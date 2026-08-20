İster Carabao Cup, ister EFL Cup, isterse League Cup olarak adlandırın; bu organizasyon her zaman yüksek drama ve unutulmaz futbol anıları üretir.

21 Mart'ta Wembley Stadyumu'ndaki finalle noktalanacak bu sezonki Carabao Cup'ta zafere uzanma yarışı bu ay tüm hızıyla sürüyor. Premier League kulüplerinden bazılarının da artık mücadeleye katılmasıyla birlikte, yaklaşan maçlar için yerinizi alarak siz de bu heyecan verici organizasyonun bir parçası olabilirsiniz.

GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere, bilmeniz gereken tüm önemli Carabao Cup bilet bilgilerini sizin için derledi.

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Yaklaşan Carabao Cup 2. turunun öne çıkan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Konum Biletler 26 Ağu Çar (19.45) Newcastle United - West Brom St. James' Park (Newcastle) Biletler 26 Ağu Çar (19.45) Tottenham Hotspur - Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (Londra) Biletler 26 Ağu Çar (20.00) Preston North End - Everton Deepdale (Preston) Biletler 27 Ağu Per (19.30) Chelsea - Luton Town Stamford Bridge (Londra) Biletler 27 Ağu Per (20.00) Fulham - AFC Wimbledon Craven Cottage (Londra) Biletler

Carabao Cup 2026/27 tam turnuva takvimi

Tur Tarih(ler) Biletler Ön Eleme Turu 1-3 Ağustos Biletler 1. Tur 7-9 Ağustos Biletler 2. Tur 24 Ağustos haftası Biletler 3. Tur 7 ve 14 Eylül haftaları Biletler 4. Tur 26 Ekim haftası Biletler Çeyrek finaller 14 Aralık haftası Biletler Yarı finaller (1. maç) 11 Ocak haftası Biletler Yarı finaller (2. maç) 1 Şubat haftası Biletler Final 21 Mart Pazar Biletler

Carabao Cup biletleri nasıl alınır?

Biletleri doğrudan kulüplerin resmi sitelerinden satın almak, genel olarak Carabao Cup bileti edinmenin en güvenli yöntemi kabul edilir. Erken rezervasyon büyük önem taşırken, sezonluk kombine sahipleri ve kayıtlı üyeler genellikle yer bulma konusunda en yüksek şansa sahip olur. Carabao Cup biletleri bir takımın sezonluk kombine fiyatına otomatik olarak dahil edilmez, ancak kombine sahiplerine ve kulüp üyelerine normalde koltuklarını satın almaları için öncelikli erişim dönemleri tanınır.

Carabao Cup, taraftarlara hafta içi ışıklar altında heyecan verici bir karşılaşma izleme fırsatı sunmasının yanı sıra, birçok kişi için takımlarını sahada görme konusunda nadir bir imkan da sağlar. Premier League maç biletlerine ulaşmak taraftarlar için giderek zorlaşıyor, bu yüzden bu kupa eşleşmeleri bazıları adına olası bir alternatif yol niteliği taşıyor.

Taraftarlar, resmi kanalların yanı sıra ikincil piyasadan da Carabao Cup bileti edinme seçeneğine sahip. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri.

Carabao Cup biletleri ne kadar?

Şaşırtıcı olmayan şekilde, Carabao Cup biletlerine olan talep organizasyon ilerledikçe ve final aşamalarına, ardından da Final'e yaklaştıkça artıyor. Carabao Cup'ın ilk turlarındaki resmi gişe fiyatlı biletler yetişkinler için genellikle £10 ile £30 arasında değişirken, genç biletleri £1 ile £10 gibi düşük fiyatlara bulunabiliyor.

Premier League takımları ilerledikçe fiyatlar da yükseliyor; çeyrek final ve yarı final resmi biletleri, stadyumdaki kategoriye bağlı olarak ortalama £20 ile £60 arasında seyrediyor.

Wembley Stadyumu'ndaki Final için ise bu vitrin etkinliğinin gişe fiyatları, farklı oturma kategorilerinde yaklaşık £40'tan başlayıp £150'ye kadar çıkıyor.

Uygunluk durumuna dair ek bilgiler için kulüplerin resmi bilet portallarını takip etmeyi unutmayın. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerinde Carabao Cup maç biletleri şu anda da mevcut.

Carabao Cup 2026/27 biletleriHemen rezervasyon yap

Carabao Cup 2026/27 maçları nasıl izlenir?

Yaklaşan Carabao Cup maçlarından herhangi birine gidemiyorsanız, en iyi ikinci seçenek aksiyonu evden ya da hareket halindeyken izlemek veya canlı yayınla takip etmektir. Birleşik Krallık'taki izleyiciler için Sky Sports, bu sezonki Carabao Cup'taki her maçı canlı olarak yayınlıyor/aktarıyor. Tüm maçları Sky Sports'ta izlemenin yanı sıra, NOW ve Sky Sports uygulaması üzerinden de canlı yayınla takip edebilirsiniz.

NOW, tüm Sky Sports kanallarına, her Sky Sports+ yayınına ve çok daha fazlasına erişim sunan anlık bir yayın hizmetidir. Bu bir uygulama olduğu için müşteriler kaydolup 60'tan fazla cihazda anında yayın izlemeye başlayabilir. NOW Sports üyelikleri ayrıca müşterilere, üyelik süresi boyunca tüm canlı Sky Sports+ yayınlarına ek olarak Sky Sports belgesellerine ve talep üzerine seçili tekrarlar ile özet görüntülere erişim sağlar. Farklı üyelik paketleri şu şekildedir:

12 Aylık Tasarruf Üyeliği: Aylık £27,99 (minimum 12 ay) - İptal edilmediği sürece ardından aylık £34,99.

Aylık £27,99 (minimum 12 ay) - İptal edilmediği sürece ardından aylık £34,99. Günlük Üyelik: £14,99 - Tek seferlik ödeme - NOW Sports Günlük Üyeliğiniz satın alımdan hemen sonra başlar ve 24 saat sürer

Amerika Birleşik Devletleri'nde CBS Sports, English Football League'in (EFL) ve Carabao Cup'ın adresidir. Bir maç CBS Sports Network'te yayınlanıyorsa, Fubo gibi canlı TV yayın platformları aracılığıyla da izleyebilirsiniz. Fubo'nun farklı abonelik planları şunları içerir: Pro (aylık $84,99), Elite (aylık $104,99), Deluxe (aylık $114,99) ve Sports + News (aylık $55,99)

Fubo, tüm planlarında yeni abonelere 5 günlük ücretsiz deneme sunuyor. Seçtiğiniz paketin tam ücretinin otomatik olarak tahsil edilmesini önlemek için, 5 günlük deneme süresi sona ermeden önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir.

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