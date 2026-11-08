2027, dünyanın en iyi basketbolcularından bazılarının Avrupa'ya gelmesiyle kıtadaki basketbolseverler için heyecan verici bir başlangıç yapıyor. Paris'teki Accor Arena, 14 Ocak'ta New Orleans Pelicans ile San Antonio Spurs arasındaki NBA normal sezon maçına ev sahipliği yapacak. Biletlerinizi bugünden alabilirsiniz.

NBA'nın Fransa'nın başkentiyle gelişen ilişkisi sürüyor. Dünyanın en iyi basketbol liginin takımları, böylece 7 yıl içinde 6. kez coşkulu Paris seyircisinin karşısına çıkacak.

Accor Arena, 2025'te San Antonio Spurs ile Indiana Pacers arasındaki iki heyecan verici maça ev sahipliği yapmıştı. Spurs, 2,24 metrelik Fransız yıldızı Victor Wembanyama ile birlikte önümüzdeki ocak ayında Paris'e geri dönecek. İki yıl önceki iki maçta toplam 50 sayı atan 'Wemby', bir kez daha elinden gelenin en iyisini yapmayı hedefleyecek.

Yaklaşan NBA Paris 2027 maçı öncesinde bilet fiyatları ve biletleri nereden alabileceğiniz dâhil bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri GOAL sizin için derledi.

NBA Paris 2027 maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Salon (konum) 14 Ocak Perşembe New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs (20.00 CET) Biletler Accor Arena (Paris)

Paris'teki maçın ardından Pelicans ve Spurs, NBA Manchester 2027 maçı için Birleşik Krallık'a gidecek. Maçın ayrıntıları şöyle:

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Salon (konum) 17 Ocak Pazar San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans (15.30 GMT) Biletler Co-op Live (Manchester)

NBA Paris 2027 maçı için bilet nasıl alınır?

NBA Paris 2027 maçının resmî genel satış biletleri tükenmiş olsa da resmî premium paketler hâlâ mevcut. Genel satış biletleri, Ticketmaster France üzerinden yürütülen rastgele kura sistemiyle tahsis edildi.

Ağırlama paketleri doğrudan NBA Experiences'tan alınabiliyor. Bu paketler için kuraya katılmak gerekmiyor. Paketlerde alt veya üst tribün koltuklarının yanı sıra efsane oyuncularla akşam yemekleri ve maç öncesi resepsiyonlar gibi ayrıcalıklar da bulunuyor.

Taraftarlar, resmî bilet satış kanallarının yanı sıra ikincil piyasadan da bilet alabilir. StubHub, alternatif kanallardan son dakika bileti almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri.

NBA Paris 2027 maçının biletleri ne kadar?

Accor Arena'daki NBA Paris 2027 maçının resmî bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve paket düzeyine göre büyük farklılık gösteriyor.

Üst tribün: Standart / Giriş seviyesi : Görüşün açık veya kısıtlı olmasına bağlı olarak ilk satış fiyatı yaklaşık 80 ila 120 avro.

: Görüşün açık veya kısıtlı olmasına bağlı olarak ilk satış fiyatı yaklaşık 80 ila 120 avro. Alt tribün: Standart alt tribün : Sıraya ve sahaya yakınlığa bağlı olarak ilk satış fiyatı yaklaşık 150 ila 300 avro.

: Sıraya ve sahaya yakınlığa bağlı olarak ilk satış fiyatı yaklaşık 150 ila 300 avro. Saha zemini / Saha kenarı & VIP deneyim paketleri : Standart VIP / saha zemini biletleri 500 avrodan başlıyor.

: Standart VIP / saha zemini biletleri 500 avrodan başlıyor. Resmî NBA Experiences paketleri: Fiyatlar 899 ila 7.199 dolar arasında değişiyor (veya kategoriye bağlı olarak yaklaşık 300 ila 3.000 avro ve üzeri). Bu paketler arasında Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package ve Sophomore kategorileri bulunuyor. Ayrıcalıklar arasında NBA efsaneleriyle akşam yemeği, House of Legends'a erişim, NBA EXP Lounge, maç öncesi karşılama resepsiyonları, Seine Nehri'nde gezi turları veya NBA efsaneleriyle şut antrenmanları yer alabiliyor.

Ek bilgiler için NBA'nın resmî bilet satış kanalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

NBA Paris maçı hakkında bilmeniz gerekenler

NBA Global Games programı, onlarca yıldır ligi Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya ve Amerika kıtalarındaki salonlara taşıyor. İlk yurt dışı maçları, Washington Bullets'ın İsrail, Çin ve Filipinler'de gösteri maçları oynadığı 1978 yılına uzanıyor.

Program, o zamandan bu yana ligin başlıca büyüme stratejilerinden biri hâline geldi. Sezon öncesi gösteri maçlarıyla normal sezon karşılaşmalarını bir araya getirerek NBA basketbolunu, maçları canlı izleme fırsatını nadiren bulan taraftarlara ulaştırıyor.

Ocak 2025'te Avrupa basketbolunun tüm dikkati Paris'e çevrilmişti. San Antonio Spurs ile Indiana Pacers arasındaki iki karşılaşma da yüksek skorlu geçmiş, Accor Arena'yı dolduran taraftarların heyecanı dört periyot boyunca sürmüştü.

Paris'teki iki maç da sayı düellosuna sahne olsa da Avrupa'daki en unutulmaz NBA karşılaşmasının yanına yaklaşamadı. Toronto Raptors ile New Jersey Nets, 2011'de Londra'da karşı karşıya geldi. Kazananın belirlenmesi için üç uzatma periyodunun gerektiği heyecan dolu maçta O2 Arena seyircisi toplam 273 sayıya tanık oldu. İtalyan pivot Andrea Bargnani, Raptors adına 35 sayı atarak öne çıktı.

Accor Arena hakkında bilgiler

Paris'in Bercy semti yakınlarındaki 12. bölgede yer alan Accor Arena, yaklaşık 20.300 kişi kapasitesine sahip. Salon, 1990'lardan bu yana dönem dönem NBA maçlarına ev sahipliği yaptı. Bu karşılaşma, ligin Fransa'nın başkentinde düzenlediği 6. normal sezon maçı ve ülkedeki toplam 16. NBA karşılaşması olacak.

Salona toplu taşımayla ulaşmak kolay. Bercy metro ve RER istasyonları girişe kısa bir yürüme mesafesinde olduğu için Accor Arena, Avrupa'da otomobilsiz ulaşılması daha kolay büyük salonlardan biri. İçerideki koltuk seçenekleri, sahanın tamamının görülebildiği dik eğimli üst tribün sıralarından premium alt tribün ve saha kenarı bölümlerine kadar uzanıyor. Böylece farklı bütçelere sahip taraftarlar salonda yer bulabiliyor.