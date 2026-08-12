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Book Coppa Italia 2026/27 Tickets
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Coppa Italia 2026/27 biletleri nasıl alınır: Takım güncellemeleri, ortalama bilet fiyatları ve daha fazlası

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İtalya Kupası

İtalya’daki yaklaşan Kupa karşılaşmalarından bazıları için koltukları nasıl ayırtabileceğiniz şöyle.

Avrupa'nın ikonik statlarından bazılarında gece ışıkları altında futbol izlemekten daha heyecan verici çok az şey vardır ve siz de spor tutkunuzu, İtalya'da yaklaşan maçlar için bugün Coppa Italia bileti rezervasyonu yaparak yaşayabilirsiniz.

Mevcut Coppa Italia şampiyonu Inter, aralık ayında son 16 turuna kadar turnuvaya katılmayacak olsa da yakın gelecekte birçok ilgi çekici kupa eşleşmesi var. 2026/27 sezonunun ilk turu 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak ve Lazio, Fiorentina ve Torino gibi dikkat çeken Serie A ekipleri sahaya çıkacak.

GOAL, Coppa Italia bilet satın alma sürecinde, koltukları nasıl güvence altına alabileceğiniz, fiyatların ne kadar olduğu ve daha fazlası konusunda size rehberlik ediyor.

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Yaklaşan Coppa Italia 2026/27 maçları

Ön eleme turu tamamlandı ve dört Serie B/C takımı tur atladı. İşte takvimde sıradaki maçlar, ilk tur statlarıyla birlikte:

Tarih ve SaatMaçStatBiletler
14 Ağustos Cuma (18.00)Parma - Vicenza/CataniaStadio Ennio Tardini, ParmaBiletler
14 Ağustos Cuma (18.30)Cagliari - Arezzo/Union BresciaUnipol Domus, CagliariBiletler
14 Ağustos Cuma (20.45)Monza - AvellinoU-Power Stadium, MonzaBiletler
14 Ağustos Cuma (21.15)Fiorentina - Benevento/RavennaStadio Artemio Franchi, FlorenceBiletler
15 Ağustos Cumartesi (18.00)Catanzaro - SüdtirolStadio Nicola Ceravolo, CatanzaroBiletler
15 Ağustos Cumartesi (18.30)Udinese - PadovaBluenergy Stadium, UdineBiletler
15 Ağustos Cumartesi (20.45)Venezia - ModenaStadio Pier Luigi Penzo, VeniceBiletler
15 Ağustos Cumartesi (21.15)Torino - CarrareseStadio Olimpico Grande Torino, TurinBiletler
16 Ağustos Pazar (18.00)Frosinone - Juve StabiaStadio Benito Stirpe, FrosinoneBiletler
16 Ağustos Pazar (18.30)Genoa - Ascoli/PotenzaStadio Luigi Ferraris, GenoaBiletler
16 Ağustos Pazar (20.45)Hellas Verona - Virtus EntellaStadio Marcantonio Bentegodi, VeronaBiletler
16 Ağustos Pazar (21.15)Lazio - MantovaStadio Olimpico, RomeBiletler
17 Ağustos Pazartesi (18.00)Pisa - EmpoliArena Garibaldi, PisaBiletler
17 Ağustos Pazartesi (18.30)Sassuolo - CesenaMapei Stadium, Reggio EmiliaBiletler
17 Ağustos Pazartesi (20.45)Cremonese - SampdoriaStadio Giovanni Zini, CremonaBiletler
17 Ağustos Pazartesi (21.15)Palermo - LecceStadio Renzo Barbera, PalermoBiletler
2 Eylül Çarşambaİkinci tur (ilk turun 16 galibi, maçlar daha sonra açıklanacak)Statlar daha sonra açıklanacakBiletler
2 ve 16 AralıkSon 16 turu (ikinci turun sekiz galibi artı Serie A'nın ilk 8 seribaşı)Statlar daha sonra açıklanacakBiletler
3 ve 10 Şubat 2027Çeyrek finaller (maçlar daha sonra açıklanacak)Statlar daha sonra açıklanacakBiletler
2/3 Mart ve 20/21 Nisan 2027Yarı finaller, iki ayaklı (maçlar daha sonra açıklanacak)Statlar daha sonra açıklanacakBiletler
19 Mayıs 2027 ÇarşambaFinal (finalistler daha sonra açıklanacak)Stadio Olimpico, RomeBiletler

On iki Serie A kulübü ilk tur aşamasında turnuvaya katılıyor ve ön eleme turundan gelen galiplerle birlikte Serie B takımlarının büyük bölümü de bu aşamada yer alıyor. Son şampiyon Inter'in de aralarında bulunduğu kalan üst lig ekipleriyle birlikte, geçen sezon Serie A'da ilk yedide yer alan diğer takımlar ise aralık ayındaki son 16 turuna kadar direkt geçiyor.

Coppa Italia maç bileti nasıl alınır?

Coppa Italia biletleri doğrudan ev sahibi takımın resmi kulüp sitesi üzerinden satın alınabilir. Özellikle turnuvanın erken turlarında koltuk garantilemenin en güvenilir yolu budur. Bu erken turlarda biletlerin hızlı tükenmesi pek olası değildir, ancak ilerleyen aşamalardaki maçlarda talep genelde hızla artar.

Coppa Italia bilet dağıtımı, turnuvanın aşamasına göre de değişir. İlk aşamalarda biletler yaklaşık 3-4 hafta önceden satışa çıkar. Ancak sonraki turlara gelindiğinde bilet satış takvimleri daralır. Örneğin çeyrek finaller için biletler muhtemelen başlama vuruşundan 2-3 hafta önce satışa sunulur. Final için satış süresi yeniden yaklaşık bir aya çıkar, ancak biletler ilk satışa çıktığında talepte ciddi bir artış yaşanır.

Bazı Coppa Italia maçlarına yönelik çok yüksek talep, taraftarların StubHub gibi ikincil yeniden satış seçeneklerine yönelmesini gerektirebilir. Buradaki fiyatlar, maça ve tarihin ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne hem altına inebilir.

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Coppa Italia maç biletleri ne kadar?

Coppa Italia bilet fiyatları, turnuvanın aşaması, karşılaşan takımlar, maçın nerede oynandığı ve nerede oturacağınız dahil olmak üzere birçok faktöre göre değişir. Ancak genel olarak erken turlardaki maçların biletleri €5-€30 aralığında olur. Turnuva ilerledikçe fiyatlar da yükselir ve çeyrek final biletleri €40-€100 bandına çıkar.

Stadio Olimpico'da final biletleri genellikle €60-€200 arasında değişir, ancak finale hangi iki takımın kaldığına bağlı olarak bu fiyatların artması muhtemeldir.

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Coppa Italia'nın son kazananları kimler?

Aşağıda Coppa Italia'nın son on kazananı yer alıyor. Tüm finaller Roma'daki Stadio Olimpico'da oynandı, yalnızca 2021 organizasyonu COVID kısıtlamaları nedeniyle Reggio Emilia'daki Mapei Stadium - Città del Tricolore'de düzenlendi.

YılKazananFinalistSkor
2026InterLazio2-0
2025BolognaMilan1-0
2024JuventusAtalanta1-0
2023InterFiorentina2-1
2022InterJuventus4-2 (uzatma sonunda)
2021JuventusAtalanta2-1
2020NapoliJuventus0-0 (penaltılarda 4-2)
2019LazioAtalanta2-0
2018JuventusMilan4-0
2017JuventusLazio2-0

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