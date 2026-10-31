Ragbi birliğinin geleneksel Sonbahar Millî Maçları ve Yaz Turları programları, temmuz ayında başlayan ve bu kasım ayında sona erecek birleşik bir küresel turnuva olan World Rugby Nations Championship adı altında yeniden düzenlendi. Sporun en iyi oyuncularını ve takımlarını canlı izlemek ister misiniz? Biletlerinizi bugün alın.

Yeni oluşturulan ve iki yılda bir düzenlenecek turnuva; puan tablosu, farklı yarımkürelerden takımların karşılaşmaları ve sezon sonunda Twickenham'da oynanacak büyük finalle (29 Kasım Pazar) önemsiz «hazırlık maçlarını» ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yaz aylarında Güney Yarımküre'de üç maç haftası oynandı. Şimdi ise son üç maç haftası ve finaller serisi için gözler Kuzey Yarımküre'ye çevriliyor.

World Rugby Nations Championship 2026 biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, biletlerle ilgili en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

World Rugby Nations Championship 2026 ne zaman?

İlk kez düzenlenen World Rugby Nations Championship 2026, 4 Temmuz ile 29 Kasım arasında gerçekleşiyor. Turnuva, iki ayrı müsabaka döneminin ardından bir final organizasyonuyla tamamlanıyor:

Yaz Serisi (1-3. maç haftaları) : Kuzey Yarımküre takımlarının güneye gittiği maçlar, 4-18 Temmuz arasında oynandı.

: Kuzey Yarımküre takımlarının güneye gittiği maçlar, 4-18 Temmuz arasında oynandı. Sonbahar Serisi (4-6. maç haftaları) : Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlar oynayacağı seri, 6-21 Kasım arasında devam edecek.

: Güney Yarımküre takımlarının kuzeyde maçlar oynayacağı seri, 6-21 Kasım arasında devam edecek. Final Hafta Sonu: 27-29 Kasım arasında Londra'daki Twickenham Allianz Stadium'da düzenlenecek. Genel şampiyonun belirleneceği büyük final, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri nasıl alınır?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 biletleri, maça bağlı olarak turnuvanın merkezî satış kanallarından veya ev sahibi birliklerden satın alınabilir.

Final Hafta Sonu (27-29 Kasım) : Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezî olarak satılıyor.

: Allianz Stadium'da (Twickenham) oynanacak altı final maçının biletleri, resmî Nations Championship Rugby internet sitesi ve bilet satış ortağı Ticketmaster üzerinden merkezî olarak satılıyor. Grup maçları (Temmuz ve Kasım): Grup aşamasındaki maçların biletleri, doğrudan ev sahibi ülkeler tarafından satışa sunuluyor. Biletleri ilgili birliklerin resmî satış kanallarından alabilirsiniz.

Turnuvanın biletleri, maç türüne ve farklı öncelikli satış dönemlerine göre ilk kez şu tarihlerde satışa sunuldu:

Kulüp ve debenture sahiplerine ön satış : Debenture sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplara yönelik ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı.

: Debenture sahipleri ve üye kulüpler gibi öncelikli gruplara yönelik ilk satış dönemleri Ocak 2026'da başladı. Final Hafta Sonu genel satışı : Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı.

: Allianz Stadium'daki büyük final hafta sonunun biletleri Mart 2026'da genel satışa çıktı. Grup aşaması genel satışları: Ülkeler biletlerini farklı tarihlerde satışa sundu. Örneğin, Principality Stadium'da (Galler) oynanacak maçların biletleri, üyelere tanınan öncelikli satış dönemlerinin ardından Nisan 2026'da genel satışa açıldı.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Güvenceli bilet devirleri: Ticombo, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı güvenlik programıyla koruyor. Bu program, biletlerinizin zamanında elinize ulaşacağını ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti ediyor; aksi hâlde ücretinizin %100'ü iade ediliyor.

World Rugby Nations Championship 2026 biletleri ne kadar?

Resmî World Rugby Nations Championship 2026 bilet fiyatları, Londra'daki Allianz Stadium'da (Twickenham) düzenlenecek «Final Hafta Sonu» için tek günlük bilet veya çok günlük paket satın almanıza göre önemli ölçüde değişiyor.

«Final Hafta Sonu» kapsamındaki bir günde iki maçlık programlar ve çok günlük paketler için resmî fiyat kategorileri şöyle:

27 Kasım Cuma, iki maçlık program : Günlük biletler 20-125 sterlin arasında

: Günlük biletler 20-125 sterlin arasında 28 Kasım Cumartesi, iki maçlık program : Günlük biletler 40-180 sterlin arasında

: Günlük biletler 40-180 sterlin arasında 29 Kasım Pazar, iki maçlık program : Günlük biletler 125-280 sterlin arasında

: Günlük biletler 125-280 sterlin arasında Çok günlük paketler (2 veya 3 günlük): %10 ile %15 arasında değişen indirimler sunuluyor. Örneğin, yetişkinler için 3 günlük bilet 242-514 sterlin arasında.

Kasım ayındaki grup maçları (ev sahibi ülkelere göre)

Kuzey Yarımküre takımlarının ev sahipliği yapacağı grup maçlarında standart yetişkin bilet fiyatları şöyle:

İngiltere (Allianz Stadium, Twickenham)

Japonya'ya karşı: 51-103 sterlin

Avustralya'ya karşı: 79-166 sterlin

Yeni Zelanda'ya karşı: 103-238 sterlin

İrlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Fiji'ye karşı: 30-120 avro

Arjantin'e karşı: 40-180 avro

Güney Afrika'ya karşı: 55-210 avro

İskoçya (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

Japonya'ya karşı: 30-65 sterlin

Avustralya'ya karşı: 40-100 sterlin

Yeni Zelanda'ya karşı: 85-160 sterlin

Galler (Principality Stadium, Cardiff)

Japonya'ya karşı: 26-66 sterlin

Avustralya'ya karşı: 38-78 sterlin

Yeni Zelanda'ya karşı: 68-128 sterlin

Fransa

Fiji'ye karşı (Groupama Stadium, Lyon): Biletler 30 avrodan başlıyor

Güney Afrika'ya karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 30 avrodan başlıyor

Arjantin'e karşı (Stade de France, Saint-Denis): Biletler 25 avrodan başlıyor

İtalya

Güney Afrika'ya karşı (Allianz Stadium, Torino): Biletler 32 avrodan başlıyor

Arjantin'e karşı (Stadio Luigi Ferraris, Cenova): Biletler 12 avrodan başlıyor

Fiji'ye karşı (Bluenergy Stadium, Udine): Biletler 35 avrodan başlıyor

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça turnuvanın resmî sitesini ve takımların ulusal sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini takip edin.

World Rugby Nations Championship 2026 maç takvimi nasıl?

Tarih (ve yerel saat) Maç haftası ve karşılaşma Biletler Stat 6 Kasım Cuma (20.10) 4. hafta: İrlanda-Arjantin Biletler Aviva Stadium, Dublin 7 Kasım Cumartesi (12.40) 4. hafta: İtalya-Güney Afrika Biletler Juventus Stadium, Torino 7 Kasım Cumartesi (14.10) 4. hafta: İskoçya-Yeni Zelanda Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 7 Kasım Cumartesi (16.40) 4. hafta: Galler-Japonya Biletler Millennium Stadium, Cardiff 7 Kasım Cumartesi (21.10) 4. hafta: Fransa-Fiji Biletler Parc Olympique Lyonnais, Lyon 8 Kasım Pazar (15.10) 4. hafta: İngiltere-Avustralya Biletler Allianz Stadium, Londra 13 Kasım Cuma (21.10) 5. hafta: Fransa-Güney Afrika Biletler Stade de France, Paris 14 Kasım Cumartesi (12.40) 5. hafta: İtalya-Arjantin Biletler Stadio Luigi Ferraris, Cenova 14 Kasım Cumartesi (14.10) 5. hafta: Galler-Yeni Zelanda Biletler Principality Stadium, Cardiff 14 Kasım Cumartesi (16.40) 5. hafta: İngiltere-Japonya Biletler Allianz Stadium, Londra 14 Kasım Cumartesi (20.10) 5. hafta: İrlanda-Fiji Biletler Aviva Stadium, Dublin 15 Kasım Pazar (15.10) 5. hafta: İskoçya-Avustralya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. hafta: İngiltere-Yeni Zelanda Biletler Allianz Stadium, Londra 21 Kasım Cumartesi (14.10) 6. hafta: İskoçya-Japonya Biletler Murrayfield Stadium, Edinburgh 21 Kasım Cumartesi (16.40) 6. hafta: İrlanda-Güney Afrika Biletler Aviva Stadium, Dublin 21 Kasım Cumartesi (17.40) 6. hafta: İtalya-Fiji Biletler Stadio Friuli, Udine 21 Kasım Cumartesi (20.10) 6. hafta: Galler-Avustralya Biletler Principality Stadium, Cardiff 21 Kasım Cumartesi (21.10) 6. hafta: Fransa-Arjantin Biletler Stade de France, Paris 27 Kasım Cuma (16.40) 11'incilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 27 Kasım Cuma (20.10) 5'incilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (13.10) 9'unculuk maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 28 Kasım Cumartesi (16.40) 3'üncülük maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (13.10) 7'ncilik maçı: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra 29 Kasım Pazar (16.40) Final: Belirlenecek-Belirlenecek Biletler Allianz Stadium, Londra

Nations Championship 2026'da hangi takımlar oynuyor?

Turnuvada dünyanın seçkin 12 takımı, coğrafi konumlarına göre altışarlı iki gruba ayrılıyor:

Kuzey Yarımküre takımları Güney Yarımküre takımları İngiltere Arjantin Fransa Avustralya İrlanda Fiji İtalya Japonya İskoçya Yeni Zelanda Galler Güney Afrika

Nations Championship'ın turnuva formatı nasıl?

Her ülke, tek bir rakiple birden fazla maçlık seri oynamak yerine, iki ayrı dönemde karşı coğrafi gruptaki altı takımın her biriyle birer kez karşılaşıyor:

Yaz Serisi (1-3. maç haftaları) : Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları, deplasman maçları için güneye gitti.

: Temmuz ayında oynandı. Kuzey Yarımküre takımları, deplasman maçları için güneye gitti. Sonbahar Serisi (4-6. maç haftaları): Kasım ayında oynanacak. Bu kez Güney Yarımküre takımları, kalan üç maç haftasında Avrupa'nın simge statlarında oynamak üzere kuzeye gidecek.

Puan durumu: Takımlar yalnızca diğer gruptaki rakiplerle oynasa da sonuçları ve bonus puanları kendi yarımkürelerinin puan tablosuna işleniyor. Örneğin, Six Nations takımları Güney Yarımküre takımlarına karşı gösterdikleri performansa göre aynı puan tablosunda birbirleriyle yarışıyor.

Final Hafta Sonu

Turnuva, kasım ayının sonunda Twickenham'daki Allianz Stadium'da düzenlenecek tek bir büyük final hafta sonunda sona erecek.

Tüm takımlar, diğer grubu kendileriyle aynı sırada bitiren takıma karşı son bir sıralama maçı oynamak için Londra'ya gidecek.