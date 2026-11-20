İspanya Süper Kupası yer değiştiriyor. Suudi Arabistan'da geçen beş harika yılın ardından turnuva, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek. İspanya'nın en büyük kulüpleri, Avrupa futbolunun en ikonik üç stadında sahne alacak. Biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Şampiyonluk için Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid mücadele edecek. Son şampiyon Barcelona, ilk yarı finalde 2 Şubat'ta Atletico Madrid ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise Real Sociedad ile Real Madrid 3 Şubat'ta kozlarını paylaşacak. Bu eşleşmelerin galipleri, 6 Şubat'taki finalde karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk İspanya kupasını İstanbul'da kim kaldıracak? GOAL, nasıl bilet alabileceğiniz ve biletlerin muhtemel fiyatları da dâhil olmak üzere 2027 İspanya Süper Kupası'na ilişkin en güncel bilet bilgilerini aktarıyor.

2027 İspanya Süper Kupası ne zaman?

2027 İspanya Süper Kupası, 2 Şubat Salı ile 6 Şubat Cumartesi arasında Türkiye'de düzenlenecek. Turnuva, her zamanki ocak takviminden ilk kez ayrılıyor.

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 2 Şubat 2027 Salı 1. yarı final: Barcelona-Atletico Madrid Biletler Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) 3 Şubat 2027 Çarşamba 2. yarı final: Real Sociedad-Real Madrid Biletler Beşiktaş Stadyumu (İstanbul) 6 Şubat 2027 Cumartesi Final: Henüz belli değil Biletler Rams Park (İstanbul)

2027 İspanya Süper Kupası nerede oynanacak?

2027 İspanya Süper Kupası'nın üç maçı da (yarı finaller ve final) İstanbul'daki üç farklı stadyumda oynanacak:

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (1. yarı final)

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (sponsorluk nedeniyle şu anda Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi adıyla biliniyor), Avrupa'nın en köklü, rakipler için en ürkütücü ve tarihî açıdan en önemli futbol statlarından biri. Tutkulu taraftarları burayı sık sık 'Mabet' olarak anıyor.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki hareketli Kadıköy ilçesinde bulunan, tamamı koltuklu 47.430 ila 50.530 kişi kapasiteli stat, 1908'de açıldığından beri Türkiye'nin çok branşlı spor devi Fenerbahçe'ye ev sahipliği yapıyor.

Beşiktaş Stadyumu (2. yarı final)

Beşiktaş Stadyumu (Tüpraş Stadyumu olarak da biliniyor), İstanbul'un merkezinde, manzarasıyla öne çıkan Boğaz'ın hemen kıyısında yer alan modern bir spor tesisi. Avrupa ile Asya'nın buluştuğu sulara bakan konumuyla, dünyadaki en güzel stadyum konumlarından biri olarak görülüyor. Yaklaşık 42.684 taraftar kapasiteli stat, 2016'dan beri Beşiktaş'ın tutkulu taraftarlarına ev sahipliği yapıyor.

Rams Park (final)

RAMS Park, İstanbul'un Avrupa yakasında, Sarıyer ilçesine bağlı Seyrantepe semtinde bulunan dünya standartlarında bir futbol stadyumu. 2011'de açıldığından beri Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor ve 53.978 kişi kapasiteye sahip.

Galatasaray'ın 60 yılı aşkın süre kullanılan ve son derece yoğun atmosferiyle tanınan önceki stadı Ali Sami Yen Stadyumu'nun görünüşe göre çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve kullanılmaya devam edilseydi büyük bir stadyum faciası yaşanabileceği belirtiliyordu.

2027 İspanya Süper Kupası biletleri nasıl alınır?

İspanya Süper Kupası, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından düzenleniyor. Resmî bilet almak için şu kanalları takip etmelisiniz:

Resmî bekleme listesi : RFEF, resmî bilet bekleme listesi oluşturmak için 'Fever' ile ortaklık kurdu. Genel satıştan önce özel ön satış erişimi, maç programı ve fiyat bildirimleri almak için 2027 İspanya Süper Kupası Resmî Bekleme Listesi'ne kaydolabilirsiniz.

