2026 World Rugby Nations Championship biletleri nasıl alınır? Final hafta sonu programı, Twickenham bilet fiyatları ve daha fazlası

İlk kez düzenlenen Rugby Nations Championship, heyecan verici sona yaklaşıyor. Turnuva tarihinde bir ilk olan Finaller Hafta Sonu, 27-29 Kasım'da (cuma-pazar) Twickenham'daki Allianz Stadium'da gerçekleştirilecek.

Biletlere talebin yüksek olması bekleniyor. Bu yüzden gecikmeyin, biletlerinizi bugün alın.

Tekil hazırlık maçlarının yerini lig sıralamasının önem taşıdığı karşılaşmalara bıraktığı yepyeni turnuvada, dünyanın önde gelen on iki ragbi takımı coğrafi olarak iki gruba ayrılıyor.

On iki takımın her biri, grup aşamasını hangi sırada bitirirse bitirsin Finaller Hafta Sonu'nda oynayacak. GOAL, World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri sunuyor.

World Rugby Nations Championship 2026 Finaller Hafta Sonu ne zaman?

Nations Championship 2026'nın grup aşamasının tamamlanmasının ardından Finaller Hafta Sonu, 27 Kasım Cuma ile 29 Kasım Pazar arasında Londra'da, Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek büyük final, 29 Kasım Pazar günü saat 16.40'ta (GMT) oynanacak.

Tarih (ve yerel saat) Karşılaşma Biletler 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik maçı: Belli olacak - Belli olacak Biletler 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik maçı: Belli olacak - Belli olacak Biletler 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk maçı: Belli olacak - Belli olacak Biletler 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük maçı: Belli olacak - Belli olacak Biletler 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik maçı: Belli olacak - Belli olacak Biletler 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belli olacak - Belli olacak Biletler

World Rugby Nations Championship 2026 Finaller Hafta Sonu biletleri nasıl alınır?

Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final karşılaşmasının biletleri, Nations Championship Rugby'nin resmî internet sitesi ve biletleme ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak yönetiliyor.

Turnuvanın biletleri ilk olarak karşılaşma türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre satışa çıkarıldı:

Kulüp ve debenture sahiplerine ön satış : Debenture sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı.

: Debenture sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplar için ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı. Finaller Hafta Sonu genel satışı: Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili devir: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altında. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve yarışa zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor.

World Rugby Nations Championship 2026 Finaller Hafta Sonu biletleri ne kadar?

Finaller Hafta Sonu'ndaki iki karşılaşmalı günler için ayrı ayrı satılan biletlerin ve çok günlük paket biletlerin resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki karşılaşmalı gün : Günlük biletler 20 £ ile 125 £ arasında.

: Günlük biletler 20 £ ile 125 £ arasında. 28 Kasım Cumartesi, iki karşılaşmalı gün : Günlük biletler 40 £ ile 180 £ arasında.

: Günlük biletler 40 £ ile 180 £ arasında. 29 Kasım Pazar, iki karşılaşmalı gün : Günlük biletler 125 £ ile 280 £ arasında.

: Günlük biletler 125 £ ile 280 £ arasında. Çok günlük paket biletler (2 veya 3 günü kapsayan): %10 ile %15 arasında kademeli indirim sunuluyor. Örneğin, 3 günlük yetişkin bileti 242 £ ile 514 £ arasında.

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 premium paketleri ve ağırlama biletleri

Ragbide ağırlama, standart bilet deneyiminin ötesine geçen üst düzey bir maç günü paketine verilen addır.

Bu deneyimler, maç öncesinde atmosferi yaşamak için dinlenme salonlarına ve barlara girişten açık büfe veya birden fazla yemekten oluşan menüler gibi yeme içme seçeneklerine, hatta sınırlı sayıda konuk için özel localara kadar uzanabilir.

Resmî paketler ve giriş biletleri, yetkili kanallar üzerinden doğrudan satın alınabilir:

Doğrudan çevrim içi rezervasyon : Paketleri Nations Championship'in resmî bilet portalından ve takımların kendi sitelerinden satın alabilirsiniz.

: Paketleri Nations Championship'in resmî bilet portalından ve takımların kendi sitelerinden satın alabilirsiniz. Resmî ağırlama hizmeti sağlayıcıları: Allianz Stadium'un özel ağırlama acentesi premium paketlerin satışını da yönetiyor. Paketlerin ayrı ayrı neleri kapsadığını Keith Prowse sitesinden inceleyebilir ve rezervasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.

World Rugby Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada dünyanın önde gelen 12 takımı, coğrafi olarak altışarlı iki gruba ayrılıyor:

Kuzey Yarımküre takımları Güney Yarımküre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

World Rugby Nations Championship'in turnuva formatı nasıl?

Tek bir rakibe karşı birden fazla test maçı oynamak yerine her ülke, farklı iki dönemde karşı coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle birer kez karşılaşıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti.

: Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar Serisi (4-6. turlar): Kasım ayında oynandı. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turu Avrupa'nın simgesel statlarında oynamak üzere kuzeye gidiyor.

Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle oynasa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin, Six Nations takımları Güney Yarımküre takımlarına karşı gösterdikleri performansa göre oluşturulan sıralamada birbirleriyle yarışıyor.

Finaller Hafta Sonu

Turnuvanın final aşaması, kasım ayının sonunda tek bir büyük hafta sonu boyunca Twickenham'daki Allianz Stadium'da gerçekleşiyor.

Takımların tamamı, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı nihai sıralamalarını belirleyecek bir maç oynamak için Londra'ya gidiyor.