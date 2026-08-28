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West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport
Book EFL Championship 2026/27 match tickets
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EFL Championship 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan fikstürler, bilet fiyatları, bilgiler ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Championship
West Ham United
Middlesbrough
Derby County
Cardiff City
Sheffield United
Southampton
Wolverhampton Wanderers
Blackburn Rovers
Stoke City
Birmingham City

Bu sezon yaklaşan EFL Championship maçları için bilet rezervasyonu hakkında bilmeniz gereken her şey

Premier League ulusal ve küresel ölçekte futbolseverlerin dikkatini sürekli olarak çekiyor olabilir, ancak İngiltere'nin dört bir yanında (ve Galler'de) her hafta oynanan aksiyon dolu Championship karşılaşmaları da çok sayıda kişinin odağında yer alıyor.

EFL'nin en üst lig seviyesinin sunduklarını henüz deneyimlemediyseniz, yaklaşan bir maç için yerinizi ayırtmak adına bu mükemmel bir an olabilir.

Championship'e olan ilgi her yıl artmaya devam ediyor ve son üç sezondur üst üste seyirci ortalamaları 22.000'in üzerinde. Avrupa'da en çok seyirci çeken ikinci futbol ligi olduğu da unutulmamalı. Mevcut sezonda West Ham'in London Stadium'daki maçlarında seyircinin 60.000'i aşması beklendiğinden, bu toplam rakamlar bir kez daha yükselecek.

Avrupa'nın üst düzey ligleri, çoğu zaman devlet destekli ya da milyarderlerin sahip olduğu aynı kulüplerin hakimiyeti nedeniyle oldukça öngörülebilir hale gelirken, Championship ise güzel bir kaos sunuyor ve 46 maçlık amansız lig takvimi kadro derinliğini sınayıp form durumunda büyük dalgalanmalara yol açabiliyor, bu da puan tablosunu mayısa kadar hareketli tutuyor.

Premier League'e yükselme hayali pek çok taraftar ve kulüp için güçlü şekilde yaşamaya devam ederken, bir başka destansı sezon bizi bekliyor. GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli EFL Championship bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.

Yaklaşan EFL Championship maçları

Tarih ve saat (yerel)

Maç

Konum

Biletler

1 Eyl Salı (19.45)

Sheffield United - Bolton Wanderers

Bramall Lane (Sheffield)

Biletler

1 Eyl Salı (19.45)

West Ham United - Wolverhampton Wanderers

London Stadium (Londra)

Biletler

1 Eyl Salı (19.45)

Preston North End - Bristol City

Deepdale (Preston)

Biletler

1 Eyl Salı (19.45)

Portsmouth - Derby County

Fratton Park (Portsmouth)

Biletler

1 Eyl Salı (20.00)

Birmingham City - Southampton

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Biletler

2 Eyl Çarş (19.45)

Millwall - Wrexham

The Den (Londra)

Biletler

2 Eyl Çarş (19.45)

Queens Park Rangers - Cardiff City

MATRADE Loftus Road Stadium (Londra)

Biletler

2 Eyl Çarş (20.00)

Burnley - Middlesbrough

Turf Moor (Burnley)

Biletler

5 Eyl Cmt (15.00)

Queens Park Rangers - Middlesbrough

MATRADE Loftus Road Stadium (Londra)

Biletler

5 Eyl Cmt (15.00)

Millwall - Bolton Wanderers

The Den (Londra)

Biletler

5 Eyl Cmt (15.00)

Burnley - Bristol City

Turf Moor (Burnley)

Biletler

5 Eyl Cmt (15.00)

Sheffield United - Norwich City

Bramall Lane (Sheffield)

Biletler

5 Eyl Cmt (15.00)

West Ham United - Derby County

London Stadium (Londra)

Biletler

5 Eyl Cmt (20.00)

Swansea City - Wrexham

Swansea.com Stadium (Swansea)

Biletler

6 Eyl Paz (12.00)

Birmingham City - Wolverhampton Wanderers

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Biletler

EFL Championship 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Resmi English Football League (EFL) Championship biletleri, maça ev sahipliği yapan ilgili kulübün resmi sitesi ya da bilet gişesi üzerinden doğrudan satın alınabilir. Normal sezon lig maçları için merkezi bir EFL bilet platformu bulunmuyor.