: RFEF, resmî bilet bekleme listesi oluşturmak için 'Fever' ile ortaklık kurdu. Genel satıştan önce özel ön satış erişimi, maç programı ve fiyat bildirimleri almak için 2027 İspanya Süper Kupası Resmî Bekleme Listesi'ne kaydolabilirsiniz. Federasyonun resmî sitesi : Genel satış da daha sonra doğrudan RFEF'nin sitesi üzerinden başlayacak.

: Genel satış da daha sonra doğrudan RFEF'nin sitesi üzerinden başlayacak. Kulüplerin bilet satış kanalları: Katılımcı takımlar Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid ve Real Sociedad'a da kendi taraftarları için resmî bilet kontenjanı ayrılacak. Kulüp üyeleri (socios), etkinlik tarihi yaklaştığında kulüplerin resmî bilet satış kanallarını kontrol edebilir.

RFEF, genel satışın başlayacağı kesin tarihi henüz açıklamadı. Önceki yıllarda İspanya Süper Kupası'nın resmî biletleri turnuva tarihine yakın, genellikle ilk maçtan birkaç hafta önce satışa çıkıyordu.

2027 turnuvası şubat başında düzenleneceğinden, genel satış biletlerinin Aralık 2026 sonlarında veya Ocak 2027'de satışa çıkması bekleniyor.

Taraftarlar, resmî bilet satış kanallarından ilk elden bilet almanın yanı sıra ikincil piyasadan da bilet satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan son dakika bileti almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri.

2027 İspanya Süper Kupası biletleri ne kadar?

İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın resmî bilet fiyatları henüz açıklanmadı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), resmî satış dönemlerini, koltuk kategorilerini ve biletlerin ilk satış fiyatlarını genellikle turnuvanın başlangıcına yakın duyuruyor.

Geçmiş turnuvalar bir ölçüt olarak alınırsa Suudi Arabistan'daki son organizasyonların resmî biletleri, yarı finallerde en ucuz koltuklar için yaklaşık 25 dolardan, finalde ise yaklaşık 47 dolardan başlıyordu. Alt tribünlerdeki iyi konumlu koltuklar ve VIP yerler için fiyatlar çok daha yüksekti.

Ek bilgiler için RFEF'nin ve kulüplerin resmî sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

İspanya Süper Kupası hakkında bilmeniz gereken her şey

La Liga ve Kral Kupası'nda bir önceki sezonu şampiyon ve ikinci sırada bitiren takımların katıldığı yıllık İspanya Süper Kupası'nın bu yıl 43. organizasyonu düzenlenecek. 2020'den beri dört takımlı bir turnuva olarak oynanan organizasyon, 2027'de ilk kez Türkiye'de düzenlenecek.

Barcelona, son şampiyon ve favori olarak İstanbul'a geliyor. Katalan ekibi, Ocak 2026'da Cidde'deki finalde Real Madrid'i yenerek rekorunu 16 şampiyonluğa çıkardı ve dört yıl içinde üçüncü kez Süper Kupa'daki El Clásico'yu kazandı. Barcelona, La Liga şampiyonu olarak katılmaya hak kazanırken lig ikincisi Real Madrid de turnuvada yer alacak.

Bu yılın farklılığı Kral Kupası'ndan geliyor. Real Sociedad, 2026 finalinde Atletico Madrid'i şaşırtarak uzatmaların ardından penaltılarda 4-3 mağlup etti ve dördüncü Kral Kupası şampiyonluğunu kazandı. Her iki finalist de İstanbul biletini aldı. Böylece Athletic Bilbao'nun veya düşük sıralamalı sürpriz bir takımın yer almadığı, yalnızca dört güçlü ekibin mücadele edeceği nadir bir Süper Kupa düzenlenecek.

Yarı final eşleşmelerinde de dikkat çekici bir durum var. Turnuva formatı, Kral Kupası şampiyonunu La Liga ikincisiyle karşı karşıya getiriyor. Bu nedenle Real Sociedad, Real Madrid'e karşı oynama fırsatı bulurken Barcelona da finale çıkmak için Atletico Madrid ile karşılaşacak. Bir El Clásico finali yine mümkün, ancak yıllardır ilk kez bunun gerçekleşeceği hiç de kesin değil.

2027 İspanya Süper Kupası'nda hangi takımlar oynayacak?

Dört kulüp de bu kupayı kazanmanın ne demek olduğunu biliyor. Katılımcılara ve Süper Kupa geçmişlerine göz atın: