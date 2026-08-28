EFL Championship 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan fikstürler, bilet fiyatları, bilgiler ve daha fazlası

Premier League ulusal ve küresel ölçekte futbolseverlerin dikkatini sürekli olarak çekiyor olabilir, ancak İngiltere'nin dört bir yanında (ve Galler'de) her hafta oynanan aksiyon dolu Championship karşılaşmaları da çok sayıda kişinin odağında yer alıyor.

EFL'nin en üst lig seviyesinin sunduklarını henüz deneyimlemediyseniz, yaklaşan bir maç için yerinizi ayırtmak adına bu mükemmel bir an olabilir.

Championship'e olan ilgi her yıl artmaya devam ediyor ve son üç sezondur üst üste seyirci ortalamaları 22.000'in üzerinde. Avrupa'da en çok seyirci çeken ikinci futbol ligi olduğu da unutulmamalı. Mevcut sezonda West Ham'in London Stadium'daki maçlarında seyircinin 60.000'i aşması beklendiğinden, bu toplam rakamlar bir kez daha yükselecek.

Avrupa'nın üst düzey ligleri, çoğu zaman devlet destekli ya da milyarderlerin sahip olduğu aynı kulüplerin hakimiyeti nedeniyle oldukça öngörülebilir hale gelirken, Championship ise güzel bir kaos sunuyor ve 46 maçlık amansız lig takvimi kadro derinliğini sınayıp form durumunda büyük dalgalanmalara yol açabiliyor, bu da puan tablosunu mayısa kadar hareketli tutuyor.

Premier League'e yükselme hayali pek çok taraftar ve kulüp için güçlü şekilde yaşamaya devam ederken, bir başka destansı sezon bizi bekliyor. GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli EFL Championship bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.

Yaklaşan EFL Championship maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Konum Biletler 1 Eyl Salı (19.45) Sheffield United - Bolton Wanderers Bramall Lane (Sheffield) Biletler 1 Eyl Salı (19.45) West Ham United - Wolverhampton Wanderers London Stadium (Londra) Biletler 1 Eyl Salı (19.45) Preston North End - Bristol City Deepdale (Preston) Biletler 1 Eyl Salı (19.45) Portsmouth - Derby County Fratton Park (Portsmouth) Biletler 1 Eyl Salı (20.00) Birmingham City - Southampton St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Biletler 2 Eyl Çarş (19.45) Millwall - Wrexham The Den (Londra) Biletler 2 Eyl Çarş (19.45) Queens Park Rangers - Cardiff City MATRADE Loftus Road Stadium (Londra) Biletler 2 Eyl Çarş (20.00) Burnley - Middlesbrough Turf Moor (Burnley) Biletler 5 Eyl Cmt (15.00) Queens Park Rangers - Middlesbrough MATRADE Loftus Road Stadium (Londra) Biletler 5 Eyl Cmt (15.00) Millwall - Bolton Wanderers The Den (Londra) Biletler 5 Eyl Cmt (15.00) Burnley - Bristol City Turf Moor (Burnley) Biletler 5 Eyl Cmt (15.00) Sheffield United - Norwich City Bramall Lane (Sheffield) Biletler 5 Eyl Cmt (15.00) West Ham United - Derby County London Stadium (Londra) Biletler 5 Eyl Cmt (20.00) Swansea City - Wrexham Swansea.com Stadium (Swansea) Biletler 6 Eyl Paz (12.00) Birmingham City - Wolverhampton Wanderers St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Biletler

EFL Championship 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Resmi English Football League (EFL) Championship biletleri, maça ev sahipliği yapan ilgili kulübün resmi sitesi ya da bilet gişesi üzerinden doğrudan satın alınabilir. Normal sezon lig maçları için merkezi bir EFL bilet platformu bulunmuyor.

Deplasman taraftarlarının biletlerini kendi kulüplerinin sitesi ya da bilet gişesi üzerinden alması gerekiyor, çünkü deplasman tribünü için kendilerine ayrılmış özel bir bilet kontenjanı bulunuyor.

Championship biletleri aynı anda satışa çıkmaz. Bunun yerine, bireysel maç günleri için kademeli olarak satışa sunulurlar ve genellikle maç tarihinden 2 ila 8 hafta önce, katı bir katman sistemi doğrultusunda satışa çıkarlar:

Kombine bilet sahipleri ve öncelikli kademeler : maçtan 6-8 hafta önce

Resmi kulüp üyeleri (ücretli üyelik) : maçtan 4-6 hafta önce

Genel satış (Bilet kalırsa) : maçtan 2-4 hafta önce

Artık birçok Championship kulübünün sitesinde resmi bir 'Ticket Exchange' bölümü bulunuyor. Bu, maça gidemeyen kombine sahiplerinin koltuklarını diğer taraftarlara güvenli biçimde, nominal değer üzerinden yeniden satmasına imkan tanıyor.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlar üzerinden de bilet satın alabilir.

EFL Championship 2026/27 biletleri ne kadar?

2026/27 EFL Championship normal sezonunda resmi tek maçlık biletler, standart karşılaşmalarda genellikle £20-£45 aralığında değişiyor.

Ancak yerel derbiler ya da zirve mücadelesi veren takımlar arasındaki karşılaşmalar gibi yüksek profilli maçlarda bu rakam, ev sahibi kulübe bağlı olarak £50-£70+ seviyesine çıkabiliyor.

EFL Championship 24 bağımsız kulüpten oluştuğu için tek bir standart biletleme sistemi bulunmuyor. Fiyatlandırma, oturma düzeni ve kategori yapılandırmaları lig genelinde farklılık gösteriyor.

Ek bilgi için tarihe yaklaştıkça kulüplerin resmi sitelerini, güncel uygunluk durumu için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

EFL Championship statları ve stadyumları

Kulüp Stadyum ve konum Kapasite West Ham United London Stadium (Londra) 62.500 Middlesbrough Riverside Stadium (Middlesbrough) 35.100 Derby County Pride Park Stadium (Derby) 33.597 Cardiff City Cardiff City Stadium (Cardiff) 33.000 Sheffield United Bramall Lane (Sheffield) 33.000 Southampton St Mary's Stadium (Southampton) 32.689 Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium (Wolverhampton) 31.700 Blackburn Rovers Ewood Park (Blackburn) 31.149 Stoke City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) 30.089 Birmingham City St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) 30.008 Bolton Wanderers Toughsheet Community Stadium (Horwich) 28.723 Norwich City Carrow Road (Norwich) 27.244 Charlton Athletic The Valley (Londra) 27.111 Bristol City Ashton Gate (Bristol) 27.000 West Bromwich Albion The Hawthorns (West Bromwich) 26.445 Preston North End Deepdale (Preston) 24.525 Watford Vicarage Road Stadium (Watford) 22.100 Burnley Turf Moor (Burnley) 21.944 Swansea City Swansea.com Stadium (Swansea) 20.750 Millwall The Den (Londra) 20.146 Portsmouth Fratton Park (Portsmouth) 20.100 Queens Park Rangers MATRADE Loftus Road (Londra) 19.161 Wrexham Racecourse Ground (Wrexham) 10.771 Lincoln City LNER Stadium (Lincoln) 10.430







