Dünyanın en iyi basketbolcuları için Noel tatili yok. 25 Aralık’ta, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında Madison Square Garden’da oynanacak NBA Finalleri rövanşıyla başlayan beş önemli karşılaşma var. Maç biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Hindi ve bayram sofralarının ardından koltuğa yayılmak yerine, saha kenarında Jalen Brunson ile Victor Wembanyama’nın karşı karşıya gelişini izleyebilir (Spurs-Knicks) ya da Los Angeles’a dönerek Luka Dončić’e karşı oynayacak LeBron James’i seyredebilirsiniz (76ers-LA Lakers).

Sporun sunduğu heyecan bitmiyor; 25 Aralık’ta bile ara vermiyor. NBA Noel Günü maçlarının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil tüm bilgileri GOAL anlatıyor.

NBA 2026 Noel Günü maç programı nasıl?

Karşılaşma (yerel saat) Biletler Salon (konum) San Antonio Spurs - New York Knicks (12.00 ET) Biletler Madison Square Garden (New York, NY) Miami Heat - Boston Celtics (14.30 ET) Biletler TD Garden (Boston, MA) Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers (14.00 PT) Biletler Crypto.com Arena (Los Angeles, CA) Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves (19.00 CT) Biletler Target Center (Minneapolis, MN) Denver Nuggets - Golden State Warriors (19.30 PT) Biletler Chase Center (San Francisco, CA)

NBA 2026 Noel Günü maç biletleri nasıl alınır?

NBA 2026 Noel Günü maçlarının resmî biletleri NBATickets.com, Ticketmaster veya ev sahibi takımların resmî gişelerinden satın alınabilir. 2026-27 normal sezonunun tek maçlık biletleri, 13 Ağustos’ta maç programının açıklanmasının ardından ilk olarak Ağustos sonu ve Eylül başında satışa çıktı.

Son günlerde satışa çıkan biletleri takip edin:

Takımlar, yayınlar için ayrılan veya oyunculara tahsis edilip kullanılmayan biletler gibi elde tutulan kontenjanları zaman zaman 25 Aralık’a kalan son günlerde satışa çıkarıyor.

Maç biletleri ayrıca ikincil piyasadan da satın alınabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen platformlardan biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

NBA 2026 Noel Günü maç biletleri ne kadar?

NBA 2026 Noel Günü maçlarının resmî biletleri, ev sahibi salon ve karşılaşmaya bağlı olarak üst tribün koltukları için genellikle 180 ila 530 dolardan başlıyor; saha kenarındaki koltukların fiyatı ise 15.000 doların üzerine çıkıyor.

NBATickets.com ve Ticketmaster üzerinden satılan birincil piyasa biletlerinde dinamik fiyatlandırma uygulanıyor ve bu biletler yaz sonundaki satışa çıkışlarının ardından hızla tükeniyor. Bu nedenle mevcut ilanlarda hem standart resmî biletler hem de doğrulanmış yeniden satış biletleri bulunuyor.

Ek bilgi için NBA’in resmî bilet portalını ve takımların sitelerini, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

San Antonio Spurs - NY Knicks: Bilmeniz gereken her şey

Kafa Kafaya Çizim 3 0 2 NBA Summer League San Antonio Spurs SAS 70 New York Knicks NYK 49 MS NBA San Antonio Spurs SAS 90 New York Knicks NYK 94 MS NBA New York Knicks NYK 107 San Antonio Spurs SAS 106 MS NBA New York Knicks NYK 111 San Antonio Spurs SAS 115 MS NBA San Antonio Spurs SAS 104 New York Knicks NYK 105 MS 466 Kazanılan puanlar 485

Philadelphia 76ers - LA Lakers: Bilmeniz gereken her şey

Kafa Kafaya Çizim 4 0 1 NBA LA Lakers LAL 119 Philadelphia 76ers PHI 115 MS NBA Philadelphia 76ers PHI 108 LA Lakers LAL 112 MS NBA Philadelphia 76ers PHI 118 LA Lakers LAL 104 MS NBA LA Lakers LAL 116 Philadelphia 76ers PHI 106 MS NBA LA Lakers LAL 101 Philadelphia 76ers PHI 94 MS 552 Kazanılan puanlar 541

NBA’in Noel Günü maçlarının tarihi

NBA, kuruluşundan bir yıl sonra, 1947 Noel Günü’nde ilk kez maç düzenledi. O tarihten bu yana, lokavt nedeniyle 1998-99 sezonunun yarısının iptal edildiği 1998 hariç her yıl Noel Günü’nde maçlar oynandı. 25 Aralık’ta basketbol izlemek artık kaçırılmaması gereken bir gelenek.

Taraftarlar güne hediyelerini açarak başlıyor; ağacın altında bir forma veya yıldız oyuncuların imzasını taşıyan bir çift ayakkabı bulmayı umuyor. Ardından yıldızlarla dolu beş maçlık programın başına geçip LeBron James ve Steph Curry gibi tecrübeli oyuncularla efsaneleri, Anthony Edwards ve Victor Wembanyama gibi yükselen yıldızları izleme fırsatı buluyorlar.

Ülke genelindeki izleyiciler Noel Günü’ndeki NBA maçları için her yıl ekran başına geçiyor. Geçen yılın (2025) beş maçlık programını ABD’de ABC ve ESPN üzerinden toplam 47,2 milyon kişi izledi. Bu sayı, önceki yıla göre %45 artış anlamına geliyor ve ligin son 15 yıldaki en geniş Noel Günü erişimini oluşturuyor.

1999’dan beri her sezon 25 Aralık’ta oynayan LA Lakers elbette bu yıl da sahada olacak. Ne yazık ki Lakers taraftarları için takımın Noel dönemindeki galibiyet yüzdesi pek iç açıcı değil. NY Knicks de Noel’le güçlü bağı olan bir diğer takım. New York ekibi 50’den fazla sezonda Noel maçlarına çıktı ve NBA’in 1947’deki ilk Noel Günü maçında oynadı. Knicks, o zamandan beri Noel programının neredeyse değişmez bir parçası oldu.