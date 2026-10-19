Ragbi birliğinin geleneksel Sonbahar Uluslararası Maçları ve Yaz Turları programları, temmuz ayında başlayan ve bu kasım ayında sona erecek birleşik bir küresel turnuva olan World Rugby Uluslar Şampiyonası'na dönüştürüldü. Sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün alın.

Yeni oluşturulan ve iki yılda bir düzenlenen turnuva; puan tablosu, farklı yarımkürelerden takımların karşılaşmaları ve Twickenham'da oynanacak sezon sonu finaliyle (29 Kasım Pazar) önem taşımayan hazırlık maçlarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yaz aylarında Güney Yarımküre'de üç tur maç oynandı. Şimdi gözler, son üç turun ve final serisinin düzenleneceği Kuzey Yarımküre'ye çevriliyor.

World Rugby Uluslar Şampiyonası 2026 biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, biletlerle ilgili en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

World Rugby Uluslar Şampiyonası 2026 ne zaman?

İlk kez düzenlenen World Rugby Uluslar Şampiyonası 2026, 4 Temmuz ile 29 Kasım arasında gerçekleştiriliyor. Turnuva, iki ayrı müsabaka döneminin ardından bir final etabıyla tamamlanıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Kuzey Yarımküre takımlarının güneye seyahat etmesiyle 4-18 Temmuz arasında oynandı.

Sonbahar Serisi (4-6. turlar) : Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlar oynamasıyla 6-21 Kasım arasında devam edecek.

Finaller Hafta Sonu : 27-29 Kasım arasında Londra'daki Allianz Stadium, Twickenham'da düzenlenecek. Genel şampiyonu belirleyecek büyük final, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

World Rugby Uluslar Şampiyonası 2026 biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Uluslar Şampiyonası 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezi satış kanallarından veya ev sahibi ülkenin ragbi federasyonundan satın alınabilir.

Finaller Hafta Sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve biletleme ortağı Ticketmaster üzerinden merkezi olarak satılıyor.

Grup maçları (temmuz ve kasım) : Grup aşamasındaki maçların biletleri, ev sahibi ülkelerin federasyonları tarafından doğrudan dağıtılıyor. Biletleri federasyonların resmî satış kanallarından alabilirsiniz.

Turnuvanın biletleri, maç türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre ilk olarak şu tarihlerde satışa sunuldu:

Kulüp ve uzun süreli koltuk hakkı sahiplerine ön satış : Uzun süreli koltuk hakkı sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplara yönelik ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı.

Finaller Hafta Sonu genel satışı : Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.

Grup aşaması genel satışları : Ülkeler biletleri farklı tarihlerde satışa sundu. Örneğin, Principality Stadium'da (Galler) oynanacak maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026'da genel satışa açıldı.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili devir işlemleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizi zamanında alacağınızı ve biletlerinizin etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti ediyor. Aksi hâlde ödediğiniz tutarın tamamı iade ediliyor.

World Rugby Uluslar Şampiyonası 2026 biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Uluslar Şampiyonası 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek Finaller Hafta Sonu için tek günlük bilet veya çok günlük paket almanıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor.

Finaller Hafta Sonu'nda her biri iki maç içeren günlerin resmî bilet fiyatları şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maç : Günlük biletler 20-125 sterlin

28 Kasım Cumartesi, iki maç : Günlük biletler 40-180 sterlin

29 Kasım Pazar, iki maç : Günlük biletler 125-280 sterlin

Çok günlük paket biletler (2 veya 3 günlük) : Yüzde 10 ile yüzde 15 arasında artan oranlarda indirim sunuluyor. Örneğin, 3 günlük yetişkin bileti 242-514 sterlin arasında değişiyor.

Kasım ayındaki grup maçları (ev sahibi ülkeye göre)

Kuzey Yarımküre takımlarının ev sahipliği yaptığı grup maçları için standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)

Japonya'ya karşı: 51-103 sterlin

Avustralya'ya karşı: 79-166 sterlin

Yeni Zelanda'ya karşı: 103-238 sterlin

İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Fiji'ye karşı: 30-120 avro

Arjantin'e karşı: 40-180 avro

Güney Afrika'ya karşı: 55-210 avro

İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

Japonya'ya karşı: 30-65 sterlin

Avustralya'ya karşı: 40-100 sterlin

Yeni Zelanda'ya karşı: 85-160 sterlin

Galler (Principality Stadium, Cardiff)

Japonya'ya karşı: 26-66 sterlin

Avustralya'ya karşı: 38-78 sterlin

Yeni Zelanda'ya karşı: 68-128 sterlin

Fransa

Fiji'ye karşı (Groupama Stadium, Lyon): Biletler 30 avrodan başlıyor

Güney Afrika'ya karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 30 avrodan başlıyor

Arjantin'e karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 avrodan başlıyor

İtalya

Güney Afrika'ya karşı (Allianz Stadium, Torino): Biletler 32 avrodan başlıyor

Arjantin'e karşı (Stadio Luigi Ferraris, Cenova): Biletler 12 avrodan başlıyor

Fiji'ye karşı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 avrodan başlıyor

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet durumu için de Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

World Rugby Uluslar Şampiyonası 2026 maç takvimi nasıl?

