarla bu atmosferi güçlendiriyor. Normal sezonun bitimine yalnızca üç hafta kalmış olması ve play-off bileti mücadelesi de maçların heyecanını artırıyor.
NFL ve yayın ortakları, Noel maçlarının devre arası gösterileri için de sık sık büyük müzik yıldızlarıyla anlaşıyor. Beyoncé'nin 2024'te Ravens ile Texans maçında sergilediği ve 'Beyoncé Bowl' olarak adlandırılan unutulmaz performans ile Snoop Dogg'un 2025'te Lions ile Vikings karşılaşmasındaki gösterisi buna örnek. Bu gösteriler Super Bowl'dakilere benziyor.
25 Aralık'ta daha erken saatlerde oynanacak diğer maçlar Chicago Bears ile Green Bay Packers ve Denver Broncos ile Buffalo Bills karşılaşmaları. GOAL, NFL Noel maçlarının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken tüm ayrıntıları aktarıyor.
NFL 2026 Noel maçlarının programı nasıl?
Tarih
Maçlar (yerel saat)
Biletler
Stadyum (konum)
24 Aralık Perşembe
Philadelphia Eagles ile Houston Texans (20.15 ET)
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
25 Aralık Cuma
Chicago Bears ile Green Bay Packers (12.00 CT)
Soldier Field (Chicago)
25 Aralık Cuma
Denver Broncos ile Buffalo Bills (14.30 MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
25 Aralık Cuma
Seattle Seahawks ile Los Angeles Rams (17.15 PT)
Lumen Field (Seattle)
NFL'de 16. haftanın kalan programı şöyle:
Tarih
Maçlar (yerel saat)
Biletler
Stadyum (konum)
27 Aralık Pazar
New Orleans Saints ile Arizona Cardinals (12.00 CT)
Caesars Superdome (New Orleans)
27 Aralık Pazar
Miami Dolphins ile Los Angeles Chargers (13.00 ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
27 Aralık Pazar
New York Jets ile New England Patriots (13.00 ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
27 Aralık Pazar
Baltimore Ravens ile Cleveland Browns (13.00 ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
27 Aralık Pazar
Las Vegas Raiders ile Tennessee Titans (13.05 PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
27 Aralık Pazar
Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers (15.25 CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
27 Aralık Pazar
Dallas Cowboys ile Jacksonville Jaguars (19.20 CT)
AT&T Stadium (Arlington)
27 Aralık Pazar
Pittsburgh Steelers ile Carolina Panthers (henüz açıklanmadı)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
27 Aralık Pazar
Minnesota Vikings ile Washington Commanders (henüz açıklanmadı)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
27 Aralık Pazar
Indianapolis Colts ile Cincinnati Bengals (henüz açıklanmadı)
Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
27 Aralık Pazar
Atlanta Falcons ile Tampa Bay Buccaneers (henüz açıklanmadı)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
28 Aralık Pazartesi
Detroit Lions ile New York Giants (20.15 ET)
Ford Field (Detroit)
NFL 2026 Noel maçlarının biletleri nasıl alınır?
2026'da Noel gününde oynanacak üç NFL maçının ve Noel arifesindeki karşılaşmanın resmî biletleri, sezonun tam programıyla birlikte mayıs ayında satışa çıkarıldı.
Maçların resmî satış kanallarındaki biletlerini ligin NFL Tickets, Ticketmaster NFL ve SeatGeek NFL adlı resmî bilet ortaklarından doğrudan satın alabilirsiniz. Her ev sahibi kulüp, ilk elden bilet satışını Ticketmaster'daki resmî kulüp sayfası üzerinden yönetiyor.
Maç biletleri, maç öncesi ağırlama hizmetleri ve otel konaklamasını bir araya getiren paketleri ise NFL'nin resmî ağırlama hizmeti sağlayıcısı On Location üzerinden ayırtabilirsiniz.
Maç biletleri ayrıca ikinci el piyasasından da satın alınabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet arayanlar için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlar için güvenilir bir seçenek.
NFL 2026 Noel maçlarının biletleri ne kadar?
2026 NFL Noel arifesi ve Noel günü maçlarının resmî bilet fiyatları, karşılaşmaya ve oturma kategorisine göre yaklaşık 46 dolardan 680 doların üzerine kadar değişiyor. Fiyatlar şöyle:
- Philadelphia Eagles ile Houston Texans: 46 dolardan 300 doların üzerine (ayakta izleme seviyesinden 100 seviyesindeki tribünlere)
- Chicago Bears ile Green Bay Packers: 400 dolardan 680 doların üzerine (300/400 seviyesinden 100 seviyesindeki tribünlere)
- Denver Broncos ile Buffalo Bills: 250 dolardan 550 doların üzerine (500 seviyesinden 100 seviyesindeki tribünlere)
- Seattle Seahawks ile Los Angeles Rams: 268 dolardan 650 doların üzerine (300 seviyesinden 100 seviyesindeki tribünlere)
Ek bilgi için NFL'nin resmî bilet portalını ve takımların sitelerini, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.
Philadelphia Eagles ile Houston Texans maçı: Bilmeniz gerekenler
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