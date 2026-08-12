Coppa Italia 2026/27 biletleri nasıl alınır: Takım güncellemeleri, ortalama bilet fiyatları ve daha fazlası

Avrupa'nın ikonik statlarından bazılarında gece ışıkları altında futbol izlemekten daha heyecan verici çok az şey vardır ve siz de spor tutkunuzu, İtalya'da yaklaşan maçlar için bugün Coppa Italia bileti rezervasyonu yaparak yaşayabilirsiniz.

Mevcut Coppa Italia şampiyonu Inter, aralık ayında son 16 turuna kadar turnuvaya katılmayacak olsa da yakın gelecekte birçok ilgi çekici kupa eşleşmesi var. 2026/27 sezonunun ilk turu 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak ve Lazio, Fiorentina ve Torino gibi dikkat çeken Serie A ekipleri sahaya çıkacak.

GOAL, Coppa Italia bilet satın alma sürecinde, koltukları nasıl güvence altına alabileceğiniz, fiyatların ne kadar olduğu ve daha fazlası konusunda size rehberlik ediyor.

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Yaklaşan Coppa Italia 2026/27 maçları

Ön eleme turu tamamlandı ve dört Serie B/C takımı tur atladı. İşte takvimde sıradaki maçlar, ilk tur statlarıyla birlikte:

Tarih ve Saat Maç Stat Biletler 14 Ağustos Cuma (18.00) Parma - Vicenza/Catania Stadio Ennio Tardini, Parma Biletler 14 Ağustos Cuma (18.30) Cagliari - Arezzo/Union Brescia Unipol Domus, Cagliari Biletler 14 Ağustos Cuma (20.45) Monza - Avellino U-Power Stadium, Monza Biletler 14 Ağustos Cuma (21.15) Fiorentina - Benevento/Ravenna Stadio Artemio Franchi, Florence Biletler 15 Ağustos Cumartesi (18.00) Catanzaro - Südtirol Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro Biletler 15 Ağustos Cumartesi (18.30) Udinese - Padova Bluenergy Stadium, Udine Biletler 15 Ağustos Cumartesi (20.45) Venezia - Modena Stadio Pier Luigi Penzo, Venice Biletler 15 Ağustos Cumartesi (21.15) Torino - Carrarese Stadio Olimpico Grande Torino, Turin Biletler 16 Ağustos Pazar (18.00) Frosinone - Juve Stabia Stadio Benito Stirpe, Frosinone Biletler 16 Ağustos Pazar (18.30) Genoa - Ascoli/Potenza Stadio Luigi Ferraris, Genoa Biletler 16 Ağustos Pazar (20.45) Hellas Verona - Virtus Entella Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona Biletler 16 Ağustos Pazar (21.15) Lazio - Mantova Stadio Olimpico, Rome Biletler 17 Ağustos Pazartesi (18.00) Pisa - Empoli Arena Garibaldi, Pisa Biletler 17 Ağustos Pazartesi (18.30) Sassuolo - Cesena Mapei Stadium, Reggio Emilia Biletler 17 Ağustos Pazartesi (20.45) Cremonese - Sampdoria Stadio Giovanni Zini, Cremona Biletler 17 Ağustos Pazartesi (21.15) Palermo - Lecce Stadio Renzo Barbera, Palermo Biletler 2 Eylül Çarşamba İkinci tur (ilk turun 16 galibi, maçlar daha sonra açıklanacak) Statlar daha sonra açıklanacak Biletler 2 ve 16 Aralık Son 16 turu (ikinci turun sekiz galibi artı Serie A'nın ilk 8 seribaşı) Statlar daha sonra açıklanacak Biletler 3 ve 10 Şubat 2027 Çeyrek finaller (maçlar daha sonra açıklanacak) Statlar daha sonra açıklanacak Biletler 2/3 Mart ve 20/21 Nisan 2027 Yarı finaller, iki ayaklı (maçlar daha sonra açıklanacak) Statlar daha sonra açıklanacak Biletler 19 Mayıs 2027 Çarşamba Final (finalistler daha sonra açıklanacak) Stadio Olimpico, Rome Biletler

On iki Serie A kulübü ilk tur aşamasında turnuvaya katılıyor ve ön eleme turundan gelen galiplerle birlikte Serie B takımlarının büyük bölümü de bu aşamada yer alıyor. Son şampiyon Inter'in de aralarında bulunduğu kalan üst lig ekipleriyle birlikte, geçen sezon Serie A'da ilk yedide yer alan diğer takımlar ise aralık ayındaki son 16 turuna kadar direkt geçiyor.

Coppa Italia maç bileti nasıl alınır?

Coppa Italia biletleri doğrudan ev sahibi takımın resmi kulüp sitesi üzerinden satın alınabilir. Özellikle turnuvanın erken turlarında koltuk garantilemenin en güvenilir yolu budur. Bu erken turlarda biletlerin hızlı tükenmesi pek olası değildir, ancak ilerleyen aşamalardaki maçlarda talep genelde hızla artar.

Coppa Italia bilet dağıtımı, turnuvanın aşamasına göre de değişir. İlk aşamalarda biletler yaklaşık 3-4 hafta önceden satışa çıkar. Ancak sonraki turlara gelindiğinde bilet satış takvimleri daralır. Örneğin çeyrek finaller için biletler muhtemelen başlama vuruşundan 2-3 hafta önce satışa sunulur. Final için satış süresi yeniden yaklaşık bir aya çıkar, ancak biletler ilk satışa çıktığında talepte ciddi bir artış yaşanır.

Bazı Coppa Italia maçlarına yönelik çok yüksek talep, taraftarların StubHub gibi ikincil yeniden satış seçeneklerine yönelmesini gerektirebilir. Buradaki fiyatlar, maça ve tarihin ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak, biletin liste fiyatının hem üstüne hem altına inebilir.

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Coppa Italia maç biletleri ne kadar?

Coppa Italia bilet fiyatları, turnuvanın aşaması, karşılaşan takımlar, maçın nerede oynandığı ve nerede oturacağınız dahil olmak üzere birçok faktöre göre değişir. Ancak genel olarak erken turlardaki maçların biletleri €5-€30 aralığında olur. Turnuva ilerledikçe fiyatlar da yükselir ve çeyrek final biletleri €40-€100 bandına çıkar.

Stadio Olimpico'da final biletleri genellikle €60-€200 arasında değişir, ancak finale hangi iki takımın kaldığına bağlı olarak bu fiyatların artması muhtemeldir.

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Coppa Italia'nın son kazananları kimler?

Aşağıda Coppa Italia'nın son on kazananı yer alıyor. Tüm finaller Roma'daki Stadio Olimpico'da oynandı, yalnızca 2021 organizasyonu COVID kısıtlamaları nedeniyle Reggio Emilia'daki Mapei Stadium - Città del Tricolore'de düzenlendi.