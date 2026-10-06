Dünyanın dört bir yanındaki at yarışı tutkunlarının gözü, 30-31 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca 43. yıllık Breeders' Cup World Championships'e ev sahipliği yapacak Kentucky, Lexington'daki Keeneland Race Course'ta olacak.
Küresel at yarışı takviminin öne çıkan etkinliklerinden birinin parçası olma fırsatını kaçırmayın, biletlerinizi bugün alın.
Japonya'nın toynaklı kahramanı Forever Young, on iki ay önce ana etkinlik olan Breeders' Cup Classic'te tarihi bir zafere ulaşarak manşetleri süslemiş olsa da, iki gün boyunca koşulacak 14 Grup 1 yarışın her biri, pistteki büyük kalabalığı baştan sona heyecan içinde tutan nefes kesici mücadelelere sahne oluyor.
Unutulmaz iki yarış gününün pist dışındaki hazırlık süreci de, neredeyse yarışların kendisi kadar heyecan verici. Şehir geneline yayılan Breeders' Cup Festival, 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren at temalı etkinlikler, canlı eğlence ve kutlamalarla Lexington'u devralıyor.
GOAL, Breeders' Cup 2026 biletlerini nasıl alabileceğinize dair en güncel bilgileri, biletlerin nereden alınacağını, ne kadar tuttuğunu ve daha fazlasını sizin için derledi.
Breeders' Cup 2026 ne zaman?
2026 Breeders' Cup World Championships, 30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi günlerinde düzenlenecek. Lexington'daki Keeneland Race Course, daha önce 2015, 2020 ve 2022'de organizasyona ev sahipliği yapmasının ardından bu yıl dördüncü kez bu at yarışı şölenine sahne olacak.
Breeders' Cup 2026 biletleri nasıl alınır?
Keeneland'da düzenlenecek 2026 Breeders' Cup World Championships için resmi biletler, ilk olarak 21 Nisan 2026'da genel satışa çıktı. Biletler, doğrudan Breeders' Cup Ticket Hub üzerinden çevrim içi olarak, SeatGeek (resmi bilet sağlayıcısı) aracılığıyla veya bilet ofisi aranarak telefonla satın alınabiliyordu.
Tüm Breeders' Cup 2026 biletlerinin önceden satın alınması gerekiyor, Keeneland Race Course'ta yerinde bilet satışı yapılmayacak. Katılım günlük 43.000 kişiyle sınırlandırıldı. Bilet stoğu oldukça sınırlı ve birçok tribün ile yemek bölümü şimdiden tükendi, geriye ağırlıklı olarak pist kenarı genel giriş biletleri ve seyahat paketleri kaldı.
Son dakika bileti almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da satın alma yapabilir.
Garantili transfer: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınıyor ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve etkinlikten önce zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor.
Breeders' Cup 2026 biletleri ne kadar?
Keeneland'daki 2026 Breeders' Cup World Championships için resmi bilet fiyatları, tek günlük genel giriş için 85 $'dan premium her şey dahil iki günlük yemek paketleri için 2.465 $'a kadar değişiyordu.
Resmi bilet fiyatlarının kategori, bölüm ve süreye göre dağılımı şöyle:
Bilet/Paket Türü
Cuma fiyatı
Cumartesi fiyatı
2 günlük fiyat
Pist kenarı genel giriş
85 $
159 $
244 $
Clubhouse genel giriş
212 $
477 $
689 $
Ayrılmış masa oturumu
186 $
371 $
557 $
Grandstand ayrılmış koltuklar
265 $
477 $
742 $
Clubhouse ayrılmış koltuklar
Yok
Yok
1.166 $
Grandstand Box & Loge Boxes
Yok
Yok
koltuk başına 1.590 $'dan başlayan fiyatlarla
Clubhouse Boxes
Yok
Yok
koltuk başına 1.802 $'dan başlayan fiyatlarla
Sales Pavilion
398 $
530 $
928 $
Equestrian Dining Room
583 $
795 $
1.378 $
First Turn Chalet
Yok
Yok
1.961 $
Premium Clubhouse Dining
Yok
Yok
2.465 $
Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça resmi Breeders' Cup sitesini, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.
Breeders' Cup 2026 yarış programı nasıl?
