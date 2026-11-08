Ragbi birliğinin geleneksel Sonbahar Uluslararası Maçları ve Yaz Turları programları, temmuz ayında başlayan ve bu kasım ayında sona erecek birleşik bir küresel turnuva olan World Rugby Nations Championship çatısı altında yeniden şekillendirildi. Sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün alın.

İki yılda bir düzenlenmek üzere oluşturulan yeni organizasyon, puan tablosu, farklı yarımkürelerden takımların karşılaşmaları ve sezonu noktalayacak Twickenham'daki büyük final (29 Kasım Pazar) sayesinde önemsiz «hazırlık maçlarını» ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yaz aylarında Güney Yarımküre'de üç hafta maç oynandı. Şimdi ise son üç hafta ve finaller serisi için gözler Kuzey Yarımküre'ye çevriliyor.

World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden ve ne kadara satın alabileceğiniz de dahil olmak üzere en güncel bilet bilgilerini GOAL sizin için derledi.

World Rugby Nations Championship 2026 maç takvimi nasıl?

Tarih (ve yerel saat) Hafta ve maç Biletler Stadyum 13 Kasım Cuma (21.10) 5. hafta: Fransa - Güney Afrika Biletler Stade de France, Paris 14 Kasım Cumartesi (12.40) 5. hafta: İtalya - Arjantin Biletler Stadio Luigi Ferraris, Cenova 14 Kasım Cumartesi (14.10) 5. hafta: Galler - Yeni Zelanda Biletler Principality Stadium, Cardiff 14 Kasım Cumartesi (16.40) 5. hafta: İngiltere - Japonya Biletler Allianz Stadium, Londra 14 Kasım Cumartesi (20.10) 5. hafta: İrlanda - Fiji Biletler Aviva Stadium, Dublin 15 Kasım Pazar (15.10) 5. hafta: İskoçya - Avustralya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. hafta: İngiltere - Yeni Zelanda Biletler Allianz Stadium, Londra 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. hafta: İskoçya - Japonya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (16.40) 6. hafta: İrlanda - Güney Afrika Biletler Aviva Stadium, Dublin 21 Kasım Cumartesi (17.40) 6. hafta: İtalya - Fiji Biletler Stadio Friuli, Udine 21 Kasım Cumartesi (20.10) 6. hafta: Galler - Avustralya Biletler Principality Stadium, Cardiff 21 Kasım Cumartesi (21.10) 6. hafta: Fransa - Arjantin Biletler Stade de France, Paris 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik maçı: Belirlenecek iki takım Biletler Allianz Stadium, Londra 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik maçı: Belirlenecek iki takım Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk maçı: Belirlenecek iki takım Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük maçı: Belirlenecek iki takım Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik maçı: Belirlenecek iki takım Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belirlenecek iki takım Biletler Allianz Stadium, Londra

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezi satış kanallarından veya ev sahibi ülkelerin ragbi federasyonlarından satın alınabilir.

Finaller hafta sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezi olarak satılıyor.

: Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezi olarak satılıyor. Grup maçları (temmuz ve kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri, ev sahibi ülkelerin federasyonları tarafından doğrudan satışa sunuluyor. Biletleri federasyonların resmî portallarından alabilirsiniz.

Turnuva biletleri, maç türüne ve çeşitli öncelikli satış dönemlerine göre ilk kez şu tarihlerde satışa sunuldu:

Kulüpler ve debenture sahipleri için ön satış : Debenture sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplara yönelik ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı.

: Debenture sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplara yönelik ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı. Finaller hafta sonu genel satışı : Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.

: Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı. Grup aşaması genel satışları: Ülkeler biletlerini farklı tarihlerde satışa sundu. Örneğin, Principality Stadium'da (Galler) oynanacak maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026'da genel satışa açıldı.

Taraftarlar için bilet almanın en güvenli yolu turnuvanın merkezi satış kanallarını veya ev sahibi ülkelerin ragbi federasyonlarını kullanmak olsa da yaklaşan bir Nations Championship maçına gitmek isteyenler, bilet bulmak için StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek «Finaller hafta sonu» için tek günlük bilet veya çok günlük paket satın alınmasına göre önemli ölçüde değişiyor.

