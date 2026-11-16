Ragbi birliğinin geleneksel Sonbahar Millî Maçları ve Yaz Turları programları, temmuz ayında başlayan ve bu kasımda sona erecek birleşik bir küresel turnuva olan World Rugby Nations Championship çatısı altında yeniden düzenlendi. Sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün alın.

Yeni oluşturulan ve iki yılda bir düzenlenen turnuva, lig tablosu ve farklı yarımkürelerden takımların karşılaşmalarının yanı sıra sezon sonunda Twickenham'da oynanacak büyük finalle (29 Kasım Pazar) önemsiz «hazırlık maçlarını» ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yaz aylarında Güney Yarımküre'de üç tur maç oynandı. Şimdi ise son üç tur ve Final Serisi için gözler Kuzey Yarımküre'ye çevriliyor.

GOAL, World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dâhil, bilet satın almaya ilişkin en güncel bilgileri sunuyor.

World Rugby Nations Championship 2026 maç programı nasıl?

Tarih (ve yerel saat) Tur ve maç Biletler Stat 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. tur: İngiltere - Yeni Zelanda Biletler Allianz Stadium, Londra 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. tur: İskoçya - Japonya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (16.40) 6. tur: İrlanda - Güney Afrika Biletler Aviva Stadium, Dublin 21 Kasım Cumartesi (17.40) 6. tur: İtalya - Fiji Biletler Stadio Friuli, Udine 21 Kasım Cumartesi (20.10) 6. tur: Galler - Avustralya Biletler Principality Stadium, Cardiff 21 Kasım Cumartesi (21.10) 6. tur: Fransa - Arjantin Biletler Stade de France, Paris 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik maçı: Belli değil - Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik maçı: Belli değil - Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk maçı: Belli değil - Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük maçı: Belli değil - Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik maçı: Belli değil - Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belli değil - Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya ev sahibi ragbi federasyonlarından satın alınabilir.

Final Hafta Sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, Nations Championship Rugby'nin resmî internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezî olarak satılıyor.

: Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, Nations Championship Rugby'nin resmî internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezî olarak satılıyor. Grup Maçları (temmuz ve kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkelerin ragbi federasyonları tarafından dağıtılıyor. Biletleri federasyonların resmî internet sitelerinden satın alabilirsiniz.

Turnuva biletleri, maç türüne ve çeşitli öncelikli satış dönemlerine göre ilk kez şu tarihlerde satışa sunuldu:

Kulüpler ve tahvil sahipleri için ön satış : Tahvil sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplara yönelik en erken satış dönemleri Ocak 2026'da başladı.

: Tahvil sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplara yönelik en erken satış dönemleri Ocak 2026'da başladı. Final Hafta Sonu genel satışı : Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.

: Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı. Grup aşaması genel satışları: Ülkeler biletlerini farklı tarihlerde satışa sundu. Örneğin, Principality Stadium'da (Galler) oynanacak maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026'da genel satışa açıldı.

Taraftarlar için bilet satın almanın en güvenli yolu turnuvanın merkezî satış kanallarını veya ev sahibi ragbi federasyonlarını kullanmak olsa da yaklaşan bir Nations Championship maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek «Final Hafta Sonu» için tek günlük bilet veya çok günlük paket satın almanıza göre önemli ölçüde değişiyor.

«Final Hafta Sonu» kapsamındaki günde iki maçlık programlar için tek günlük biletlerin ve çok günlük paketlerin resmî fiyat aralıkları şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maçlık program : Günlük biletler 20 £ ile 125 £ arasında

: Günlük biletler 20 £ ile 125 £ arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maçlık program : Günlük biletler 40 £ ile 180 £ arasında

: Günlük biletler 40 £ ile 180 £ arasında 29 Kasım Pazar, iki maçlık program : Günlük biletler 125 £ ile 280 £ arasında

: Günlük biletler 125 £ ile 280 £ arasında Çok günlük paketler (2 veya 3 günü kapsayan): %10 ile %15 arasında kademeli indirim sağlıyor. Örneğin, 3 günlük yetişkin bileti 242 £ ile 514 £ arasında.

Kasım ayındaki grup aşaması maçları (ev sahibi ülkeye göre)

Kuzey Yarımküre takımlarının ev sahipliği yapacağı grup maçları için standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)

Yeni Zelanda maçı: 103 £ ile 238 £ arasında

İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Güney Afrika maçı: 55 € ile 210 € arasında

İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

Japonya maçı: 30 £ ile 65 £ arasında

Galler (Principality Stadium, Cardiff)

Avustralya maçı: 38 £ ile 78 £ arasında

Fransa

Arjantin maçı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 €'dan başlıyor

İtalya

Fiji maçı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 €'dan başlıyor

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştığında turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 ne zaman?

İlk kez düzenlenen World Rugby Nations Championship 2026, 4 Temmuz ile 29 Kasım arasında gerçekleştiriliyor. Turnuva, iki ayrı müsabaka döneminin ardından bir final etabıyla sona eriyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : 4-18 Temmuz arasında oynandı; Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti.

: 4-18 Temmuz arasında oynandı; Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar Serisi (4-6. turlar) : 6-21 Kasım arasında devam edecek; Güney Yarımküre takımları maçlarını kuzeyde oynayacak.

: 6-21 Kasım arasında devam edecek; Güney Yarımküre takımları maçlarını kuzeyde oynayacak. Final Hafta Sonu: 27-29 Kasım arasında Londra'daki Twickenham'da bulunan Allianz Stadium'da düzenlenecek. Genel şampiyonu belirleyecek Büyük Final, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada, altışarlı iki coğrafi gruba ayrılan dünyanın önde gelen 12 takımı yer alıyor:

Kuzey Yarımküre takımları Güney Yarımküre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

Nations Championship'ın formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakibe karşı birden fazla test maçı oynamak yerine, iki ayrı dönemde karşı coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle birer kez karşılaşıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti.

: Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar Serisi (4-6. turlar): Kasım ayında oynanacak. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turu Avrupa'nın simgesel statlarında oynamak için kuzeye gidecek.

Puan durumu: Takımlar yalnızca karşı gruptaki rakiplerle oynasa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin, Six Nations takımları, güneydeki takımlara karşı performanslarına göre oluşturulan sıralamada birbirleriyle yarışıyor.

Final Hafta Sonu

Turnuva, kasım sonunda Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek tek bir büyük hafta sonunda doruğa ulaşacak.

Bütün takımlar, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı sıralama maçı oynamak üzere Londra'ya gidecek.