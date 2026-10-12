Rugby Union'ın geleneksel Sonbahar Uluslararası Maçları ve Yaz Turları programları, temmuz ayında başlayan ve bu kasım ayında sona erecek küresel bir turnuva olan World Rugby Nations Championship çatısı altında yeniden düzenlendi. Sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün ayırtın.

Yeni oluşturulan iki yılda bir düzenlenen organizasyon, bir lig tablosu ve farklı yarımkürelerden takımlar arasındaki karşılaşmaların yanı sıra sezonu Twickenham'daki finalle (29 Kasım Pazar) tamamlayarak önemsiz “hazırlık maçlarını” ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yaz aylarında Güney Yarımküre'de üç tur maç oynandı. Şimdi ise son üç tur ve final serisi için gözler Kuzey Yarımküre'ye çevriliyor.

World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dâhil en güncel bilet bilgilerini GOAL sizin için derledi.

World Rugby Nations Championship 2026 ne zaman?

İlk kez düzenlenen World Rugby Nations Championship 2026, 4 Temmuz-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor. Turnuva, iki ayrı müsabaka döneminin ardından final aşamasıyla tamamlanıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Kuzey Yarımküre takımlarının güneye gittiği maçlar 4-18 Temmuz arasında oynandı.

Sonbahar Serisi (4-6. turlar) : Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlara çıkacağı seri 6-21 Kasım arasında devam edecek.

Finaller hafta sonu : 27-29 Kasım arasında Londra'daki Twickenham'da bulunan Allianz Stadium'da düzenlenecek. Genel şampiyonu belirleyecek büyük final 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya ev sahibi federasyonların satış kanallarından alınabilir.

Finaller hafta sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster aracılığıyla merkezî olarak satılıyor.

Grup maçları (temmuz ve kasım) : Grup aşamasındaki münferit maçların biletleri doğrudan ev sahibi ülkelerin federasyonları tarafından dağıtılıyor. Biletleri federasyonların resmî satış kanallarından alabilirsiniz.

Turnuva biletleri, maç türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre ilk olarak şu tarihlerde satışa çıktı:

Kulüp ve tahvil sahiplerine ön satış : Tahvil sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplara yönelik ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı.

Finaller hafta sonu genel satışı : Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.

Grup aşaması genel satışları : Ülkeler biletleri farklı tarihlerde satışa sundu. Örneğin Principality Stadium'da (Galler) oynanacak maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026'da genel satışa açıldı.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil satış platformlarından da bilet alabilir.

Garantili bilet devirleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizin zamanında elinize ulaşacağını ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti ediyor. Aksi hâlde ödediğiniz tutarın %100'ü iade ediliyor.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek finaller hafta sonu için tek günlük bilet veya çok günlük paket almanıza göre önemli ölçüde değişiyor.

Finaller hafta sonundaki her gün iki maç içeren programlar için resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maçlık program : Günlük biletler 20-125 sterlin

28 Kasım Cumartesi, iki maçlık program : Günlük biletler 40-180 sterlin

29 Kasım Pazar, iki maçlık program : Günlük biletler 125-280 sterlin

Çok günlük paket biletler (2 veya 3 gün geçerli) : %10 ila %15 arasında kademeli indirim sunuyor. Örneğin üç günlük yetişkin bileti 242-514 sterlin arasında değişiyor.

Kasım ayındaki grup aşaması maçları (ev sahibi ülkeye göre)

Kuzey Yarımküre takımlarının ev sahipliği yapacağı grup maçları için standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)

Japonya maçı: 51-103 sterlin

Avustralya maçı: 79-166 sterlin

Yeni Zelanda maçı: 103-238 sterlin

İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Fiji maçı: 30-120 avro

Arjantin maçı: 40-180 avro

Güney Afrika maçı: 55-210 avro

İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

Japonya maçı: 30-65 sterlin

Avustralya maçı: 40-100 sterlin

Yeni Zelanda maçı: 85-160 sterlin

Galler (Principality Stadium, Cardiff)

Japonya maçı: 26-66 sterlin

Avustralya maçı: 38-78 sterlin

Yeni Zelanda maçı: 68-128 sterlin

Fransa

Fiji maçı (Groupama Stadium, Lyon): Biletler 30 avrodan başlıyor

Güney Afrika maçı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 30 avrodan başlıyor

Arjantin maçı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 avrodan başlıyor

İtalya

Güney Afrika maçı (Allianz Stadium, Torino): Biletler 32 avrodan başlıyor

Arjantin maçı (Stadio Luigi Ferraris, Cenova): Biletler 12 avrodan başlıyor

Fiji maçı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 avrodan başlıyor

Ek bilgi için maç tarihleri yaklaştığında turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 maç programı nasıl?

