Bundesliga biletleri satın alın

🎟️ Bundesliga Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Bayern Münih Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Borussia Dortmund Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ RB Leipzig Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ 100 € altı biletler: BİLET SATIN AL

🎟️ Ağırlama paketleri ve biletler: BİLET SATIN AL

🎟️ Aile alanları ve biletler: BİLET SATIN AL

🎟️ Signal Iduna Park Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Allianz Arena Biletleri: BİLET SATIN AL

Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Bundesliga maç bileti satın almanın en güvenilir ve hesaplı yöntemi, kulüplerin resmî siteleri üzerinden işlem yapmaktır. Bilet satış bilgileri, satışa çıkış tarihleri ve müsaitlik durumu için bu siteleri düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Kombine sahipleri genellikle ilk satın alma hakkını elde eder, ardından üyeler ve son olarak genel satış süreci gelir.

Birçok kulüp, üyelere ön satışlarda öncelikli erişim ve avantajlı bilet seçenekleri sunar. Bu nedenle, birden fazla maça gitmeyi planlıyorsanız üye olmayı düşünebilirsiniz.

Sezon boyunca Bayern Münih - Borussia Dortmund ("Der Klassiker") ve Hamburger SV - Werder Bremen ("Nordderby") gibi öne çıkan Bundesliga maçlarında yerinizi garantilemek istiyorsanız, biletler tükenmeden mümkün olduğunca erken satın almaya çalışmanız iyi bir fikir olacaktır.

Buna ek olarak taraftarlar, ikincil piyasadan da koltuk satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Bundesliga biletleri ne kadar?

Resmî Bundesliga maç biletleri ortalama olarak 10 € ile 90 € arasında değişir.

İşte kulüp fiyatlandırmalarına dair bazı örnekler:

Kulüp Ayakta (Yetişkin) Oturmalı (Standart) Oturmalı (Üst Kategori) Bayern Münih 15 € 40 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 38 € 75 € Eintracht Frankfurt 15 € 25 € 85 € Köln 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €

Bundesliga ayrıca, kulüplerin tek yatırımcılar yerine ağırlıklı olarak üyelerin sahipliğinde kalmasını güvence altına alan "50+1" kuralıyla da bilinir. Bu da bilet fiyatlarını diğer üst düzey Avrupa liglerine kıyasla görece erişilebilir tutar.

Bundesliga ağırlama biletleri nasıl alınır?

Maç biletleri, konaklama, lounge erişimi ve diğer avantajları içeren VIP veya ağırlama paketleri de Bundesliga kulüplerinin büyük bölümünde satın alınabilir.

Bir ağırlama paketinden neler beklemeniz gerektiğini mi merak ediyorsunuz? Allianz Arena, Signal Iduna Park ve Red Bull Arena gibi Bundesliga'nın başlıca statlarında dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Standart VIP Koltuğu: Statta ayrıcalıklı bir konumda premium dolgulu koltuk, ortak lounge erişimi, açık büfe yemek ve ücretsiz içecekler, maç başına 200 €'dan başlayan fiyatlarla

Kulüp / Business Lounge: Maç öncesi, sırası ve sonrasında özel lounge erişimi, üst düzey ikramlar, açık bar ve eğlenceyle birlikte ayrılmış premium oturma alanı, maç başına 300 €'dan başlayan fiyatlarla

Temalı / Premium Lounge: Geliştirilmiş menüler, şampanya ve ayrıcalıklı oturma alanlarıyla özel markalı ağırlama alanları (ör. Champions Club, Gold Lounge, RBL Club), maç başına 600 €'dan başlayan fiyatlarla

Özel Suit / Skybox: 8-20 misafir için lüks yemek, kişisel personel ve özel olanaklar sunan tamamen kapalı özel loca, maç başına 3.000 €'dan başlayan fiyatlarla

Ultra Premium Paket: Gurme fine dining, sınırsız premium içecekler ve VIP erişim sunan Prestige veya Platinum Lounge gibi en üst düzey ağırlama seçenekleri, kişi başı maç başına 1.200 €'dan başlayan fiyatlarla

Bundesliga hakkında bilinmesi gerekenler

Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick ve Luis Diaz gibi dünya çapındaki birçok futbol yıldızının şu anda Almanya'da, dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında (Bayern Münih, Borussia Dortmund vb.) forma giymesiyle birlikte taraftarlar Bundesliga maç biletlerini almak için adeta yarışıyor.

Elbette sporun yıldız isimlerini cezbetmek Bundesliga için yeni bir durum değil; Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben ve Jude Bellingham gibi isimler de daha önce Almanya sahnesinde parlamıştı.

1963'te kurulan Bundesliga, zengin bir tarihe sahip ve kendisini Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olarak kabul ettirmiş durumda. Canlı, dostane atmosferi ve her yaştan tutkulu taraftarlarıyla tanınan ligde, ülkenin dört bir yanından 18 takım yer alıyor.

İki yıl önce Bayer Leverkusen tarafından, 2012'den bu yana ilk kez tahtından edilmesine rağmen Bayern Münih o tarihten sonra güçlü bir dönüş yaptı ve son iki sezonda toplam 29 puan farkla şampiyon oldu. Harry Kane bir kez daha takımın gol yükünü çeken isim oldu ve İngiliz efsane şimdi Alman devinde 100 gol barajına doğru ilerliyor.