MLS 2026 biletleri StubHub'da 15 $'dan başlıyor ve normal sezon 7 Kasım'daki Decision Day'e kadar sürerken ligin 30 kulübünün tamamını kapsıyor. Play-off'lar ise 18 Kasım'da başlıyor. Sezon, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen nadir sezon ortası aranın ardından temmuz ortasında yeniden başladı ve artık son düzlüğe girilmiş durumda.

Inter Miami, son şampiyon olarak sezonun ikinci yarısına girerken Lionel Messi de hâlâ ligin en büyük cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Atlanta United ise MLS'te en yüksek seyirci sayılarını çekmeye devam ediyor. GOAL, fikstürler, fiyatlar ve MLS 2026 biletlerinin şu anda tam olarak nereden alınabileceğine dair en güncel bilgileri derledi.

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MLS 2026 ne zaman?

Aşama Tarihler Normal sezon 21 Şubat - 7 Kasım 2026 Dünya Kupası arası 25 Mayıs - 16 Temmuz 2026 Play-off'lar 18 Kasım - 18 Aralık 2026 Takımlar 30 (15 Doğu Konferansı, 15 Batı Konferansı) Format Takım başına 34 normal sezon maçı; play-off'lar tek maç eleme usulü Konum ABD ve Kanada

Bu hafta sonunun MLS fikstürü:

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler Cmt, 22 Ağu, 19.30 Charlotte FC - D.C. United Bank of America Stadium (Charlotte) Biletler Cmt, 22 Ağu, 19.30 Inter Miami CF - Toronto FC Miami Freedom Park (Fort Lauderdale) Biletler Cmt, 22 Ağu, 19.30 LAFC - Portland Timbers BMO Stadium (Los Angeles) Biletler Cmt, 22 Ağu, 19.30 Orlando City SC - Real Salt Lake Inter&Co Stadium (Orlando) Biletler Cmt, 22 Ağu, 19.30 New York Red Bulls - Chicago Fire FC Red Bull Arena (Harrison) Biletler Cmt, 22 Ağu, 19.30 CF Montreal - LA Galaxy Stade Saputo (Montreal) Biletler Cmt, 22 Ağu, 20.30 Austin FC - Philadelphia Union Q2 Stadium (Austin) Biletler Cmt, 22 Ağu, 20.30 Nashville SC - Columbus Crew GEODIS Park (Nashville) Biletler Cmt, 22 Ağu, 20.30 St. Louis CITY SC - Houston Dynamo Energizer Park (St. Louis) Biletler Cmt, 22 Ağu, 21.30 Vancouver Whitecaps FC - FC Dallas BC Place (Vancouver) Biletler Cmt, 22 Ağu, 22.30 San Diego FC - Colorado Rapids Snapdragon Stadium (San Diego) Biletler Cmt, 22 Ağu, 22.30 San Jose Earthquakes - Minnesota United FC PayPal Park (San Jose) Biletler Paz, 23 Ağu, 16.30 New England Revolution - New York City FC Gillette Stadium (Foxborough) Biletler Paz, 23 Ağu, 19.00 Atlanta United FC - Sporting Kansas City Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Biletler

Başlama saatleri yayımlandığı şekliyledir ve tarihe yaklaştıkça değişebilir; bu yüzden kesin saati biletiniz üzerinden teyit edin. Decision Day'e kadar olan tam sezon programına yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

MLS 2026 biletleri nereden alınır?

StubHub, 30 MLS kulübünün tamamını tek bir yerde topluyor; böylece 30 farklı takım sitesini kontrol etmenize gerek kalmıyor.

Tek arama, tüm kulüpler. Sayfadan ayrılmadan takım, rakip, fiyat aralığı veya tribün bölümüne göre filtreleme yapın.

Sayfadan ayrılmadan takım, rakip, fiyat aralığı veya tribün bölümüne göre filtreleme yapın. Hızla tükenen maçlar. Özellikle Inter Miami'nin yer aldığı yüksek profilli karşılaşmalar en hızlı tükenenler arasında, bu yüzden erken alın.

Özellikle Inter Miami'nin yer aldığı yüksek profilli karşılaşmalar en hızlı tükenenler arasında, bu yüzden erken alın. FanProtect Guarantee. Geçerli bir bilet alın ya da paranızı geri alın.

Geçerli bir bilet alın ya da paranızı geri alın. Anında mobil teslimat. Biletler doğrudan telefonunuza aktarılır; maç günü son dakika alımları için idealdir.

