FA Cup 2026/27 biletleri nasıl alınır: Onaylanan tur tarihleri, ortalama bilet fiyatları ve daha fazlası

2026/27 FA Cup, İngiliz futbol piramidinin dört bir yanından kulüplerin nihai kapışma için Wembley Stadyumu'nda yer alma mücadelesi vereceği, dünyanın en öngörülemez eleme usulü turnuvası olma ününe yaraşır bir organizasyon olmayı vadediyor.

Aylar süren eleme turları, sürpriz sonuçlar ve yüksek tempolu heyecanın ardından, Mayıs 2027'de İngiliz futbolunun evinde bir kez daha görkemli final için sahne hazır olacak.

GOAL, biletlerin nasıl satın alınacağı, tahmini maliyetler, turnuva takvimi ve premium seçenekler dahil olmak üzere tüm önemli bilet bilgileri konusunda size rehberlik ediyor.

FA Cup biletlerini ayırtBilet ayırt

FA Cup takvimi nedir?

Bu sezonun FA Cup eleme turları 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü başladı.

Turnuvanın tamamı dokuz aydan uzun bir süreye yayılıyor ve 22 Mayıs 2027 Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak görkemli finalle sona eriyor.

Turnuvanın ana kademesindeki önemli tur tarihleri şöyle:

7 Kasım 2026: Birinci Tur (EFL League One ve League Two takımları katılır)

5 Aralık 2026: İkinci Tur

9 Ocak 2027: Üçüncü Tur (Premier League ve Championship takımları katılır)

13 Şubat 2027: Dördüncü Tur

6 Mart 2027: Beşinci Tur

3 Nisan 2027: Çeyrek finaller

24-25 Nisan 2027: Yarı finaller

22 Mayıs 2027: Final

FA Cup maç biletleri nasıl alınır?

Biletleri doğrudan katılımcı kulüplerin resmi bilet satış portallarından satın almak, FA Cup koltuklarını güvence altına almanın en güvenli ve en güvenilir yoludur.

Öncelikli kontenjanlar: FA Cup maç biletleri, bir kulübün standart sezonluk bilet paketine otomatik olarak dahil edilmez. Ancak sezonluk bilet sahipleri ve kulübün resmi üyeleri, ayrılmış satın alma dönemlerinde ilk öncelikli erişim hakkı elde eder.

FA Cup maç biletleri, bir kulübün standart sezonluk bilet paketine otomatik olarak dahil edilmez. Ancak sezonluk bilet sahipleri ve kulübün resmi üyeleri, ayrılmış satın alma dönemlerinde ilk öncelikli erişim hakkı elde eder. Wembley kontenjanları (Yarı Finaller ve Final): Yarı finaller ve finalde yer alan kulüpler, ayrı bilet kontenjanları alır. Bu rakam genellikle Wembley'deki maçlar için kulüp başına yaklaşık 30.000 bilettir. Bu biletler, sadakat puanları ve sezonluk bilet durumuna göre doğrudan finalist kulüpler tarafından dağıtılır.

Yarı finaller ve finalde yer alan kulüpler, ayrı bilet kontenjanları alır. Bu rakam genellikle Wembley'deki maçlar için kulüp başına yaklaşık 30.000 bilettir. Bu biletler, sadakat puanları ve sezonluk bilet durumuna göre doğrudan finalist kulüpler tarafından dağıtılır. İkincil pazar yerleri: Kulüplerin resmi kontenjanlarından yararlanamayan taraftarlar için, ikincil platformlar yüksek talep gören maçlarda alternatif yeniden satış seçenekleri sunar. Satın alma yaptığınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

FA Cup biletlerini ayırtBilet ayırt

FA Cup maç biletleri ne kadar?

Turnuva Mayıs ayındaki Wembley finaline doğru ilerledikçe talep ve bilet fiyatları artar. İşte ortalama bilet fiyatlarının dökümü:

Ev sahibi kulübün takdiri (1-6. turlar): FA, ilk turlardan çeyrek finallere kadar erken aşamalar için minimum bilet fiyatını £10 olarak belirler. Ev sahibi kulüpler, rakibin seviyesi ve koltuk konumuna göre nominal fiyatları belirler.

FA, ilk turlardan çeyrek finallere kadar erken aşamalar için minimum bilet fiyatını £10 olarak belirler. Ev sahibi kulüpler, rakibin seviyesi ve koltuk konumuna göre nominal fiyatları belirler. Wembley kademelendirmesi (Yarı Finaller ve Final): Resmi Wembley fiyatları, Kategori 1 ile Kategori 4 arasındaki oturma bantlarında standartlaştırılmıştır; yetişkin biletleri yarı finaller için £30 ile £120, final için ise £50 ile £255 arasında değişir.

Tarih Tur Yer Tahmini ortalama nominal fiyat 7 Kasım 2026 Cumartesi Birinci Tur Çeşitli statlar £10 - £25 5 Aralık 2026 Cumartesi İkinci Tur Çeşitli statlar £15 - £30 9 Ocak 2027 Cumartesi Üçüncü Tur Çeşitli statlar £20 - £45 13 Şubat 2027 Cumartesi Dördüncü Tur Çeşitli statlar £25 - £50 6 Mart 2027 Cumartesi Beşinci Tur Çeşitli statlar £30 - £60 3 Nisan 2027 Cumartesi Çeyrek finaller Çeşitli statlar £35 - £75 24 Nisan 2027 Cumartesi Yarı finaller Wembley Stadyumu, Londra £45 - £90 (Ort: ~£60) 22 Mayıs 2027 Cumartesi Final Wembley Stadyumu, Londra £50 - £175+ (Ort: ~£100)

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