Deplasman taraftarlarının biletlerini kendi kulüplerinin sitesi ya da bilet gişesi üzerinden alması gerekiyor, çünkü deplasman tribünü için kendilerine ayrılmış özel bir bilet kontenjanı bulunuyor.

Championship biletleri aynı anda satışa çıkmaz. Bunun yerine, bireysel maç günleri için kademeli olarak satışa sunulurlar ve genellikle maç tarihinden 2 ila 8 hafta önce, katı bir katman sistemi doğrultusunda satışa çıkarlar:

  • Kombine bilet sahipleri ve öncelikli kademeler: maçtan 6-8 hafta önce
  • Resmi kulüp üyeleri (ücretli üyelik): maçtan 4-6 hafta önce
  • Genel satış (Bilet kalırsa): maçtan 2-4 hafta önce

Artık birçok Championship kulübünün sitesinde resmi bir 'Ticket Exchange' bölümü bulunuyor. Bu, maça gidemeyen kombine sahiplerinin koltuklarını diğer taraftarlara güvenli biçimde, nominal değer üzerinden yeniden satmasına imkan tanıyor.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlar üzerinden de bilet satın alabilir.

EFL Championship 2026/27 biletleri ne kadar?

2026/27 EFL Championship normal sezonunda resmi tek maçlık biletler, standart karşılaşmalarda genellikle £20-£45 aralığında değişiyor.

Ancak yerel derbiler ya da zirve mücadelesi veren takımlar arasındaki karşılaşmalar gibi yüksek profilli maçlarda bu rakam, ev sahibi kulübe bağlı olarak £50-£70+ seviyesine çıkabiliyor.

EFL Championship 24 bağımsız kulüpten oluştuğu için tek bir standart biletleme sistemi bulunmuyor. Fiyatlandırma, oturma düzeni ve kategori yapılandırmaları lig genelinde farklılık gösteriyor.

Ek bilgi için tarihe yaklaştıkça kulüplerin resmi sitelerini, güncel uygunluk durumu için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

EFL Championship statları ve stadyumları

Kulüp

Stadyum ve konum

Kapasite

West Ham United

London Stadium (Londra)

62.500

Middlesbrough

Riverside Stadium (Middlesbrough)

35.100

Derby County

Pride Park Stadium (Derby)

33.597

Cardiff City

Cardiff City Stadium (Cardiff)

33.000

Sheffield United

Bramall Lane (Sheffield)

33.000

Southampton

St Mary's Stadium (Southampton)

32.689

Wolverhampton Wanderers

Molineux Stadium (Wolverhampton)

31.700

Blackburn Rovers

Ewood Park (Blackburn)

31.149

Stoke City

bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)

30.089

Birmingham City

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

30.008

Bolton Wanderers

Toughsheet Community Stadium (Horwich)

28.723

Norwich City

Carrow Road (Norwich)

27.244

Charlton Athletic

The Valley (Londra)

27.111

Bristol City

Ashton Gate (Bristol)

27.000

West Bromwich Albion

The Hawthorns (West Bromwich)

26.445

Preston North End

Deepdale (Preston)

24.525

Watford

Vicarage Road Stadium (Watford)

22.100

Burnley

Turf Moor (Burnley)

21.944

Swansea City

Swansea.com Stadium (Swansea)

20.750

Millwall

The Den (Londra)

20.146

Portsmouth

Fratton Park (Portsmouth)

20.100

Queens Park Rangers

MATRADE Loftus Road (Londra)

19.161

Wrexham

Racecourse Ground (Wrexham)

10.771

Lincoln City

LNER Stadium (Lincoln)

10.430



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