Abu Dhabi HSBC Championship, dünya golf takviminin seçkin etkinliklerinden biri ve prestijli DP World Tour Play-Offs’un açılış turnuvası. 2022’den bu yana Yas Links Abu Dhabi’de düzenlenen Rolex Series turnuvasının geçmişi 2006’ya uzanıyor.

Race to Dubai sıralamasında yer alan ve katılabilecek durumdaki en iyi 70 golfçünün mücadele ettiği turnuva, sezon sonu ödülleri için çekişmeli bir yarışa sahne oluyor. Rory McIlroy ve Tommy Fleetwood gibi dünya yıldızları, kıyıdaki links sahasında düzenli olarak yarışıyor.

GOAL, mücadeleden hiçbir anı kaçırmamanız ve biletlerinizi hemen alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri derledi.

Abu Dhabi HSBC Championship ne zaman?

Tarih ve saat Tur Yer Biletler 5 Kasım 2026 Perşembe, 07.00 Abu Dhabi HSBC Championship: 1. tur Yas Links, Abu Dabi, BAE Biletler 6 Kasım 2026 Cuma, 07.00 Abu Dhabi HSBC Championship: 2. tur Yas Links, Abu Dabi, BAE Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi, 07.00 Abu Dhabi HSBC Championship: 3. tur Yas Links, Abu Dabi, BAE Biletler 8 Kasım 2026 Pazar, 07.00 Abu Dhabi HSBC Championship: final turu Yas Links, Abu Dabi, BAE Biletler

Abu Dhabi HSBC Championship biletleri nereden alınır?

Abu Dhabi HSBC Championship’ın resmî biletleri, DP World Tour’un resmî bilet platformu ve Ticketmaster UAE üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarlar, tercih ettikleri turnuva günleri için çevrim içi kayıt yaptırarak giriş biletlerini alabiliyor.

Resmî kanallardaki genel giriş biletlerinin tamamı ayrılmışsa ve resmî sitedeki biletler tükenmişse Ticombo bir seçenek. İkinci el bilet platformu, artık etkinlik alanına gidemeyecek taraftarların satışa sunduğu giriş biletlerini alma imkânı sağlıyor.

Abu Dhabi HSBC Championship biletleri ne kadar?

BAE’de dünya çapında golf izlemek her bütçeye uygun. DP World Tour’un resmî bilet sitesinde standart genel giriş biletleri 0 BAE dirheminden başlıyor. Böylece önceden çevrim içi kayıt yaptıran seyirciler sahaya ücretsiz girebiliyor. Yükseltilmiş seyir platformlarına erişim ve içecek kuponları sunan Ticket+ biletleri ise 175 BAE dirheminden başlıyor.

Ticombo gibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar, güne bağlı olarak genellikle yaklaşık 150 BAE dirheminden başlıyor. Resmî genel giriş biletleri tükenirse Ticombo gibi ikinci el bilet platformları, son anda yer bulmak için alternatif sunuyor.

Abu Dhabi HSBC Championship hakkında bilmeniz gereken her şey

İlk kez 2006’da düzenlenen Abu Dhabi HSBC Championship, dünya golfünün en önde gelen turnuvalarından biri hâline geldi. Tarih boyunca, simgesel Şahin kupasıyla Abu Dhabi Golf Club’da düzenlenen etkinlik, 2022’de Yas Adası’ndaki Kyle Phillips tasarımı Yas Links’e taşındı.

Prestijli Rolex Series’in bir parçası olan turnuva, DP World Tour Play-Offs’un ilk aşamasını oluşturuyor. Katılımcı listesi, Race to Dubai sıralamasında yer alan ve katılabilecek durumdaki en iyi 70 oyuncuyla sınırlı. Turnuvanın ortasında eleme yapılmaması da rekabetin sonuna kadar sürmesini sağlıyor. Rory McIlroy, Tommy Fleetwood ve daha önce büyük turnuvalar kazanmış golfçüler, sezon sonu sıralaması için değerli puanlar elde etmek üzere 72 çukur boyunca mücadele ediyor.

Turnuva ziyaretinizi planlarken şunları göz önünde bulundurun: