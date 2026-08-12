Coppa Italia 2026/27 biletleri nasıl alınır: Takım güncellemeleri, ortalama bilet fiyatları ve daha fazlası

Avrupa'nın ikonik statlarından bazılarında gece ışıkları altında futbol izlemekten daha heyecan verici çok az şey vardır ve siz de spor tutkunuzu, İtalya'da yaklaşan maçlar için bugün Coppa Italia bileti rezervasyonu yaparak yaşayabilirsiniz.
Mevcut Coppa Italia şampiyonu Inter, aralık ayında son 16 turuna kadar turnuvaya katılmayacak olsa da yakın gelecekte birçok ilgi çekici kupa eşleşmesi var. 2026/27 sezonunun ilk turu 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak ve Lazio, Fiorentina ve Torino gibi dikkat çeken Serie A ekipleri sahaya çıkacak.
GOAL, Coppa Italia bilet satın alma sürecinde, koltukları nasıl güvence altına alabileceğiniz, fiyatların ne kadar olduğu ve daha fazlası konusunda size rehberlik ediyor.
Yaklaşan Coppa Italia 2026/27 maçları
Ön eleme turu tamamlandı ve dört Serie B/C takımı tur atladı. İşte takvimde sıradaki maçlar, ilk tur statlarıyla birlikte:
|Tarih ve Saat
|Maç
|Stat
|Biletler
|14 Ağustos Cuma (18.00)
|Parma - Vicenza/Catania
|Stadio Ennio Tardini, Parma
|Biletler
|14 Ağustos Cuma (18.30)
|Cagliari - Arezzo/Union Brescia
|Unipol Domus, Cagliari
|Biletler
|14 Ağustos Cuma (20.45)
|Monza - Avellino
|U-Power Stadium, Monza
|Biletler
|14 Ağustos Cuma (21.15)
|Fiorentina - Benevento/Ravenna
|Stadio Artemio Franchi, Florence
|Biletler
|15 Ağustos Cumartesi (18.00)
|Catanzaro - Südtirol
|Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
|Biletler
|15 Ağustos Cumartesi (18.30)
|Udinese - Padova
|Bluenergy Stadium, Udine
|Biletler
|15 Ağustos Cumartesi (20.45)
|Venezia - Modena
|Stadio Pier Luigi Penzo, Venice
|Biletler
|15 Ağustos Cumartesi (21.15)
|Torino - Carrarese
|Stadio Olimpico Grande Torino, Turin
|Biletler
|16 Ağustos Pazar (18.00)
|Frosinone - Juve Stabia
|Stadio Benito Stirpe, Frosinone
|Biletler
|16 Ağustos Pazar (18.30)
|Genoa - Ascoli/Potenza
|Stadio Luigi Ferraris, Genoa
|Biletler
|16 Ağustos Pazar (20.45)
|Hellas Verona - Virtus Entella
|Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
|Biletler
|16 Ağustos Pazar (21.15)
|Lazio - Mantova
|Stadio Olimpico, Rome
|Biletler
|17 Ağustos Pazartesi (18.00)
|Pisa - Empoli
|Arena Garibaldi, Pisa
|Biletler
|17 Ağustos Pazartesi (18.30)
|Sassuolo - Cesena
|Mapei Stadium, Reggio Emilia
|Biletler
|17 Ağustos Pazartesi (20.45)
|Cremonese - Sampdoria
|Stadio Giovanni Zini, Cremona
|Biletler
|17 Ağustos Pazartesi (21.15)
|Palermo - Lecce
|Stadio Renzo Barbera, Palermo
|Biletler
|2 Eylül Çarşamba
|İkinci tur (ilk turun 16 galibi, maçlar daha sonra açıklanacak)
|Statlar daha sonra açıklanacak
|Biletler
|2 ve 16 Aralık
|Son 16 turu (ikinci turun sekiz galibi artı Serie A'nın ilk 8 seribaşı)
|Statlar daha sonra açıklanacak
|Biletler
|3 ve 10 Şubat 2027
|Çeyrek finaller (maçlar daha sonra açıklanacak)
|Statlar daha sonra açıklanacak
|Biletler
|2/3 Mart ve 20/21 Nisan 2027
|Yarı finaller, iki ayaklı (maçlar daha sonra açıklanacak)
|Statlar daha sonra açıklanacak
|Biletler
|19 Mayıs 2027 Çarşamba
|Final (finalistler daha sonra açıklanacak)
|Stadio Olimpico, Rome
|Biletler
On iki Serie A kulübü ilk tur aşamasında turnuvaya katılıyor ve ön eleme turundan gelen galiplerle birlikte Serie B takımlarının büyük bölümü de bu aşamada yer alıyor. Son şampiyon Inter'in de aralarında bulunduğu kalan üst lig ekipleriyle birlikte, geçen sezon Serie A'da ilk yedide yer alan diğer takımlar ise aralık ayındaki son 16 turuna kadar direkt geçiyor.
