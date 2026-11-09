2027, dünyanın en iyi basketbolcularından bazılarının kıtaya gelmesiyle Avrupalı basketbolseverler için heyecan verici bir başlangıç yapıyor. Paris'teki Accor Arena, 14 Ocak'ta New Orleans Pelicans ile San Antonio Spurs arasındaki NBA normal sezon maçına ev sahipliği yapacak. Biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

NBA'in Fransa'nın başkentiyle gelişen ilişkisi sürüyor. Dünyanın en iyi basketbol liginin takımları, son 7 yıl içinde 6. kez coşkulu Paris seyircisinin önüne çıkacak.

Accor Arena, 2025'te San Antonio Spurs ile Indiana Pacers arasında oynanan iki heyecan verici maça sahne olmuştu. Spurs, 2,24 metre boyundaki Fransız yıldızı Victor Wembanyama ile birlikte önümüzdeki ocak ayında yeniden Paris'e dönecek. 'Wemby', iki yıl önceki iki maçta toplam 50 sayı kaydetmişti. Bu kez de elinden gelenin en iyisini yapmayı hedefleyecek.

Yaklaşan NBA Paris 2027 maçı öncesinde bilet fiyatları ve biletleri nereden satın alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri GOAL aktarıyor.

NBA Paris 2027 maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Salon (konum) 14 Ocak Perşembe New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs (20.00 CET) Biletler Accor Arena (Paris)

Paris'teki maçın ardından Pelicans ve Spurs, ayrıntıları aşağıda yer alan NBA Manchester 2027 maçı için Birleşik Krallık'a gidecek:

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Salon (konum) 17 Ocak Pazar San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans (20.00 CET) Biletler Co-op Live (Manchester)

NBA Paris 2027 maçı için bilet nasıl alınır?

NBA Paris 2027 maçının resmî standart biletleri tükenmiş olsa da resmî premium paketler hâlâ satışta. Genel satışa sunulan biletler, Ticketmaster France üzerinden yürütülen rastgele kura sistemiyle dağıtıldı.

Özel ağırlama seçenekleri doğrudan NBA Experiences üzerinden temin edilebilir. Bu seçenekler için kuraya katılmak gerekmiyor. Paketler, alt veya üst tribün koltuklarının yanı sıra efsane isimlerle akşam yemekleri ve maç öncesi resepsiyonlar gibi ayrıcalıklar içeriyor.

Taraftarlar, resmî bilet platformlarındaki ilk elden satışların yanı sıra ikincil piyasadan da koltuk satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan son dakika bileti almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri.

NBA Paris 2027 maçının biletleri ne kadar?

Accor Arena'daki NBA Paris 2027 maçının resmî bilet fiyatları, tribün katına ve paket düzeyine göre büyük farklılık gösteriyor.

Üst tribün / üst kat - standart / giriş seviyesi : Görüşün açık veya kısıtlı olmasına bağlı olarak nominal fiyat yaklaşık 80-120 €.

: Görüşün açık veya kısıtlı olmasına bağlı olarak nominal fiyat yaklaşık 80-120 €. Alt tribün / alt kat - standart alt tribün : Sıraya ve sahaya yakınlığa bağlı olarak nominal fiyat yaklaşık 150-300 €.

: Sıraya ve sahaya yakınlığa bağlı olarak nominal fiyat yaklaşık 150-300 €. Saha zemini / saha kenarı ve VIP deneyim paketleri : Standart VIP / saha zemini: 500 € ve üzeri.

: Standart VIP / saha zemini: 500 € ve üzeri. Resmî NBA Experiences paketleri: 899 $ ile 7.199 $ arasında değişiyor (veya kategoriye bağlı olarak yaklaşık 300 € ile 3.000 € ve üzeri). Bu paketlerde Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package ve Sophomore kategorileri gibi seçenekler bulunuyor. Ayrıcalıklar arasında NBA Legends Dinner, House of Legends'a erişim, NBA EXP Lounge, maç öncesi karşılama resepsiyonları, Seine Nehri'nde gezi turları veya NBA efsaneleriyle şut antrenmanları yer alabiliyor.

Ek bilgiler için NBA'in resmî bilet platformunu, güncel bilet bulunabilirliği içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

NBA Paris maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

NBA Global Games programı, ligi onlarca yıldır Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya ve Amerika kıtalarındaki salonlara taşıyor. Yurt dışındaki ilk maçlar, Washington Bullets'ın İsrail, Çin ve Filipinler'de gösteri maçları oynadığı 1978 yılına dayanıyor.

Program, o tarihten bu yana ligin başlıca büyüme stratejilerinden biri hâline geldi. Sezon öncesi gösteri maçlarıyla normal sezon karşılaşmalarını bir araya getirerek NBA basketbolunu canlı izleme fırsatını nadiren bulan taraftarlara ulaştırıyor.

Ocak 2025'te Avrupa basketbolunun odağı yalnızca Paris'ti. San Antonio Spurs ile Indiana Pacers arasındaki iki karşılaşmada da bol sayı vardı. Accor Arena'yı dolduran taraftarlar, dört periyot boyunca heyecanla maçı takip etti.

Paris'teki iki maç da sayı açısından zengin olsa da Avrupa'da oynanan en unutulmaz NBA karşılaşmasına yaklaşamıyor. Toronto Raptors ile New Jersey Nets, 2011'de Londra'da karşı karşıya gelmişti. Galibin belirlenmesi için üç uzatma periyodunun gerektiği heyecan dolu mücadelede O2 Arena seyircisi toplam 273 sayıya tanıklık etti. İtalyan pivot Andrea Bargnani, Raptors adına 35 sayı kaydederek öne çıktı.

Accor Arena hakkında bilgiler

Paris'in 12. bölgesinde, Bercy semtinin yakınında bulunan Accor Arena yaklaşık 20.300 kişi kapasiteli. Salon, 1990'lardan bu yana zaman zaman NBA maçlarına ev sahipliği yapıyor. Bu karşılaşma, ligin Fransa'nın başkentine getirdiği altıncı normal sezon maçı ve ülkedeki toplam 16. NBA müsabakası olacak.

Salona toplu taşımayla ulaşım kolay. Bercy metro ve RER istasyonları girişe kısa bir yürüyüş mesafesinde olduğu için Accor Arena, Avrupa'da otomobilsiz ulaşılması daha kolay büyük salonlardan biri. İçeride, sahanın tamamını gören dik üst tribün sıralarından premium alt tribün ve saha kenarı bölümlerine kadar farklı koltuk seçenekleri bulunuyor. Böylece farklı bütçelere sahip taraftarlar salonda yer bulabiliyor.