Tarih (ve yerel saat) Tur ve maç Biletler Stat 6 Kasım Cuma (20.10) 4. tur: İrlanda-Arjantin Biletler Aviva Stadium, Dublin 7 Kasım Cumartesi (12.40) 4. tur: İtalya-Güney Afrika Biletler Juventus Stadium, Torino 7 Kasım Cumartesi (14.10) 4. tur: İskoçya-Yeni Zelanda Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 7 Kasım Cumartesi (16.40) 4. tur: Galler-Japonya Biletler Millennium Stadium, Cardiff 7 Kasım Cumartesi (21.10) 4. tur: Fransa-Fiji Biletler Parc Olympique Lyonnais, Lyon 8 Kasım Pazar (15.10) 4. tur: İngiltere-Avustralya Biletler Allianz Stadium, Londra 13 Kasım Cuma (21.10) 5. tur: Fransa-Güney Afrika Biletler Stade de France, Paris 14 Kasım Cumartesi (12.40) 5. tur: İtalya-Arjantin Biletler Stadio Luigi Ferraris, Cenova 14 Kasım Cumartesi (14.10) 5. tur: Galler-Yeni Zelanda Biletler Principality Stadium, Cardiff 14 Kasım Cumartesi (16.40) 5. tur: İngiltere-Japonya Biletler Allianz Stadium, Londra 14 Kasım Cumartesi (20.10) 5. tur: İrlanda-Fiji Biletler Aviva Stadium, Dublin 15 Kasım Pazar (15.10) 5. tur: İskoçya-Avustralya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. tur: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler Allianz Stadium, Londra 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. tur: İskoçya-Japonya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (16.40) 6. tur: İrlanda-Güney Afrika Biletler Aviva Stadium, Dublin 21 Kasım Cumartesi (17.40) 6. tur: İtalya-Fiji Biletler Stadio Friuli, Udine 21 Kasım Cumartesi (20.10) 6. tur: Galler-Avustralya Biletler Principality Stadium, Cardiff 21 Kasım Cumartesi (21.10) 6. tur: Fransa-Arjantin Biletler Stade de France, Paris 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik maçı: Belirlenecek iki takım Biletler Allianz Stadium, Londra 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik maçı: Belirlenecek iki takım Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk maçı: Belirlenecek iki takım Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük maçı: Belirlenecek iki takım Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik maçı: Belirlenecek iki takım Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belirlenecek iki takım Biletler Allianz Stadium, Londra

Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada, coğrafi konumlarına göre altışarlı iki gruba ayrılan dünyanın önde gelen 12 takımı yer alıyor:

Kuzey Yarımküre takımları Güney Yarımküre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

Nations Championship'in formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakiple birden fazla maç yapmak yerine diğer coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle iki ayrı dönemde birer kez karşılaşıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye gitti.

Sonbahar Serisi (4-6. turlar) : Kasım ayında oynanacak. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turdaki maçlarını Avrupa'nın simgesel statlarında oynamak için kuzeye gidecek.

Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle oynasa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin Six Nations takımları, güneydeki takımlara karşı gösterdikleri performansa göre oluşturulan puan tablosunda birbirleriyle yarışıyor.

Finaller hafta sonu

Turnuva, kasım ayı sonunda Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek maçlarla tek bir hafta sonunda sona erecek.

Tüm takımlar, diğer grupta kendileriyle aynı sırayı alan takıma karşı sıralama maçına çıkmak üzere Londra'ya gidecek.

Büyük final : Kuzey Yarımküre grubunu birinci bitiren takım, Güney Yarımküre grubunun birincisiyle karşılaşacak. Kazanan, resmî Nations Championship şampiyonu olacak.

Sıralama maçları : Grupların ikincileri genel sıralamada üçüncülük, üçüncüleri ise beşincilik için karşılaşacak. Bu eşleşmeler, grupların altıncıları arasındaki maça kadar devam edecek.

Yarımküre mücadelesi : Ryder Cup tarzı bir puan sistemi, finaller hafta sonu boyunca yarımküreler arasındaki genel üstünlüğü takip edecek.



