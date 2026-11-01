İlk kez düzenlenen Rugby Uluslar Şampiyonası heyecan verici sona yaklaşırken, türünün ilk örneği olan tarihi Final Hafta Sonu, 27-29 Kasım tarihlerinde (cuma-pazar) Twickenham'daki Allianz Stadyumu'nda yapılacak.

Biletlere yoğun talep olması bekleniyor. Gecikmeyin, biletlerinizi bugün alın.

Tek seferlik hazırlık maçlarının yerini puan sıralamasında büyük önem taşıyan karşılaşmaların aldığı yeni turnuvada, dünyanın önde gelen 12 ragbi takımı coğrafi temelde iki gruba ayrılıyor.

Grup aşamasını hangi sırada bitirirse bitirsin, 12 takımın tamamı Final Hafta Sonu'nda oynayacak. GOAL, 2026 Dünya Ragbi Uluslar Şampiyonası biletlerini nereden ve nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri sunuyor.

2026 Dünya Ragbi Uluslar Şampiyonası Final Hafta Sonu ne zaman?

2026 Uluslar Şampiyonası'nın grup aşamasının tamamlanmasının ardından Final Hafta Sonu, 27 Kasım Cuma ile 29 Kasım Pazar arasında Londra'da, Twickenham'daki Allianz Stadyumu'nda düzenlenecek. Şampiyonu belirleyecek büyük final, 29 Kasım Pazar günü saat 16.40'ta (GMT) başlayacak.

Tarih (ve yerel saat) Karşılaşma Biletler 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik maçı: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belirlenecek - Belirlenecek Biletler

2026 Dünya Ragbi Uluslar Şampiyonası Final Hafta Sonu biletleri nasıl alınır?

Allianz Stadyumu'nda (Twickenham) oynanacak altı final karşılaşmasının biletleri, Uluslar Şampiyonası Ragbi'nin resmî internet sitesi ve biletleme ortağı Ticketmaster üzerinden merkezi olarak yönetiliyor.

Turnuva biletleri ilk olarak karşılaşmanın türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre satışa çıkarıldı:

Kulüp ve tahvil sahipleri için ön satış : Tahvil sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı.

: Tahvil sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı. Final Hafta Sonu genel satışı: Allianz Stadyumu'ndaki final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili bilet transferi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Bu program, biletlerin geçerli olduğu ve yarış için zamanında ulaşacağı konusunda alıcılara güvence verir.

2026 Dünya Ragbi Uluslar Şampiyonası Final Hafta Sonu biletleri ne kadar?

Final Hafta Sonu'ndaki iki maçlık günlerin biletleri ve çok günlük paketler için resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maç : Günlük biletler 20 ila 125 sterlin arasında

: Günlük biletler 20 ila 125 sterlin arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maç : Günlük biletler 40 ila 180 sterlin arasında

: Günlük biletler 40 ila 180 sterlin arasında 29 Kasım Pazar, iki maç : Günlük biletler 125 ila 280 sterlin arasında

: Günlük biletler 125 ila 280 sterlin arasında Çok günlük paketler (2 veya 3 günü kapsayan): %10 ila %15 arasında kademeli indirim sunuluyor. Örneğin, 3 günlük yetişkin paketi 242 ila 514 sterlin arasında.

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Dünya Ragbi Uluslar Şampiyonası premium paketleri ve ağırlama biletleri

Ragbi birliğinde ağırlama, standart bir biletin sunduklarının ötesine geçen üst düzey maç günü paketlerine verilen addır.

Bu deneyimler, maç öncesinde atmosferi yaşamak için salonlara ve barlara girişten açık büfe veya çok çeşitli yemeklerden oluşan menülere, sınırlı sayıda konuk için özel localara kadar uzanabilir.

Resmî paketler ve giriş biletleri doğrudan yetkili kanallardan satın alınabilir:

Doğrudan çevrim içi rezervasyon : Paketleri Uluslar Şampiyonası Resmî Bilet Portalı'nın yanı sıra takımların kendi sitelerinden de satın alabilirsiniz.

: Paketleri Uluslar Şampiyonası Resmî Bilet Portalı'nın yanı sıra takımların kendi sitelerinden de satın alabilirsiniz. Resmî ağırlama hizmeti sağlayıcıları: Allianz Stadyumu'nun özel ağırlama acentesi, premium paketlerin tahsisini de yönetiyor. Paketlerin içeriklerini Keith Prowse sitesinde inceleyebilir ve rezervasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

2026 Dünya Ragbi Uluslar Şampiyonası'nda hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada dünyanın önde gelen 12 takımı, altışarlı iki coğrafi gruba ayrılıyor:

Kuzey Yarımküre takımları Güney Yarımküre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

Dünya Ragbi Uluslar Şampiyonası'nın formatı nasıl?

Tek bir rakiple birden fazla test maçı oynamak yerine, her ülke karşı coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle iki ayrı dönemde birer kez karşılaşıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti.

: Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar Serisi (4-6. turlar): Kasım ayında oynanır. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turu Avrupa'nın simge statlarında oynamak için kuzeye gider.

Puan durumu: Takımlar yalnızca karşı gruptaki rakiplerle oynasa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işlenir. Örneğin, Altı Ulus takımları Güney Yarımküre takımlarına karşı gösterdikleri performansa göre birbirleriyle sıralama mücadelesi verir.

Final Hafta Sonu

Turnuva, kasım sonunda Twickenham'daki Allianz Stadyumu'nda düzenlenecek tek bir büyük hafta sonunda doruğa ulaşacak.

Takımların tamamı, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı son sıralama maçını oynamak üzere Londra'ya gidecek.