Tarih (ve yerel saat) Tur ve maç Biletler Stadyum 6 Kasım Cuma (20:10) 4. tur: İrlanda-Arjantin Biletler Aviva Stadium, Dublin 7 Kasım Cumartesi (12:40) 4. tur: İtalya-Güney Afrika Biletler Juventus Stadium, Torino 7 Kasım Cumartesi (14:10) 4. tur: İskoçya-Yeni Zelanda Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 7 Kasım Cumartesi (16:40) 4. tur: Galler-Japonya Biletler Millennium Stadium, Cardiff 7 Kasım Cumartesi (21:10) 4. tur: Fransa-Fiji Biletler Parc Olympique Lyonnais, Lyon 8 Kasım Pazar (15:10) 4. tur: İngiltere-Avustralya Biletler Allianz Stadium, Londra 13 Kasım Cuma (21:10) 5. tur: Fransa-Güney Afrika Biletler Stade de France, Paris 14 Kasım Cumartesi (12:40) 5. tur: İtalya-Arjantin Biletler Stadio Luigi Ferraris, Cenova 14 Kasım Cumartesi (14:10) 5. tur: Galler-Yeni Zelanda Biletler Principality Stadium, Cardiff 14 Kasım Cumartesi (16:40) 5. tur: İngiltere-Japonya Biletler Allianz Stadium, Londra 14 Kasım Cumartesi (20:10) 5. tur: İrlanda-Fiji Biletler Aviva Stadium, Dublin 15 Kasım Pazar (15:10) 5. tur: İskoçya-Avustralya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (14:10) 6. tur: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler Allianz Stadium, Londra 21 Kasım Cumartesi (14:10) 6. tur: İskoçya-Japonya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (16:40) 6. tur: İrlanda-Güney Afrika Biletler Aviva Stadium, Dublin 21 Kasım Cumartesi (17:40) 6. tur: İtalya-Fiji Biletler Stadio Friuli, Udine 21 Kasım Cumartesi (20:10) 6. tur: Galler-Avustralya Biletler Principality Stadium, Cardiff 21 Kasım Cumartesi (21:10) 6. tur: Fransa-Arjantin Biletler Stade de France, Paris 27 Kasım Cuma (16:40) 11.'lik maçı: Belli değil-Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 27 Kasım Cuma (20:10) 5.'lik maçı: Belli değil-Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (13:10) 9.'luk maçı: Belli değil-Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (16:40) 3.'lük maçı: Belli değil-Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (13:10) 7.'lik maçı: Belli değil-Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (16:40) Final: Belli değil-Belli değil Biletler Allianz Stadium, Londra

Uluslar Şampiyonası 2026'da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada, coğrafi konumlarına göre altışarlı iki gruba ayrılan dünyanın önde gelen 12 takımı yer alıyor:

Kuzey Yarımküre takımları Güney Yarımküre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

Uluslar Şampiyonası'nın formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakibe karşı birden fazla maçtan oluşan seriler oynamak yerine, diğer coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle iki ayrı dönemde birer kez karşılaşıyor:

Yaz Serisi (1-3. turlar) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları deplasman maçları için güneye seyahat etti.

Sonbahar Serisi (4-6. turlar) : Kasım ayında oynanacak. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç turu Avrupa'nın simgesel stadyumlarında oynamak üzere kuzeye seyahat edecek.

Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle oynasa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin Altı Ulus takımları, güneydeki takımlara karşı gösterdikleri performansa göre oluşturulan puan tablosunda birbirleriyle yarışıyor.

Finaller Hafta Sonu

Turnuvanın son etabı, kasım ayının sonunda tek bir hafta sonu boyunca Allianz Stadium, Twickenham'da düzenlenecek.

Her takım, diğer grubu kendisiyle aynı sırada bitiren takıma karşı son sıralama maçını oynamak için Londra'ya gidecek.

Büyük final : Kuzey Yarımküre grubunun birincisi, Güney Yarımküre grubunun birincisiyle karşılaşacak. Kazanan, resmî Uluslar Şampiyonası şampiyonu olacak.

Sıralama maçları : İki grubun ikincileri genel sıralamada üçüncülük, üçüncüleri beşincilik için karşılaşacak. Bu düzen, iki grubun altıncıları arasındaki maça kadar devam edecek.

Yarımküre Mücadelesi : Ryder Cup'dakine benzer bir puan sistemi, final hafta sonu boyunca yarımküreler arasındaki genel üstünlüğü takip edecek.



