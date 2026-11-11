2026 World Rugby Nations Championship biletleri nasıl alınır? İngiltere-Yeni Zelanda ve Fransa-Güney Afrika maçları, turnuva takvimi, bilet fiyatları ve daha fazlası

Rugby Union’ın geleneksel Sonbahar Uluslararası Maçları ve Yaz Turları programları, temmuz ayında başlayan ve bu kasım ayında sona erecek birleşik bir küresel turnuva olan World Rugby Nations Championship çatısı altında yeniden düzenlendi. Sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün alın.

İki yılda bir düzenlenmek üzere oluşturulan yeni turnuva, puan tablosu, farklı yarım kürelerden takımlar arasında karşılaşmalar ve sezon sonunda Twickenham’da oynanacak büyük bir final (29 Kasım Pazar) getirerek önemsiz «hazırlık maçlarını» ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yaz aylarında Güney Yarım Küre’de üç tur maç oynandı. Şimdi ise gözler son üç tur ve Finaller serisi için Kuzey Yarım Küre’ye çevriliyor.

World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, biletlerle ilgili en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

World Rugby Nations Championship 2026 maç takvimi nasıl?

Tarih (ve yerel saat) Tur ve maç Biletler Stadyum 13 Kasım Cuma (21.10) 5. tur: Fransa - Güney Afrika Biletler Stade de France, Paris 14 Kasım Cumartesi (12.40) 5. tur: İtalya - Arjantin Biletler Stadio Luigi Ferraris, Cenova 14 Kasım Cumartesi (14.10) 5. tur: Galler - Yeni Zelanda Biletler Principality Stadium, Cardiff 14 Kasım Cumartesi (16.40) 5. tur: İngiltere - Japonya Biletler Allianz Stadium, Londra 14 Kasım Cumartesi (20.10) 5. tur: İrlanda - Fiji Biletler Aviva Stadium, Dublin 15 Kasım Pazar (15.10) 5. tur: İskoçya - Avustralya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. tur: İngiltere - Yeni Zelanda Biletler Allianz Stadium, Londra 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. tur: İskoçya - Japonya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (16.40) 6. tur: İrlanda - Güney Afrika Biletler Aviva Stadium, Dublin 21 Kasım Cumartesi (17.40) 6. tur: İtalya - Fiji Biletler Stadio Friuli, Udine 21 Kasım Cumartesi (20.10) 6. tur: Galler - Avustralya Biletler Principality Stadium, Cardiff 21 Kasım Cumartesi (21.10) 6. tur: Fransa - Arjantin Biletler Stade de France, Paris 27 Kasım Cuma (16.40) 11’incilik maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 27 Kasım Cuma (20.10) 5’incilik maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9’unculuk maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3’üncülük maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (13.10) 7’ncilik maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya ev sahibi ulusal ragbi federasyonlarından alınabilir.

Finaller hafta sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadium’da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak satılıyor.

: Allianz Stadium’da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak satılıyor. Grup maçları (temmuz ve kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkelerin federasyonları tarafından dağıtılıyor. Biletleri bu federasyonların resmî satış kanallarından alabilirsiniz.

Turnuvanın biletleri, maç türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre ilk kez satışa sunuldu:

Kulüp ve tahvil sahiplerine ön satış : Tahvil sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026’da başladı.

: Tahvil sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026’da başladı. Finaller hafta sonu genel satışı : Allianz Stadium’daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026’da genel satışa çıktı.

: Allianz Stadium’daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026’da genel satışa çıktı. Grup aşaması genel satışları: Ülkeler biletleri farklı tarihlerde satışa sundu. Örneğin Principality Stadium’da (Galler) düzenlenecek maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026’da genel satışa çıktı.

Taraftarlar için bilet almanın en güvenli yolu turnuvanın merkezî satış kanallarını veya ev sahibi ulusal ragbi federasyonlarını kullanmak olsa da yaklaşan bir Nations Championship maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilir.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra’daki Allianz Stadium’da (Twickenham) düzenlenecek «Finaller hafta sonu» için tek günlük bilet veya birden fazla günü kapsayan paket almanıza göre büyük ölçüde değişiyor.

