Asya'nın amiral gemisi kulüp organizasyonu geri döndü; 2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite artık başladı. Organizasyon, 2024/25'teki yeniden markalaşmadan bu yana ilk kez 32 takıma çıkarıldı ve lig aşaması, Suudi Arabistan'da düzenlenecek merkezi finaller öncesinde Şubat 2027'ye kadar sürecek.

GOAL, bu sezonun unutulmaz AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçlarından bazıları için bilet alarak Asya futbolu hayallerinizi gerçeğe dönüştürme konusunda size rehberlik etsin. Aşağıda tam fikstür listesini ve her maç günü için biletleri nasıl alabileceğinizi inceleyin.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite 2026/27 tam fikstür listesi

Her maç günü aralığındaki kesin maç tarihleri, başlama saatleri ve statlar, karşılaşmalara yakın tarihlerde AFC ve kulüpler tarafından netleştirildiği için şimdilik bunlar maç günü tarih aralığına göre listelenmiştir. Maçlar kesinleştikçe en güncel listelemeler için bilet bağlantısını kontrol edin.

Tarih Karşılaşma Stat Bilet 14-16 Eyl 2026 (MD1) Neftchi vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Biletler 14-16 Eyl 2026 (MD1) Shabab Al Ahli vs Tractor TBC Biletler 14 Eyl 2026 (MD1) Al-Shamal vs Al-Ittihad Al Bayt Stadium, Al Khor Biletler 14-16 Eyl 2026 (MD1) Al-Ahli vs Pakhtakor TBC Biletler 14 Eyl 2026 (MD1) Esteghlal vs Al Sadd TBC Biletler 14-16 Eyl 2026 (MD1) Al-Qadsiah vs Al Wasl TBC Biletler 15 Eyl 2026 (MD1) Al Ain vs Al-Nassr TBC Biletler 15 Eyl 2026 (MD1) Al-Hilal vs Al-Gharafa Kingdom Arena, Riyadh Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Kashima Antlers vs Newcastle Jets TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Daejeon Hana Citizen vs Kyoto Sanga TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Gamba Osaka vs Công An Hà Nội TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Ratchaburi vs Shanghai Port TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Johor Darul Ta'zim vs Buriram United TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Beijing Guoan vs Pohang Steelers TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa Reysol TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Port vs Vissel Kobe TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Pakhtakor vs Al-Qadsiah TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Tractor vs Al-Shamal TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Al Wasl vs Al-Ahli TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Al-Nassr vs Neftchi TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Al-Gharafa vs Esteghlal TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Al Sadd vs Al-Hilal TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Newcastle Jets vs Gamba Osaka TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Kyoto Sanga vs Ratchaburi TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Buriram United vs Beijing Guoan TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Công An Hà Nội vs Kashima Antlers TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Kashiwa Reysol vs Port TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Neftchi vs Al-Ittihad TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Al-Ahli vs Al-Gharafa TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Al Ain vs Tractor TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Al-Quwa Al-Jawiya vs Pakhtakor TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Al-Nassr vs Al Wasl TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Al-Qadsiah vs Al Sadd TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Shabab Al Ahli vs Esteghlal TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Al-Shamal vs Al-Hilal TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Shanghai Port vs Công An Hà Nội TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Johor Darul Ta'zim vs Port TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Daejeon Hana Citizen vs Vissel Kobe TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Kyoto Sanga vs Newcastle Jets TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Ratchaburi vs Kashiwa Reysol TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Kashima Antlers vs Pohang Steelers TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Gamba Osaka vs Buriram United TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Pakhtakor vs Al-Nassr TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Tractor vs Neftchi TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Al Wasl vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Al Sadd vs Al-Ahli TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Al-Ittihad vs Al Ain TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Al-Gharafa vs Al-Qadsiah TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Esteghlal vs Al-Shamal TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Al-Hilal vs Shabab Al Ahli TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Newcastle Jets vs Shanghai Port TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zim TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Vissel Kobe vs Ratchaburi TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Port vs Beijing Guoan TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Công An Hà Nội vs Kyoto Sanga TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Pohang Steelers vs Gamba Osaka TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Buriram United vs Kashima Antlers TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Neftchi vs Al-Hilal TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Al Ain vs Esteghlal TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Tractor vs Al Wasl TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Al-Shamal vs Al-Ahli TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Al-Ittihad vs Pakhtakor TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Gharafa TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Shabab Al Ahli vs Al-Qadsiah TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Al-Nassr vs Al Sadd TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Daejeon Hana Citizen vs Beijing Guoan TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Kyoto Sanga vs Pohang Steelers TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Shanghai Port vs Buriram United TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zim TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Công An Hà Nội vs Vissel Kobe TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Gamba Osaka vs Port TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Pakhtakor vs Tractor TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Al Wasl vs Al-Ittihad TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Al-Qadsiah vs Al-Shamal TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Esteghlal vs Neftchi TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Al-Hilal vs Al Ain TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Al Sadd vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Al-Gharafa vs Al-Nassr TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Al-Ahli vs Shabab Al Ahli TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Vissel Kobe vs Newcastle Jets TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Kashiwa Reysol vs Công An Hà Nội TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Pohang Steelers vs Shanghai Port TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana Citizen TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Beijing Guoan vs Ratchaburi TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Buriram United vs Kyoto Sanga TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba Osaka TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Port vs Kashima Antlers TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Pakhtakor vs Esteghlal TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Tractor vs Al Sadd TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Al Ain vs Al-Qadsiah TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al Ahli TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Al-Nassr vs Al-Shamal TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Al-Ittihad vs Al-Gharafa TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Neftchi vs Al-Ahli TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Al Wasl vs Al-Hilal TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zim TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Shanghai Port vs Port TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Daejeon Hana Citizen vs Kashima Antlers TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Ratchaburi vs Gamba Osaka TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Công An Hà Nội vs Beijing Guoan TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Vissel Kobe vs Pohang Steelers TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Kashiwa Reysol vs Buriram United TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Al-Ahli vs Al Ain TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Al Sadd vs Al-Ittihad TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Esteghlal vs Al Wasl TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Shabab Al Ahli vs Al-Nassr TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Al-Gharafa vs Tractor TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Al-Hilal vs Pakhtakor TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Al-Shamal vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Al-Qadsiah vs Neftchi TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Kashima Antlers vs Ratchaburi TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai Port TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Buriram United vs Vissel Kobe TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà Nội TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Port vs Kyoto Sanga TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Beijing Guoan vs Newcastle Jets TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Gamba Osaka vs Daejeon Hana Citizen TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Pohang Steelers vs Kashiwa Reysol TBC Biletler