«Finaller hafta sonu» boyunca her gün oynanacak iki maç için günlük biletlerin ve çok günlük paketlerin resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maç : Günlük biletler 20-125 £ arasında

: Günlük biletler 20-125 £ arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maç : Günlük biletler 40-180 £ arasında

: Günlük biletler 40-180 £ arasında 29 Kasım Pazar, iki maç : Günlük biletler 125-280 £ arasında

: Günlük biletler 125-280 £ arasında Çok günlük paket biletler (2 veya 3 gün geçerli): %10 ile %15 arasında artan oranlarda indirim sunuluyor. Örneğin, 3 günlük yetişkin bileti 242-514 £ arasında.

Kasım ayı grup aşaması maçları (ev sahibi ülkeye göre)

Kuzey Yarımküre takımlarının ev sahipliği yapacağı grup aşaması maçları için standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)

Japonya maçı: 51-103 £

Avustralya maçı: 79-166 £

Yeni Zelanda maçı: 103-238 £

İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Fiji maçı: 30-120 €

Arjantin maçı: 40-180 €

Güney Afrika maçı: 55-210 €

İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

Japonya maçı: 30-65 £

Avustralya maçı: 40-100 £

Yeni Zelanda maçı: 85-160 £

Galler (Principality Stadium, Cardiff)

Japonya maçı: 26-66 £

Avustralya maçı: 38-78 £

Yeni Zelanda maçı: 68-128 £

Fransa

Fiji maçı (Groupama Stadium, Lyon): Biletler 30 €'dan başlıyor

Güney Afrika maçı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 30 €'dan başlıyor

Arjantin maçı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 €'dan başlıyor

İtalya

Güney Afrika maçı (Allianz Stadium, Torino): Biletler 32 €'dan başlıyor

Arjantin maçı (Stadio Luigi Ferraris, Cenova): Biletler 12 €'dan başlıyor

Fiji maçı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 €'dan başlıyor

Ek bilgiler için maç tarihleri yaklaştıkça turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet durumunu görmek için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 ne zaman?

İlk kez düzenlenecek World Rugby Nations Championship 2026, 4 Temmuz ile 29 Kasım arasında gerçekleştirilecek. Turnuva, iki ayrı maç döneminin ardından bir final etabıyla sona erecek:

Yaz serisi (1-3. haftalar) : 4-18 Temmuz arasında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti.

: 4-18 Temmuz arasında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar serisi (4-6. haftalar) : 6-21 Kasım arasında devam edecek. Güney Yarımküre takımları maçlarını kuzeyde oynayacak.

: 6-21 Kasım arasında devam edecek. Güney Yarımküre takımları maçlarını kuzeyde oynayacak. Finaller hafta sonu: 27-29 Kasım arasında Londra'nın Twickenham semtindeki Allianz Stadium'da düzenlenecek. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek büyük final, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada dünyanın seçkin takımlarından 12'si yer alıyor. Takımlar, coğrafi konumlarına göre altışarlı iki gruba ayrılıyor:

Kuzey Yarımküre takımları Güney Yarımküre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

Nations Championship'in formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakibe karşı birden fazla maçlık seri oynamak yerine, iki ayrı dönemde karşı coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle bir kez karşılaşıyor:

Yaz serisi (1-3. haftalar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti.

: Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar serisi (4-6. haftalar): Kasım ayında oynanacak. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç haftanın maçlarını Avrupa'nın simge stadyumlarında oynamak üzere kuzeye gidiyor.

Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle karşılaşsa da aldıkları sonuçlar ve bonus puanlar kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin, Six Nations takımları Güney Yarımküre takımlarına karşı gösterdikleri performansa göre aynı puan tablosunda birbirleriyle yarışıyor.

Finaller hafta sonu

Turnuva, kasım ayı sonunda Twickenham'daki Allianz Stadium'da oynanacak büyük maçlarla dolu tek bir hafta sonunda zirveye ulaşacak.

Tüm takımlar, sıralama maçında diğer grubu kendileriyle aynı sırada tamamlayan takımla karşılaşmak üzere Londra'ya gidecek.