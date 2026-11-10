FIFA Kıtalararası Kupa 2026 biletleri nasıl alınır? Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

FIFA Kıtalararası Kupa, dünya futbolunun altı kıta konfederasyonunun şampiyonlarını bir araya getirerek kulüpler düzeyinde tartışmasız dünya şampiyonunu belirlemek üzere 2026'da üçüncü kez düzenlenecek. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli ve Auckland FC turnuvadaki yerlerini şimdiden garantiledi. Güney Amerika temsilcisi ise yılın ilerleyen dönemlerinde belli olacak.

GOAL, maçları takip etmek ve biletler satışa çıkar çıkmaz satın almak isteyen taraftarların ihtiyaç duyduğu tüm ayrıntıları derledi.

2026 FIFA Kıtalararası Kupa ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Yer Biletler 9 Aralık 2026 Amerika Derbisi: Toluca - Copa Libertadores şampiyonu Doha, Katar Biletler 12 Aralık 2026 FIFA Challenger Kupası: Afrika-Asya-Pasifik Kupası galibi - Amerika Derbisi galibi Doha, Katar Biletler 16 Aralık 2026, Aralık ortası FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Paris Saint-Germain - Challenger Kupası galibi Doha, Katar Biletler

2026 FIFA Kıtalararası Kupa biletleri nereden alınır?

2026 FIFA Kıtalararası Kupa maçlarının biletleri satışa çıktığında bilet edinmek için en iyi seçeneğiniz Ticombo. Platform, dünya genelindeki futbol karşılaşmaları için doğrulanmış biletleri listeliyor; her siparişte alıcı koruma garantisi ve güvenli ödeme işlemleri sunuyor. Gitmek istediğiniz karşılaşmayı seçin, mevcut ilanları kategoriye ve koltuk konumuna göre inceleyin ve birkaç tıklamayla satın alma işlemini tamamlayın.

Bu arada Ticombo'yu takip edin. Statlar ve tarihler kesinleşir kesinleşmez ilanlar ekleniyor. Önceki organizasyonların biletleri hızla tükendiği için ilanlar yayımlandığında vakit kaybetmeyin.

2026 FIFA Kıtalararası Kupa biletleri ne kadar?

2026 bilet fiyatları henüz açıklanmadı ancak yakın geçmiş taraftarlara fikir veriyor. Katar'daki 2025 organizasyonunda FIFA'nın genel satışa sunduğu biletler, ilk turlar için 20 Katar riyalinden, yani yaklaşık 5 ABD dolarından başlıyordu. Talep arttığında yeniden satış platformlarında ise çok daha geniş bir fiyat aralığı görüldü.

Kıtalararası Kupa finalinde bilet fiyatları, mevcut en ucuz koltuklar için yaklaşık 82 ABD doları ile orta fiyatlı bir bilet için ortalama yaklaşık 217 ABD doları arasında değişti.

Afrika-Asya-Pasifik Kupası ve Amerika Derbisi karşılaşmalarının biletleri genellikle turnuvayı izlemek için en uygun fiyatlı seçenek olurken, mücadelenin önemi nedeniyle Challenger Kupası ve final biletleri daha yüksek fiyatlı oluyor. Ticombo'da fiyatlar anlık arz ve talebe göre değişiyor. Bu nedenle taraftarlar biletler satışa çıkar çıkmaz ne kadar erken rezervasyon yaparsa mevcut en ucuz koltuğu bulma şansları o kadar artıyor. Platform, oturma kategorilerini yan yana karşılaştırma imkânı da sunuyor. Böylece taraftarlar atmosferi yerinde yaşarken bütçelerine uygun bir bilet bulabiliyor.

2026 FIFA Kıtalararası Kupa hakkında bilmeniz gereken her şey

Kıtalararası Kupa, dört aşamalı ve beş maçlık bir formatla oynanıyor. Turnuva, AFC ve CAF şampiyonları ile Okyanusya temsilcisinin yer aldığı iki maçlık bir eleme aşaması olan Afrika-Asya-Pasifik Kupası ile başlıyor. Ev sahipliği her yıl Asya ile Afrika arasında el değiştiriyor. Ardından Amerika Derbisi'nde CONCACAF Şampiyonlar Kupası galibi ile Copa Libertadores şampiyonu tek maçta karşılaşıyor. Bu iki eşleşmenin galipleri, tarafsız bir sahada FIFA Challenger Kupası'nda buluşuyor. Kazanan takım, önceki turlarda oynamadan doğrudan finale çıkan UEFA Şampiyonlar Ligi galibiyle karşılaşıyor.

2026 turnuvasındaki altı yerin beşi şimdiden doldu. Al-Ahli, Cidde'de Machida Zelvia'yı yenerek AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonu olarak katılma hakkı kazandı. Toluca, Tigres'i penaltı atışlarında mağlup ederek CONCACAF kontenjanını aldı. Mamelodi Sundowns, CAF Şampiyonlar Ligi finalinde AS FAR'ı yendi. Auckland FC ise ilk kez düzenlenen OFC Profesyonel Ligi'ni kazanarak Okyanusya'nın temsilcisi oldu. Paris Saint-Germain, Budapeşte'de Arsenal'ı penaltı atışlarında yenip Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu koruduğu için Avrupa şampiyonu ve son Kıtalararası Kupa'nın galibi olarak turnuvaya katılıyor. Bu da takımın bir kez daha doğrudan finale çıkacağı anlamına geliyor. Henüz belirlenmeyen tek temsilci Güney Amerika'dan gelecek. 2026 Copa Libertadores şampiyonu yılın ilerleyen dönemlerinde belli olacak.