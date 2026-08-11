24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Book DFB-Pokal 2026/27 Tickets
Çeviri:

DFB-Pokal 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, final bilgileri ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
DFB Kupası
Bayern Münih

İşte bu sezon Almanya'daki Kupa çılgınlığının bir parçası olmanın yolu

29 Mayıs 2027'de Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak finalle sona erecek DFB-Pokal'da (Almanya Kupası) bir başka harika sezon için geri sayım başladı ve yaklaşan heyecan dolu maçlardan biri ya da birkaçı için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Bayern Münih, geçen sezonki finalde VfB Stuttgart'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek yeni sezona son şampiyon unvanıyla giriyor ve ikonik görünümlü kupayı rekorunu geliştirerek 21. kez kaldırmış oldu. Harry Kane'in geçen sezon turnuvayı gol kralı olarak tamamlamasıyla Bayern'in DFB-Pokal'daki ağırlığı azalma belirtisi göstermiyor, ancak Almanya'nın köklü kupa organizasyonunda her zaman olduğu gibi alt lig takımlarına karşı sürpriz sonuçlar da cazibenin bir parçası olmaya devam ediyor.

GOAL, DFB-Pokal biletleriyle ilgili tüm kritik bilgileri size aktarsın: nasıl satın alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve çok daha fazlası.

DFB-Pokal 2026/27 biletlerini ayırtınHemen satın al

Yaklaşan DFB-Pokal 2026/27 maçları

İlk tur kura çekimi birçok ilgi çekici eşleşmeyi ortaya çıkardı; son şampiyon Bayern Münih, 2. Bundesliga'ya yeni yükselen VfL Osnabrück deplasmanına giderken, Borussia Dortmund ise Oberliga Hamburg ekibi HEBC Hamburg'a konuk olacak. Bayern ve Dortmund'un maçları turun son karşılaşmaları olacak ve her iki kulübün de önce Almanya'nın geleneksel sezon açılış maçı olan, merhum Bayern ve Almanya efsanesinin onuruna yeni adı verilen Franz Beckenbauer Super Cup'ta mücadele edecek olması nedeniyle eylüle ertelendi.

Bundesliga
Augsburg crest
Augsburg
FCA
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB

Aşağıda Bundesliga ekiplerini içeren kesinleşmiş İlk Tur maçları yer alıyor.

Tarih ve Saat (CEST)MaçStadyumBiletler
21 Ağu Cuma, 18:00St. Tönis - Eintracht FrankfurtStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Biletler
21 Ağu Cuma, 18:00Waldhof Mannheim - 1. FC KaiserslauternCarl-Benz-Stadion (Mannheim)Biletler
21 Ağu Cuma, 18:00Preußen Münster - Karlsruher SCPreußenstadion (Münster)Biletler
21 Ağu Cuma, 20:45Hansa Rostock - VfB StuttgartOstseestadion (Rostock)Biletler
22 Ağu Cmt, 13:00Wehen Wiesbaden - Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Biletler
22 Ağu Cmt, 13:00Energie Cottbus - FC AugsburgStadion der Freundschaft (Cottbus)Biletler
22 Ağu Cmt, 15:30Erzgebirge Aue - TSG HoffenheimErzgebirgsstadion (Aue)Biletler
22 Ağu Cmt, TBCViktoria Cologne - 1. FC NurnbergSportpark Höhenberg (Cologne)Biletler
22 Ağu Cmt, TBC1. FC Saarbrücken - Hertha BerlinHermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken)Biletler
22 Ağu Cmt, 15:30MSV Duisburg - ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Biletler
23 Ağu Paz, TBCEintracht Braunschweig - 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion (Braunschweig)Biletler
23 Ağu Paz, TBCEintracht Trier - RB LeipzigMoselstadion (Trier)Biletler
23 Ağu Paz, 15:30Schott Mainz - Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)Biletler
23 Ağu Paz, 18:00Fortuna Düsseldorf - FreiburgMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Biletler
23 Ağu Paz, TBCRot-Weiss Essen - FC St. PauliStadion Essen (Essen)Biletler
23 Ağu Paz, TBCSG Sonnenhof Großaspach - Arminia BielefeldSkorpion-Arena (Großaspach)Biletler
24 Ağu Pzt, 18:00Verl - Hamburger SVSCHÜCO Arena (Bielefeld)Biletler
1 Eyl Sal, 20:45HEBC - Borussia DortmundVolksparkstadion (Hamburg)Biletler
2 Eyl Çar, 20:45Bayern Münih - VfL OsnabrückAllianz Arena (Munich)Biletler

DFB-Pokal 2026/27'nin tam takvimi nasıl?

