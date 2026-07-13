FIFA Dünya Kupası 2026 mutlak bir zirve noktasına ulaştı ve Dünya Kupası biletleri için küresel yarış resmen tüm tarihi rekorları kırdı.

Eşleşme ağacı şimdiden nefes kesen sahnelere sahne oldu: Norveç, New York'ta beş kez şampiyon olan Brezilya'yı şaşkına çevirirken, 10 kişi kalan İngiltere kadrosu Azteca Stadyumu'nda oynanan tüm zamanların klasik gerilimlerinden birinde turnuvanın ortak ev sahiplerinden Meksika'yı 3-2 mağlup etti. Ödülleri ne oldu? 11 Temmuz Cumartesi günü Miami'de yıldızlarla dolu, kesinleşmiş bir çeyrek final kapışması.

Turnuva bilet stratejinizi planlamak, resmi başvuru dönemleri ve statlardaki koltuk kategorileri hakkında dikkatli bir araştırma yapmayı gerektirir. Turnuva hazırlıklarınızı tamamlayıp spor oyun hesabınızın bonus kredilerle tamamen finanse edildiğinden emin olmak da akıllıca bir hamledir. Doğrulanmış 1xbet promo code ile üst düzey ödüllerin kilidini açmak için promo incelememizi ziyaret edin. Artık resmen dramatik Son 16 Turu'nun tam ortasındayız; burada turnuva hayalleri şekilleniyor ve dev ekipler birer birer eleniyor.

Bu arada Fransa ve Fas, bugün Boston'da oynanacak yüksek riskli karşılaşma için yollarını başarıyla ayırttı.

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Yaklaşan Dünya Kupası 2026 maçlarının tam programı

Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, başlıca resmi Dünya Kupası bilet kuraları, yani Visa Presale, Early Ticket Draw ve kura sonrası Random Selection Draw, resmen sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işleme alınırken, birincil erişilebilirlik artık tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bir bakışta bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması şu anda aktif ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turların aksine bu bir kura değil. Biletler, anında onayla birlikte kesin olarak ilk gelen ilk alır esasına göre satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazaryeri de açık. Turnuva yaklaşırken bu platform, doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla almak ve satmak isteyen taraftarlar için artık temel yetkili adres konumunda.

Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazaryerlerine yönelebilir. Satın aldığınız biletlerle ilgili olarak herhangi bir ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

DAHA FAZLASINI OKUYUN: Dünya Kupası 2026 yeniden satış biletleri nasıl alınır: FIFA Resmi Yeniden Satış, Meksika yeniden satışı, bilgiler ve daha fazlası

Dünya Kupası biletlerini ayırtBilet ayırt

Dünya Kupası 2026 yeniden satış biletlerini alabilir miyim?

Evet. FIFA Resale Marketplace, güvenli değişimler için resmi kanal ve 2 Nisan'da yeniden açıldı.

Uluslararası, Amerikalı ve Kanadalı sakinler için FIFA internet sitesindeki bilet portalı üzerinden erişilebiliyor.

Meksika'da yaşayanlar, yerel yeniden satış işlemlerini resmi güvenceler altında yürütmek için yeniden açılan FIFA Exchange Marketplace'i (Mercado de Intercambio de la FIFA) kullanmalı.

StubHub gibi ikincil pazaryerleri, belirli oturma bloklarını veya turnuvanın en ateşli maçlarına giriş arayan taraftarlar için popüler ve uygulanabilir bir seçenek olmaya devam ediyor.

Satın alma yaptığınız internet sitesinin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

FIFA Dünya Kupası 2026 biletleri ne kadar?

FIFA daha önce, dinamik fiyatlandırma uygulanırken biletlerin erken grup aşaması maçları için $60 kadar düşük bir seviyeden başlayabileceğini, ancak Final için $10.000'in üzerine çıkabileceğini açıklamıştı.

Fiyatların çeşitli bilet yayınlama/satış aşamaları boyunca dalgalanması muhtemel.

Tahminler aşağıda gösterilmektedir:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) $60 - $620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) $75 - $2.735 Son 32 Turu $105 - $750 Son 16 Turu $170 - $980 Çeyrek finaller $275 - $1.775 Yarı finaller $420 - $3.295 Final $2.030 - $10.875

FIFA değişken fiyatlandırması nedir?

FIFA'nın biletleme yaklaşımı, satışları ve katılımı optimize etmek için fiyatların dalgalandığı çeşitli spor ve eğlence sektörlerindeki trendlerle uyumludur.

FIFA, Dünya Kupası 2026 bilet süreci için değişken fiyatlandırma uyguluyor ve bu da her maç için talep ve erişilebilirlik incelemesine bağlı olarak fiyatların çeşitli satış aşamaları boyunca dalgalanabileceği anlamına geliyor.

Bilet fiyatları her an değişebilir; bu da potansiyel öngörülemeyen gelişmeleri yönetmede daha fazla esneklik sunar.

FIFA'nın Dünya Kupası 2026 değişken fiyatlandırmasında fiyatlar, her satış aşamasında biletler sunulmadan önce esnek biçimde belirlenir. Ancak bir satış aşaması açıldığında dinamik fiyatlandırma devreye girer.

FIFA Dünya Kupası 2026'ya hangi takımlar katılmaya hak kazandı?

Toplam 211 takım, FIFA Dünya Kupası'nın 23. edisyonu yolculuğuna çıktı ve artık 48 milli takım kontenjanının tamamı resmen doldu. Buna, otomatik olarak katılmaya hak kazanan üç ev sahibi ülke olan Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil.

FIFA Dünya Kupası 2026'nın nihai kadrosu şu şekilde:

AFC (Asya): Avustralya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Özbekistan

Avustralya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Özbekistan CAF (Afrika): Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Kongo DC, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus

Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Kongo DC, Mısır, Gana, Fildişi Sahili, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus CONCACAF (Kuzey/Orta Amerika ve Karayipler): Kanada, Curacao, Haiti, Meksika, Panama, Amerika Birleşik Devletleri

Kanada, Curacao, Haiti, Meksika, Panama, Amerika Birleşik Devletleri CONMEBOL (Güney Amerika): Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay

Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay OFC (Okyanusya): Yeni Zelanda

Yeni Zelanda UEFA (Avrupa): Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye

Eleme süreci 31 Mart 2026'da sona erdi ve son kıtalararası ile Avrupa play-off galipleri, bu haziranda başlayacak 12 gruplu genişletilmiş turnuvada yerlerini aldı.

FIFA Dünya Kupası 2026'nın statları hangileri?

Haziran 2022'de FIFA Dünya Kupası 2026'nın 16 ev sahibi şehri açıklandı. Bunların ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve 11'i Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alıyor.

Ülke Stadyum (Şehir) Dünya Kupası turnuva kapasitesi Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Meksika Estadio Azteca (Mexico City) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Birleşik Devletleri Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

FIFA Dünya Kupası 2026 ne zaman?

FIFA Dünya Kupası 2026, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika genelinde 34 günde 104 maç oynanacak.

Turnuva ilk kez 48 takımla oynanacak ve üç ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

FIFA Dünya Kupası 2026 nerede?

FIFA Dünya Kupası 2026'nın ev sahibi şehirleri şu şekilde:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

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