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletleri nasıl alınır?

Nisan sonu ve Mayıs başında 2027'de Suudi Arabistan'da oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi Elite Finalleri dışında, AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçlarının biletlerini doğrudan AFC üzerinden satın alamazsınız. Bunun yerine biletler, bu sezonki organizasyonda mücadele eden takımlar arasında kulüp bazında satışa çıkarılır.

Gitmek istediğiniz maç için ilgili kulübün veya ligin resmi bilet satış sitesini ziyaret etmeli ve koltuğunuzu oradan almalısınız. Özellikle Suudi Arabistan'ın önde gelen takımlarının yer aldığı büyük maçlarda talep, çoğu zaman mevcut kontenjanı aşabilir.

Taraftarlar için AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletlerini satın almanın en güvenli yolu resmi kulüp ve lig portalları olsa da maçlara gitmek isteyenler, son dakika koltuk bulma şansını artırabilecek Ticombo gibi ikincil siteleri de değerlendirmek isteyebilir.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletleri ne kadar?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, stat ve organizasyonun hangi aşamasında olunduğu dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Örneğin Riyad'da Al-Hilal veya Al-Nassr'ın yer aldığı bir karşılaşma, daha küçük bir pazardaki lig aşaması maçına göre genellikle çok daha pahalı olur.

Kulüpler, lig aşaması için AFC Şampiyonlar Ligi Elite bilet fiyatlarını genellikle sezon başında belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakibe, konuma ve talebe bağlı olarak bazı maçlarda fiyatlar artabilir.

Müsaitlik ve fiyatlar hakkında ek bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.

2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite'ten neler beklenmeli?

Al-Ahli, 2026'da unvanını korumasının ardından bu sezona üst üste iki kez şampiyon unvanıyla giriyor ve organizasyonu üst üste üç kez kazanan ilk kulüp olmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan, ligin genişlemesinin ardından bu sezon ilk kez Batı Bölgesi'nde dört temsilciye sahip: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal ve 2025/26 Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazanarak üst seviyeye geri dönen Al-Nassr. Cristiano Ronaldo, bu organizasyonu sezonun belirleyici hedeflerinden biri haline getirdi.

Diğer yandan Katar'dan Al-Shamal bu sezon kıtasal arenadaki ilk deneyimini yaşayacak. İran'dan Esteghlal, Özbekistan'dan Neftchi ve Pakhtakor ile Irak'tan Al-Quwa Al-Jawiya da rekabetçi Batı Bölgesi'ni tamamlıyor.

Doğu Bölgesi'nde ise Vissel Kobe ve Kyoto Sanga'nın da yer aldığı Japonya'nın beş kulüplük genişletilmiş temsil grubu öne çıkıyor. Bu grupta ayrıca Güney Kore'nin K League şampiyonu Jeonbuk Hyundai Motors, Tayland'dan Buriram United ve Vietnam'dan Công An Hà Nội de yeni tek lig formatında ileri turlara uzanacak bir seri peşinde.