Güney Amerika kulüp futbolunun en büyük ödülü için mücadelede kritik aşamaya gelindi. CONMEBOL’ün en önemli turnuvasının 67. edisyonu olan 2026 Copa Libertadores, bu ekim ayında yarı final aşamasında. Tek maç üzerinden oynanacak final ise 28 Kasım’da Uruguay’ın Montevideo kentindeki ikonik Estadio Centenario’da yapılacak.

İster büyük önem taşıyan yarı final rövanşları için yerinizi ayırtmak ister Montevideo’daki final için seyahat planlamak isteyin, yaklaşan maçlar, bilet durumu, beklenen fiyatlar ve turnuva formatı hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Yaklaşan 2026 Copa Libertadores maçları ve biletleri

Yarı final ve final maçlarının takvimi

Son 16 turu ve çeyrek finallerin tamamlanmasının ardından, kıtanın dört güçlü takımı kupa mücadelesini sürdürüyor:

Fluminense - Palmeiras

İlk maç: 14 Ekim 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Rövanş: 21 Ekim 2026, Nubank Parque, São Paulo

Estudiantes de La Plata - Flamengo

İlk maç: 15 Ekim 2026, Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Rövanş: 22 Ekim 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Copa Libertadores finali

Tarih: 28 Kasım 2026

Stadyum: Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

2026 Copa Libertadores biletleri nasıl alınır?

İki maç üzerinden oynanan eleme eşleşmelerinin resmî bilet satışları, ev sahibi kulüpler tarafından doğrudan resmî bilet satış ortakları aracılığıyla yürütülüyor. Kulüp üyelerine öncelikli satış hakkı tanınıyor.

Montevideo’da tek maç olarak oynanacak final için CONMEBOL, tarafsız seyirci bölümleri ve finalist takımlara ayrılan tribünlerde genel satışa sunulacak biletleri tahsis ediyor.

Yurt dışından seyahat edenler, deplasman taraftarları veya kulüplerin kısıtlı satış dönemlerini beklemeden üst düzey koltuklarda yer arayan taraftarlar için ikincil bilet pazarları en esnek seçeneği sunuyor.

Güvenilir yeniden satış platformlarında, kalan tüm eleme maçları ve 28 Kasım’daki final için doğrulanmış biletler listeleniyor.

2026 Copa Libertadores biletleri ne kadar?

2026 finalinin resmî bilet fiyatları henüz kesinleşmedi. CONMEBOL, genellikle yarı finallerden birkaç hafta sonra, stadyumdaki protokol alanları ve finalistlere ayrılacak biletler netleştiğinde final bilet kategorilerini açıklıyor. Fikir vermesi açısından, son Copa Libertadores finallerindeki kategorilerin fiyatları şöyleydi:

Kategori 1: Yaklaşık 320 dolar

Kategori 2: Yaklaşık 200 dolar

Kategori 3: Yaklaşık 95 dolar

Finale kalan her kulüp, taraftar bölümleri için kendisine ayrılan biletlerin dağıtımını ve fiyatlandırmasını da yönetiyor. Bu nedenle fiyatlar, Montevideo’ya hangi iki takımın gideceğine göre değişebilir. Çeyrek final ve yarı final bilet fiyatlarını genellikle ev sahibi kulüp belirliyor; fiyatlar rakibe ve stadyuma göre değişiyor. Bütçeye uygun genel giriş biletlerinden, yeniden satış pazarında nominal değerinin çok üzerinde fiyatlanan üst düzey koltuklara kadar farklı seçenekler bulunuyor.

2026 Copa Libertadores formatı

Copa Libertadores sekiz aşamadan oluşuyor ve futbol takvim yılının neredeyse tamamına yayılıyor:

Birinci, ikinci ve üçüncü eleme aşamaları (Şubat-Mart): Bolivya, Ekvador, Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezuela’dan seri başı sıralamasında daha altlarda yer alan kulüpler, grup aşamasında kalan yerler için mücadele etti. Grup aşaması (Nisan-Mayıs): 32 takım, dörderli sekiz gruba ayrılarak birbirleriyle iç sahada ve deplasmanda oynadı. Her gruptaki ilk iki takım üst tura yükseldi. Son 16 turu, çeyrek finaller, yarı finaller (Ağustos-Ekim): Grup aşamasındaki performansa göre seri başları belirlenen, iki maç üzerinden oynanan eleme eşleşmeleri. Final (Kasım): Tarafsız bir stadyumda oynanan tek maç. 2026’daki finalin adresi Montevideo’daki Estadio Centenario.

Brezilya ve Arjantin, sırasıyla sekiz ve yedi temsilciyle turnuvaya en çok kulüp gönderen ülkeler. Bu da kıta turnuvasındaki güçlerini koruduklarını gösteriyor. Independiente, Copa Libertadores’u en çok kazanan Arjantin kulübü rekorunu elinde tutarken Brezilya takımları son yedi turnuvanın tamamında şampiyon oldu.