Biletler doğrudan telefonunuza aktarılır; maç günü son dakika alımları için idealdir. Ön satış ve yeniden satış. Bazı kulüpler, genel satış başlamadan önce iç saha maçları için kombine sahiplerine erken erişim sunar; bu süre geçtikten sonra ya da bulunması zor deplasman tribünü koltukları için en hızlı rota StubHub'dır.

Bazı kulüpler, genel satış başlamadan önce iç saha maçları için kombine sahiplerine erken erişim sunar; bu süre geçtikten sonra ya da bulunması zor deplasman tribünü koltukları için en hızlı rota StubHub'dır. Hospitality. Saha kenarı ve loca seçenekleri dahil premium paketler, öne çıkan eşleşmeler için mevcuttur.

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MLS 2026 biletleri ne kadar?

Bilet türü Fiyat Mevcut en ucuz bilet 15 $'dan başlayan fiyatlarla ( Ligde ortalama, normal sezon 25 $-50 $ Öne çıkan veya rekabet düzeyi yüksek maçlar Ortalamanın üzerinde, eşleşmeye göre değişir Play-off'lar Sezonun en yüksek fiyatları

Fiyatı etkileyen unsurlar:

Koltuk konumu. Saha kenarı ve VIP bölümleri, üst kat tribün koltuklarından belirgin şekilde daha pahalıdır.

Saha kenarı ve VIP bölümleri, üst kat tribün koltuklarından belirgin şekilde daha pahalıdır. Rakip ve form durumu. Messi etrafında şekillenen Inter Miami'nin iç saha maçları, istikrarlı biçimde en pahalı ve en hızlı tükenenler arasında yer alıyor.

Messi etrafında şekillenen Inter Miami'nin iç saha maçları, istikrarlı biçimde en pahalı ve en hızlı tükenenler arasında yer alıyor. Stadyum büyüklüğü. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadium gibi daha büyük statlar, futbola özel daha küçük sahalara kıyasla daha geniş bir fiyat aralığı sunar.

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MLS 2026 hakkında bilmeniz gereken her şey

Inter Miami, aralık ayında Vancouver'ı 3-1 yenerek MLS Cup'ın son şampiyonu oldu ve ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandı. Lionel Messi, 29 golle Altın Ayakkabı'yı kazanırken üst üste ikinci kez MVP ödülünün sahibi oldu ve MLS tarihinde art arda MVP kazanan ilk oyuncu unvanını aldı. Miami, sezon arasında Jordi Alba ile Sergio Busquets'i kaybetti ancak 2025 Yılın Kalecisi Dayne St. Clair ile Meksikalı forvet Germán Berterame'yi kadrosuna kattı.

Atlanta United, geçen sezon da MLS'te en yüksek seyirci ortalamasını yakaladı ve Mercedes-Benz Stadium'da maç başına 43.000'in üzerinde taraftar çekti. Buna, CF Montreal'e karşı oynanan tek bir 1. Hafta maçındaki 65.520 seyirci de dahil; bu sayı hâlâ ligin bu sezonki en yüksek tek maç katılımlarından biri.

MLS, ABD, Kanada ve Meksika genelinde oynanan FIFA Dünya Kupası sırasında, 25 Mayıs'tan 16 Temmuz'a kadar normal sezona yedi hafta ara verdi. Mücadele temmuz ortasında yeniden başladı. Normal sezon şimdi 7 Kasım'daki Decision Day'e kadar sürüyor; ardından play-off'lar 18 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar devam edecek.

Statlar hakkında bilmeniz gereken her şey

Inter Miami artık Fort Lauderdale'deki, Nisan 2026'da açılan ve önceki evi Chase Stadium'un yerini alan, futbola özel 25.000 kişilik yeni stadı Miami Freedom Park'ta oynuyor.

MLS statlarının kapasitesi büyük farklılık gösteriyor. Austin'deki Q2 Stadium ve Nashville'deki GEODIS Park gibi yaklaşık 18.000-25.000 kapasiteli futbola özel statlardan, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadium dahil ligin en büyük ilgi gören takımları için NFL boyutlarındaki tesislere kadar uzanıyor. Satın almadan önce StubHub ilanınızdaki ilgili stadyumu, oturma planını ve kapasiteyi mutlaka kontrol edin; çünkü stat büyüklüğü ve yerleşimi pazardan pazara ciddi şekilde değişiyor.