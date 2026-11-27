İspanya Süper Kupası yer değiştiriyor. Suudi Arabistan'da geçen beş yılın ardından turnuva, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek. İspanya'nın en büyük kulüpleri, Avrupa futbolunun en ikonik üç stadında sahaya çıkacak. Biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği turnuva, güçlü bir katılımcı kadrosuna sahip. Son şampiyon Barcelona, ilk yarı finalde 2 Şubat'ta Atletico Madrid ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise 3 Şubat'ta Real Sociedad ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Bu eşleşmelerin galipleri, 6 Şubat'taki finalde karşı karşıya gelecek.

İstanbul'da sezonun ilk İspanyol kupasını kim kaldıracak? GOAL, nasıl yer ayırtabileceğiniz ve biletlerin muhtemel fiyatları da dahil olmak üzere 2027 İspanya Süper Kupası biletlerine ilişkin son bilgileri derledi.

2027 İspanya Süper Kupası ne zaman?

2027 İspanya Süper Kupası, 2 Şubat Salı ile 6 Şubat Cumartesi arasında Türkiye'de düzenlenecek. Mini turnuva, alışılmış ocak takviminden ilk kez çıkıyor.

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stat (şehir) 2 Şubat 2027 Salı 1. yarı final: Barcelona-Atletico Madrid Biletler Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) 3 Şubat 2027 Çarşamba 2. yarı final: Real Sociedad-Real Madrid Biletler Beşiktaş Stadyumu (İstanbul) 6 Şubat 2027 Cumartesi Final: Takımlar belli değil Biletler Rams Park (İstanbul)

2027 İspanya Süper Kupası nerede oynanacak?

2027 İspanya Süper Kupası'nın üç maçı da (iki yarı final ve final) İstanbul'daki üç farklı statta oynanacak:

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (1. yarı final)

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (sponsorluk nedeniyle şu anda Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi adıyla biliniyor), Avrupa'nın en köklü, rakipler için en ürkütücü ve tarihsel açıdan en önemli futbol statlarından biri. Tutkulu taraftarları tarafından sık sık «Mabet» olarak anılıyor.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki hareketli Kadıköy ilçesinde bulunan, tamamı koltuklu ve kapasitesi 47.430 ile 50.530 arasında olan stat, 1908'de açıldığından beri Türkiye'nin çok branşlı spor kulübü Fenerbahçe'ye ev sahipliği yapıyor.

Beşiktaş Stadyumu (2. yarı final)

Tüpraş Stadyumu olarak da bilinen Beşiktaş Stadyumu, İstanbul'un merkezinde, Boğaz kıyısında yer alan modern bir spor tesisi. Avrupa ile Asya'nın buluştuğu yerde suya bakan konumuyla, dünyanın en güzel stat konumlarından biri olarak görülüyor. Yaklaşık 42.684 taraftar kapasiteli stat, 2016'dan beri Beşiktaş'ın tutkulu taraftarlarıyla doldurduğu evi.

Rams Park (Final)

RAMS Park, İstanbul'un Avrupa yakasında, Sarıyer ilçesinin Seyrantepe semtinde bulunan dünya standartlarında bir futbol stadyumu. 2011'de açıldığından beri Galatasaray'a ev sahipliği yapıyor ve 53.978 kişilik kapasiteye sahip.

Galatasaray'ın 60 yılı aşkın süre kullanılan ve son derece yoğun atmosferiyle tanınan önceki stadı Ali Sami Yen Stadyumu'nun, görünüşe göre yıkılmanın eşiğinde olduğu ve kullanılmaya devam edilseydi büyük bir stat faciası yaşanabileceği belirtiliyordu.

2027 İspanya Süper Kupası biletleri nasıl alınır?

İspanya Süper Kupası'nı İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) düzenliyor. Resmî bilet almak için şu kanalları takip etmelisiniz:

Resmî bekleme listesi : RFEF, resmî bilet bekleme listesi oluşturmak için Fever ile iş birliği yaptı. Genel satış öncesinde özel ön satış erişimi, maç programı ve fiyat bildirimleri almak için 2027 İspanya Süper Kupası Resmî Bekleme Listesi'ne kaydolabilirsiniz.

: RFEF, resmî bilet bekleme listesi oluşturmak için Fever ile iş birliği yaptı. Genel satış öncesinde özel ön satış erişimi, maç programı ve fiyat bildirimleri almak için 2027 İspanya Süper Kupası Resmî Bekleme Listesi'ne kaydolabilirsiniz. Federasyonun resmî sitesi : Genel satış, ilerleyen dönemde doğrudan RFEF'in sitesi üzerinden başlayacak.

: Genel satış, ilerleyen dönemde doğrudan RFEF'in sitesi üzerinden başlayacak. Kulüplerin bilet portalları: Katılımcı takımlar Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'a da kendi taraftarları için resmî bilet kontenjanları ayrılacak. Kulüp üyeleri (socios), etkinlik tarihi yaklaştığında resmî bilet portallarını kontrol edebilir.

RFEF, genel satışın başlayacağı kesin tarihi henüz açıklamadı. Geçmişte İspanya Süper Kupası'nın resmî biletleri genellikle turnuva tarihine daha yakın bir zamanda, ilk düdükten birkaç hafta önce satışa çıktı.

2027 turnuvası şubat ayı başında düzenleneceği için genel satış biletlerinin Aralık 2026 sonu veya Ocak 2027 civarında satışa çıkması bekleniyor.

Taraftarlar, resmî bilet kanallarındaki ilk elden satışların yanı sıra ikincil piyasadan da bilet alabilir. StubHub, alternatif kanallardan son dakika bileti almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri.

2027 İspanya Süper Kupası biletleri ne kadar?

İstanbul'daki 2027 İspanya Süper Kupası'nın resmî bilet fiyatları henüz açıklanmadı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), resmî satış dönemlerini, koltuk kategorilerini ve biletlerin nominal fiyatlarını genellikle turnuvanın başlamasına yakın duyuruyor.

Geçmiş turnuvalar bir ölçü olarak alındığında, Suudi Arabistan'da düzenlenen son organizasyonların resmî biletleri en ucuz yarı final koltukları için yaklaşık 25 dolardan, final içinse yaklaşık 47 dolardan başlıyordu. Alt tribünlerdeki gözde yerler ve VIP koltuklar için fiyatlar çok daha yüksekti.

Ek bilgiler için RFEF'in ve kulüplerin resmî sitelerini, güncel bilet durumunu görmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

İspanya Süper Kupası hakkında bilmeniz gereken her şey

Bu yıl, önceki sezonun La Liga ve Kral Kupası şampiyonları ile ikincilerini bir araya getiren yıllık İspanya Süper Kupası'nın 43. organizasyonu düzenlenecek. Turnuva 2020'den beri dört takımlı bir formatta oynanıyor ve 2027'de ilk kez Türkiye'ye gelecek.

Barcelona, son şampiyon ve favori olarak İstanbul'a geliyor. Katalan ekibi, Ocak 2026'da Cidde'deki finalde Real Madrid'i yenerek rekorunu geliştirdi ve 16. kez kupayı kazandı. Bu, Barcelona'nın dört yıldaki üçüncü Süper Kupa El Clasico galibiyetiydi. Takım turnuvaya La Liga şampiyonu olarak katılırken Real Madrid de lig ikincisi olarak yer alacak.

Bu yılın farklı yanı Kral Kupası'ndan geliyor. Real Sociedad, 2026 finalinde Atletico Madrid'i şaşırtarak uzatmaların ardından penaltılarda 4-3 mağlup etti ve dördüncü Kral Kupası şampiyonluğunu kazandı. İki finalist de İstanbul biletini aldı. Böylece Athletic Bilbao'nun ya da düşük sıralamadan gelen bir sürpriz takımın bulunmadığı, yalnızca dört güçlü ekibin mücadele edeceği sıra dışı bir Süper Kupa ortaya çıktı.

Yarı final kurasında da yeni bir hikâye var. Format gereği Kral Kupası şampiyonu La Liga ikincisiyle eşleşiyor. Bu nedenle Real Sociedad, Real Madrid'le karşılaşma fırsatı bulurken Barcelona da finale çıkmak için Atletico Madrid'le oynayacak. Bir El Clasico finali yine mümkün, ancak yıllar sonra ilk kez bunun gerçekleşmesi hiç de garanti değil.

2027 İspanya Süper Kupası'nda hangi takımlar oynayacak?

Dört kulüp de bu kupayı kazanmayı biliyor. Katılımcılara ve Süper Kupa geçmişlerine göz atın: