DFB-Pokal 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, final bilgileri ve daha fazlası

29 Mayıs 2027'de Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak finalle sona erecek DFB-Pokal'da (Almanya Kupası) bir başka harika sezon için geri sayım başladı ve yaklaşan heyecan dolu maçlardan biri ya da birkaçı için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Bayern Münih, geçen sezonki finalde VfB Stuttgart'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek yeni sezona son şampiyon unvanıyla giriyor ve ikonik görünümlü kupayı rekorunu geliştirerek 21. kez kaldırmış oldu. Harry Kane'in geçen sezon turnuvayı gol kralı olarak tamamlamasıyla Bayern'in DFB-Pokal'daki ağırlığı azalma belirtisi göstermiyor, ancak Almanya'nın köklü kupa organizasyonunda her zaman olduğu gibi alt lig takımlarına karşı sürpriz sonuçlar da cazibenin bir parçası olmaya devam ediyor.

GOAL, DFB-Pokal biletleriyle ilgili tüm kritik bilgileri size aktarsın: nasıl satın alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve çok daha fazlası.

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Yaklaşan DFB-Pokal 2026/27 maçları

İlk tur kura çekimi birçok ilgi çekici eşleşmeyi ortaya çıkardı; son şampiyon Bayern Münih, 2. Bundesliga'ya yeni yükselen VfL Osnabrück deplasmanına giderken, Borussia Dortmund ise Oberliga Hamburg ekibi HEBC Hamburg'a konuk olacak. Bayern ve Dortmund'un maçları turun son karşılaşmaları olacak ve her iki kulübün de önce Almanya'nın geleneksel sezon açılış maçı olan, merhum Bayern ve Almanya efsanesinin onuruna yeni adı verilen Franz Beckenbauer Super Cup'ta mücadele edecek olması nedeniyle eylüle ertelendi.

Aşağıda Bundesliga ekiplerini içeren kesinleşmiş İlk Tur maçları yer alıyor.

Tarih ve Saat (CEST) Maç Stadyum Biletler 21 Ağu Cuma, 18:00 St. Tönis - Eintracht Frankfurt Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Biletler 21 Ağu Cuma, 18:00 Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern Carl-Benz-Stadion (Mannheim) Biletler 21 Ağu Cuma, 18:00 Preußen Münster - Karlsruher SC Preußenstadion (Münster) Biletler 21 Ağu Cuma, 20:45 Hansa Rostock - VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Biletler 22 Ağu Cmt, 13:00 Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Biletler 22 Ağu Cmt, 13:00 Energie Cottbus - FC Augsburg Stadion der Freundschaft (Cottbus) Biletler 22 Ağu Cmt, 15:30 Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim Erzgebirgsstadion (Aue) Biletler 22 Ağu Cmt, TBC Viktoria Cologne - 1. FC Nurnberg Sportpark Höhenberg (Cologne) Biletler 22 Ağu Cmt, TBC 1. FC Saarbrücken - Hertha Berlin Hermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken) Biletler 22 Ağu Cmt, 15:30 MSV Duisburg - Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Biletler 23 Ağu Paz, TBC Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin Eintracht-Stadion (Braunschweig) Biletler 23 Ağu Paz, TBC Eintracht Trier - RB Leipzig Moselstadion (Trier) Biletler 23 Ağu Paz, 15:30 Schott Mainz - Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Biletler 23 Ağu Paz, 18:00 Fortuna Düsseldorf - Freiburg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Biletler 23 Ağu Paz, TBC Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli Stadion Essen (Essen) Biletler 23 Ağu Paz, TBC SG Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld Skorpion-Arena (Großaspach) Biletler 24 Ağu Pzt, 18:00 Verl - Hamburger SV SCHÜCO Arena (Bielefeld) Biletler 1 Eyl Sal, 20:45 HEBC - Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Biletler 2 Eyl Çar, 20:45 Bayern Münih - VfL Osnabrück Allianz Arena (Munich) Biletler

DFB-Pokal 2026/27'nin tam takvimi nasıl?

Tur Tarih(ler) Biletler İlk Tur 21-24 Ağustos ve 1-2 Eylül 2026 Biletler İkinci Tur 27-28 Ekim 2026 Biletler Son 16 Turu 1-2 Aralık 2026 Biletler Çeyrek Final 2-3 Şubat ve 9-10 Şubat 2027 Biletler Yarı Final 20-21 Nisan 2027 Biletler Final 29 Mayıs 2027 Biletler

DFB-Pokal 2026/27 biletleri nasıl alınır?

DFB-Pokal maçları için biletler öncelikli olarak mücadele eden kulüplerin resmi sitelerinde veya resmi mağazalarında satışa sunulur.

Biletler genellikle aşamalı olarak satışa çıkar; önce kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için erişime açılır, ardından kalan olursa genel satışa geçilir.

Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak DFB-Pokal finali için de aynı süreç geçerlidir, ancak kapasite sınırlıdır ve talep çoğu zaman mevcut kontenjanı aşar.

İki finalistin her birine yaklaşık 20.000 ila 25.000 bilet verilmesi bekleniyor.

Kalan biletler, yaklaşık 25.000-30.000, Alman Futbol Federasyonu'na (DFB), sponsorlara, VIP'lere ve tarafsız taraftar çekilişine ayrılıyor. Final biletleri ve hospitality paketleri resmi DFB Ticketshop üzerinden de satışta olacak.

Taraftarlar, resmi kanalların yanı sıra DFB-Pokal biletlerini ikincil piyasadan alma seçeneğine de sahip. Ticombo, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve resmi kontenjanlar tükendikten sonra yerini garanti altına almak isteyen taraftarlara doğrulanmış ilanlar ve alıcı koruması sunuyor.

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DFB-Pokal 2026/27 biletleri ne kadar?

DFB-Pokal'ın erken turlarında bilet fiyatları genellikle 15 € ile 25 € arasında oluyor.

Turnuva ilerledikçe fiyatlar artıyor; çeyrek final ve yarı final biletleri resmi kanallar üzerinden 50 €'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Önceki sezonları rehber alırsak, 29 Mayıs 2027'deki final için Berlin'deki Olympiastadion'da standart koltuk fiyatlarının 75 €'dan başlaması ve premium yerlerde 250 €'nun üzerine çıkması muhtemel.

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça kulüplerin resmi bilet portallarını ve güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

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DFB-Pokal Finali nerede oynanıyor? Olympiastadion

Berlin'deki Olympiastadion, ilk olarak 1936 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak stadyum olarak 1930'ların ortasında inşa edildi.

Stadyum, yerel ve uluslararası futbol için modernize edilmesi amacıyla iki büyük yenilemeden geçti (1972-1974 ve 2000-2004) ve şu anda 74.475 kapasiteye sahip.

FIFA Dünya Kupası (1974 ve 2006) ile UEFA Avrupa Şampiyonası (2024) maçlarına da ev sahipliği yapan Olympiastadion, şu anda 2. Bundesliga'da yer alan Hertha Berlin'in 1963'ten bu yana evi oldu.

Futbolun dışında Olympiastadion, atletizm için de önemli bir mekân olmaya devam ediyor. Usain Bolt, 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası sırasında burada erkekler 100 metre rekorunu kırmıştı. 9,58 saniyelik derecesi hâlâ aşılamadı.

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