Coppa Italia maç bileti nasıl alınır?
Coppa Italia biletleri doğrudan ev sahibi takımın resmi kulüp sitesi üzerinden satın alınabilir. Özellikle turnuvanın erken turlarında koltuk garantilemenin en güvenilir yolu budur. Bu erken turlarda biletlerin hızlı tükenmesi pek olası değildir, ancak ilerleyen aşamalardaki maçlarda talep genelde hızla artar.
Coppa Italia bilet dağıtımı, turnuvanın aşamasına göre de değişir. İlk aşamalarda biletler yaklaşık 3-4 hafta önceden satışa çıkar. Ancak sonraki turlara gelindiğinde bilet satış takvimleri daralır. Örneğin çeyrek finaller için biletler muhtemelen başlama vuruşundan 2-3 hafta önce satışa sunulur. Final için satış süresi yeniden yaklaşık bir aya çıkar, ancak biletler ilk satışa çıktığında talepte ciddi bir artış yaşanır.
Bazı Coppa Italia maçlarına yönelik çok yüksek talep, taraftarların StubHub gibi ikincil yeniden satış seçeneklerine yönelmesini gerektirebilir. Buradaki fiyatlar, maça ve tarihin ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne hem altına inebilir.
Coppa Italia maç biletleri ne kadar?
Coppa Italia bilet fiyatları, turnuvanın aşaması, karşılaşan takımlar, maçın nerede oynandığı ve nerede oturacağınız dahil olmak üzere birçok faktöre göre değişir. Ancak genel olarak erken turlardaki maçların biletleri €5-€30 aralığında olur. Turnuva ilerledikçe fiyatlar da yükselir ve çeyrek final biletleri €40-€100 bandına çıkar.
Stadio Olimpico'da final biletleri genellikle €60-€200 arasında değişir, ancak finale hangi iki takımın kaldığına bağlı olarak bu fiyatların artması muhtemeldir.
Coppa Italia'nın son kazananları kimler?
Aşağıda Coppa Italia'nın son on kazananı yer alıyor. Tüm finaller Roma'daki Stadio Olimpico'da oynandı, yalnızca 2021 organizasyonu COVID kısıtlamaları nedeniyle Reggio Emilia'daki Mapei Stadium - Città del Tricolore'de düzenlendi.
|Yıl
|Kazanan
|Finalist
|Skor
|2026
|Inter
|Lazio
|2-0
|2025
|Bologna
|Milan
|1-0
|2024
|Juventus
|Atalanta
|1-0
|2023
|Inter
|Fiorentina
|2-1
|2022
|Inter
|Juventus
|4-2 (uzatma sonunda)
|2021
|Juventus
|Atalanta
|2-1
|2020
|Napoli
|Juventus
|0-0 (penaltılarda 4-2)
|2019
|Lazio
|Atalanta
|2-0
|2018
|Juventus
|Milan
|4-0
|2017
|Juventus
|Lazio
|2-0