Breeders' Cup'taki iki günlük aksiyon boyunca toplam 14 yarış düzenlenecek. 30 Ekim Cuma günü beş genç at şampiyona yarışı koşulacak. Ertesi gün, yani 31 Ekim Cumartesi günü ise dokuz yarış daha yapılacak ve bunların öne çıkan yarışı 7 milyon $ ödüllü Breeders' Cup Classic olacak. İşte yarış yarış detaylar, tüm saatler yerel ET saatine göredir:
30 Ekim Cuma
Cuma programı, The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes ve allowance yarışları gibi erken alt kart mücadeleleriyle 11:55'te başlayacak, ardından büyük Grup 1 genç at şampiyonaları gelecek:
- 14:55 - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint
- 15:35 - Breeders' Cup Juvenile Fillies
- 16:15 - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf
- 16:55 - Breeders' Cup Juvenile
- 17:35 - Breeders' Cup Juvenile Turf
31 Ekim Cumartesi
Cumartesi günü, daha yaşlı atlar ve elit üç yaşlı atlar için dokuz dünya şampiyonası kategorisi yer alacak ve gün, prestijli Breeders' Cup Classic ile doruğa ulaşacak. Gün, büyük Grup 1 yarışları başlamadan önce 11:15'ten itibaren sabah alt kart maiden ve allowance yarışlarıyla açılacak:
- 13:10 - Breeders' Cup Dirt Mile
- 13:48 - Breeders' Cup Turf Sprint
- 14:26 - Breeders' Cup Sprint
- 15:04 - Breeders' Cup Filly & Mare Turf
- 15:42 - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint
- 16:20 - Breeders' Cup Mile
- 16:48 - Breeders' Cup Distaff
- 17:36 - Breeders' Cup Turf
- 18:16 - Breeders' Cup Classic
Keeneland Race Course hakkında bilmeniz gereken her şey
Kapılarını ilk kez 1936'da açan Keeneland Race Course, Amerikan Thoroughbred Racing'in taç mücevheri olarak geniş çapta kabul görüyor. Bluegrass bölgesinin kalbi olan Kentucky, Lexington'da yer alan Keeneland, yarış ve müzayede gelirlerini doğrudan atçılık sektörüne ve yerel hayır kurumlarına yeniden yatırdığı benzersiz bir kâr amacı gütmeyen modelle faaliyet gösteriyor.
1986'da National Historic Landmark olarak belirlenen tesis, hem seçkin bir hipodrom hem de dünyanın en büyük Thoroughbred müzayede evi olarak hizmet veriyor.
Keeneland'da unutulmaz anlar
- Kraliçe II. Elizabeth'in kraliyet ziyareti (1984): Kraliçe II. Elizabeth, kendi onuruna oluşturulan bir stakes yarışının, 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'ın ilk koşusuna tanıklık etmek için Keeneland'ı ziyaret etti. Keeneland, ziyaret için özel olarak pist kenarında ayrı bir Winner's Circle inşa etti.
- American Pharoah'nın Grand Slam'i (2015): Keeneland, prestijli Breeders’ Cup World Championships'e ilk kez 2015'te ev sahipliği yaptı. Kariyerinin son yarışında Triple Crown efsanesi American Pharoah, Breeders’ Cup Classic'te ezici bir üstünlük kurarak pist rekorunu parçaladı ve yarış dünyasının gayriresmî 'Grand Slam'ini kazanan tarihteki ilk at oldu.
- Rekorları parçalayan müzayedeler: Keeneland'ın at müzayedeleri ikonik bir yere sahip. Triple Crown kahramanı Justify dahil 20'den fazla Kentucky Derby galibi, Keeneland'ın satış ringinden geçti. 1985'te bir tay 13,1 milyon $'a satılarak onlarca yıl ayakta kalan bir dünya rekoru kırdı. Eylül Yearling Sale organizasyonu da 536,7 milyon $ ile tüm zamanların rekorunu üreterek modern sektör ölçütlerini kırmayı sürdürüyor.
Hollywood'un favori pisti: Zamansız 'retro hissi', bakımlı çimleri ve ikonik kireç taşı yapıları nedeniyle Keeneland, yoğun şekilde film seti olarak kullanıldı. Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) ve Secretariat (2010) gibi büyük yapımlarda başka tarihi pistlerin yerine geçtiğiyle biliniyor.
Son Breeders' Cup Classic kazananları
Yıl
Kazanan at
Kazanan antrenör
Kazanan jokey
Pist
2025
Forever Young
Yoshito Yahagi
Ryusei Sakai
Del Mar
2024
Sierra Leone
Chad C. Brown
Flavien Prat
Del Mar
2023
White Abarrio
Richard Dutrow Jr.
Irad Ortiz Jr.
Santa Anita
2022
Flightline
John W. Sadler
Flavien Prat
Keeneland
2021
Knicks Go
Brad H. Cox
Joel Rosario
Del Mar
2020
Authentic
Bob Baffert
John R. Velazquez
Keeneland
2019
Vino Rosso
Todd Pletcher
Irad Ortiz Jr.
Santa Anita
2018
Accelerate
John Sadler
Joel Rosario
Churchill Downs
2017
Gun Runner
Steven Asmussen
Florent Geroux
Del Mar
2016
Arrogate
Bob Baffert
Mike Smith
Santa Anita