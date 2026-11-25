2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 24 Haziran-25 Temmuz 2027 tarihlerinde 32 ülkeyi Brezilya'da buluşturacak. Turnuva, tarihinde ilk kez Güney Amerika'da düzenlenecek.

Son şampiyon İspanya, ev sahibi Brezilya, Fransa, Almanya ve Avustralya şimdiden turnuvaya katılma hakkı kazanırken taraftarlar da yakında bilet almak için ilk fırsatlarını elde edecek. FIFA, ilk aşama bilet satışını 11 Aralık'taki final kura çekimi öncesinde, 1 Aralık 2026'da başlatacak. Çok maçlı paketlerde bilet fiyatları maç başına yalnızca 5 dolardan başlayacak.

GOAL, 2027 Kadınlar Dünya Kupası biletlerini satın almak için şu ana kadar kesinleşen tüm satış tarihlerini, ön satış ayrıntılarını ve adım adım satın alma rehberini derledi.

2027 Kadınlar Dünya Kupası biletleri ne zaman satışa çıkacak?

FIFA, Brezilya'daki 2027 Kadınlar Dünya Kupası biletlerinin dört aşamada satışa sunulacağını doğruladı:

1. aşama (Çok maçlı paketler): Satış, 1 Aralık 2026 Salı günü Brezilya saatiyle 10.00'da (ABD Doğu saatiyle 08.00 / Birleşik Krallık saatiyle 13.00 / Orta Avrupa saatiyle 14.00) başlayacak ve 8 Aralık 2026 Salı günü Brezilya saatiyle 10.00'da sona erecek. Brezilya Takım Paketi, Stadyum Paketi ve Esnek Paket'in sunulacağı bu aşamada kura yapılmayacak; biletler ilk gelen alır esasına göre satılacak.

Satış, günü Brezilya saatiyle 10.00'da (ABD Doğu saatiyle 08.00 / Birleşik Krallık saatiyle 13.00 / Orta Avrupa saatiyle 14.00) başlayacak ve günü Brezilya saatiyle 10.00'da sona erecek. Brezilya Takım Paketi, Stadyum Paketi ve Esnek Paket'in sunulacağı bu aşamada kura yapılmayacak; biletler ilk gelen alır esasına göre satılacak. 2. aşama (Visa ön satışı): Tüm maç eşleşmeleri ve başlama saatleri kesinleştikten sonra, 11 Aralık 2026 Cuma günkü final kura çekiminin ardından başlayacak. Bu satış dönemi yalnızca Visa kredi ve banka kartı sahiplerine açık olacak.

Tüm maç eşleşmeleri ve başlama saatleri kesinleştikten sonra, günkü final kura çekiminin ardından başlayacak. Bu satış dönemi yalnızca Visa kredi ve banka kartı sahiplerine açık olacak. 3. ve 4. aşamalar (Genel satış): Visa ön satışını, tüm taraftarlara açık iki satış aşaması daha izleyecek. Kesin başlangıç tarihlerini FIFA duyuracak.

Tarih ve saat Maç Yer Biletler 24 Haziran 2027, saat açıklanacak Açılış maçı (Brezilya'nın 1. grup maçı) Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Biletler 29 Haziran 2027, saat açıklanacak Brezilya'nın 2. grup maçı Arena Itaquera, Sao Paulo Biletler 4 Temmuz 2027, saat açıklanacak Brezilya'nın 3. grup maçı Estadio Nacional, Brasilia Biletler 10-13 Temmuz 2027, saatler açıklanacak Son 16 turu Brezilya'daki 8 ev sahibi stadyumun tamamı Biletler 16 Temmuz 2027, saatler açıklanacak 1. ve 2. çeyrek final maçları Estadio Mineirao, Belo Horizonte ve Maracana, Rio de Janeiro Biletler 17 Temmuz 2027, saatler açıklanacak 3. ve 4. çeyrek final maçları Arena Castelao, Fortaleza ve Arena Itaquera, Sao Paulo Biletler 20 Temmuz 2027, saat açıklanacak 1. yarı final Arena Itaquera, Sao Paulo Biletler 21 Temmuz 2027, saat açıklanacak 2. yarı final Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Biletler 24 Temmuz 2027, saat açıklanacak Üçüncülük maçı Arena Itaquera, Sao Paulo Biletler 25 Temmuz 2027, saat açıklanacak 2027 Kadınlar Dünya Kupası finali Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Biletler

2027 Kadınlar Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın resmî biletleri doğrudan FIFA.com/tickets üzerinden satılıyor. İlk aşamada biletler, ayrılan kontenjan tükenene kadar ilk gelen alır esasına göre satılacağı için önceden hazırlanmak önemli:

Önceden FIFA ID oluşturun: Satışın başlayacağı sabah sanal sırada gecikme yaşamamak için 1 Aralık'tan önce FIFA.com/tickets üzerinden ücretsiz hesabınızı açın. İlk aşama paketinizi seçin: Brezilya'nın maçlarını mı takip etmek (Brezilya Takım Paketi), tek bir ev sahibi şehirde mi kalmak (Stadyum Paketi), yoksa uygun maçlar arasından üçünü mü seçmek (Esnek Paket) istediğinize karar verin. Ödeme yönteminizi kontrol edin: Tüm resmî satın alma işlemleri Brezilya reali (BRL) üzerinden gerçekleştiriliyor. Visa, FIFA'nın tercih ettiği ödeme ortağı olsa da ilk aşamada diğer ödeme yöntemleri de kabul ediliyor. 11 Aralık'taki kura çekiminden sonra başlayacak ikinci aşamada ise Visa banka veya kredi kartı gerekiyor.

Yoğun talep gören paketler ve eleme turu maçlarının biletleri hızla tükenebileceğinden, resmî sitedeki biletler satılırsa Ticombo üzerinden bilet arayabilirsiniz.

2027 Kadınlar Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA.com/tickets üzerindeki resmî bilet fiyatları, 1., 2. ve 3. kategori koltuklara göre belirleniyor. Tüm fiyatlara vergiler dâhil:

En ucuz paket biletleri: İlk aşama paketlerindeki 3. kategori koltuklar için maç başına fiyat yalnızca 5 ABD dolarından (30 BRL) başlıyor.

İlk aşama paketlerindeki 3. kategori koltuklar için maç başına fiyat yalnızca başlıyor. Esnek Paket (Üç maç): Uygun maçlar arasından üçünü seçen taraftarlar, 18 ABD dolarının (100 BRL) altında bir başlangıç fiyatıyla tam bir paket oluşturabiliyor.

Uygun maçlar arasından üçünü seçen taraftarlar, altında bir başlangıç fiyatıyla tam bir paket oluşturabiliyor. Brezilya Takım Paketi: Brezilya'nın üç grup maçının tamamına garantili giriş sağlayan paketin 3. kategori fiyatları 36 ABD dolarından (205 BRL) başlıyor.

Brezilya'nın üç grup maçının tamamına garantili giriş sağlayan paketin 3. kategori fiyatları başlıyor. Stadyum Paketi: Seçilen stadyumda oynanacak maçları, uygulanabildiği durumlarda çeyrek finaller dâhil olmak üzere kapsıyor. Tek tek bilet almaya kıyasla %27 tasarruf sağlıyor. Brezilya yasalarına göre uygun gruplar yarı fiyatlı indirimlerden de yararlanabiliyor.

Resmî genel satış kontenjanları tükenirse Ticombo gibi ikincil satış platformları, son anda bilet bulmak için alternatif sunuyor. Resmî kontenjanlar satışa çıkarıldıktan sonra ikincil piyasadaki fiyatlar maçlara yönelik talebe göre değişiyor.

2027 Kadınlar Dünya Kupası biletleri hakkında bilmeniz gerekenler

İlk aşamada sunulan üç paketi tanımak, tek maçlık biletlerin satışı başlamadan önce en ucuz koltukları almanıza yardımcı olabilir:

Brezilya Takım Paketi: Ev sahibi Brezilya'nın Rio de Janeiro (24 Haziran), Sao Paulo (29 Haziran) ve Brasilia'da (4 Temmuz) oynayacağı üç grup maçının tamamına giriş sağlıyor.

Ev sahibi Brezilya'nın Rio de Janeiro (24 Haziran), Sao Paulo (29 Haziran) ve Brasilia'da (4 Temmuz) oynayacağı üç grup maçının tamamına giriş sağlıyor. Stadyum Paketi: Tek bir ev sahibi şehirde kalacak taraftarlar için ideal. Seçtiğiniz stadyumdaki tüm maçları, Brasilia, Porto Alegre, Recife ve Salvador'da son 16 turuna; Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte ve Fortaleza'da ise çeyrek finallere kadar kapsıyor. Yarı finaller, üçüncülük maçı ve final pakete dâhil değil.

Tek bir ev sahibi şehirde kalacak taraftarlar için ideal. Seçtiğiniz stadyumdaki tüm maçları, Brasilia, Porto Alegre, Recife ve Salvador'da son 16 turuna; Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte ve Fortaleza'da ise çeyrek finallere kadar kapsıyor. Yarı finaller, üçüncülük maçı ve final pakete dâhil değil. Esnek Paket: Turnuva genelindeki uygun maçlar arasından herhangi üçünü seçmenizi sağlıyor. Pakete Brezilya'nın grup maçlarından en fazla biri veya yarı finallerden biri dâhil edilebiliyor; final ve üçüncülük maçı ise kapsam dışında.

2014 Erkekler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Brezilya'nın sekiz simgesel stadyumu, 64 maçın tamamına sahne olacak: Rio de Janeiro (Maracana), Sao Paulo (Arena Itaquera), Belo Horizonte (Mineirao), Brasilia (Estadio Nacional), Fortaleza (Arena Castelao), Porto Alegre (Beira-Rio), Salvador (Arena Fonte Nova) ve Recife (Arena de Pernambuco).