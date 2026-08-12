Copa Libertadores 2026 biletleri nasıl alınır: Son 16 turu, takım fikstürleri, nereden alınır, fiyatlar ve daha fazlası

Güney Amerika futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük ödülü kritik aşamasına giriyor. Turnuvanın 67. edisyonu olan 2026 Copa Libertadores, şu anda son 16 turunda; organizasyon eylülde çeyrek finallerle, ekimde yarı finallerle devam edecek ve 28 Kasım'da Uruguay'ın Montevideo kentinde tek maçlık finalle sona erecek.

İster eleme turları için bilet arıyor olun, ister ikonik Estadio Centenario'daki finali planlıyor olun, bilmeniz gereken her şey burada: yaklaşan maçlar, turnuvanın işleyişi, bilet fiyatları ve biletlerin nereden alınacağı.

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Yaklaşan Copa Libertadores 2026 maçları

Son 16 turu ilk maçları başladı, rövanşlar ise bir hafta sonra oynanacak. İşte takvimde kalan maçlar ve statlar:

Tarih ve saat Maç Stat Biletler 12 Ağu Çar (19.00) Platense - Coquimbo Unido (1. maç) Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López Biletler 12 Ağu Çar (19.00) Palmeiras - Cerro Porteño (1. maç) Allianz Parque, São Paulo Biletler 12 Ağu Çar (21.30) Cruzeiro - Flamengo (1. maç) Mineirão, Belo Horizonte Biletler 13 Ağu Per (19.00) Mirassol - LDU Quito (1. maç) Estádio José María de Campos Maia, Mirassol Biletler 13 Ağu Per (21.30) Rosario Central - Corinthians (1. maç) Gigante de Arroyito, Rosario Biletler 18 Ağu Sal (19.00) Independiente Rivadavia - Fluminense (2. maç) Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza Biletler 18 Ağu Sal (19.30) Independiente del Valle - Deportes Tolima (2. maç) Estadio Banco Guayaquil, Quito Biletler 18 Ağu Sal (20.30) Universidad Católica - Estudiantes (2. maç) Claro Arena, Santiago Biletler 19 Ağu Çar (18.00) Coquimbo Unido - Platense (2. maç) Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Biletler 19 Ağu Çar (19.00) Cerro Porteño - Palmeiras (2. maç) Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción Biletler 19 Ağu Çar (21.30) Flamengo - Cruzeiro (2. maç) Maracanã, Rio de Janeiro Biletler 20 Ağu Per (17.00) LDU Quito - Mirassol (2. maç) Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito Biletler 20 Ağu Per (21.30) Corinthians - Rosario Central (2. maç) Neo Química Arena, São Paulo Biletler 8-10 ve 15-17 Eyl Çeyrek finaller (eşleşmeler, son 16 turu sonuçlarına göre daha sonra belli olacak) Statlar daha sonra belli olacak Biletler 13-14 ve 20-21 Eki Yarı finaller (eşleşmeler, çeyrek final sonuçlarına göre daha sonra belli olacak) Statlar daha sonra belli olacak Biletler 28 Kas Cmt Final (finalistler daha sonra belli olacak) Estadio Centenario, Montevideo Biletler

Son şampiyon Flamengo, grup aşamasını yenilgisiz geçerek eleme turlarına girilirken puan durumunun zirvesinde yer aldı; Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, Universidad Católica ve Cerro Porteño da seri başları arasında yer aldı. Son 16 turuna altı Brezilya kulübü kaldı; bu da Brezilya'nın turnuvadaki son dönemdeki hakimiyetinin altını çiziyor. Brezilya ekipleri, bu edisyona girilirken üst üste yedi Copa Libertadores şampiyonluğu kazanmış durumda.

Kazananlar eylülde çeyrek finallere yükselecek, dört yarı finalist ise 28 Kasım'daki Montevideo finali öncesinde ekim ayının sonuna doğru belli olacak.

Copa Libertadores 2026 biletleri nasıl alınır?

Tek tek eşleşmelerin biletleri, mücadele eden kulüpler tarafından resmi kanalları üzerinden satışa sunulur ve satış tarihleri her tur yaklaştıkça açıklanır. Final için ise CONMEBOL ve ev sahibi stat, satışları genellikle ekimdeki yarı finallerin ardından iki finalist belli olduktan sonra başlatır.

Kulübün resmi satış dönemini beklemek istemeyen ya da deplasman maçı, statta belirli bir bölüm veya doğrudan final için bilet arayan taraftarlar için ikincil piyasa en güvenilir seçenek. Ticombo, çeyrek finaller, yarı finaller ve 28 Kasım'daki Montevideo finali dahil kalan turların tamamı için doğrulanmış Copa Libertadores biletlerini listeliyor.

Çeyrek final aşamasından itibaren erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor; her turla birlikte talep keskin biçimde artıyor ve Brezilya'nın en büyük kulüplerinin yer aldığı maçların biletleri, yani Flamengo, Palmeiras, Corinthians ve Cruzeiro'nun yanı sıra Arjantin'den Independiente Rivadavia ile Rosario Central'ın karşılaşmaları, genellikle en hızlı tükenenler oluyor.

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Copa Libertadores 2026 biletleri ne kadar?

2026 finali için resmi fiyatlar henüz doğrulanmadı; CONMEBOL genellikle final bilet kategorilerini, stattaki protokol alanları ve finalist kulüplere ayrılan kontenjanlar netleştikten sonra, çoğunlukla yarı finallerden birkaç hafta sonra açıklar. Rehber niteliğinde olması açısından, son Copa Libertadores finallerindeki kategoriler şu şekildeydi:

Kategori 1: yaklaşık 320 $

yaklaşık 320 $ Kategori 2: yaklaşık 200 $

yaklaşık 200 $ Kategori 3: yaklaşık 95 $

Her finalist kulüp ayrıca taraftar bölümleri için kendi kontenjanını ve fiyatlandırmasını yönetir, bu nedenle fiyatlar Montevideo'ya hangi iki takımın ulaşacağına bağlı olarak değişebilir. Çeyrek final ve yarı final bilet fiyatları ise genellikle ev sahibi kulüp tarafından belirlenir ve rakibe, statta konuma göre farklılık gösterir; fiyatlar çoğunlukla uygun genel giriş biletlerinden, yeniden satış piyasasında nominal değerin oldukça üzerine çıkan premium koltuklara kadar uzanır.

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Copa Libertadores 2026 formatı açıklandı

Copa Libertadores sekiz aşamada ve neredeyse tüm futbol takvim yılı boyunca oynanır:

Birinci, ikinci ve üçüncü eleme aşamaları (Şubat-Mart): Bolivya, Ekvador, Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezuela'dan daha düşük seri başına sahip kulüpler, grup aşamasında kalan yerler için mücadele etti. Grup aşaması (Nisan-Mayıs): 32 takım dörderli sekiz gruba ayrıldı ve iç saha-dış saha formatında oynadı. Her grubun ilk iki sırasındaki takımlar üst tura çıktı. Son 16 turu, çeyrek finaller, yarı finaller (Ağustos-Ekim): Grup aşaması performansına göre seri başı belirlenen, çift maçlı eleme eşleşmeleri. Final (Kasım): Tarafsız sahada oynanan tek maç, 2026 için Montevideo'daki Estadio Centenario'da.

Brezilya ve Arjantin en fazla kulüp gönderen ülkeler konumunda, sırasıyla sekiz ve yedi temsilciyle; bu da kıtasal rekabetteki süregelen güçlerini yansıtıyor. Independiente, bir Arjantin kulübü tarafından kazanılan en fazla Libertadores şampiyonluğu rekorunu elinde tutarken, Brezilya takımları son yedi edisyonu üst üste kazandı.