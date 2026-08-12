Kadınlar Süper Ligi 2026-27 biletleri: WSL bilet fiyatları, ağırlama ve kombine bilet bilgileri

Turnuva rekoru seyirci sayıları ve 400 milyonu aşan küresel izlenme rakamlarıyla kadın futbolunun etkisi doğrudan yerel oyuna da taşındı.

2026/27 Barclays Women’s Super League (WSL) sezonu başlarken, taraftar ilgisi ve statlardaki katılım her zamankinden daha yüksek.

GOAL, 2026/27 sezonunda WSL maçları için biletlerin nasıl alınacağını, nereden satın alınacağını ve tahmini fiyatları sizin için anlatıyor.

Women’s Super League (WSL) maç bileti nasıl alınır?

WSL bileti satın almanın en güvenilir ve en hesaplı yöntemi, doğrudan kulüplerin resmi bilet satış portalları üzerinden işlem yapmaktır.

Satış dönemleri ve üyelik kontenjanları için kulüp sitelerini düzenli olarak kontrol etmeniz önemle tavsiye edilir.

Tek maçlık biletler ve sezonluk kombine paketleri, WSL kulüplerinin büyük bölümünde kolayca bulunabiliyor. Ancak öne çıkan fikstürler, yerel derbiler ve şampiyonluk yarışındaki takımların maçları için erken davranmak şart.

2026/27 sezonunda maç günü deneyimini geliştirmeyi sürdüren başlıca stat girişimleri şöyle:

Arsenal Women: 13 WSL iç saha maçının yüzde 100'ünü Emirates Stadyumu'nda oynuyor; tek maçlık biletlerin yanı sıra çoklu maç paketleri de sunuyor.

13 WSL iç saha maçının yüzde 100'ünü Emirates Stadyumu'nda oynuyor; tek maçlık biletlerin yanı sıra çoklu maç paketleri de sunuyor. Everton Women: WSL iç saha maçlarını tarihi Goodison Park'ta oynuyor ve Merseyside'da kalıcı bir ana saha oluşturuyor.

WSL iç saha maçlarını tarihi Goodison Park'ta oynuyor ve Merseyside'da kalıcı bir ana saha oluşturuyor. Chelsea Women: Büyük maçlara Stamford Bridge'de ev sahipliği yaparken, bazı karşılaşmaları da Kingsmeadow'da oynuyor.

Büyük maçlara Stamford Bridge'de ev sahipliği yaparken, bazı karşılaşmaları da Kingsmeadow'da oynuyor. Liverpool Women: Öne çıkan lig maçlarını Anfield'da düzenliyor.

Resmi kulüp kontenjanlarının tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları yüksek talep gören maçlar için taraftardan taraftara yeniden satış seçenekleri sunuyor. Satın alma yapacağınız internet sitesinin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

Women’s Super League maç biletleri ne kadar?

Yaklaşan 2025/26 sezonu için ortalama yetişkin kombine ve maç günü bilet fiyatlarına göz atın:

Kulüp Kombine Maç Bileti Arsenal £140 - £360 £13,50 - £90 Aston Villa £80 - £110 £10 - £20 Birmingham City £75 - £95 £10 - £15 Brighton & Hove Albion £95 - £120 £10 - £18 Charlton Athletic £75 - £95 £10 - £15 Chelsea £70 - £130 £12 - £40 Crystal Palace £80 - £100 £10 - £18 Everton £100 - £120 £10 - £20 Liverpool £75 - £100 £10 - £25 London City Lionesses £85 - £110 £10 - £18 Manchester City £85 - £105 £14 - £35 Manchester United £85 - £110 £12 - £25 Tottenham Hotspur £90 - £125 £10 - £22 West Ham United £75 - £90 £10 - £18

Women’s Super League maçlarını nasıl izleyebilir veya internetten yayınla takip edebilirim?

Yeni WSL sezonu, geçen ekimde üzerinde anlaşmaya varılan ve Sky Sports ile BBC arasında paylaşılan yeni beş yıllık yayın anlaşmasının ilk sezonu olacak. Sky'ın canlı maçların yüzde 90'ını yayınlayacağı belirtiliyor.

Tüm aksiyonu NOW ve Sky Sports uygulaması üzerinden de izleyebilirsiniz. NOW, tüm Sky Sports kanallarına, tüm Sky Sports+ yayınına ve çok daha fazlasına erişim sunan anında yayın hizmetidir. Bir uygulama olduğu için müşteriler kaydolup 60'tan fazla cihazda anında yayın izleyebilir. NOW Sports üyelikleri ayrıca müşterilere, üyelik süresi boyunca tüm canlı Sky Sports+ yayınlarının yanı sıra Sky Sports belgesellerine ve isteğe bağlı olarak seçili tekrarlar ile özetlere erişim sağlar. Çeşitli üyelik paketleri şu şekildedir: 6 Aylık Tasarruf Üyeliği (aylık £26, minimum 6 ay taahhüt) ve Günlük Üyelik (£14,99, tek seferlik ödeme). NOW Sports Günlük Üyeliğiniz satın alma işleminin hemen ardından başlar ve 24 saat sürer. Esnek Aylık Üyelik (6 ay boyunca aylık £29,99). İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Kadın futbolunun en üst düzeyine ilişkin bilet bilgilerini incelemek, yerel oyunun hızlı ticari büyümesini ve artan popülaritesini ortaya koyuyor. Turnuva galibiyeti bahisleri veya maç tahminleri yapmayı planlıyorsanız, hoş geldin fırsatlarından yararlanmak size iyi bir başlangıç avantajı sağlar. megapari promo code ile açılan bonusları keşfetmek için uzman incelememizi okuyun.