TurTarih(ler)Biletler
İlk Tur21-24 Ağustos ve 1-2 Eylül 2026Biletler
İkinci Tur27-28 Ekim 2026Biletler
Son 16 Turu1-2 Aralık 2026Biletler
Çeyrek Final2-3 Şubat ve 9-10 Şubat 2027Biletler
Yarı Final20-21 Nisan 2027Biletler
Final29 Mayıs 2027Biletler

DFB-Pokal 2026/27 biletleri nasıl alınır?

DFB-Pokal maçları için biletler öncelikli olarak mücadele eden kulüplerin resmi sitelerinde veya resmi mağazalarında satışa sunulur.

Biletler genellikle aşamalı olarak satışa çıkar; önce kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için erişime açılır, ardından kalan olursa genel satışa geçilir.

Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak DFB-Pokal finali için de aynı süreç geçerlidir, ancak kapasite sınırlıdır ve talep çoğu zaman mevcut kontenjanı aşar.

İki finalistin her birine yaklaşık 20.000 ila 25.000 bilet verilmesi bekleniyor.

Kalan biletler, yaklaşık 25.000-30.000, Alman Futbol Federasyonu'na (DFB), sponsorlara, VIP'lere ve tarafsız taraftar çekilişine ayrılıyor. Final biletleri ve hospitality paketleri resmi DFB Ticketshop üzerinden de satışta olacak.

Taraftarlar, resmi kanalların yanı sıra DFB-Pokal biletlerini ikincil piyasadan alma seçeneğine de sahip. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve resmi kontenjanlar tükendikten sonra yerini garanti altına almak isteyen taraftarlara doğrulanmış ilanlar ve alıcı koruması sunuyor.

DFB-Pokal 2026/27 biletlerini ayırtınHemen satın al

DFB-Pokal 2026/27 biletleri ne kadar?

DFB-Pokal'ın erken turlarında bilet fiyatları genellikle 15 € ile 25 € arasında oluyor.

Turnuva ilerledikçe fiyatlar artıyor; çeyrek final ve yarı final biletleri resmi kanallar üzerinden 50 €'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Önceki sezonları rehber alırsak, 29 Mayıs 2027'deki final için Berlin'deki Olympiastadion'da standart koltuk fiyatlarının 75 €'dan başlaması ve premium yerlerde 250 €'nun üzerine çıkması muhtemel.

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça kulüplerin resmi bilet portallarını ve güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

DFB-Pokal 2026/27 biletlerini ayırtınHemen satın al

DFB-Pokal Finali nerede oynanıyor? Olympiastadion

Berlin'deki Olympiastadion, ilk olarak 1936 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak stadyum olarak 1930'ların ortasında inşa edildi.

Stadyum, yerel ve uluslararası futbol için modernize edilmesi amacıyla iki büyük yenilemeden geçti (1972-1974 ve 2000-2004) ve şu anda 74.475 kapasiteye sahip.

FIFA Dünya Kupası (1974 ve 2006) ile UEFA Avrupa Şampiyonası (2024) maçlarına da ev sahipliği yapan Olympiastadion, şu anda 2. Bundesliga'da yer alan Hertha Berlin'in 1963'ten bu yana evi oldu.

Futbolun dışında Olympiastadion, atletizm için de önemli bir mekân olmaya devam ediyor. Usain Bolt, 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası sırasında burada erkekler 100 metre rekorunu kırmıştı. 9,58 saniyelik derecesi hâlâ aşılamadı.

DFB-Pokal'ın son yıllardaki kazananları kimler?

YılKazananFinalistSkor
2026Bayern MunichVfB Stuttgart3-0
2025VfB StuttgartArminia Bielefeld4-2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB LeipzigEintracht Frankfurt2-0
2022RB LeipzigSC Freiburg4-2 (pen.)
2021Borussia DortmundRB Leipzig4-1
2020Bayern MunichBayer Leverkusen4-2
2019Bayern MunichRB Leipzig3-0
2018Eintracht FrankfurtBayern Munich3-1
2017Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-1

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin