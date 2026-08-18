Supercopa de España yola çıkıyor. Suudi Arabistan’daki yılların ardından 2027 İspanya Süper Kupası, 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve İspanya’nın en büyük kulüplerini Avrupa futbolunun en ikonik statlarından birine ilk kez getirecek.

Kadro son derece güçlü. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid kupa için mücadele edecek; yarı finallerden birinde Real Sociedad, Real Madrid ile karşılaşırken diğerinde son şampiyon Barcelona, Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Barcelona üst üste şampiyonluklarla gelirken art arda üçüncü kupasını kovalıyor, Copa del Rey sahibi Real Sociedad ise onlarca yıl sonra ilk kez bu organizasyona dönüyor.

Sezonun ilk İspanyol kupasını İstanbul’da kim kaldıracak? GOAL, biletleri nasıl alabileceğiniz ve muhtemel fiyatlarının ne olacağı da dahil olmak üzere 2027 İspanya Süper Kupası’na dair en güncel bilet bilgilerini sizin için derledi.

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2027 İspanya Süper Kupası ne zaman?

2027 İspanya Süper Kupası, 2 Şubat 2027 Salı ile 7 Şubat 2027 Pazar tarihleri arasında İstanbul, Türkiye’de düzenlenecek. Bu, turnuvanın olağan ocak takviminden ilk kez çıkışı ve İstanbul’da ilk kez sahnelenişi olacak. Bu tarih aralığındaki kesin başlama gün ve saatleri ise henüz RFEF tarafından doğrulanmadı.

2027 İspanya Süper Kupası fikstürü nasıl?

Tarih Maç Yer Bilet 2 Şubat 2027 Yarı final 1: Real Madrid - Real Sociedad Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul Biletler 2 Şubat 2027 Yarı final 2: Barcelona - Atletico Madrid Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul Biletler 7 Şubat 2027 (TBC) Final: Yarı finallerin kazananları Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul Biletler

2027 İspanya Süper Kupası nerede oynanacak?

Üç maçın tamamı İstanbul, Türkiye’deki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı, dünya futbolunun en köklü sahnelerinden biri. Stat, Liverpool’un AC Milan karşısında üç gol geriden gelerek geri dönüşe imza attığı efsanevi 2005 Şampiyonlar Ligi finaline ve 2023’te Manchester City’nin Inter Milan karşısındaki Şampiyonlar Ligi zaferine ev sahipliği yaptı.

Stat 2002’de açıldı ve bu organizasyonda şimdiye kadar kullanılan en büyük statlardan biri. İstanbul’un merkezi turistik bölgelerinin batısında yer alıyor ve şehrin toplu taşıma ağına bağlı durumda, bu nedenle Sultanahmet, Taksim veya Boğaz çevresinde konaklayan taraftarların maç günü ulaşımlarını önceden planlaması gerekiyor.

Suudi Arabistan’ın 7 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında AFC Asya Kupası’na ev sahipliği yapması nedeniyle ev sahibi ülke İstanbul oldu; Suudi Arabistan’ın 2028’de yeniden ev sahipliğine dönmesi bekleniyor.

2027 İspanya Süper Kupası biletleri nasıl alınır?

Şu anda 2027 İspanya Süper Kupası biletlerini güvence altına almanın en basit yolu Ticombo üzerinden işlem yapmak. Taraftarlar burada İstanbul’daki turnuva için doğrulanmış ilanlara göz atabilir, fiyatları karşılaştırabilir ve her siparişte alıcı korumasıyla güvenli şekilde satın alma yapabilir.

İstanbul’daki organizasyon için resmi bilet satış detayları henüz RFEF ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı. Önceki organizasyonlar baz alındığında resmi satışlar genellikle turnuvaya daha yakın bir tarihte başlıyor ve özellikle final için hızla tükeniyor. İspanya’nın en büyük dört kulübünün yer alması ve İstanbul’un Avrupalı taraftarlar için Cidde’ye kıyasla çok daha erişilebilir olması nedeniyle bu organizasyona talebin olağanüstü olması bekleniyor. Bu yüzden erken davranan alıcılar, koltuk seçiminde en geniş seçeneklere sahip olacak.

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2027 İspanya Süper Kupası biletleri ne kadar?

İstanbul’daki organizasyon için resmi fiyatlandırma henüz açıklanmadı. Kılavuz olması açısından, Suudi Arabistan’daki son organizasyonlarda en ucuz yarı final kategorileri için biletler resmi kanallarda yaklaşık 25 USD karşılığından, final için ise yaklaşık 47 USD karşılığından başlıyordu; premium alt kat koltukları ise belirgin şekilde daha pahalıydı.

Ticombo gibi yeniden satış pazarlarında fiyatlar talebe ve koltuğun konumuna göre değişiyor, en büyük maçlar için listelenen biletler ise karşılaşmalar yaklaştıkça genellikle yükseliyor. Real Madrid’li bir yarı final ve olası bir El Clasico ya da Madrid derbisi finali, üst seviyedeki fiyatları artıracaktır. Bu da erken satın almayı en akıllı hamle haline getiriyor.

Bu sayfa, resmi kategoriler ve fiyatlar doğrulanır doğrulanmaz güncellenecek.

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İspanya Süper Kupası hakkında bilinmesi gerekenler

Bu, bir önceki sezonun La Liga ve Copa del Rey şampiyonları ile finalistlerini buluşturan yıllık organizasyon Supercopa de España’nın 43. edisyonu olacak. 2020’den bu yana dört takımlı mini turnuva formatında oynanıyor ve 2027, organizasyonun Türkiye’de ilk kez düzenleneceği yıl olacak.

Barcelona, son şampiyon ve favori olarak İstanbul’a geliyor. Katalanlar, Ocak 2026’da Cidde’de oynanan finalde Real Madrid’i yenerek rekorunu geliştirdiği 16. şampiyonluğunu kazandı ve dört yılda üçüncü Supercopa Clasico galibiyetine ulaştı. Barcelona, La Liga şampiyonu olarak katılıyor; Real Madrid ise lig ikincisi olarak turnuvada yer alıyor.

Bu yılın ferahlatıcı sürprizi Copa del Rey’den geliyor. Real Sociedad, 2026 finalinde uzatmaların ardından penaltılarda Atletico Madrid’i 4-3 yenerek dördüncü Copa şampiyonluğunu aldı ve iki finalist de İstanbul biletini kaptı. Bu da Athletic Bilbao’nun ya da düşük seribaşlı bir sürpriz takımın olmadığı ender bir Supercopa ortaya çıkarıyor; dört dev var, başka da kimse yok.

Yarı final eşleşmelerinde de yeni bir alt hikâye var. Format, Copa del Rey kazananlarını La Liga ikincileriyle eşleştiriyor. Bu da Real Sociedad’a Real Madrid karşısında bir fırsat verirken Barcelona’yı final bileti için Atletico Madrid ile karşı karşıya getiriyor. Bir El Clasico finali bir kez daha mümkün, ancak yıllar sonra ilk kez bunun gerçekleşeceği hiç de garanti değil.

2027 İspanya Süper Kupası’nda kimler oynuyor?

Dört kulüp de bu kupayı kazanmak için ne gerektiğini biliyor. Katılımcılara ve Supercopa geçmişlerine göz atın: