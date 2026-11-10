Dünyanın en iyi basketbol yıldızlarından bazıları yeni yılda Birleşik Krallık'a geliyor. NBA takımları normal sezon maçları için daha önce 10 kez Birleşik Krallık'a gelmiş olsa da ilk kez Londra dışındaki bir şehir bir maça ev sahipliği yapacak.

San Antonio Spurs ile New Orleans Pelicans'ın 17 Ocak'ta Manchester'daki Co-op Live'da oynayacağı maçı izlemek için biletinizi bugün alın.

2011'den bu yana 14 NBA takımı Birleşik Krallık'ta maç oynadı. San Antonio ve New Orleans ise bu listeye ilk kez katılacak. Böylece Birleşik Krallık'taki taraftarlar Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Zion Williamson ve Dejounte Murray gibi yıldızları sahada görme fırsatı bulacak.

Yaklaşan NBA Manchester 2027 maçı öncesinde bilet fiyatları ve biletleri nereden satın alabileceğiniz dâhil bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri GOAL aktarıyor.

NBA Manchester 2027 maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Salon (konum) 17 Ocak Pazar San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans (15.30 GMT) Biletler Co-op Live (Manchester)

NBA Manchester 2027 maçı için bilet nasıl alınır?

NBA Manchester 2027 maçının resmi genel satış biletleri tükenmiş olsa da resmi premium paketler hâlâ mevcut. Genel satış biletleri, Ticketmaster üzerinden yürütülen rastgele kura sistemiyle dağıtıldı.

Özel ağırlama seçenekleri doğrudan NBA Experiences'tan temin edilebilir. Bu seçenekler için kuraya katılmak gerekmiyor. Paketler, alt tribün koltuklarından Hall of Fame saha kenarı erişimine kadar uzanıyor. Maç öncesi karşılama etkinliği, NBA EXP Lounge'a erişim, NBA efsaneleriyle şut çalışmaları ve sahada fotoğraf çekimi gibi ayrıcalıklar da paketlere dâhil.

Taraftarlar, resmi bilet platformlarından ilk elden satışların yanı sıra ikincil piyasadan da koltuk satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan son dakika bileti almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri.

NBA Manchester 2027 maçının biletleri ne kadar?

İlk kura ve ön satış dönemlerinde NBA Manchester maçının birincil piyasadaki nominal bilet fiyatları, kategoriye bağlı olarak yaklaşık 60 sterlin ile 450 sterlinin üzeri arasında değişiyordu.

Üst tribün / 3. kat (giriş seviyesi) : Fiyatlar 60-160 sterlin arasında değişiyor (ikincil piyasada 70-110 sterlin). Salonun en üst sıralarındaki bu koltuklar sahayı tepeden görme imkânı sunuyor.

: Fiyatlar 60-160 sterlin arasında değişiyor (ikincil piyasada 70-110 sterlin). Salonun en üst sıralarındaki bu koltuklar sahayı tepeden görme imkânı sunuyor. Premium 2. kat / orta tribün : Fiyat yaklaşık 200 sterlin. Bu kategori, salonun orta katından görüş açısı ile fiyat arasında bir denge sunuyor.

: Fiyat yaklaşık 200 sterlin. Bu kategori, salonun orta katından görüş açısı ile fiyat arasında bir denge sunuyor. Alt tribün / 1. kat : Nominal fiyatlar 130-280 sterlin arasında değişiyor. Bunlar sahaya en yakın alt kattaki kalıcı tribün bölümleri.

: Nominal fiyatlar 130-280 sterlin arasında değişiyor. Bunlar sahaya en yakın alt kattaki kalıcı tribün bölümleri. Saha seviyesi / saha kenarı (VIP alanı): Nominal fiyatlar 450 sterlinden başlıyordu. Bu koltuklar sizi doğrudan saha seviyesine taşıyor.

Ek bilgiler için resmi NBA bilet platformunu, güncel bilet durumunu öğrenmek içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Co-op Live hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester'daki Co-op Live, Birleşik Krallık'ın en yeni ve en büyük, dünya standartlarındaki salonlarından biri. City of Manchester Stadyumu'nun yanındaki Etihad Campus'ta yer alıyor.

Mayıs 2024'te açılan salon, 23.500 kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük kapalı salonlarından biri. Salonda yılda yaklaşık 120 etkinlik düzenlenmesi planlanıyor. Basketbolun yanı sıra boks, netbol, tenis, espor, jimnastik ve canlı müzik dâhil pek çok eğlence ve spor etkinliği burada düzenlendi ve düzenlenecek.

Birleşik Krallık'ta oynanan NBA maçlarının tarihi

Önceki 10 NBA normal sezon maçının tamamına Londra'daki O2 Arena ev sahipliği yaptı. Maçların sonuçları şöyleydi: