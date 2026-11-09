2027 İspanya Süper Kupası biletleri nasıl alınır? Turnuva tarihleri, Barcelona-Atletico ve Real Madrid-Real Sociedad maçları, fiyatlar ve daha fazlası

İspanya Süper Kupası yer değiştiriyor. Suudi Arabistan'da geçen beş harika yılın ardından turnuva, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek. İspanya'nın en büyük kulüpleri, Avrupa futbolunun en ikonik üç stadında sahaya çıkacak. Biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Şampiyonluk için Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid mücadele edecek. Son şampiyon Barcelona, ilk yarı finalde 2 Şubat'ta Atletico Madrid ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise Real Sociedad ile Real Madrid, 3 Şubat'ta kozlarını paylaşacak. Bu maçların galipleri, 6 Şubat'taki finalde karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk İspanyol kupasını İstanbul'da kim kaldıracak? GOAL, nasıl yer ayırtabileceğiniz ve biletlerin muhtemel fiyatları da dâhil olmak üzere 2027 İspanya Süper Kupası biletlerine ilişkin en güncel bilgileri aktarıyor.

2027 İspanya Süper Kupası ne zaman?

2027 İspanya Süper Kupası, 2 Şubat 2027 Salı ile 6 Şubat 2027 Cumartesi günleri arasında Türkiye'de düzenlenecek. Turnuva, her zamanki ocak ayı takviminin dışına ilk kez çıkacak.

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 2 Şubat 2027 Salı 1. yarı final: Barcelona - Atletico Madrid Biletler Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) 3 Şubat 2027 Çarşamba 2. yarı final: Real Sociedad - Real Madrid Biletler Beşiktaş Stadyumu (İstanbul) 6 Şubat 2027 Cumartesi Final: Henüz belli değil Biletler RAMS Park (İstanbul)

2027 İspanya Süper Kupası nerede oynanacak?

2027 İspanya Süper Kupası'ndaki üç maçın tamamı, yarı finaller ve final, İstanbul'daki üç farklı stadyumda oynanacak:

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (1. yarı final)

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (sponsorluk nedeniyle şu anda Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olarak biliniyor), Avrupa'nın en köklü, rakipler için en zorlu ve tarihî açıdan en önemli futbol statlarından biri. Tutkulu taraftarları burayı sık sık “Tapınak” olarak anıyor.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki hareketli Kadıköy ilçesinde bulunan, tamamı koltuklu ve 47.430 ila 50.530 seyirci kapasiteli stadyum, 1908'de açıldığından beri birçok spor dalında faaliyet gösteren Türk kulübü Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Beşiktaş Stadyumu (2. yarı final)

Tüpraş Stadyumu olarak da bilinen Beşiktaş Stadyumu, İstanbul'un merkezinde, Boğaz'ın hemen kıyısında yer alan modern bir spor tesisi. Avrupa ile Asya'nın buluştuğu sulara bakan konumuyla dünyanın en güzel stadyum konumlarından biri olarak görülüyor. Yaklaşık 42.684 taraftar kapasiteli stadyum, 2016'dan bu yana Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

RAMS Park (Final)

RAMS Park, İstanbul'un Avrupa yakasında, Sarıyer ilçesinin Seyrantepe semtinde bulunan dünya standartlarında bir futbol stadyumu. 2011'de açıldığından beri Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 53.978.

Galatasaray'ın 60 yılı aşkın süre kullanılan ve son derece yoğun atmosferiyle tanınan önceki stadı Ali Sami Yen Stadyumu'nun, görünüşe göre yıkılmanın eşiğinde olduğu ve kullanılmaya devam edilmesi hâlinde büyük bir stadyum felaketinin yaşanabileceği belirtiliyordu.

2027 İspanya Süper Kupası biletleri nasıl alınır?

İspanya Süper Kupası'nı İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) düzenliyor. Resmî bilet satın almak için şu kanalları takip etmelisiniz:

Resmî bekleme listesi : RFEF, resmî bir bilet bekleme listesi oluşturmak için Fever ile ortaklık kurdu. Genel satış başlamadan önce ön satışa özel erişim, maç programı ve fiyat bildirimleri almak için İspanya Süper Kupası 2027 Resmî Bekleme Listesi'ne kaydolabilirsiniz.

: RFEF, resmî bir bilet bekleme listesi oluşturmak için Fever ile ortaklık kurdu. Genel satış başlamadan önce ön satışa özel erişim, maç programı ve fiyat bildirimleri almak için İspanya Süper Kupası 2027 Resmî Bekleme Listesi'ne kaydolabilirsiniz. Federasyonun resmî sitesi : Genel satış daha sonra doğrudan RFEF'nin sitesi üzerinden başlayacak.

: Genel satış daha sonra doğrudan RFEF'nin sitesi üzerinden başlayacak. Kulüplerin bilet portalları: Katılımcı takımlar Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid ve Real Sociedad da kendi taraftarları için resmî bilet kontenjanları alacak. Kulüp üyeleri (socios), turnuva tarihi yaklaştığında resmî bilet portallarını kontrol edebilir.

RFEF, genel satışın kesin tarihini henüz açıklamadı. Geçmiş yıllarda İspanya Süper Kupası'nın resmî biletleri, genellikle ilk maçtan birkaç hafta önce satışa çıktı.

2027 turnuvası şubat ayının başında düzenleneceği için genel satış biletlerinin Aralık 2026 sonu veya Ocak 2027'de satışa çıkması bekleniyor.

Yer ayırtmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devirleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alımlarını TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizi zamanında teslim alacağınızı ve etkinliğinizde geçerli olacaklarını, aksi hâlde ücretinizin %100'ünün iade edileceğini garanti ediyor.

2027 İspanya Süper Kupası biletleri ne kadar?

İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın resmî bilet fiyatları henüz açıklanmadı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), resmî satış dönemlerini, kesin oturma kategorilerini ve biletlerin nominal fiyatlarını genellikle turnuvanın başlangıcına yakın duyuruyor.

Geçmiş yıllar ölçü alındığında, Suudi Arabistan'daki son turnuvalarda resmî bilet fiyatları en ucuz yarı final koltukları için yaklaşık 25 dolardan, final içinse yaklaşık 47 dolardan başlıyor; alt tribünlerdeki iyi konumlu yerler ve VIP koltuklar için belirgin biçimde yükseliyordu.

Ek bilgiler için RFEF'nin ve kulüplerin resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

İspanya Süper Kupası hakkında bilmeniz gereken her şey

Bu, önceki sezonun La Liga ve Copa del Rey şampiyonları ile ikincilerini karşı karşıya getiren yıllık İspanya Süper Kupası'nın 43. düzenlenişi olacak. 2020'den beri dört takımlı bir turnuva olarak oynanan organizasyon, 2027'de ilk kez Türkiye'de düzenlenecek.

Barcelona, son şampiyon ve favori olarak İstanbul'a geliyor. Barcelona, Ocak 2026'da Cidde'deki finalde Real Madrid'i yenerek dört yılda üçüncü kez iki takım arasında oynanan Süper Kupa finalini kazandı ve rekorunu geliştirerek 16. şampiyonluğuna ulaştı. Barcelona turnuvaya La Liga şampiyonu, Real Madrid ise lig ikincisi olarak katılıyor.

Bu yılın farklılığı Copa del Rey'den geliyor. Real Sociedad, 2026 finalinde Atletico Madrid karşısında sürpriz bir galibiyet aldı. Uzatmaların ardından penaltı atışlarında 4-3 kazanarak dördüncü Copa del Rey şampiyonluğuna ulaştı. Finalistlerin ikisi de İstanbul biletini aldı. Böylece Athletic Bilbao'nun veya alt sıralardan gelen sürpriz bir takımın yer almadığı, yalnızca dört güçlü ekibin mücadele edeceği ender bir Süper Kupa turnuvası ortaya çıktı.

Yarı final eşleşmelerinde de dikkat çekici bir ayrıntı var. Format gereği Copa del Rey şampiyonu La Liga ikincisiyle karşılaşıyor. Bu da Real Sociedad'a Real Madrid karşısında şansını deneme fırsatı verirken Barcelona, finale çıkmak için Atletico Madrid ile mücadele edecek. Barcelona ile Real Madrid'in finalde karşılaşması yine mümkün, ancak yıllar sonra ilk kez bu ihtimal kesin olmaktan çok uzak.

2027 İspanya Süper Kupası'nda hangi takımlar oynayacak?

Dört kulüp de bu kupayı kazanmayı biliyor. Katılımcılara ve Süper Kupa geçmişlerine göz atın: