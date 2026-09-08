La Liga biletlerini ayırtın:

🎟️ La Liga Biletleri: BİLET AL

🎟️ Real Madrid Biletleri: BİLET AL

🎟️ Barcelona Biletleri: BİLET AL

🎟️ Atletico Madrid Biletleri: BİLET AL

🎟️ 100 € altı biletler: BİLET AL

🎟️ Hospitality paketleri ve biletler: BİLET AL

🎟️ Aile alanları ve biletler: BİLET AL

🎟️ Camp Nou Biletleri: BİLET AL

🎟️ Santiago Bernabeu Biletleri: BİLET AL

La Liga biletlerini nereden alabilirim?

La Liga maçları için tekil maç girişlerinden sezonluk biletlere ve ek hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

La Liga bileti satın almanın en güvenilir yolu, resmi kulüp internet sitelerine gidip burada "Biletler" bölümüne yönelmektir.

Biletler çoğu zaman her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar ve hesap oluşturmanızla birlikte kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Biletleri, çoğu zaman kulüplerin stadyumlarında veya yakınında bulunan fiziki bilet gişelerinden de satın alabilirsiniz. Bazı kulüplerin, merkezlerinin bulunduğu şehirlerin çeşitli noktalarında da satış noktaları vardır.

Biletler resmi kanallarda tükenmişse ya da resmi satıştan önce koltuk garantilemek veya son dakika biletlerini kapmak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.

Bir sonraki El Clasico ne zaman?

2026/27 sezonunun ilk Clasico'sunun ekim ayında 10. haftada oynanacağı doğrulandı, rövanş ise mayısta Bernabeu'da yapılacak.

Madrid derbisinin de bu sezon için kesinleşen iki tarihi var: Atletico Madrid, 20 Eylül'de (7. hafta) Riyadh Air Metropolitano'da Real Madrid'i ağırlayacak, rövanş ise 4 Nisan 2027'de Bernabeu'da oynanacak (30. hafta).

Karşılaşma Tarih ve saat (yerel saat) Biletler Madrid derbisi: Atletico Madrid - Real Madrid 20 Eylül 2026 (18.00) Biletler El Clasico: Barcelona - Real Madrid 25 Ekim 2026 (TBC) Biletler Madrid derbisi: Real Madrid - Atletico Madrid 4 Nisan 2027 (TBC) Biletler El Clasico: Real Madrid - Barcelona 9 Mayıs 2027 (TBC) Biletler

La Liga biletleri ne kadar?

La Liga biletlerinin maliyeti geniş bir aralıkta değişiklik gösterir.

Kulüplerin çoğu yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uygular, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe değişir.

Bu etkenlere ek olarak, stadyum içindeki koltuğun konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; premium görüş açısına sahip yerler çoğu zaman en yüksek ücreti gerektirir. Bazı kulüpler ayrıca maçları kategoriye ayırır ve Madrid derbisi (Real Madrid - Atletico Madrid) ile El Clasico (Barcelona - Real Madrid) gibi büyük rakiplere karşı öne çıkan karşılaşmalar en üst kademeye girer, buna bağlı olarak fiyatlar da yükselir.

La Liga sezonundan ne beklenmeli?

Barcelona, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon şampiyonluğu belirleyen El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 yenmesinin ardından 2026/27 sezonuna üst üste iki kez şampiyon olarak giriyor ve bitime üç maç kala 29. lig şampiyonluğunu garantilemiş durumda. Bu, Flick'in 2024'te göreve gelmesinden bu yana kazanılan bir Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası'nın yanına eklenen üst üste ikinci şampiyonluk oldu.

Real Madrid ise buna karşılık unutmak isteyeceği bir sezon geçirdi. Kadro içindeki huzursuzluk haberlerinin ortasında Xabi Alonso sezonun ortasında Alvaro Arbeloa ile değiştirildi ve Real Madrid, çabalarına rağmen gösterecek tek bir kupa bile olmadan ikinci sırada bitirdi; bu, kulübün büyüklüğü düşünüldüğünde nadir ve acı verici bir sonuçtu. Buna karşılık başkan Florentino Perez, ilk döneminden 13 yıl sonra ikinci kez Bernabeu'ya dönen Jose Mourinho'ya yöneldi; kulüp yeniden kazanma alışkanlığına dönmeyi hedefliyor.

Değeri hiç olmadığı kadar yükselen bir isim varsa o da Kylian Mbappe. Real Madrid forveti, İspanya'daki ilk iki sezonunun ikisinde de La Liga'nın gol kralı oldu ve 2026/27 sezonuna Dünya Kupası tarihinde Altın Ayakkabı'yı iki kez kazanan yalnızca ikinci oyuncu olmanın moraliyle giriyor; Fransa'nın dördüncü olduğu 2026 Kuzey Amerika turnuvasında 10 golle en skorer isim olmuştu. Oturmuş bir kadro ve büyük kulüplerinin hiçbirinde kupasız sezon yaşamamış Mourinho gibi bir teknik direktörle Real Madrid, Mbappe'nin Dünya Kupası formunun ülkede gerçek bir şampiyonluk yarışına dönüşmesini umutsuzca isteyecek.