«Finaller hafta sonu» boyunca bir günde iki maç izleme imkânı sunan biletler ve birden fazla günü kapsayan paketler için resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maçlık program : Günlük biletler 20-125 £ arasında

: Günlük biletler 20-125 £ arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maçlık program : Günlük biletler 40-180 £ arasında

: Günlük biletler 40-180 £ arasında 29 Kasım Pazar, iki maçlık program : Günlük biletler 125-280 £ arasında

: Günlük biletler 125-280 £ arasında Birden fazla günü kapsayan paketler (2 veya 3 gün): %10 ila %15 arasında değişen kademeli indirimler sunuluyor. Örneğin üç günlük yetişkin bileti 242-514 £ arasında.

Kasım ayındaki grup aşaması maçları (ev sahibi ülkeye göre)

Kuzey Yarım Küre takımlarının ev sahipliği yapacağı grup maçları için standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)

Japonya maçı: 51-103 £

Avustralya maçı: 79-166 £

Yeni Zelanda maçı: 103-238 £

İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Fiji maçı: 30-120 €

Arjantin maçı: 40-180 €

Güney Afrika maçı: 55-210 €

İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

Japonya maçı: 30-65 £

Avustralya maçı: 40-100 £

Yeni Zelanda maçı: 85-160 £

Galler (Principality Stadium, Cardiff)

Japonya maçı: 26-66 £

Avustralya maçı: 38-78 £

Yeni Zelanda maçı: 68-128 £

Fransa

Fiji maçı (Groupama Stadium, Lyon): Biletler 30 €’dan başlıyor

Güney Afrika maçı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 30 €’dan başlıyor

Arjantin maçı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 €’dan başlıyor

İtalya

Güney Afrika maçı (Allianz Stadium, Torino): Biletler 32 €’dan başlıyor

Arjantin maçı (Stadio Luigi Ferraris, Cenova): Biletler 12 €’dan başlıyor

Fiji maçı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 €’dan başlıyor

Ek bilgiler için maç tarihi yaklaştıkça turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 ne zaman?

İlk kez düzenlenecek World Rugby Nations Championship 2026, 4 Temmuz ile 29 Kasım arasında gerçekleşecek. Turnuva, iki ayrı maç döneminin ardından düzenlenecek bir final etkinliğinden oluşuyor:

Yaz serisi (1-3. turlar) : 4-18 Temmuz arasında oynandı. Kuzey Yarım Küre takımları deplasman maçları için güneye gitti.

: 4-18 Temmuz arasında oynandı. Kuzey Yarım Küre takımları deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar serisi (4-6. turlar) : 6-21 Kasım arasında devam edecek. Güney Yarım Küre takımları maçlarını oynamak için kuzeye gidecek.

: 6-21 Kasım arasında devam edecek. Güney Yarım Küre takımları maçlarını oynamak için kuzeye gidecek. Finaller hafta sonu: 27-29 Kasım arasında Londra’nın Twickenham bölgesindeki Allianz Stadium’da düzenlenecek. Genel şampiyonun belirleneceği büyük final, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

Nations Championship 2026’da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada dünyanın önde gelen 12 takımı, coğrafi olarak altışarlı iki gruba ayrılıyor:

Kuzey Yarım Küre takımları Güney Yarım Küre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

Nations Championship’in formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakibe karşı birden fazla test maçı oynamak yerine, diğer coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle iki ayrı döneme yayılan birer maç yapıyor:

Yaz serisi (1-3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarım Küre takımları deplasman maçları için güneye gitti.

: Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarım Küre takımları deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar serisi (4-6. turlar): Kasım ayında oynanacak. Bu kez Güney Yarım Küre takımları, kalan üç turu Avrupa’nın simgesel stadyumlarında oynamak için kuzeye gidecek.

Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle oynasa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarım kürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin Six Nations takımları, güneydeki takımlara karşı gösterdikleri performansa göre oluşturulan sıralamada birbirleriyle yarışıyor.

Finaller hafta sonu

Turnuva, kasım ayının sonunda Twickenham’daki Allianz Stadium’da düzenlenecek tek bir büyük hafta sonunda sona erecek.

Tüm takımlar, diğer grubu kendileriyle tam olarak aynı sırada bitiren takıma karşı son bir sıralama maçı oynamak üzere Londra’ya gidecek.