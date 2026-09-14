Asya'nın amiral gemisi kulüp organizasyonu geri döndü; 2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite artık başladı. Organizasyon, 2024/25'teki yeniden markalaşmadan bu yana ilk kez 32 takıma çıkarıldı ve lig aşaması, Suudi Arabistan'da düzenlenecek merkezi finaller öncesinde Şubat 2027'ye kadar sürecek.
GOAL, bu sezonun unutulmaz AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçlarından bazıları için bilet alarak Asya futbolu hayallerinizi gerçeğe dönüştürme konusunda size rehberlik etsin. Aşağıda tam fikstür listesini ve her maç günü için biletleri nasıl alabileceğinizi inceleyin.
AFC Şampiyonlar Ligi Elite 2026/27 tam fikstür listesi
Her maç günü aralığındaki kesin maç tarihleri, başlama saatleri ve statlar, karşılaşmalara yakın tarihlerde AFC ve kulüpler tarafından netleştirildiği için şimdilik bunlar maç günü tarih aralığına göre listelenmiştir. Maçlar kesinleştikçe en güncel listelemeler için bilet bağlantısını kontrol edin.
|Tarih
|Karşılaşma
|Stat
|Bilet
|14-16 Eyl 2026 (MD1)
|Neftchi vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Biletler
|14-16 Eyl 2026 (MD1)
|Shabab Al Ahli vs Tractor
|TBC
|Biletler
|14 Eyl 2026 (MD1)
|Al-Shamal vs Al-Ittihad
|Al Bayt Stadium, Al Khor
|Biletler
|14-16 Eyl 2026 (MD1)
|Al-Ahli vs Pakhtakor
|TBC
|Biletler
|14 Eyl 2026 (MD1)
|Esteghlal vs Al Sadd
|TBC
|Biletler
|14-16 Eyl 2026 (MD1)
|Al-Qadsiah vs Al Wasl
|TBC
|Biletler
|15 Eyl 2026 (MD1)
|Al Ain vs Al-Nassr
|TBC
|Biletler
|15 Eyl 2026 (MD1)
|Al-Hilal vs Al-Gharafa
|Kingdom Arena, Riyadh
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Kashima Antlers vs Newcastle Jets
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Daejeon Hana Citizen vs Kyoto Sanga
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Gamba Osaka vs Công An Hà Nội
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Ratchaburi vs Shanghai Port
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Johor Darul Ta'zim vs Buriram United
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Beijing Guoan vs Pohang Steelers
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Port vs Vissel Kobe
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Pakhtakor vs Al-Qadsiah
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Tractor vs Al-Shamal
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Al Wasl vs Al-Ahli
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Al-Nassr vs Neftchi
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Al-Gharafa vs Esteghlal
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Al Sadd vs Al-Hilal
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Newcastle Jets vs Gamba Osaka
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Kyoto Sanga vs Ratchaburi
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Buriram United vs Beijing Guoan
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Công An Hà Nội vs Kashima Antlers
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Kashiwa Reysol vs Port
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Neftchi vs Al-Ittihad
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Al-Ahli vs Al-Gharafa
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Al Ain vs Tractor
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Pakhtakor
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Al-Nassr vs Al Wasl
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Al-Qadsiah vs Al Sadd
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Shabab Al Ahli vs Esteghlal
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Al-Shamal vs Al-Hilal
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Shanghai Port vs Công An Hà Nội
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Johor Darul Ta'zim vs Port
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Daejeon Hana Citizen vs Vissel Kobe
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Kyoto Sanga vs Newcastle Jets
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Ratchaburi vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Kashima Antlers vs Pohang Steelers
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Gamba Osaka vs Buriram United
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Pakhtakor vs Al-Nassr
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Tractor vs Neftchi
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Al Wasl vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Al Sadd vs Al-Ahli
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Al-Ittihad vs Al Ain
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Al-Gharafa vs Al-Qadsiah
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Esteghlal vs Al-Shamal
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Al-Hilal vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Newcastle Jets vs Shanghai Port
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Vissel Kobe vs Ratchaburi
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Port vs Beijing Guoan
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Công An Hà Nội vs Kyoto Sanga
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Pohang Steelers vs Gamba Osaka
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Buriram United vs Kashima Antlers
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Neftchi vs Al-Hilal
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Al Ain vs Esteghlal
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Tractor vs Al Wasl
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Al-Shamal vs Al-Ahli
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Al-Ittihad vs Pakhtakor
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Gharafa
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Shabab Al Ahli vs Al-Qadsiah
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Al-Nassr vs Al Sadd
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Daejeon Hana Citizen vs Beijing Guoan
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Kyoto Sanga vs Pohang Steelers
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Shanghai Port vs Buriram United
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Công An Hà Nội vs Vissel Kobe
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Gamba Osaka vs Port
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Pakhtakor vs Tractor
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Al Wasl vs Al-Ittihad
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Al-Qadsiah vs Al-Shamal
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Esteghlal vs Neftchi
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Al-Hilal vs Al Ain
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Al Sadd vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Al-Gharafa vs Al-Nassr
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Al-Ahli vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Vissel Kobe vs Newcastle Jets
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Kashiwa Reysol vs Công An Hà Nội
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Pohang Steelers vs Shanghai Port
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Beijing Guoan vs Ratchaburi
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Buriram United vs Kyoto Sanga
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba Osaka
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Port vs Kashima Antlers
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Pakhtakor vs Esteghlal
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Tractor vs Al Sadd
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Al Ain vs Al-Qadsiah
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Al-Nassr vs Al-Shamal
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Al-Ittihad vs Al-Gharafa
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Neftchi vs Al-Ahli
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Al Wasl vs Al-Hilal
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Shanghai Port vs Port
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Daejeon Hana Citizen vs Kashima Antlers
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Ratchaburi vs Gamba Osaka
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Công An Hà Nội vs Beijing Guoan
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Vissel Kobe vs Pohang Steelers
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Kashiwa Reysol vs Buriram United
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Al-Ahli vs Al Ain
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Al Sadd vs Al-Ittihad
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Esteghlal vs Al Wasl
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Shabab Al Ahli vs Al-Nassr
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Al-Gharafa vs Tractor
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Al-Hilal vs Pakhtakor
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Al-Shamal vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Al-Qadsiah vs Neftchi
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Kashima Antlers vs Ratchaburi
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai Port
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Buriram United vs Vissel Kobe
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà Nội
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Port vs Kyoto Sanga
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Beijing Guoan vs Newcastle Jets
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Gamba Osaka vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Pohang Steelers vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Biletler
AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletleri nasıl alınır?
Nisan sonu ve Mayıs başında 2027'de Suudi Arabistan'da oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi Elite Finalleri dışında, AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçlarının biletlerini doğrudan AFC üzerinden satın alamazsınız. Bunun yerine biletler, bu sezonki organizasyonda mücadele eden takımlar arasında kulüp bazında satışa çıkarılır.
Gitmek istediğiniz maç için ilgili kulübün veya ligin resmi bilet satış sitesini ziyaret etmeli ve koltuğunuzu oradan almalısınız. Özellikle Suudi Arabistan'ın önde gelen takımlarının yer aldığı büyük maçlarda talep, çoğu zaman mevcut kontenjanı aşabilir.
Taraftarlar için AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletlerini satın almanın en güvenli yolu resmi kulüp ve lig portalları olsa da maçlara gitmek isteyenler, son dakika koltuk bulma şansını artırabilecek Ticombo gibi ikincil siteleri de değerlendirmek isteyebilir.
AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletleri ne kadar?
AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, stat ve organizasyonun hangi aşamasında olunduğu dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.
Örneğin Riyad'da Al-Hilal veya Al-Nassr'ın yer aldığı bir karşılaşma, daha küçük bir pazardaki lig aşaması maçına göre genellikle çok daha pahalı olur.
Kulüpler, lig aşaması için AFC Şampiyonlar Ligi Elite bilet fiyatlarını genellikle sezon başında belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakibe, konuma ve talebe bağlı olarak bazı maçlarda fiyatlar artabilir.
Müsaitlik ve fiyatlar hakkında ek bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.
2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite'ten neler beklenmeli?
Al-Ahli, 2026'da unvanını korumasının ardından bu sezona üst üste iki kez şampiyon unvanıyla giriyor ve organizasyonu üst üste üç kez kazanan ilk kulüp olmayı hedefliyor.
Suudi Arabistan, ligin genişlemesinin ardından bu sezon ilk kez Batı Bölgesi'nde dört temsilciye sahip: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal ve 2025/26 Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazanarak üst seviyeye geri dönen Al-Nassr. Cristiano Ronaldo, bu organizasyonu sezonun belirleyici hedeflerinden biri haline getirdi.
Diğer yandan Katar'dan Al-Shamal bu sezon kıtasal arenadaki ilk deneyimini yaşayacak. İran'dan Esteghlal, Özbekistan'dan Neftchi ve Pakhtakor ile Irak'tan Al-Quwa Al-Jawiya da rekabetçi Batı Bölgesi'ni tamamlıyor.
Doğu Bölgesi'nde ise Vissel Kobe ve Kyoto Sanga'nın da yer aldığı Japonya'nın beş kulüplük genişletilmiş temsil grubu öne çıkıyor. Bu grupta ayrıca Güney Kore'nin K League şampiyonu Jeonbuk Hyundai Motors, Tayland'dan Buriram United ve Vietnam'dan Công An Hà Nội de yeni tek lig formatında ileri turlara uzanacak bir seri peşinde.