Dünyanın dört bir yanındaki at yarışı tutkunlarının gözü, 30-31 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca 43. yıllık Breeders' Cup World Championships'e ev sahipliği yapacak Kentucky, Lexington'daki Keeneland Race Course'ta olacak.

Küresel at yarışı takviminin öne çıkan etkinliklerinden birinin parçası olma fırsatını kaçırmayın, biletlerinizi bugün alın.

Japonya'nın toynaklı kahramanı Forever Young, on iki ay önce ana etkinlik olan Breeders' Cup Classic'te tarihi bir zafere ulaşarak manşetleri süslemiş olsa da, iki gün boyunca koşulacak 14 Grup 1 yarışın her biri, pistteki büyük kalabalığı baştan sona heyecan içinde tutan nefes kesici mücadelelere sahne oluyor.

Unutulmaz iki yarış gününün pist dışındaki hazırlık süreci de, neredeyse yarışların kendisi kadar heyecan verici. Şehir geneline yayılan Breeders' Cup Festival, 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren at temalı etkinlikler, canlı eğlence ve kutlamalarla Lexington'u devralıyor.

GOAL, Breeders' Cup 2026 biletlerini nasıl alabileceğinize dair en güncel bilgileri, biletlerin nereden alınacağını, ne kadar tuttuğunu ve daha fazlasını sizin için derledi.

Breeders' Cup 2026 ne zaman?

2026 Breeders' Cup World Championships, 30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi günlerinde düzenlenecek. Lexington'daki Keeneland Race Course, daha önce 2015, 2020 ve 2022'de organizasyona ev sahipliği yapmasının ardından bu yıl dördüncü kez bu at yarışı şölenine sahne olacak.

Breeders' Cup 2026 biletleri nasıl alınır?

Keeneland'da düzenlenecek 2026 Breeders' Cup World Championships için resmi biletler, ilk olarak 21 Nisan 2026'da genel satışa çıktı. Biletler, doğrudan Breeders' Cup Ticket Hub üzerinden çevrim içi olarak, SeatGeek (resmi bilet sağlayıcısı) aracılığıyla veya bilet ofisi aranarak telefonla satın alınabiliyordu.

Tüm Breeders' Cup 2026 biletlerinin önceden satın alınması gerekiyor, Keeneland Race Course'ta yerinde bilet satışı yapılmayacak. Katılım günlük 43.000 kişiyle sınırlandırıldı. Bilet stoğu oldukça sınırlı ve birçok tribün ile yemek bölümü şimdiden tükendi, geriye ağırlıklı olarak pist kenarı genel giriş biletleri ve seyahat paketleri kaldı.

Son dakika bileti almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da satın alma yapabilir.

Garantili transfer: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınıyor ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve etkinlikten önce zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor.

Breeders' Cup 2026 biletleri ne kadar?

Keeneland'daki 2026 Breeders' Cup World Championships için resmi bilet fiyatları, tek günlük genel giriş için 85 $'dan premium her şey dahil iki günlük yemek paketleri için 2.465 $'a kadar değişiyordu.

Resmi bilet fiyatlarının kategori, bölüm ve süreye göre dağılımı şöyle:

Bilet/Paket Türü Cuma fiyatı Cumartesi fiyatı 2 günlük fiyat Pist kenarı genel giriş 85 $ 159 $ 244 $ Clubhouse genel giriş 212 $ 477 $ 689 $ Ayrılmış masa oturumu 186 $ 371 $ 557 $ Grandstand ayrılmış koltuklar 265 $ 477 $ 742 $ Clubhouse ayrılmış koltuklar Yok Yok 1.166 $ Grandstand Box & Loge Boxes Yok Yok koltuk başına 1.590 $'dan başlayan fiyatlarla Clubhouse Boxes Yok Yok koltuk başına 1.802 $'dan başlayan fiyatlarla Sales Pavilion 398 $ 530 $ 928 $ Equestrian Dining Room 583 $ 795 $ 1.378 $ First Turn Chalet Yok Yok 1.961 $ Premium Clubhouse Dining Yok Yok 2.465 $

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça resmi Breeders' Cup sitesini, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Breeders' Cup 2026 yarış programı nasıl?

Breeders' Cup'taki iki günlük aksiyon boyunca toplam 14 yarış düzenlenecek. 30 Ekim Cuma günü beş genç at şampiyona yarışı koşulacak. Ertesi gün, yani 31 Ekim Cumartesi günü ise dokuz yarış daha yapılacak ve bunların öne çıkan yarışı 7 milyon $ ödüllü Breeders' Cup Classic olacak. İşte yarış yarış detaylar, tüm saatler yerel ET saatine göredir:

30 Ekim Cuma

Cuma programı, The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes ve allowance yarışları gibi erken alt kart mücadeleleriyle 11:55'te başlayacak, ardından büyük Grup 1 genç at şampiyonaları gelecek:

14:55 - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15:35 - Breeders' Cup Juvenile Fillies

16:15 - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16:55 - Breeders' Cup Juvenile

17:35 - Breeders' Cup Juvenile Turf

31 Ekim Cumartesi

Cumartesi günü, daha yaşlı atlar ve elit üç yaşlı atlar için dokuz dünya şampiyonası kategorisi yer alacak ve gün, prestijli Breeders' Cup Classic ile doruğa ulaşacak. Gün, büyük Grup 1 yarışları başlamadan önce 11:15'ten itibaren sabah alt kart maiden ve allowance yarışlarıyla açılacak:

13:10 - Breeders' Cup Dirt Mile

13:48 - Breeders' Cup Turf Sprint

14:26 - Breeders' Cup Sprint

15:04 - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15:42 - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16:20 - Breeders' Cup Mile

16:48 - Breeders' Cup Distaff

17:36 - Breeders' Cup Turf

18:16 - Breeders' Cup Classic

Keeneland Race Course hakkında bilmeniz gereken her şey

Kapılarını ilk kez 1936'da açan Keeneland Race Course, Amerikan Thoroughbred Racing'in taç mücevheri olarak geniş çapta kabul görüyor. Bluegrass bölgesinin kalbi olan Kentucky, Lexington'da yer alan Keeneland, yarış ve müzayede gelirlerini doğrudan atçılık sektörüne ve yerel hayır kurumlarına yeniden yatırdığı benzersiz bir kâr amacı gütmeyen modelle faaliyet gösteriyor.

1986'da National Historic Landmark olarak belirlenen tesis, hem seçkin bir hipodrom hem de dünyanın en büyük Thoroughbred müzayede evi olarak hizmet veriyor.

Keeneland'da unutulmaz anlar

Kraliçe II. Elizabeth'in kraliyet ziyareti (1984) : Kraliçe II. Elizabeth, kendi onuruna oluşturulan bir stakes yarışının, 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'ın ilk koşusuna tanıklık etmek için Keeneland'ı ziyaret etti. Keeneland, ziyaret için özel olarak pist kenarında ayrı bir Winner's Circle inşa etti.

American Pharoah'nın Grand Slam'i (2015) : Keeneland, prestijli Breeders’ Cup World Championships'e ilk kez 2015'te ev sahipliği yaptı. Kariyerinin son yarışında Triple Crown efsanesi American Pharoah, Breeders’ Cup Classic'te ezici bir üstünlük kurarak pist rekorunu parçaladı ve yarış dünyasının gayriresmî 'Grand Slam'ini kazanan tarihteki ilk at oldu.

Rekorları parçalayan müzayedeler : Keeneland'ın at müzayedeleri ikonik bir yere sahip. Triple Crown kahramanı Justify dahil 20'den fazla Kentucky Derby galibi, Keeneland'ın satış ringinden geçti. 1985'te bir tay 13,1 milyon $'a satılarak onlarca yıl ayakta kalan bir dünya rekoru kırdı. Eylül Yearling Sale organizasyonu da 536,7 milyon $ ile tüm zamanların rekorunu üreterek modern sektör ölçütlerini kırmayı sürdürüyor.

Hollywood'un favori pisti: Zamansız 'retro hissi', bakımlı çimleri ve ikonik kireç taşı yapıları nedeniyle Keeneland, yoğun şekilde film seti olarak kullanıldı. Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) ve Secretariat (2010) gibi büyük yapımlarda başka tarihi pistlerin yerine geçtiğiyle biliniyor.

Son Breeders' Cup Classic kazananları

Yıl Kazanan at Kazanan antrenör Kazanan jokey Pist 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







