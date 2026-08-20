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Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport
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İskoçya Premiership 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, stat bilgileri ve daha fazlası

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Tickets
Premiership
Celtic
Rangers

Bu sezon birbirinden heyecan verici çok sayıda İskoçya maçına bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şey

Bu yılın başlarında İskoç Premiership sezonunun şimdiye kadarki en heyecan verici finişlerinden birine tanıklık ettik ve heyecana heyecan katan şey, bunun her zamanki iki takımlı 'Old Firm' yarışı bile olmamasıydı. Bu sezonun aksiyonuna siz de dahil olmak için maç biletlerinizi bugün ayırtın.

Mayıstaki sinirleri geren bir günde Celtic, Celtic Park'ta Hearts'a karşı geç bulduğu iki golle Edinburgh ekibinin 1960'tan bu yana ilk lig şampiyonluğunu elde etmesini engelledi. Hearts'ın acısını artıran bir diğer unsur da, yaklaşık 8 ay boyunca zirvede yer almış olmasıydı.

Şimdi Martin O'Neill yönetimindeki Bhoys, üst üste altıncı lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor, ya da daha da inanılmazı son 16 sezonda 15. kez bunu başarmayı. Elbette İskoç futbol sahnesi yalnızca Celtic'ten ibaret değil ve Premiership'teki 12 takımın herhangi birini sahada izlemek için pek çok fırsat var.

Bırakın GOAL, İskoç Premiership maçlarında koltuk nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini size sunsun. Buna biletleri nereden alabileceğiniz, ne kadara mal oldukları ve daha fazlası da dahil.

Yaklaşan öne çıkan İskoç Premiership maçları

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Konum

Biletler

Cmt, 29 Ağu (15.00)

Celtic - Falkirk

Celtic Park (Glasgow)

Biletler

Paz, 30 Ağu (15.00)

Dundee - Hibernian

Dens Park (Dundee)

Biletler

Paz, 30 Ağu (15.00)

St. Mirren - Motherwell

SMiSA Stadium (Paisley)

Biletler

Çar, 2 Eyl (19.45)

Celtic - Aberdeen

Celtic Park (Glasgow)

Biletler

Çar, 2 Eyl (19.45)

Dundee - St. Johnstone

Dens Park (Dundee)

Biletler

Çar, 2 Eyl (19.45)

Motherwell - Dundee United

Fir Park (Motherwell)

Biletler

Cmt, 5 Eyl (15.00)

Rangers - Motherwell

Ibrox Stadium (Glasgow)

Biletler

Cmt, 19 Eyl (15.00)

St. Mirren - Dundee United

SMiSA Stadium (Paisley)

Biletler

Cmt, 19 Eyl (15.00)

Dundee - Motherwell

Dens Park (Dundee)

Biletler

Paz, 20 Eyl (12.00)

Celtic - Rangers

Celtic Park (Glasgow)

Biletler

İskoç Premiership biletleri nasıl alınır?

İskoç Premiership için resmi maç biletleri, ev sahibi kulüplerin bilet platformlarından veya gişelerinden doğrudan satın alınabilir. Ligde merkezi bir bilet satış portalı kullanılmaz; bunun yerine 12 üye kulübün her biri kendi satışlarını kontrol eder ve yönetir.

Maç biletleri genel olarak planlanan karşılaşma tarihinden iki ila dört hafta önce satışa çıkar. Kombine bilet sahipleri stat koltuklarının büyük çoğunluğunu oluşturduğu için, kalan kontenjan açık ve kademeli öncelik grupları halinde satışa sunulur:

Önce kombine bilet sahipleri / kulüp üyeleri: Maçtan 3-4 hafta öncesine kadar platformlar, kombine bilet sahipleri için ek koltuk satın alma ve resmi kulüp üyeleri için rezervasyon pencerelerini açma eğilimindedir.

Genel satış: Eğer bilet kalırsa, bunlar başlama vuruşundan yaklaşık 1 ila 2 hafta önce genel kamuoyuna sunulur.

Buna ek olarak taraftarlar, İskoç Premiership maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden koltuk bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir ve son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

İskoç Premiership biletleri ne kadar?

İskoç Premiership'te resmi, genel giriş yetişkin maç biletleri genellikle £20-£50 arasında değişir, ancak yüksek profilli fikstürlerde standart bilet fiyatları ikiye hatta üçe katlanabilir.

Çoğu kulüp, talebe göre iç saha maçlarını iki veya üç kategoriye ayırır ve bu da temel bilet fiyatını belirler:

Kategori A (Premium maçlar): Bunlar Celtic veya Rangers'a karşı olan yüksek talep gören karşılaşmalardır ve Hearts ile Hibernian arasındaki Edinburgh Derbisi gibi yerel rekabetleri de kapsar.

Kategori B/C (Standart maçlar): Üst ligin geri kalan kulüplerine karşı oynanan rutin lig maçları.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını veya güncel müsaitlik durumu için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

İskoç Premiership rekorları ve istatistikleri

Old Firm olarak bilinen Celtic ile Rangers arasındaki rekabet, dünya futbolunda yerel düzeydeki en uzun süreli hakimiyet dönemini temsil ediyor. Celtic 56 lig şampiyonluğuyla listenin zirvesinde yer alırken, Rangers 55 ile hemen arkasında bulunuyor.

Üst üste lig şampiyonlukları: Celtic ve Rangers, üst üste 9 lig şampiyonluğu kazanma rekorunu paylaşıyor. Celtic bunu iki kez başardı (1965-1974 ve 2011-2020), Rangers ise 1988-1997 arasında bunu gerçekleştirdi.

41 yıllık hasret: Hearts, 2025/26 sezonunda buna yaklaştı, ancak Old Firm dışında hiçbir kulüp 1985'ten beri lig şampiyonluğunu kazanamadı; o yıl Alex Ferguson yönetimindeki Aberdeen şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bir sezonda en çok puan: Nihai ölçüt Celtic'e ait; Martin O'Neill yönetimindeki takım 2001-02 sezonunda 103 puan topladı.

Bir sezonda en az puan: Artık var olmayan Gretna FC, 2007-08 sezonunda yalnızca 13 puan alarak en düşük rekorun sahibi.

İskoç Premiership statları ve sahaları

Kulüp

Stat ve konum

Kapasite

Celtic

Celtic Park (Glasgow)

60.411

Rangers

Ibrox Stadium (Glasgow)

51.700

Aberdeen

Pittodrie Stadium (Aberdeen)

20.866

Hibernian

Easter Road Stadium (Edinburgh)

20.250

Heart of Midlothian

Tynecastle Park (Edinburgh)

19.852

Kilmarnock

BBSP Stadium (Kilmarnock)

18.128

Dundee United

Tannadice Park (Dundee)

14.223

Motherwell

Fir Park (Motherwell)

13.677

Dundee FC

Dens Park (Dundee)

11.850

St Johnstone

McDiarmid Park (Perth)

10.696

St Mirren

SMiSA Stadium (Paisley)

7.937

Falkirk

Falkirk Stadium (Falkirk)

7.937


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