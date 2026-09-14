24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book AFC Champions League Elite tickets
Çeviri:

AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletleri nasıl alınır: 2026/27 sezonunun tam fikstürü, nereden alınır, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
AFC Şampiyonlar Ligi 1

İşte yaklaşan dikkat çeken bazı Asya maçlarında oturabileceğiniz yerler

Asya'nın amiral gemisi kulüp organizasyonu geri döndü; 2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite artık başladı. Organizasyon, 2024/25'teki yeniden markalaşmadan bu yana ilk kez 32 takıma çıkarıldı ve lig aşaması, Suudi Arabistan'da düzenlenecek merkezi finaller öncesinde Şubat 2027'ye kadar sürecek.

GOAL, bu sezonun unutulmaz AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçlarından bazıları için bilet alarak Asya futbolu hayallerinizi gerçeğe dönüştürme konusunda size rehberlik etsin. Aşağıda tam fikstür listesini ve her maç günü için biletleri nasıl alabileceğinizi inceleyin.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletleriŞimdi satın al

AFC Şampiyonlar Ligi Elite 2026/27 tam fikstür listesi

Her maç günü aralığındaki kesin maç tarihleri, başlama saatleri ve statlar, karşılaşmalara yakın tarihlerde AFC ve kulüpler tarafından netleştirildiği için şimdilik bunlar maç günü tarih aralığına göre listelenmiştir. Maçlar kesinleştikçe en güncel listelemeler için bilet bağlantısını kontrol edin.

TarihKarşılaşmaStatBilet
14-16 Eyl 2026 (MD1)Neftchi vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCBiletler
14-16 Eyl 2026 (MD1)Shabab Al Ahli vs TractorTBCBiletler
14 Eyl 2026 (MD1)Al-Shamal vs Al-IttihadAl Bayt Stadium, Al KhorBiletler
14-16 Eyl 2026 (MD1)Al-Ahli vs PakhtakorTBCBiletler
14 Eyl 2026 (MD1)Esteghlal vs Al SaddTBCBiletler
14-16 Eyl 2026 (MD1)Al-Qadsiah vs Al WaslTBCBiletler
15 Eyl 2026 (MD1)Al Ain vs Al-NassrTBCBiletler
15 Eyl 2026 (MD1)Al-Hilal vs Al-GharafaKingdom Arena, RiyadhBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Kashima Antlers vs Newcastle JetsTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Daejeon Hana Citizen vs Kyoto SangaTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Gamba Osaka vs Công An Hà NộiTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Ratchaburi vs Shanghai PortTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Johor Darul Ta'zim vs Buriram UnitedTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Beijing Guoan vs Pohang SteelersTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa ReysolTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Port vs Vissel KobeTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Pakhtakor vs Al-QadsiahTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Tractor vs Al-ShamalTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Al Wasl vs Al-AhliTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al AinTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Al-Nassr vs NeftchiTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Al-Gharafa vs EsteghlalTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Al Sadd vs Al-HilalTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Al-Ittihad vs Shabab Al AhliTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Newcastle Jets vs Gamba OsakaTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Kyoto Sanga vs RatchaburiTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zimTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Shanghai Port vs Daejeon Hana CitizenTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Buriram United vs Beijing GuoanTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Công An Hà Nội vs Kashima AntlersTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Kashiwa Reysol vs PortTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Neftchi vs Al-IttihadTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Al-Ahli vs Al-GharafaTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Al Ain vs TractorTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Al-Quwa Al-Jawiya vs PakhtakorTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Al-Nassr vs Al WaslTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Al-Qadsiah vs Al SaddTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Shabab Al Ahli vs EsteghlalTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Al-Shamal vs Al-HilalTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Shanghai Port vs Công An Hà NộiTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Johor Darul Ta'zim vs PortTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Daejeon Hana Citizen vs Vissel KobeTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Kyoto Sanga vs Newcastle JetsTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Ratchaburi vs Kashiwa ReysolTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Kashima Antlers vs Pohang SteelersTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Gamba Osaka vs Buriram UnitedTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Pakhtakor vs Al-NassrTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Tractor vs NeftchiTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Al Wasl vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Al Sadd vs Al-AhliTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Al-Ittihad vs Al AinTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Al-Gharafa vs Al-QadsiahTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Esteghlal vs Al-ShamalTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Al-Hilal vs Shabab Al AhliTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Newcastle Jets vs Shanghai PortTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zimTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Vissel Kobe vs RatchaburiTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana CitizenTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Port vs Beijing GuoanTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Công An Hà Nội vs Kyoto SangaTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Pohang Steelers vs Gamba OsakaTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Buriram United vs Kashima AntlersTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Neftchi vs Al-HilalTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Al Ain vs EsteghlalTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Tractor vs Al WaslTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Al-Shamal vs Al-AhliTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Al-Ittihad vs PakhtakorTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-GharafaTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Shabab Al Ahli vs Al-QadsiahTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Al-Nassr vs Al SaddTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Newcastle Jets vs Kashiwa ReysolTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Daejeon Hana Citizen vs Beijing GuoanTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Kyoto Sanga vs Pohang SteelersTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Shanghai Port vs Buriram UnitedTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zimTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Công An Hà Nội vs Vissel KobeTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Gamba Osaka vs PortTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Pakhtakor vs TractorTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Al Wasl vs Al-IttihadTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Al-Qadsiah vs Al-ShamalTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Esteghlal vs NeftchiTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Al-Hilal vs Al AinTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Al Sadd vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Al-Gharafa vs Al-NassrTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Al-Ahli vs Shabab Al AhliTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Vissel Kobe vs Newcastle JetsTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Kashiwa Reysol vs Công An Hà NộiTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Pohang Steelers vs Shanghai PortTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana CitizenTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Beijing Guoan vs RatchaburiTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Buriram United vs Kyoto SangaTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba OsakaTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Port vs Kashima AntlersTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Pakhtakor vs EsteghlalTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Tractor vs Al SaddTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Al Ain vs Al-QadsiahTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al AhliTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Al-Nassr vs Al-ShamalTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Al-Ittihad vs Al-GharafaTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Neftchi vs Al-AhliTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Al Wasl vs Al-HilalTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zimTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Shanghai Port vs PortTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Daejeon Hana Citizen vs Kashima AntlersTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Ratchaburi vs Gamba OsakaTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Công An Hà Nội vs Beijing GuoanTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Vissel Kobe vs Pohang SteelersTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Kashiwa Reysol vs Buriram UnitedTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Al-Ahli vs Al AinTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Al Sadd vs Al-IttihadTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Esteghlal vs Al WaslTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Shabab Al Ahli vs Al-NassrTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Al-Gharafa vs TractorTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Al-Hilal vs PakhtakorTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Al-Shamal vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Al-Qadsiah vs NeftchiTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Kashima Antlers vs RatchaburiTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai PortTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Buriram United vs Vissel KobeTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà NộiTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Port vs Kyoto SangaTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Beijing Guoan vs Newcastle JetsTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Gamba Osaka vs Daejeon Hana CitizenTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Pohang Steelers vs Kashiwa ReysolTBCBiletler

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletleri nasıl alınır?

Nisan sonu ve Mayıs başında 2027'de Suudi Arabistan'da oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi Elite Finalleri dışında, AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçlarının biletlerini doğrudan AFC üzerinden satın alamazsınız. Bunun yerine biletler, bu sezonki organizasyonda mücadele eden takımlar arasında kulüp bazında satışa çıkarılır.

Gitmek istediğiniz maç için ilgili kulübün veya ligin resmi bilet satış sitesini ziyaret etmeli ve koltuğunuzu oradan almalısınız. Özellikle Suudi Arabistan'ın önde gelen takımlarının yer aldığı büyük maçlarda talep, çoğu zaman mevcut kontenjanı aşabilir.

Taraftarlar için AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletlerini satın almanın en güvenli yolu resmi kulüp ve lig portalları olsa da maçlara gitmek isteyenler, son dakika koltuk bulma şansını artırabilecek Ticombo gibi ikincil siteleri de değerlendirmek isteyebilir.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletleriŞimdi satın al

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletleri ne kadar?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, stat ve organizasyonun hangi aşamasında olunduğu dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Örneğin Riyad'da Al-Hilal veya Al-Nassr'ın yer aldığı bir karşılaşma, daha küçük bir pazardaki lig aşaması maçına göre genellikle çok daha pahalı olur.

Kulüpler, lig aşaması için AFC Şampiyonlar Ligi Elite bilet fiyatlarını genellikle sezon başında belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakibe, konuma ve talebe bağlı olarak bazı maçlarda fiyatlar artabilir.

Müsaitlik ve fiyatlar hakkında ek bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletleriŞimdi satın al

2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite'ten neler beklenmeli?

Al-Ahli, 2026'da unvanını korumasının ardından bu sezona üst üste iki kez şampiyon unvanıyla giriyor ve organizasyonu üst üste üç kez kazanan ilk kulüp olmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan, ligin genişlemesinin ardından bu sezon ilk kez Batı Bölgesi'nde dört temsilciye sahip: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal ve 2025/26 Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazanarak üst seviyeye geri dönen Al-Nassr. Cristiano Ronaldo, bu organizasyonu sezonun belirleyici hedeflerinden biri haline getirdi.

Diğer yandan Katar'dan Al-Shamal bu sezon kıtasal arenadaki ilk deneyimini yaşayacak. İran'dan Esteghlal, Özbekistan'dan Neftchi ve Pakhtakor ile Irak'tan Al-Quwa Al-Jawiya da rekabetçi Batı Bölgesi'ni tamamlıyor.

Doğu Bölgesi'nde ise Vissel Kobe ve Kyoto Sanga'nın da yer aldığı Japonya'nın beş kulüplük genişletilmiş temsil grubu öne çıkıyor. Bu grupta ayrıca Güney Kore'nin K League şampiyonu Jeonbuk Hyundai Motors, Tayland'dan Buriram United ve Vietnam'dan Công An Hà Nội de yeni tek lig formatında ileri turlara uzanacak bir seri peşinde.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin