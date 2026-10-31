Ragbi birliğinin geleneksel Sonbahar Millî Maçları ve Yaz Turları programları, temmuz ayında başlayan ve bu kasım ayında sona erecek birleşik bir küresel turnuva olan World Rugby Nations Championship adı altında yeniden düzenlendi. Sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün alın.
Yeni oluşturulan ve iki yılda bir düzenlenecek turnuva; puan tablosu, farklı yarımkürelerden takımların karşılaşmaları ve sezon sonunda Twickenham'da oynanacak büyük finalle (29 Kasım Pazar) önemsiz «hazırlık maçlarını» ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Yaz aylarında Güney Yarımküre'de üç maç haftası oynandı. Şimdi ise son üç maç haftası ve finaller serisi için gözler Kuzey Yarımküre'ye çevriliyor.
World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, biletlerle ilgili en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.
World Rugby Nations Championship 2026 ne zaman?
İlk kez düzenlenen World Rugby Nations Championship 2026, 4 Temmuz ile 29 Kasım arasında gerçekleşiyor. Turnuva, iki ayrı müsabaka döneminin ardından bir final organizasyonuyla tamamlanıyor:
- Yaz Serisi (1-3. maç haftaları): Kuzey Yarımküre takımlarının güneye gittiği maçlar, 4-18 Temmuz arasında oynandı.
- Sonbahar Serisi (4-6. maç haftaları): Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlar oynayacağı seri, 6-21 Kasım arasında devam edecek.
- Final Hafta Sonu: 27-29 Kasım arasında Londra'daki Twickenham Allianz Stadium'da düzenlenecek. Genel şampiyonun belirleneceği büyük final, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.
World Rugby Nations Championship 2026 biletleri nasıl alınır?
Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya ev sahibi birliklerden satın alınabilir.
- Final Hafta Sonu (27-29 Kasım): Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezî olarak satılıyor.
- Grup maçları (Temmuz ve Kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri, doğrudan ev sahibi ülkeler tarafından satışa sunuluyor. Biletleri ilgili birliklerin resmî satış kanallarından alabilirsiniz.
Turnuvanın biletleri, maç türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre ilk kez şu tarihlerde satışa sunuldu:
- Kulüp ve debenture sahiplerine ön satış: Debenture sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplara yönelik ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı.
- Final Hafta Sonu genel satışı: Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.
- Grup aşaması genel satışları: Ülkeler biletlerini farklı tarihlerde satışa sundu. Örneğin, Principality Stadium'da (Galler) oynanacak maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026'da genel satışa açıldı.
Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.
Güvenceli bilet devirleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizin zamanında elinize ulaşacağını ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti ediyor; aksi hâlde ücretinizin %100'ü iade ediliyor.
World Rugby Nations Championship 2026 biletleri ne kadar?
Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek «Final Hafta Sonu» için tek günlük bilet veya çok günlük paket satın almanıza göre önemli ölçüde değişiyor.
«Final Hafta Sonu» kapsamındaki bir günde iki maçlık programlar ve çok günlük paketler için resmî fiyat kategorileri şöyle:
- 27 Kasım Cuma, iki maçlık program: Günlük biletler 20-125 sterlin arasında
- 28 Kasım Cumartesi, iki maçlık program: Günlük biletler 40-180 sterlin arasında
- 29 Kasım Pazar, iki maçlık program: Günlük biletler 125-280 sterlin arasında
- Çok günlük paketler (2 veya 3 günlük): %10 ile %15 arasında değişen indirimler sunuluyor. Örneğin, yetişkinler için 3 günlük bilet 242-514 sterlin arasında.
Kasım ayındaki grup maçları (ev sahibi ülkelere göre)
Kuzey Yarımküre takımlarının ev sahipliği yapacağı grup maçlarında standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:
İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)
- Japonya'ya karşı: 51-103 sterlin
- Avustralya'ya karşı: 79-166 sterlin
- Yeni Zelanda'ya karşı: 103-238 sterlin
İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)
- Fiji'ye karşı: 30-120 avro
- Arjantin'e karşı: 40-180 avro
- Güney Afrika'ya karşı: 55-210 avro
İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)
- Japonya'ya karşı: 30-65 sterlin
- Avustralya'ya karşı: 40-100 sterlin
- Yeni Zelanda'ya karşı: 85-160 sterlin
Galler (Principality Stadium, Cardiff)
- Japonya'ya karşı: 26-66 sterlin
- Avustralya'ya karşı: 38-78 sterlin
- Yeni Zelanda'ya karşı: 68-128 sterlin
Fransa
- Fiji'ye karşı (Groupama Stadium, Lyon): Biletler 30 avrodan başlıyor
- Güney Afrika'ya karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 30 avrodan başlıyor
- Arjantin'e karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 avrodan başlıyor
İtalya
- Güney Afrika'ya karşı (Allianz Stadium, Torino): Biletler 32 avrodan başlıyor
- Arjantin'e karşı (Stadio Luigi Ferraris, Cenova): Biletler 12 avrodan başlıyor
- Fiji'ye karşı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 avrodan başlıyor
Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.
World Rugby Nations Championship 2026 maç takvimi nasıl?
Tarih (ve yerel saat)
Maç haftası ve karşılaşma
Biletler
Stat
6 Kasım Cuma (20.10)
4. hafta: İrlanda-Arjantin
Aviva Stadium, Dublin
7 Kasım Cumartesi (12.40)
4. hafta: İtalya-Güney Afrika
Juventus Stadium, Torino
7 Kasım Cumartesi (14.10)
4. hafta: İskoçya-Yeni Zelanda
Murrayfield Stadium, Edinburgh
7 Kasım Cumartesi (16.40)
4. hafta: Galler-Japonya
Millennium Stadium, Cardiff
7 Kasım Cumartesi (21.10)
4. hafta: Fransa-Fiji
Parc Olympique Lyonnais, Lyon
8 Kasım Pazar (15.10)
4. hafta: İngiltere-Avustralya
Allianz Stadium, Londra
13 Kasım Cuma (21.10)
5. hafta: Fransa-Güney Afrika
Stade de France, Paris
14 Kasım Cumartesi (12.40)
5. hafta: İtalya-Arjantin
Stadio Luigi Ferraris, Cenova
14 Kasım Cumartesi (14.10)
5. hafta: Galler-Yeni Zelanda
Principality Stadium, Cardiff
14 Kasım Cumartesi (16.40)
5. hafta: İngiltere-Japonya
Allianz Stadium, Londra
14 Kasım Cumartesi (20.10)
5. hafta: İrlanda-Fiji
Aviva Stadium, Dublin
15 Kasım Pazar (15.10)
5. hafta: İskoçya-Avustralya
Murrayfield Stadium, Edinburgh
21 Kasım Cumartesi (14.10)
6. hafta: İngiltere-Yeni Zelanda
Allianz Stadium, Londra
21 Kasım Cumartesi (14.10)
6. hafta: İskoçya-Japonya
Murrayfield Stadium, Edinburgh
21 Kasım Cumartesi (16.40)
6. hafta: İrlanda-Güney Afrika
Aviva Stadium, Dublin
21 Kasım Cumartesi (17.40)
6. hafta: İtalya-Fiji
Stadio Friuli, Udine
21 Kasım Cumartesi (20.10)
6. hafta: Galler-Avustralya
Principality Stadium, Cardiff
21 Kasım Cumartesi (21.10)
6. hafta: Fransa-Arjantin
Stade de France, Paris
27 Kasım Cuma (16.40)
11'incilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek
Allianz Stadium, Londra
27 Kasım Cuma (20.10)
5'incilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek
Allianz Stadium, Londra
28 Kasım Cumartesi (13.10)
9'unculuk maçı: Belirlenecek-Belirlenecek
Allianz Stadium, Londra
28 Kasım Cumartesi (16.40)
3'üncülük maçı: Belirlenecek-Belirlenecek
Allianz Stadium, Londra
29 Kasım Pazar (13.10)
7'ncilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek
Allianz Stadium, Londra
29 Kasım Pazar (16.40)
Final: Belirlenecek-Belirlenecek
Allianz Stadium, Londra
Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?
Turnuvada dünyanın seçkin 12 takımı, coğrafi konumlarına göre altışarlı iki gruba ayrılıyor:
Kuzey Yarımküre takımları
Güney Yarımküre takımları
İngiltere
Arjantin
Fransa
Avustralya
İrlanda
Fiji
İtalya
Japonya
İskoçya
Yeni Zelanda
Galler
Güney Afrika
Nations Championship'ın turnuva formatı nasıl?
Her ülke, tek bir rakiple birden fazla maçlık seri oynamak yerine, iki ayrı dönemde karşı coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle birer kez karşılaşıyor:
- Yaz Serisi (1-3. maç haftaları): Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları, deplasman maçları için güneye gitti.
- Sonbahar Serisi (4-6. maç haftaları): Kasım ayında oynanacak. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç maç haftasında Avrupa'nın simge statlarında oynamak üzere kuzeye gidecek.
Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle oynasa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin, Six Nations takımları Güney Yarımküre takımlarına karşı gösterdikleri performansa göre aynı puan tablosunda birbirleriyle yarışıyor.
Final Hafta Sonu
Turnuva, kasım ayının sonunda Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek tek bir büyük final hafta sonunda sona erecek.
Tüm takımlar, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı son bir sıralama maçı oynamak için Londra'ya gidecek.
- Büyük final: Kuzey Yarımküre grubunun birincisi ile Güney Yarımküre grubunun birincisi karşılaşacak. Kazanan, resmen Nations Championship şampiyonu olacak.
- Sıralama maçları: İki grubun ikincileri genel sıralamadaki üçüncülük, üçüncüleri beşincilik için karşılaşacak. Eşleşmeler, grupların altıncıları arasında oynanacak maça kadar devam edecek.
- Yarımküre mücadelesi: Ryder Cup tarzı bir puan sistemiyle, final hafta sonu boyunca iki yarımküre arasındaki genel üstünlük takip edilecek.