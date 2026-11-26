İtalya Süper Kupası (Supercoppa Italiana), iki takımlı formatına ve İtalya’ya dönüyor. Son Serie A şampiyonu Inter Milan, geçen sezon İtalya Kupası’nda finalist olan Lazio ile 22 Aralık’ta San Siro’da karşılaşacak. Milano’daki yıl sonu heyecanına tanıklık etmek için biletinizi bugünden ayırtın.

Inter Milan, İtalya Süper Kupası’nın son altı düzenlemesinin tamamında yer aldı ve 2021-2023 arasında üst üste üç kez şampiyon oldu. Lazio’nun turnuvadaki son zaferi ise 2019’a uzanıyor. Geçen aralık ayında Riyad’daki King Saud University Stadyumu’nda Bologna’yı 2-0 yenen Napoli kupayı kazandı.

Cristian Chivu’nun Inter Milan’ı, karşılaşmaya psikolojik üstünlükle çıkacak. Maçın San Siro’da oynanmasıyla ev sahibi avantajına sahip olacak takım, Lazio’ya karşı son 10 maçında da yenilmedi. Bu seri, mayıs ayındaki İtalya Kupası finalinde alınan 2-0’lık galibiyeti de kapsıyor.

Peki, bu heyecanı tribünden nasıl yaşayabilirsiniz? GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere İtalya Süper Kupası için mevcut tüm bilet seçeneklerini anlatıyor.

İtalya Süper Kupası 2026 ne zaman?

Inter Milan ile Lazio arasındaki İtalya Süper Kupası maçı, Milano’daki San Siro’da oynanacak ve yerel saatle 21.00’de (CET) başlayacak.

İtalya Süper Kupası 2026 biletleri nasıl alınır?

İtalya Süper Kupası 2026’nın resmî biletleri öncelikle Serie A’nın resmî bilet satış ortağı Vivaticket ve katılımcı kulüplerin satış kanalları üzerinden satılıyor.

İtalya Süper Kupası maçlarında kulüplerin bilet satışları genellikle aşamalı olarak ilerler. Maçtan haftalar önce kombine sahiplerine tanınan öncelikle başlayan süreç, taraftar kartı/CRN sahiplerine ayrılan satış dönemleriyle devam eder. Bilet kalırsa genel satışa geçilir.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet teslimi: Ticombo, TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla tüm bilet devirlerini ve satın alımlarını koruyor. Program, biletlerinizin zamanında elinize ulaşacağını ve etkinlikte geçerli olacağını garanti ediyor. Aksi hâlde ödediğiniz tutarın %100’ü iade ediliyor.

İtalya Süper Kupası 2026 biletleri ne kadar?

İtalya’daki benzer büyük ulusal kupa finalleri ve San Siro’nun standart kategori fiyatları temel alındığında, resmî genel satış biletlerinin tribün ve kata göre 35 avro ile 250 avronun üzeri arasında değişmesi bekleniyor.

San Siro’nun üç katı (Anelli) ve dört tribünü için varsayılan resmî bilet fiyatları şöyle:

Oturma bölümü Konum ve görüş açısı Varsayılan resmî fiyat Terzo Anello (3. kat) En üst kat (Blu, Verde, Rosso) 35-55 avro Secondo Anello Blu / Verde Kalelerin arkası (Curva Sud ve Nord) 50-80 avro Primo Anello Blu / Verde Kalelerin arkasındaki alt kat 75-110 avro Secondo Anello Rosso / Arancio Yan tribünlerin üst-orta bölümü 110-160 avro Primo Anello Arancio Alt yan tribün (yedek kulübelerinin karşısı) 150-210 avro Primo Anello Rosso & Poltroncine Ana tribünün alt katı (yedek kulübelerinin arkası) 190-260 avro üzeri VIP / Ağırlama salonları Özel localar ve saha kenarındaki kulüp alanları 400-800 avro üzeri

Ek bilgiler için kulüplerin resmî sitelerini, güncel bilet durumunu görmek için de Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

İtalya Süper Kupası hakkında bilmeniz gerekenler

İtalya Süper Kupası’nın son şampiyonları şöyle: