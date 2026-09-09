Bundesliga biletleri rezervasyonu yapın

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Yaklaşan 2. hafta Bundesliga fikstürü ve biletler

Tarih ve saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler Cum 4 Eyl, 20:30 Stuttgart - Köln MHPArena (Stuttgart) Biletler Cmt 5 Eyl, 15:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin BayArena (Leverkusen) Biletler Cmt 5 Eyl, 15:30 Borussia M'gladbach - Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Biletler Cmt 5 Eyl, 15:30 Hoffenheim - Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Biletler Cmt 5 Eyl, 15:30 Paderborn - Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Biletler Cmt 5 Eyl, 15:30 Werder Bremen - RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Biletler Cmt 5 Eyl, 18:30 Schalke 04 - Bayern Münih VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Biletler Paz 6 Eyl, 15:30 Hamburger SV - Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Biletler Paz 6 Eyl, 17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Biletler

Bundesliga bileti nasıl alınır?

Bundesliga maç bileti satın almanın en güvenilir ve uygun maliyetli yöntemi, kulüplerin resmi siteleri üzerinden işlem yapmaktır. Bilet satış bilgileri, satışa çıkış tarihleri ve uygunluk durumu için bu siteleri düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Kombine sahipleri genellikle ilk satın alma hakkını elde eder, onları üyeler ve ardından genel satış takip eder.

Birçok kulüp, üyelere ön satışlarda öncelikli erişim ve avantajlı bilet seçenekleri sunar; bu nedenle birden fazla maça gitmeyi planlıyorsanız üye olmayı düşünebilirsiniz.

Sezon boyunca Bayern Münih - Borussia Dortmund ("Der Klassiker") ve Hamburger SV - Werder Bremen ("Nordderby") gibi yüksek profilli Bundesliga maçlarında yerini garanti altına almak isteyenler için ise, biletler tükenmeden mümkün olduğunca erken satın almaya çalışmak iyi bir fikirdir.

Buna ek olarak taraftarlar, ikincil piyasadan da yer satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Bundesliga biletleri ne kadar?

Resmi Bundesliga maç biletleri ortalama olarak €10-€90 aralığındadır.

İşte kulüp fiyatlandırmalarına dair bazı örnekler:

Kulüp Ayakta (yetişkin) Oturmalı (standart) Oturmalı (üst kategori) Bayern Münih €15 €40 €80 Borussia Dortmund €18.50 €38 €75 Eintracht Frankfurt €15 €25 €85 Köln €16 €35 €75 RB Leipzig €15 €30 €70

Bundesliga ayrıca kulüplerin tekil yatırımcılardan ziyade çoğunlukla üyelerin sahipliğinde kalmasını sağlayan "50+1" kuralıyla da bilinir. Bu da bilet fiyatlarının Avrupa'nın diğer üst düzey liglerine kıyasla görece uygun kalmasını sağlar.

Bundesliga ağırlama biletleri nasıl alınır?

Maç biletleri, konaklama, lounge erişimi ve diğer avantajları içeren VIP ya da ağırlama paketleri de Bundesliga kulüplerinin büyük bölümünde satın alınabilir.

Bir ağırlama paketinden ne beklemeniz gerektiğini mi merak ediyorsunuz? Allianz Arena, Signal Iduna Park ve Red Bull Arena gibi başlıca Bundesliga statlarında dikkat etmeniz gerekenler şöyle:

Standart VIP koltuğu: Stadyumun seçkin bir konumunda premium dolgulu koltuk, ortak lounge erişimi, açık büfe yemek ve ücretsiz içecekler, maç başına €200'dan başlayan fiyatlarla

Kulüp / Business Lounge: Maç öncesinde, sırasında ve sonrasında özel lounge erişimi, üst düzey ikramlar, açık bar ve eğlence ile rezerve premium koltuklar, maç başına €300'dan başlayan fiyatlarla

Temalı / Premium Lounge: Geliştirilmiş menüler, şampanya ve seçkin koltuklarla birlikte özel markalı ağırlama alanları (ör. Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), maç başına €600'dan başlayan fiyatlarla

Özel suit / Skybox: 8-20 misafir için lüks yemekler, kişisel personel ve özel olanaklarla tam kapalı özel locа, maç başına €3.000'dan başlayan fiyatlarla

Ultra premium paket: Gurme fine dining, sınırsız premium içecek ve VIP erişimi sunan Prestige veya Platinum Lounge gibi en üst seviye ağırlama deneyimleri, kişi başı maç başına €1.200'dan başlayan fiyatlarla

Bundesliga hakkında bilinmesi gerekenler

Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick ve Luis Diaz gibi çok sayıda küresel futbol yıldızı şu anda gezegendeki en büyük kulüplerden bazılarında, Almanya'da forma giyerken (Bayern Münih, Borussia Dortmund vb.), taraftarlar Bundesliga maç biletleri bulmak için adeta yarışıyor.

Elbette sporun yıldız isimlerini çekmek Bundesliga için yeni bir şey değil; Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben ve Jude Bellingham gibileri daha önce de Almanya sahnesinde parladı.

1963'te kurulan Bundesliga, zengin bir tarihe sahiptir ve kendisini Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olarak kabul ettirmiştir. Canlı, dostane atmosferi ve her yaştan tutkulu taraftarlarıyla tanınan ligde ülkenin dört bir yanından 18 takım yer alır.

İki yıl önce Bayer Leverkusen tarafından, 2012'den bu yana ilk kez tahttan indirilmesine rağmen Bayern Münih o tarihten sonra güçlü bir dönüş yaptı ve son iki sezonda toplam 29 puan farkla şampiyonluğa ulaştı. Harry Kane yine takımın gol yükünü çeken isim oldu ve İngiliz efsane artık Alman devindeki 100 gol barajına doğru ilerliyor.