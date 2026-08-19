Liga MX'in en başarılı ve en zengin takımı Club América, zorlu geçen 12 ayın ardından bu sezonda yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor ve siz de onları sahada izlemek için Mexico City'de olabilirsiniz.

2025'in son bölümü ile 2026'nın başındaki o zorlu dönemin öncesinde Las Águilas, art arda üç şampiyonluk kazanarak (Apertura 2024 ve 2025 ile Clausura 2025) ve Clausura 2025'i ikinci sırada tamamlayarak yükselişteydi.

Henry Martin, Brian Rodriguez, Erick Sanchez ve Raphael Veiga gibi dünya çapında çok sayıda oyuncuyu izleme fırsatına ek olarak, Club América'nın iç saha maçlarına gidenler dünyanın en ikonik statlarından biri olan Estadio Azteca'ya adım atma ayrıcalığını da yaşayacak.

GOAL, Club América maçlarında nasıl yer bulabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, biletlerin nereden alınacağını, ne kadar tuttuğunu ve daha fazlasını sizler için derledi.

Yaklaşan Club America maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Konum Biletler Cum, 21 Ağu (21.00) Liga MX: FC Juarez - Club America Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez) Biletler Çar, 26 Ağu (19.45) Leagues Cup: Columbus Crew - Club America Dignity Health Sports Park (Carson, ABD) Biletler Cmt, 29 Ağu (19.00) Liga MX: Club America - Club Puebla Estadio Azteca (Mexico City) Biletler Cmt, 5 Eyl (19.00) Liga MX: Club America - Club Tijuana Estadio Azteca (Mexico City) Biletler Cmt, 12 Eyl (TBC) Liga MX: Cruz Azul - Club America Estadio Azteca (Mexico City) Biletler Cmt, 19 Eyl (21.00) Liga MX: Club America - C.D. Guadalajara Estadio Azteca (Mexico City) Biletler Paz, 27 Eyl (21.00) Liga MX: Club Necaxa - Club America Estadio Victoria (Aguascalientes) Biletler Cmt, 10 Eki (21.00) Liga MX: Club America - C.F. Monterrey Estadio Azteca (Mexico City) Biletler Cmt, 17 Eki (19.00) Liga MX: Club León - Club America León Stadium (León) Biletler

Club America biletleri nasıl alınır?

Resmi Club América iç saha biletleri, kulübün başlıca resmi bilet platformu olan Fanki App veya Fanki.com üzerinden dijital olarak satın alınabilir. Biletler genel olarak maç haftasında, çoğunlukla da başlangıç düdüğünden 3 ila 7 gün önce satışa çıkar.

Maç kapalı gişe değilse, biletler bazen maç günü doğrudan Estadio Azteca gişesinden de satın alınabilir. Ancak gişede işlemlerin fiziksel kağıt bilet ya da nakit yerine mobil uygulama üzerinden dijital olarak yapıldığını belirtmekte fayda var.

Buna ek olarak taraftarlar, Club America maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri olarak, son dakikada bilet almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Club America biletleri ne kadar?

Estadio Azteca'daki standart Liga MX iç saha maçları için resmi Club América biletleri genel olarak 675 MXN $ ile 3.500 MXN $ (35 ABD doları ile 200 ABD doları) arasında değişiyor. Ancak üst düzey ağırlama deneyimleri çok daha yukarı çıkabiliyor ve 9.000 MXN $'ye (475 ABD doları) kadar ulaşabiliyor.

Karşı takımın profiline göre gişe fiyatları dinamik şekilde değişiyor; Chivas de Guadalajara'ya karşı oynanan Clásico Nacional gibi tarihi rekabet maçları daha yüksek başlangıç fiyatlarını beraberinde getiriyor.

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Estadio Azteca hakkında bilmeniz gereken her şey

Estadio Azteca, sponsorluk gerekçeleriyle resmi olarak Estadio Banorte adıyla bilinen, Mexico City'nin Coyoacán bölgesinde yer alan bir futbol stadyumudur.

1966'da açıldığından bu yana Liga MX ekibi Club America'nın, bazı dönemlerde de Cruz Azul'un yanı sıra Meksika milli takımının düzenli iç saha statı oldu. 87.523 kapasitesiyle Latin Amerika'nın en büyük, dünyanın ise sekizinci büyük futbol stadyumudur.

Azteca, 1970 ve 1986 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapmasıyla ünlüdür ve FIFA Dünya Kupası 2026 finaline ev sahipliği yapmamış olsa da yaz aylarında tarihe geçti; üç farklı Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapan tek stat oldu.

Club America rekorları ve istatistikleri

Club America (Club de Fútbol América S.A. de C.V.), Meksika futbol tarihinin en başarılı ve en çok kupa kazanan kulübüdür; CONCACAF bölgesinde en fazla yerel lig şampiyonluğu ve uluslararası kulüp kupası rekorunu elinde bulundurur.

Başarılar ve öne çıkan kupalar

Liga MX: 16 şampiyonluk (tüm zamanların ulusal rekoru)

Copa México: 6 şampiyonluk (tüm zamanların ulusal rekoru)

CONCACAF Champions Cup / Champions League: 7 şampiyonluk (bölgesel ortak rekor)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Cristóbal Ortega (711), Alfredo Tena (594)

En fazla gol atanlar: Luis Roberto Alves ('Zague') (192), Cuauhtémoc Blanco (153)

Tüm zamanların liderleri

Club América, toplam galibiyet, toplanan puan ve atılan gol sayısında tarihi tüm zamanlar Liga MX tablosunun zirvesinde yer alır.

Hiç küme düşmedi

Club America, Meksika ikinci ligine hiç düşmeyen yalnızca iki takımdan biridir; diğeri ise Chivas'tır.



