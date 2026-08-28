EFL Championship 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan fikstürler, bilet fiyatları, bilgiler ve daha fazlası

Premier League ulusal ve küresel ölçekte futbolseverlerin dikkatini sürekli olarak çekiyor olabilir, ancak İngiltere'nin dört bir yanında (ve Galler'de) her hafta oynanan aksiyon dolu Championship karşılaşmaları da çok sayıda kişinin odağında yer alıyor.
EFL'nin en üst lig seviyesinin sunduklarını henüz deneyimlemediyseniz, yaklaşan bir maç için yerinizi ayırtmak adına bu mükemmel bir an olabilir.
Championship'e olan ilgi her yıl artmaya devam ediyor ve son üç sezondur üst üste seyirci ortalamaları 22.000'in üzerinde. Avrupa'da en çok seyirci çeken ikinci futbol ligi olduğu da unutulmamalı. Mevcut sezonda West Ham'in London Stadium'daki maçlarında seyircinin 60.000'i aşması beklendiğinden, bu toplam rakamlar bir kez daha yükselecek.
Avrupa'nın üst düzey ligleri, çoğu zaman devlet destekli ya da milyarderlerin sahip olduğu aynı kulüplerin hakimiyeti nedeniyle oldukça öngörülebilir hale gelirken, Championship ise güzel bir kaos sunuyor ve 46 maçlık amansız lig takvimi kadro derinliğini sınayıp form durumunda büyük dalgalanmalara yol açabiliyor, bu da puan tablosunu mayısa kadar hareketli tutuyor.
Premier League'e yükselme hayali pek çok taraftar ve kulüp için güçlü şekilde yaşamaya devam ederken, bir başka destansı sezon bizi bekliyor. GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli EFL Championship bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.
Yaklaşan EFL Championship maçları
Tarih ve saat (yerel)
Maç
Konum
Biletler
1 Eyl Salı (19.45)
Sheffield United - Bolton Wanderers
Bramall Lane (Sheffield)
1 Eyl Salı (19.45)
West Ham United - Wolverhampton Wanderers
London Stadium (Londra)
1 Eyl Salı (19.45)
Preston North End - Bristol City
Deepdale (Preston)
1 Eyl Salı (19.45)
Portsmouth - Derby County
Fratton Park (Portsmouth)
1 Eyl Salı (20.00)
Birmingham City - Southampton
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
2 Eyl Çarş (19.45)
Millwall - Wrexham
The Den (Londra)
2 Eyl Çarş (19.45)
Queens Park Rangers - Cardiff City
MATRADE Loftus Road Stadium (Londra)
2 Eyl Çarş (20.00)
Burnley - Middlesbrough
Turf Moor (Burnley)
5 Eyl Cmt (15.00)
Queens Park Rangers - Middlesbrough
MATRADE Loftus Road Stadium (Londra)
5 Eyl Cmt (15.00)
Millwall - Bolton Wanderers
The Den (Londra)
5 Eyl Cmt (15.00)
Burnley - Bristol City
Turf Moor (Burnley)
5 Eyl Cmt (15.00)
Sheffield United - Norwich City
Bramall Lane (Sheffield)
5 Eyl Cmt (15.00)
West Ham United - Derby County
London Stadium (Londra)
5 Eyl Cmt (20.00)
Swansea City - Wrexham
Swansea.com Stadium (Swansea)
6 Eyl Paz (12.00)
Birmingham City - Wolverhampton Wanderers
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
EFL Championship 2026/27 biletleri nasıl alınır?
Resmi English Football League (EFL) Championship biletleri, maça ev sahipliği yapan ilgili kulübün resmi sitesi ya da bilet gişesi üzerinden doğrudan satın alınabilir. Normal sezon lig maçları için merkezi bir EFL bilet platformu bulunmuyor.
Deplasman taraftarlarının biletlerini kendi kulüplerinin sitesi ya da bilet gişesi üzerinden alması gerekiyor, çünkü deplasman tribünü için kendilerine ayrılmış özel bir bilet kontenjanı bulunuyor.
Championship biletleri aynı anda satışa çıkmaz. Bunun yerine, bireysel maç günleri için kademeli olarak satışa sunulurlar ve genellikle maç tarihinden 2 ila 8 hafta önce, katı bir katman sistemi doğrultusunda satışa çıkarlar:
- Kombine bilet sahipleri ve öncelikli kademeler: maçtan 6-8 hafta önce
- Resmi kulüp üyeleri (ücretli üyelik): maçtan 4-6 hafta önce
- Genel satış (Bilet kalırsa): maçtan 2-4 hafta önce
Artık birçok Championship kulübünün sitesinde resmi bir 'Ticket Exchange' bölümü bulunuyor. Bu, maça gidemeyen kombine sahiplerinin koltuklarını diğer taraftarlara güvenli biçimde, nominal değer üzerinden yeniden satmasına imkan tanıyor.
Son dakika bileti arayan taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlar üzerinden de bilet satın alabilir.
EFL Championship 2026/27 biletleri ne kadar?
2026/27 EFL Championship normal sezonunda resmi tek maçlık biletler, standart karşılaşmalarda genellikle £20-£45 aralığında değişiyor.
Ancak yerel derbiler ya da zirve mücadelesi veren takımlar arasındaki karşılaşmalar gibi yüksek profilli maçlarda bu rakam, ev sahibi kulübe bağlı olarak £50-£70+ seviyesine çıkabiliyor.
EFL Championship 24 bağımsız kulüpten oluştuğu için tek bir standart biletleme sistemi bulunmuyor. Fiyatlandırma, oturma düzeni ve kategori yapılandırmaları lig genelinde farklılık gösteriyor.
Ek bilgi için tarihe yaklaştıkça kulüplerin resmi sitelerini, güncel uygunluk durumu için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.
EFL Championship statları ve stadyumları
Kulüp
Stadyum ve konum
Kapasite
West Ham United
London Stadium (Londra)
62.500
Middlesbrough
Riverside Stadium (Middlesbrough)
35.100
Derby County
Pride Park Stadium (Derby)
33.597
Cardiff City
Cardiff City Stadium (Cardiff)
33.000
Sheffield United
Bramall Lane (Sheffield)
33.000
Southampton
St Mary's Stadium (Southampton)
32.689
Wolverhampton Wanderers
Molineux Stadium (Wolverhampton)
31.700
Blackburn Rovers
Ewood Park (Blackburn)
31.149
Stoke City
bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)
30.089
Birmingham City
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
30.008
Bolton Wanderers
Toughsheet Community Stadium (Horwich)
28.723
Norwich City
Carrow Road (Norwich)
27.244
Charlton Athletic
The Valley (Londra)
27.111
Bristol City
Ashton Gate (Bristol)
27.000
West Bromwich Albion
The Hawthorns (West Bromwich)
26.445
Preston North End
Deepdale (Preston)
24.525
Watford
Vicarage Road Stadium (Watford)
22.100
Burnley
Turf Moor (Burnley)
21.944
Swansea City
Swansea.com Stadium (Swansea)
20.750
Millwall
The Den (Londra)
20.146
Portsmouth
Fratton Park (Portsmouth)
20.100
Queens Park Rangers
MATRADE Loftus Road (Londra)
19.161
Wrexham
Racecourse Ground (Wrexham)
10.771
Lincoln City
LNER Stadium (Lincoln)
10.430